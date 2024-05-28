Как закрыть ИП сразу после открытия в 2024 году

В 2024 году многим предпринимателям может потребоваться закрыть ИП сразу после открытия. Причины для этого могут быть разнообразными: от изменения бизнес-идеи до личных обстоятельств. Но можно ли закрыть ИП после его открытия и как скоро можно это сделать? В статье рассмотрим, как скоро можно закрыть ИП после открытия и кому можно закрыть ИП сразу после открытия.

Содержание

Можно ли открыть ИП и сразу закрыть

Когда можно закрыть ИП после открытия? В законах не предусмотрено никаких временных рамок насчет того, через сколько можно закрыть ИП после открытия.

Единственное препятствие — процедура по закрытию ИП, которая займет некоторое время и потребует работы с бумагами.

Как закрыть ИП сразу после открытия

Ответ на вопрос о том, можно ли закрыть ИП сразу после открытия, утвердительный. Особенностей при закрытии ИП сразу после его открытия нет. Допускается повторно зарегистрировать ИП, если захотите его вновь открыть свое дело.

Расскажем, как закрыть ИП после открытия, если вы работали в одиночку. От штата сотрудников зависит, как быстро можно закрыть ИП после открытия, потому что ИП с сотрудниками закрыть несколько сложнее, но все равно возможно — с помощью специалиста или самостоятельно.

Как закрыть ИП без сотрудников

ИП без сотрудников закрыть несколько легче, чем ИП с сотрудниками. Мы покажем вам основные этапы этой процедуры.

Этап 1. Закройте все задолженности:

Каждому контрагенту нужно отправить уведомление о том, когда ИП будет закрываться. Сверьте с ними свои расчеты.

Заплатите все задолженности перед тем, как закрывать предпринимательство.

Потребуйте оплату у контрагентов, у которых перед вами долг.

Этап 2. Снимите кассу с учета:

Кассу нужно снять с учета и получить об этом отчет, но у каждой кассы свои особенности и процессы. Обратитесь к вашему оператору.

Подайте заявление о снятии контрольно-кассовой техники в ФНС. Вы можете это сделать лично или через интернет.

Этап 3. Сдайте финальную отчетность:

Финальная отчетность должна быть сверена с бюджетом, и они должны совпадать.

Декларация зависит от вашей системы налогообложения и подается в ФНС.

Этап 4. Уплатите налоги и страховые взносы:

Сюда входят личные взносы, а также налоги по вашей системе налогообложения.

Взносы рассчитываются по ту дату, когда ИП прекращает деятельность.

Этап 5. Подайте заявление в ФНС о закрытии вашего ИП:

Вам потребуется заполнить заявление по форме № Р26001.

Оплачивать госпошлину 160 рублей нужно лишь в том случае, если вы воспользуетесь физическими бумагами.

Если у вас есть электронная подпись, то вы можете подать заявление онлайн. Это можно сделать в личном кабинете ФНС или через бухгалтерскую программу.

Вы можете лично посетить ФНС или МФЦ. Многофункциональный центр предлагает воспользоваться электронными документами, что снимает необходимость платить госпошлину.

Воспользоваться почтой также можно, но тогда придется заверять подпись у нотариуса.

Если нет возможности подать заявление самостоятельно, можно попросить это сделать представителя, но для этого требуется заверенная нотариусом доверенность.

Почти в любой ситуации ИП закроется за 5 рабочих дней. Исключение — подача документов через МФЦ, у которого крайний срок закрытия — 10 дней. Вы получите:

уведомление о снятии с учета,

лист записи ЕГРИП.

Этап 6. Закройте расчетный счет:

Обратитесь в свой банк и заполните заявление, которое банк предоставит для того, чтобы закрыть счет.

Этап 7. Уничтожьте печать:

Если есть печать, ее стоит уничтожить. Это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.

Этапы закрытия ИП с сотрудниками

ИП с сотрудниками должен выполнить все те же этапы, которые указаны выше. Однако такому ИП также нужно уволить сотрудников. Поэтому самый первый шаг, который вы выполните еще до расчетов с контрагентами, будет совсем другой.

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Этап 1. Оповестите сотрудников и службу занятости об увольнении:

Для этого этапа нет образцов документов, поэтому вы можете в свободной форме создать уведомление об увольнении. Только не забудьте указать причину и дату расторжения договора.

Предоставьте этот документ под подпись. Сроки уведомления зависят от трудового договора, но если в договоре ничего не указано, то оповещение должно прийти сотруднику хотя бы за 2 недели до увольнения.

Службу занятости нужно уведомить также не позднее, чем за 2 недели до закрытия ИП. Нужно указать профессию и среднюю оплату труда по всем сотрудникам. Пример такого документа можно найти онлайн: вам нужно Приложение 2 к Положению об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения.

Затем можно вернуться к контрагентам, но до того, как сдавать отчетность, нужно уволить сотрудников.

Этап 2. Увольте сотрудников:

Для увольнения сотрудников нужно убедиться, что вы им ничего не должны по зарплате или неиспользованным отпускным.

Заполните приказы об увольнении, датированные не позднее даты закрытия ИП, и внесите запись в бумажную трудовую книжку так, чтобы она соответствовала приказу.

Вы должны предоставить сотрудникам пакет документов, в список входит трудовая книжка или выписку СТД-Р, выписка из раздела 3 расчета по страховым взносам и расчетный листок. Но сотрудник может запросить дополнительные документы в письменном виде, например, приказ об увольнении.

Этап 3. Сдайте отчетность:

Помните о необходимости сдать отчетность в СФР и ФНС по работникам, причем сведения о трудовой деятельности должны быть поданы в день увольнения, а остальные документы — до подачи заявления о закрытии ИП.

Этап 4. Уплатите налоги и страховые взносы:

Помните про налог НДФЛ и страховые взносы в ФНС и СФР.

Остальные этапы проходят для ИП с работниками так же, как и у ИП без работников.

Сколько нужно хранить документы после закрытия ИП

Очень важно хранить документы после закрытия ИП у себя дома, либо в архиве. Архив может быть как государственным, так и частным.

Документы бывают первичные и кадровые.

Первичные документы нужны из-за налогового учета, и их бывший ИП обязан хранить в течение 5 лет с 1 января того года, который следует за закрытым налоговым периодом.

Кадровые документы нужны для таких кадровых вопросов, как пенсия или стаж сотрудников. Некоторые из них, например правила внутреннего распорядка, должны находиться у вас только год. Но трудовые договоры следует хранить 50 лет, если ИП было открыто после 2003 года. До 2003 года договоры хранились 75 лет.

Могут ли отказать в закрытии ИП

В закрытии ИП могут отказать. Проблема может быть в том, что предприниматель не заплатил госпошлину или заполнил заявление с ошибками.

Однако возможны и более серьезные проблемы, например, когда сотрудники не получили все документы при увольнении. Такие ошибки чреваты проверкой ИП со стороны ФНС или других ведомств.

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Нужно внимательно относиться к каждому шагу закрытия ИП и убедиться, что все они выполнены так, как следует.

Когда нужна помощь юриста в закрытии ИП

Все вышеуказанные шаги можно смело выполнять без юриста. Многие ИП закрываются самостоятельно, без помощи специалистов. Однако чем больше ИП, тем тяжелее дается его закрытие. Когда у вас много сотрудников и большие обороты, юрист поможет справиться со всей документации.

Итоги/Главные мысли

Чтобы закрыть ИП, нужно разобраться со всеми долгами, сотрудниками и отчетностями, а затем подать заявление о ликвидации ИП в ведомство.

разобраться со всеми долгами, сотрудниками и отчетностями, а затем подать заявление о ликвидации ИП в ведомство. Всегда можно обратиться к услугам юриста и бухгалтера, чтобы ускорить процедуру.

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