Как писать запрос в ChatGPT?

ChatGPT обладает внушительными возможностями , но не всегда дает желаемый результат. Все зависит от запроса — чем точнее он написан, тем лучше нейросеть интерпретирует задачу и выполняет ее так, как хотелось бы пользователю.

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Языковые модели обучаются на базах данных, созданных людьми. Однако это не делает их человечнее: чтобы добиться результата, требуется правильно составить запрос (промт).

Правильные инструкции могут принести отличные результаты: от познавательных бесед до точных прогнозов и ускорения работы.

Однако у ChatGPT есть несколько ограничений. Чат-бот ничего не знает о том, что случилось после 2021 года, потому что обучался на базе данных по 2021 год.

Еще одна проблема связана с невероятной популярностью инструмента. Из-за большого количества пользователей сервер может быть перегружен. Кроме того, ChatGPT — это исключительно языковая модель, которая не генерирует изображения (но зато может создать запрос для нейросети, которая умеет это делать).

Алгоритм составления запроса

Начните со слова-действия: создай, напиши, сделай, сгенерируй, объясни, опиши, предложи. Не нужно писать «Можешь сделать…».

Добавьте контекст. Чем больше деталей, тем ближе к идеалу будет результат.

Будьте конкретнее. Никто не любит неопределенные задания, потому что им не хватает идей, с которыми можно поработать. Это же относится и к чат-ботам. Добавьте специфические детали, например, заголовок или адресата текста.

Ограничьте длину ответа. Чат-бот не знает, какой текст вам нужен — несколько развернутых абзацев или емкое определение. Чтобы не отправлять несколько запросов, добавьте ограничение.

Помогите чат-боту. В некоторых ситуациях важно дать детальную инструкцию, указав, чего избежать и чему отдать приоритет. Например, если требуется составить меню, важно добавить в инструкцию все ограничения и пожелания. «Я — 26-летняя женщина, которая хочет похудеть на 6 кг за 3 месяца. Создай 2-недельный рацион из блюд индийской кухни, по 1700 калорий в день…».

Действуй как…

Одна из самых эффективных возможностей ChatGPT — умение работать помощником в самых разных областях. Для этого требуется лишь объяснить чат-боту его роль.

Приведем несколько примеров.

Туристический гид

Учитель математики

Персонаж из художественного произведения

Общие рекомендации

У ChatGPT есть немало возможностей, которые выведут работу с ним на новым уровень. Перечислим некоторые из них.

Представьте результат в виде таблицы. ChatGPT может представить ответ в виде таблицы, благодаря чему с информацией становится очень удобно работать. Это может быть список идей для обеда и ингредиентов или дней недели и их перевода на другие языки.

Полученную таблицу можно отредактировать и даже попросить сгенерировать ее в стандартном формате, совместимом с другой программой (например, Microsoft Excel).

Получите текст в стиле любимого автора. Взаимодействие с чат-ботом станет намного интереснее, если попросить его писать в стиле Хемингуэя, Шекспира или Диккенса. Разумеется, результаты будут уступать классическим произведениям, но это сделает взаимодействие с чат-ботом более творческим.

Помните о своей аудитории. Еще один способ изменить ответы ChatGPT — описать аудиторию. Это может быть и группа десятилеток, и встреча с предпринимателями.

Попросите написать запрос для других нейросетей. ChatGPT хорошо справляется не только с ответами, но и с формулировкой вопросов. Он может создать креативные и эффективные промты для DALL-E или Midjourney, и даже для самого ChatGPT. Помните: чем точнее и детальнее вы опишете желаемый результат, тем лучше.

Сгенерируйте ASCII-графику. ChatGPT предназначен для работы с текстом, но может также создавать картинки из букв и символов.

Копируйте и вставляйте текст из других источников. С чат-ботом больше не придется вводить текст вручную. При ограничении в примерно 4 тысячи слов ChatGPT сможет разбить длинный текст на абзацы, сформулировать краткий пересказ, объяснить сложную научную концепцию или перевести на другой язык.

Предоставьте примеры. Еще один способ улучшить ответы ChatGPT — предоставить чат-боту данные. Например, можно дать список описаний книг с указаниями жанров и попросить присвоить жанр новому описанию. Еще вариант — рассказать ChatGPT о занятиях, которые вам нравятся, и попросить посоветовать что-то еще.

Получите всесторонний взгляд на проблему. ChatGPT предложит аргументы разных сторон и даже опишет их преимущества и недостатки, чтобы предоставить взгляд с разных точек зрения.

При подготовке материала использованы следующие источники:

Writesonic, ChatGPTmanual, Wired

Фото на обложке: Pungu x / Shutterstock