Как временно приостановить деятельность ИП без закрытия юридического лица

В условиях бизнес-среды предприниматели нередко сталкиваются с различными трудностями. Иногда для развития компании нужно сделать паузу и пересмотреть свою стратегию, поэтому некоторые предприниматели задаются вопросом, можно ли приостановить деятельность ИП на время. Закрытие бизнеса — крайняя мера. Есть более разумное решение — временно приостановить деятельность ИП. В статье узнаете, как можно приостановить деятельность ИП без его закрытия, нужно ли платить налоги в период простоя и как правильно оформить и компенсировать временную остановку работы.

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Что считать приостановкой деятельности ИП

Согласно действующему законодательству, процедура добровольного приостановления предпринимательской активности не предусмотрена. Однако это возможно при условии соблюдения всех требований законодательства.

Приостановление деятельности ИП подразумевает временное прекращение работы организации с сохранением его статуса официально зарегистрированного лица и записи о нем в Едином государственном реестре юридических лиц. Рассмотрим, можно ли временно приостановить деятельность ИП.

Нужно ли платить налоги, если ИП не работает

Даже когда компания приостанавливает свою работу, она должна оплачивать налоги в размере предусмотренном выбранной системой налогообложения:

В тех случаях, когда сумма налога зависит от дохода (общий режим налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система налогообложения), собственнику бизнеса нужно регулярно подавать нулевые декларации. Соответственно государство не будет взимать налог.

Когда сумма налога зависит от вида деятельности либо других факторов, а сумма выручки не учитывается (патентная система налогообложения), то избежать обязательств по уплате налогов не получится.

Должен ли ИП уплачивать страховые взносы, если нет дохода

Индивидуальный предприниматель обязан платить страховые взносы, даже если не имеет дохода. Это требование зафиксировано законодательством и является обязательным для всех зарегистрированных ИП.

Сумма страховых взносов может быть уменьшена, если у ИП нет дохода, но их все равно нужно уплачивать. В противном случае учредитель организации может столкнуться со штрафами и другими проблемами.

Однако есть ситуации, когда закон освобождает от уплаты взносов (пп. 6 и 7 ст. 430 НК РФ):

Военная служба, в том числе по мобилизации в связи со специальной военной операцией.

Воспитание ребенка, не достигшего полутора лет.

Опека над ребенком-инвалидом, лицом старше 80 лет либо инвалидом I группы.

Статус супруги военнослужащего на территории, где не представляется возможным вести предпринимательскую деятельность.

Статус супруги дипломата в случае проживания за границей, если это связано с его профессиональной деятельностью.

Предприниматель, который относится к 1 из категорий, имеет право не платить страховые взносы на законных основаниях, подав заявление в ИФНС и предоставив подтверждающие документы.

За что должен платить ИП в период простоя

ИП обязаны ежегодно вносить фиксированные страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд ОМС независимо от того, функционировала ли компания и была ли прибыль.

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Штрафы для ИП в 2024 — что изменилось?

В 2024 году сумма таких взносов за полный год составляет 49,5 тыс. рублей. В ситуации, когда индивидуальный предприниматель вел деятельность, но не отработал год полностью, он может рассчитать сумму страховых взносов за неполный год с помощью сервиса ФНС.

Основные расходы ИП в период простоя:

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. Налоги ЕНВД или УСН. Если ИП применяет один из этих режимов налогообложения, налоги нужно платить, даже при отсутствии дохода. УСН 6% от дохода, даже если доход равен нулю, минимальный налог может быть начислен. Аренда. Если ИП арендует помещение, аренду нужно платить согласно договору.

Эти расходы обязательны и должны оплачиваться вовремя, чтобы избежать штрафов и пени.

Как освободиться от уплаты налогов и взносов

При условии, что бизнес работал по УСН, ОСНО или ЕСХН, в период временной приостановки деятельности, когда нет прибыли, предприниматель освобождается от уплаты налогов. Однако в случае, когда выбран единый налог на вмененный доход (ПСН), нужно действовать иначе. Все зависит от периода действия патента:

Если срок патента короткий или он уже истекает, то ничего делать не нужно.

Если патент был получен на долгий срок, но организация работала только часть этого срока и не получала дохода, нужно подать заявление по форме №26.5-4. Произойдет перерасчет стоимости патента. Если оплата была внесена заранее, возможен зачет или возврат уплаченной суммы налога.

Как ИП перейти на НПД

В период отсутствия трудовой деятельности в бизнесе предприниматель имеет право перейти на специальный налоговый режим для самозанятых — НПД. Это позволит не уплачивать налоги и обязательные взносы. Закон предусматривает такую возможность не только для самозанятых граждан, но и для ИП.

После перехода на НПД налоговая служба больше не начисляет страховые взносы за ИП. При этом налоги по данному режиму необходимо платить только если есть выручка. Поэтому это подходящий вариант, когда компания приостановила деятельность.

Для перехода на режим НПД предпринимателю не нужно посещать налоговую, достаточно установить приложение «Мой налог» либо зайти на сайт налоговой службы.

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После того как регистрация будет подтверждена, нужно в срок до 30 дней подать в инспекцию налоговой службы уведомление о снятии с учета по УСН. Также важно не забыть сдать налоговую декларацию за период, когда велась трудовая деятельность, и уплатить единый налог за это время.

При желании вернуться на упрощенный режим после простоя нужно в срок до 20 дней с момента завершения регистрации плательщика НПД и подать заявление для перехода на режим УСН.

Чтобы понять, как приостановить деятельность ИП, важно учесть список ограничений, действующих на режиме НПД:

Не допускается заниматься продажей, исключение — товары собственного производства. Не разрешено принимать на работу персонал, однако допустимо привлекать исполнителей по договорам ГПХ. Прибыль, полученная за год на таком режиме, не может превышать 2,4 млн рублей.

Как снизить стоимость патента во время приостановки ИП

Период действия патента может составлять от 1 месяца до 1 года. При этом налог — фиксированная сумма.

Когда ИП на патентной системе временно прекращает вести бизнес, нужно:

Подождать окончания патента и оплатить его стоимость. Закрыть направление бизнеса подачей заявления о прекращении деятельности по форме № 26.5-4 в налоговую инспекцию. На это дается 10 дней. После этого налоговая пересчитает стоимость оплаченного патента и вернет деньги.

В ситуации, когда у предпринимателя только один вид деятельности, который ведется на патентной системе налогообложения, второй вариант не подойдет. В этом случае компания будет переведена на общую систему налогообложения, и налоги будут начисляться в соответствии с этим режимом.

Как компенсируется и оформляется временная приостановка деятельности ИП его сотрудникам

Если вы временно приостановили деятельность, то в этой ситуации важно определить, как будет компенсироваться и оформляться для сотрудников период простоя.

Может ли ИП приостановить деятельность? Если у предпринимателя нет сотрудников, то никакие дополнительные меры не требуются. Однако если в компании есть работники, им нужно будет компенсировать время, когда компания не функционирует. Этот период называется простоем и регулируется Трудовым кодексом.

Согласно статье 157 ТК РФ, работодателю нужно оплачивать простой в зависимости от его причины:

Если простой произошел по вине работника, оплата не выплачивается.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, таких как эпидемия или стихийное бедствие, время простоя должно быть оплачено в размере двух третей исходя из тарифной ставки или оклада.

Если простой произошел по вине работодателя, сотрудникам полагается выплата в сумме двух третей от их среднего заработка.

Вот, как приостановить деятельность ИП на время — учредителю компании нужно в течение 3 рабочих дней сообщить в службу занятости о приостановлении своей трудовой активности.

Для этого можно издать соответствующий приказ, в котором будут:

Сроки и дата начала временного прекращения трудовой деятельности организации.

Причины приостановки.

Список сотрудников, которые ознакомились с приказом.

Меры, которые будут предприняты в этот период.

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