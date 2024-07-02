Как узнать кредитную историю ООО

Кредитная история есть у любого физического и юридического лица, кто хотя бы раз занимал деньги в финансовых организациях. Бизнесменам она нужна для подтверждения репутации среди партнеров и контрагентов. Какие факторы влияют на кредитную историю и где можно запросить КИ — читайте в материале.

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Что значит кредитная история

Понятие «кредитная история» (КИ) в России появилось в 2004 году после выхода Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-ФЗ. Характеризуется финансовая дисциплина организации благодаря сведениям, которые находятся в КИ.

До 01.01.2022 года субъектами КИ выступали следующие юридические лица:

Заемщики, поручители, принципалы по ссуде.

Получатели гарантий по возврату займа.

После этой даты в кредитной истории также фиксируются:

лизингополучатели,

собственники предприятий в стадии банкротства.

Кредитная история организации может храниться в одном или нескольких БКИ:

«Объединенном кредитном бюро».

«Скоринг-бюро».

«Национальном бюро кредитных историй».

«Спектруме».

«Межрегиональном бюро кредитных историй «Кредо».

Кредитная история в БКИ составляется на основании сведений, которые отправляют следующие организации, работающие с финансовой информацией клиентов:

банки,

МФО,

инвестиционные платформы и другие компании.

Кроме того, сведения о долгах по коммунальным платежам в БКИ отправляют предприятия, в пользу которых они были взысканы.

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В бюро кредитная история находится на протяжении 7 лет. Отсчет начинают от даты, в которую состоялось последнее финансовое событие. Потом КИ обнуляют и узнать о предыдущих займах, лизинге, просрочке платежей становится нельзя. Проверить кредитную историю организации можно 2 раза в год бесплатно в любом БКИ. Следующие запросы будут обработаны за деньги.

Факторы, влияющие на КИ

Кредитная история организации находится под влиянием положительных и отрицательных факторов.

К позитивным относят:

наличие действующих займов,

отсутствие просрочек по кредитам,

сумму чистого долга менее 3-кратного показателя прибыли организации перед вычетом платежей по процентам, уплатой налогов, подсчетом износа и амортизации (EBITDA).

Среди негативных:

большое количество отказов в предоставлении кредита,

просрочки более 30 дней по платежам,

превышение коэффициента EBITDA более чем в 3 раза.

Кто может получить КИ компании

Проверка кредитной истории владельцем бизнеса или руководителем предприятия происходит без дополнительных вопросов со стороны БКИ. Если узнать такую информацию о своем контрагенте захочет другая фирма, ей понадобится получить согласие от собственника или директора.

Для этого представитель партнера обращается к уполномоченному лицу и предъявляет паспорт для идентификации личности.

После проверки удостоверения на подлинность сотрудник заполняет бланк разрешения на проверку КИ, в котором указывает:

То, кому выдается согласие, с внесением его паспортных данных и даты создания документа.

Цели и причины, по которым происходит проверка КИ.

Согласие подписывает ответственное лицо с указанием рядом своих Ф.И.О. Бумага действительна в течение 6 месяцев, если запрашивается не для заключения договора займа.

Элементы кредитной хроники

Это важный инструмент, который помогает оценить финансовое состояние компании и ее кредитоспособность. Кредитная история нужна не только для фиксации договоренностей по займам.

В нее включают информацию о следующих лицах и организациях:

Выдавших фирме независимые гарантии.

Ставших поручителями при оформлении кредита или лизингового соглашения.

Объявивших себя несостоятельными должниками (банкротами).

Получивших в лизинг машины и оборудование.

Не исполнивших постановление суда о погашении задолженности по коммунальным платежам.

Субъектами кредитной хроники становятся предприятия, которые запросили займы, но не получили одобрения. Не заносят в КИ получателей военной ипотеки.

Приведем примеры:

Компания регулярно выплачивает кредиты вовремя. В ее кредитной хронике отражены все кредиты, даты выплат и отсутствие просрочек, что повышает рейтинг кредитоспособности. У предпринимателя были просрочки по кредитам, что снижает его рейтинг и может затруднить получение новых займов.

Рассмотрим, зачем нужна кредитная хроника:

Банки и инвесторы используют кредитную хронику для оценки риска при выдаче кредитов или инвестировании.

Компании с положительной кредитной хроникой получают кредиты на более выгодных условиях.

Кредитная хроника помогает бизнесу планировать свои финансовые обязательства и избегать просрочек.

Положительная кредитная хроника укрепляет репутацию компании среди партнеров и клиентов.

Элементы кредитной хроники помогают бизнесу оставаться финансово стабильным и получать поддержку от кредиторов на лучших условиях.

Структура кредитной записи

Кредитная история состоит из 4 частей.

В титульной находится информация, по которой узнают компанию и которую передают в Центральный каталог ЦБ РФ:

название фирмы,

номер государственной регистрации,

ИНН,

паспортные данные и СНИЛС для ИП.

В основную часть записывают следующие сведения:

применяемые к фирме процедуры банкротства,

сроки исполнения обязательств,

суммы и периодичность платежей,

размер среднемесячного взноса,

величину просрочек,

информацию о правовых спорах,

размеры внесенных залогов.

В закрытой части находятся такие данные:

О кредиторах, передавших сведения в БКИ.

О лицах, подавших запрос, чтобы узнать кредитную историю компании.

О переходе прав требований по кредитам третьим лицам.

С 2022 года кредитная история фирмы дополняется информационным разделом.

Он содержит такие данные:

О финансовых компаниях, куда организация обращалась за займами.

О количестве одобрений и отказов в кредитах.

О наступлении просрочки платежа более 90 дней от даты начала срока исполнения обязательств.

О проверенных сведениях, которые поступили в БКИ, и их совпадении с подлинной информацией, находящейся у заемщика.

Чем больше просрочек по полученным кредитам, тем хуже КИ. Поэтому выше вероятность отказа банков в выдаче последующих займов.

Кредитный профиль организации

Кредитным профилем бизнеса называется описание эффективности управления компанией своими финансовыми обязательствами.

Его оформляют в виде следующей таблицы:

Параметр Сведения об организации Информация о действующих займах Данные о запросах кредитной истории Источники сведений для КИ Информация о запрашивающем кредитную историю Что входит Процедуры банкротства, параметры кредитного портфеля, реструктуризации бизнеса, рейтинговый балл Виды обязательств, размеры займов, даты выдачи и сроки погашения, сумма и срок следующего платежа, внесение изменений в кредитный договор, прогнозируемая дата закрытия, текущая задолженность, судебные споры, внесенные залоги Количество запросов КИ, даты, причины, размер запрашиваемого кредита Название фирмы, ОГРН, ИНН, сведения о процедурах банкротства и ликвидации, информация об арбитражном управляющем Для организаций: наименование, ИНН, ОГРН. Для ИП: паспортные данные, ИНН, ОГРНИП, СНИЛС. Для всех категорий: дата запроса и ответа по КИ всех заинтересованных сторон.

Иногда к этому профилю добавляют кредитный рейтинг предприятия. Он связан с КИ и представляет собой сумму скоринговых баллов, выставляемых БКИ. Критерии этой оценки в каждом бюро разные.

Чаще всего рассматривают такие аспекты:

Возраст КИ. Если он менее 1 года, то для многих БКИ это будет поводом снизить балл. Количество запросов на проверку кредитной истории. Маленький срок между ними уменьшает кредитный рейтинг. Просрочки платежей по долговым обязательствам. Большое их количество также негативно влияет на скоринговую оценку. Отсутствие информации о полученных кредитах. В этом случае кредитного рейтинга не будет совсем и в выдаче ссуды откажут с большой вероятностью. Тяжесть долговой нагрузки. Чем больше действующих займов у компании, тем труднее ей оформлять новые кредиты.

Организации с сильным кредитным профилем получают такие преимущества:

снижение процентов по займам,

увеличение кредитного лимита,

повышение авторитета и улучшение репутации на рынке,

рост продаж и лояльности партнеров.

Способы запроса кредитной истории

Сначала нужно узнать, в каком БКИ хранится кредитная история фирмы. Получить эти данные можно онлайн через «Госуслуги».

Порядок действий:

Перейти на главную страницу портала «Госуслуги» по ссылке. Ввести номер телефона или адрес электронной почты. Набрать пароль. Ввести код, полученный в СМС или электронном письме, для прохождения двухфакторной верификации. Зайти в свою учетную запись. Открыть раздел налогов и финансов. Выбрать меню сведений о БКИ. Составить заявку на получение адресов компаний, в которых хранятся кредитные истории фирмы. Дождаться письма с адресами БКИ. Их может быть несколько в зависимости от того, с какими бюро сотрудничают банки и другие финансовые организации, в которых компания получала ссуды.

Если профиля на «Госуслугах» нет, то получить сведения о местонахождении кредитной истории предприятия можно в следующих организациях:

любом банке,

кредитном потребительском кооперативе,

микрофинансовой организации,

любом БКИ,

Центральном каталоге кредитных историй ЦБ РФ,

нотариальной конторе,

почтовом отделении, где работает услуга телеграфирования.

По почте

Для проверки кредитной истории компании нужно выполнить такие действия:

Найти образец запроса КИ на портале Центрального банка РФ, БКИ. Составить заявку на получение кредитной истории в соответствии с правилами. Подписать ее. Заверить визу у нотариуса. Положить в конверт запрос и прилагаемые документы.

Список обязательных бумаг, которые дополняют заявку КИ, состоит из копий:

Устава организации.

Приказа с подтверждением назначения или продления полномочий руководителя.

ИНН.

ОГРН.

Квитанции об оплате услуги БКИ, если лимит на бесплатные запросы исчерпан.

Заявки на проверку кредитных историй отправляют «Почтой России» в заказном письме с уведомлением о доставке и описью вложений.

Телеграммой

Чтобы проверить кредитную историю ООО с помощью телеграммы, заполняют бланк с указанием следующей информации:

Полного названия предприятия.

Сокращенного наименования, если оно предусмотрено уставом.

Фамилии, имени, отчества руководителя.

Номера приказа или постановления о его вступлении в должность или продлении полномочий.

Серии и номера удостоверения личности директора.

ОГРН.

ИНН.

Адреса, по которому хотят получить кредитную историю организации.

Номера телефона для связи с контактным лицом.

Адреса доставки, по которому находится БКИ с нужной кредитной историей.

При посылке телеграммы сотрудник отделения связи заверит личную подпись по предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность отправителя.

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Далее нужно отправить сканы бумаг на электронный адрес ЦБ или БКИ. Тема письма должна включать пометку о приложениях к отправленной телеграмме.

По адресу электронной почты

Проверить кредитную историю через электронную почту можно таким образом:

Открыть главную страницу портала БКИ или его партнера. Перейти в раздел отправки запросов на получение кредитных историй организаций. Заполнить пустые строки в готовой форме. Подписать запрос усиленной квалифицированной электронной подписью. Отправить заявку.

Вместе с запросом по электронному адресу БКИ отправляют отдельным письмом файл с сертификатом ЭЦП.

Лично в отделении БКИ или Центробанка

Получить кредитную историю фирмы можно лично в отделении БКИ или офисе регионального представительства Центрального банка России.

Во время визита понадобится предъявить следующие документы:

Паспорт гражданина РФ.

Дубликат приказа о вступлении генерального директора в должность или продлении его полномочий.

Заверенную нотариусом доверенность для лица, представляющего организацию.

Печать компании, если получать кредитную историю пришел руководитель.

Узнать адреса офисов БКИ и график их работы можно на официальном портале в разделе контактов.

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