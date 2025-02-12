ООО при разводе: как правильно делить бизнес и доли супругов

Раздел имущества при разводе — сложная процедура, особенно если речь идет о бизнесе, оформленном в виде ООО. В отличие от простого раздела квартиры или автомобиля, деление доли в ООО при разводе требует юридической грамотности и участия опытных специалистов. Судебная практика по таким делам неоднородна, и исход спора во многом зависит от сложившихся обстоятельств.

Как делится ООО при разводе супругов

Развод — это всегда непростое событие, которое усугубляется тем, что у супругов есть совместно нажитое имущество. Особые сложности возникают при разделе бизнеса, построенного во время брака.

Российское законодательство однозначно относит все имущество, приобретенное супругами в период брачных отношений, к их общей собственности, независимо от имени владельца. Если вклад одного супруга больше, суд может учесть это при разделе. Доказательство неравного вклада лежит на том, кто это утверждает.

В отличие от деления материальных активов, таких как недвижимость, транспорт или деньги, долю в уставном капитале ООО нельзя просто физически разделить. Эта особенность определяет специфику процедуры раздела и требует искать альтернативные механизмы распределения собственности между бывшими супругами.

Существует 2 основных пути решения этого вопроса:

досудебное урегулирование,

судебное разбирательство.

В первом случае супруги заключают соглашение, в котором они определяют, как доли будут распределяться. Такое соглашение должно быть обязательно нотариально заверено, чтобы придать ему юридическую силу.

Если супруги не могут достичь взаимопонимания и заключить соглашение, разделить доли можно через суд. Это длительный и сложный процесс, при котором требуется предоставить суду исчерпывающие доказательства того, что доля была приобретена в период брака и за счет общих средств.

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Как делится имущество при разводе?

Суд, оценив все предоставленные доказательства, принимает решение о том, как разделить доли. Чаще всего одному из супругов выплачивается денежная компенсация, эквивалентная половине стоимости.

Суд акцентирует внимание на доказательной базе. Нужно предоставить в суд убедительные свидетельства того, что доли были приобретены в период брака на общие семейные средства. В суд можно принести для этого различные документы:

договоры,

банковские выписки,

показания свидетелей,

экспертные заключения, подтверждающие ее рыночную стоимость.

Суд обращает внимание на то, что простое наличие доли в период брака еще не гарантирует, что она будет включена в состав совместно нажитого имущества. Инстанция будет рассматривать все обстоятельства дела и изучать доказательства, которые подтвердят, что супруги вложили общие средства, чтобы открыть бизнес.

Существуют ситуации, когда доля в ООО не делится. Согласно п. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ, это происходит, если она относится к личному имуществу одного из супругов.

К таким случаям относятся:

Доля в бизнесе, купленная до брака, остается собственностью одного супруга, даже если была зарегистрирована в ЕГРЮЛ позже. Право собственности существовало до брака, а регистрация — формальность, подтверждающая это право.

Подарок, наследство или другие безвозмездные сделки не считаются совместным имуществом. Источник происхождения собственности — внебрачный.

Доля, купленная во время брака, но на личные средства (как подарок, наследство), не делится. Ключевым моментом здесь является доказательство происхождения средств, использованных для приобретения бизнеса.

В России брачный договор пока мало практикуется, но популярность его растет. Супруги могут заранее определить правовой режим имущества, включая доли в ООО. В документе указывают, что некоторая доля является личной собственностью одного из них, исключая ее из раздела при разводе. Аналогичным образом действует соглашение о разделе имущества, заключенное уже после расторжения брака. Суд учитывает попытки мирного решения.

Доля, купленная в браке, но зарегистрированная в ЕГРЮЛ, после развода делится пополам. Это не меняет ее статус как совместно нажитого имущества. Факт заключения сделки в браке является ключевым для определения правового режима имущества, а регистрация права собственности — формальная процедура. В такой ситуации доля делится между супругами поровну на общих основаниях.

Позиция Верховного суда РФ в части раздела бизнеса при разводе

Верховный суд РФ неоднократно рассматривал дела, связанные с разделом бизнеса при разводе. Практика показывает, что институт достаточно последовательно применяет принцип равенства при разделе совместно нажитого имущества и тот распространяется на доли в ООО.

Споры часто решаются в апелляционных и кассационных инстанциях. Однако судебная практика не всегда однозначна, каждый случай требует индивидуального рассмотрения.

Рассмотрим ситуацию, ставшую причиной вмешательства Верховного суда РФ в практику раздела имущества при разводе. Супруги, прожившие в браке более 30 лет, решили развестись. Но возник спор относительно бизнеса жены — небольшой сети аптек, зарегистрированной как ИП. Бывший муж потребовал компенсацию в размере 2,5 млн рублей, утверждая, что эта сумма представляет собой его часть в бизнесе, открытом во время брака.

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Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск. Поскольку бизнес был создан в браке и развивался за счет общих семейных средств, супруг имеет право на компенсацию, поскольку сам бизнес разделить нельзя.

Верховный суд РФ отменил эти решения, указав на существенную ошибку: понятие «бизнес» не является объектом гражданских прав. Бизнес — это предпринимательская деятельность, а не имущество само по себе. Его нельзя разделить на доли, как квартиру или автомобиль. Разделу подлежат лишь некоторые активы, приобретенные в рамках этой деятельности, и полученные доходы.

Что нужно разделить в этом случае

Необходимо оценить и разделить имущество, приобретенное супругой для ведения аптечного бизнеса (здания, оборудование, товарные запасы). Только эти объекты, а не абстрактное понятие «бизнеса» подлежали разделу между супругами. Верховный суд откорректировал практику, разъяснив, что при разводе делится не сам бизнес, а только приобретенное для бизнеса имущество и полученные доходы.

Суд учитывает множество факторов, включая вклад каждого из супругов в развитие бизнеса, их участие в управлении, а также финансовое состояние каждой из сторон. Если кто-либо из пары вложил гораздо больше усилий и средств в создание и развитие предприятия, то инстанция может принять решение о предоставлении тому большей доли в уставном капитале.

Важно подчеркнуть, что нажитое в браке имущество, включая то, что предназначено для ведения бизнеса, является совместной собственностью и каждый имеет право его разделить.

Какие возникают нюансы при разделе бизнеса

При разделе бизнеса между супругами нужно:

Определить рыночную стоимость доли с привлечением независимого оценщика. Она зависит от таких факторов, как финансовое состояние ООО, его прибыльность, рыночная конъюнктура. Оценка доли может быть оспорена сторонами, что чревато дополнительными судебными разбирательствами. Проверить, есть ли долги у ООО, которые могут быть учтены при разделе имущества. Суд может принять решение об их распределении между супругами пропорционально долям в компании. В некоторых случаях доля в ООО может быть заложена в качестве обеспечения по кредиту, что тоже сказывается на процедуре раздела. Учесть мнение других участников ООО. Если устав Общества содержит ограничения на вступление новых членов или требует согласия существующих учредителей, передача доли невозможна. Для перехода доли к другому лицу нужно получить согласие других участников общества. При его отсутствии супруг, не владеющий долей, не становится участником ООО.

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ (см. Определение ВС РФ №305-ЭС20-22249 от 06.04.2021), целесообразно потребовать компенсацию за долю в уставном капитале, а не выделять саму долю. Поэтому перед обращением в суд за разделом имущества надо тщательно изучить устав Общества. Если он содержит препятствия для передачи доли, требование денежной компенсации за ее стоимость будет более эффективной стратегией.

Также важны споры о доходах компании. Если бизнес супругов приносит прибыль, то вопрос о распределении доходов между ними тоже может стать предметом судебного разбирательства. Это особенно актуально в случае, если кто-либо из них не управлял компанией, но претендует на часть прибыли.

В большинстве случаев супруги не знают, как правильно делить бизнес при разводе. Отсутствие четкого понимания законодательства и нюансов процедуры раздела часто приводит к длительным судебным разбирательствам и несоизмеримым финансовым потерям.

Если у супруг совместный бизнес, нужно:

Заключить брачный договор, в котором регулируются вопросы раздела имущества, в том числе бизнеса. Но даже брачный контракт может быть оспорен, если будут доказаны нарушения закона при его заключении. Например, подписание под давлением, неполная дееспособность одной из сторон, ущемление чьих-либо прав до критического уровня. Поддерживать прозрачную и четко документированную финансовую деятельность ООО. Последнее позволяет избежать спорных ситуаций при разделе имущества. Например, сложность может возникнуть в случаях, когда бизнес был приобретен или создан кем-либо из супругов до брака, но его развитие и расширение происходили позже.

Какая часть является совместно нажитой, а какая — личной собственностью кого-либо из них, — частый предмет споров. Суды анализируют, какие доходы были использованы для развития бизнеса и в какой степени они являются общими для супругов. Это может стать основанием для компенсационных выплат.

В подобных случаях отсутствие четкого документального оформления вклада обоих супругов в развитие бизнеса может привести к сложностям в определении размера доли каждого из них.

Чтобы снизить возможные риски, рекомендуется оформлять все финансовые операции надлежащим образом и сохранять всю необходимую документацию. Это упростит возможный раздел имущества в будущем. Надо правильно вести бухгалтерский учет и иметь подтверждение того, что вклад в бизнес делали оба супруга, это залог успеха в случае развода.

Защитить свои права при разделе имущества после развода — задача не из легких, требующая знаний и опыта. Заранее продуманная стратегия и профессиональная юридическая помощь снижают негативные последствия при разделе бизнеса.

Доля в ООО, которая считается совместной собственностью, должна быть установлена точно, и тогда роль грамотного юриста трудно переоценить. Именно профессиональная юридическая помощь поможет избежать множества подводных камней в этом деликатном вопросе.

Фото на обложке: Rubberball/Mike Kemp / Getty Images