Как узнать кредитную историю ООО

Кредитная история есть у любого физического и юридического лица, кто хотя бы раз занимал деньги в финансовых организациях. Бизнесменам она нужна для подтверждения репутации среди партнеров и контрагентов. Какие факторы влияют на кредитную историю и где можно запросить КИ — читайте в материале.
- Истории
Содержание
- Что значит кредитная история
- Элементы кредитной хроники
- Структура кредитной записи
- Кредитный профиль организации
- Способы запроса кредитной истории
Что значит кредитная история
Понятие «кредитная история» (КИ) в России появилось в 2004 году после выхода Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-ФЗ. Характеризуется финансовая дисциплина организации благодаря сведениям, которые находятся в КИ.
До 01.01.2022 года субъектами КИ выступали следующие юридические лица:
- Заемщики, поручители, принципалы по ссуде.
- Получатели гарантий по возврату займа.
После этой даты в кредитной истории также фиксируются:
- лизингополучатели,
- собственники предприятий в стадии банкротства.
Кредитная история организации может храниться в одном или нескольких БКИ:
- «Объединенном кредитном бюро».
- «Скоринг-бюро».
- «Национальном бюро кредитных историй».
- «Спектруме».
- «Межрегиональном бюро кредитных историй «Кредо».
Кредитная история в БКИ составляется на основании сведений, которые отправляют следующие организации, работающие с финансовой информацией клиентов:
- банки,
- МФО,
- инвестиционные платформы и другие компании.
Кроме того, сведения о долгах по коммунальным платежам в БКИ отправляют предприятия, в пользу которых они были взысканы.
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Что такое кредитная линия для юридических лиц
В бюро кредитная история находится на протяжении 7 лет. Отсчет начинают от даты, в которую состоялось последнее финансовое событие. Потом КИ обнуляют и узнать о предыдущих займах, лизинге, просрочке платежей становится нельзя. Проверить кредитную историю организации можно 2 раза в год бесплатно в любом БКИ. Следующие запросы будут обработаны за деньги.
Факторы, влияющие на КИ
Кредитная история организации находится под влиянием положительных и отрицательных факторов.
К позитивным относят:
- наличие действующих займов,
- отсутствие просрочек по кредитам,
- сумму чистого долга менее 3-кратного показателя прибыли организации перед вычетом платежей по процентам, уплатой налогов, подсчетом износа и амортизации (EBITDA).
Среди негативных:
- большое количество отказов в предоставлении кредита,
- просрочки более 30 дней по платежам,
- превышение коэффициента EBITDA более чем в 3 раза.
Кто может получить КИ компании
Проверка кредитной истории владельцем бизнеса или руководителем предприятия происходит без дополнительных вопросов со стороны БКИ. Если узнать такую информацию о своем контрагенте захочет другая фирма, ей понадобится получить согласие от собственника или директора.
Для этого представитель партнера обращается к уполномоченному лицу и предъявляет паспорт для идентификации личности.
После проверки удостоверения на подлинность сотрудник заполняет бланк разрешения на проверку КИ, в котором указывает:
- То, кому выдается согласие, с внесением его паспортных данных и даты создания документа.
- Цели и причины, по которым происходит проверка КИ.
Согласие подписывает ответственное лицо с указанием рядом своих Ф.И.О. Бумага действительна в течение 6 месяцев, если запрашивается не для заключения договора займа.
Элементы кредитной хроники
Это важный инструмент, который помогает оценить финансовое состояние компании и ее кредитоспособность. Кредитная история нужна не только для фиксации договоренностей по займам.
В нее включают информацию о следующих лицах и организациях:
- Выдавших фирме независимые гарантии.
- Ставших поручителями при оформлении кредита или лизингового соглашения.
- Объявивших себя несостоятельными должниками (банкротами).
- Получивших в лизинг машины и оборудование.
- Не исполнивших постановление суда о погашении задолженности по коммунальным платежам.
Субъектами кредитной хроники становятся предприятия, которые запросили займы, но не получили одобрения. Не заносят в КИ получателей военной ипотеки.
Приведем примеры:
- Компания регулярно выплачивает кредиты вовремя. В ее кредитной хронике отражены все кредиты, даты выплат и отсутствие просрочек, что повышает рейтинг кредитоспособности.
- У предпринимателя были просрочки по кредитам, что снижает его рейтинг и может затруднить получение новых займов.
Рассмотрим, зачем нужна кредитная хроника:
- Банки и инвесторы используют кредитную хронику для оценки риска при выдаче кредитов или инвестировании.
- Компании с положительной кредитной хроникой получают кредиты на более выгодных условиях.
- Кредитная хроника помогает бизнесу планировать свои финансовые обязательства и избегать просрочек.
- Положительная кредитная хроника укрепляет репутацию компании среди партнеров и клиентов.
Элементы кредитной хроники помогают бизнесу оставаться финансово стабильным и получать поддержку от кредиторов на лучших условиях.
Структура кредитной записи
Кредитная история состоит из 4 частей.
В титульной находится информация, по которой узнают компанию и которую передают в Центральный каталог ЦБ РФ:
- название фирмы,
- номер государственной регистрации,
- ИНН,
- паспортные данные и СНИЛС для ИП.
В основную часть записывают следующие сведения:
- применяемые к фирме процедуры банкротства,
- сроки исполнения обязательств,
- суммы и периодичность платежей,
- размер среднемесячного взноса,
- величину просрочек,
- информацию о правовых спорах,
- размеры внесенных залогов.
В закрытой части находятся такие данные:
- О кредиторах, передавших сведения в БКИ.
- О лицах, подавших запрос, чтобы узнать кредитную историю компании.
- О переходе прав требований по кредитам третьим лицам.
С 2022 года кредитная история фирмы дополняется информационным разделом.
Он содержит такие данные:
- О финансовых компаниях, куда организация обращалась за займами.
- О количестве одобрений и отказов в кредитах.
- О наступлении просрочки платежа более 90 дней от даты начала срока исполнения обязательств.
- О проверенных сведениях, которые поступили в БКИ, и их совпадении с подлинной информацией, находящейся у заемщика.
Чем больше просрочек по полученным кредитам, тем хуже КИ. Поэтому выше вероятность отказа банков в выдаче последующих займов.
Кредитный профиль организации
Кредитным профилем бизнеса называется описание эффективности управления компанией своими финансовыми обязательствами.
Его оформляют в виде следующей таблицы:
|Параметр
|Сведения об организации
|Информация о действующих займах
|Данные о запросах кредитной истории
|Источники сведений для КИ
|Информация о запрашивающем кредитную историю
|Что входит
|Процедуры банкротства, параметры кредитного портфеля, реструктуризации бизнеса, рейтинговый балл
|Виды обязательств, размеры займов, даты выдачи и сроки погашения, сумма и срок следующего платежа, внесение изменений в кредитный договор, прогнозируемая дата закрытия, текущая задолженность, судебные споры, внесенные залоги
|Количество запросов КИ, даты, причины, размер запрашиваемого кредита
|Название фирмы, ОГРН, ИНН, сведения о процедурах банкротства и ликвидации, информация об арбитражном управляющем
|Для организаций: наименование, ИНН, ОГРН. Для ИП: паспортные данные, ИНН, ОГРНИП, СНИЛС. Для всех категорий: дата запроса и ответа по КИ всех заинтересованных сторон.
Иногда к этому профилю добавляют кредитный рейтинг предприятия. Он связан с КИ и представляет собой сумму скоринговых баллов, выставляемых БКИ. Критерии этой оценки в каждом бюро разные.
Чаще всего рассматривают такие аспекты:
- Возраст КИ. Если он менее 1 года, то для многих БКИ это будет поводом снизить балл.
- Количество запросов на проверку кредитной истории. Маленький срок между ними уменьшает кредитный рейтинг.
- Просрочки платежей по долговым обязательствам. Большое их количество также негативно влияет на скоринговую оценку.
- Отсутствие информации о полученных кредитах. В этом случае кредитного рейтинга не будет совсем и в выдаче ссуды откажут с большой вероятностью.
- Тяжесть долговой нагрузки. Чем больше действующих займов у компании, тем труднее ей оформлять новые кредиты.
Организации с сильным кредитным профилем получают такие преимущества:
- снижение процентов по займам,
- увеличение кредитного лимита,
- повышение авторитета и улучшение репутации на рынке,
- рост продаж и лояльности партнеров.
Способы запроса кредитной истории
Сначала нужно узнать, в каком БКИ хранится кредитная история фирмы. Получить эти данные можно онлайн через «Госуслуги».
Порядок действий:
- Перейти на главную страницу портала «Госуслуги» по ссылке.
- Ввести номер телефона или адрес электронной почты.
- Набрать пароль.
- Ввести код, полученный в СМС или электронном письме, для прохождения двухфакторной верификации.
- Зайти в свою учетную запись.
- Открыть раздел налогов и финансов.
- Выбрать меню сведений о БКИ.
- Составить заявку на получение адресов компаний, в которых хранятся кредитные истории фирмы.
- Дождаться письма с адресами БКИ. Их может быть несколько в зависимости от того, с какими бюро сотрудничают банки и другие финансовые организации, в которых компания получала ссуды.
Если профиля на «Госуслугах» нет, то получить сведения о местонахождении кредитной истории предприятия можно в следующих организациях:
- любом банке,
- кредитном потребительском кооперативе,
- микрофинансовой организации,
- любом БКИ,
- Центральном каталоге кредитных историй ЦБ РФ,
- нотариальной конторе,
- почтовом отделении, где работает услуга телеграфирования.
По почте
Для проверки кредитной истории компании нужно выполнить такие действия:
- Найти образец запроса КИ на портале Центрального банка РФ, БКИ.
- Составить заявку на получение кредитной истории в соответствии с правилами.
- Подписать ее.
- Заверить визу у нотариуса.
- Положить в конверт запрос и прилагаемые документы.
Список обязательных бумаг, которые дополняют заявку КИ, состоит из копий:
- Устава организации.
- Приказа с подтверждением назначения или продления полномочий руководителя.
- ИНН.
- ОГРН.
- Квитанции об оплате услуги БКИ, если лимит на бесплатные запросы исчерпан.
Заявки на проверку кредитных историй отправляют «Почтой России» в заказном письме с уведомлением о доставке и описью вложений.
Телеграммой
Чтобы проверить кредитную историю ООО с помощью телеграммы, заполняют бланк с указанием следующей информации:
- Полного названия предприятия.
- Сокращенного наименования, если оно предусмотрено уставом.
- Фамилии, имени, отчества руководителя.
- Номера приказа или постановления о его вступлении в должность или продлении полномочий.
- Серии и номера удостоверения личности директора.
- ОГРН.
- ИНН.
- Адреса, по которому хотят получить кредитную историю организации.
- Номера телефона для связи с контактным лицом.
- Адреса доставки, по которому находится БКИ с нужной кредитной историей.
При посылке телеграммы сотрудник отделения связи заверит личную подпись по предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность отправителя.
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Далее нужно отправить сканы бумаг на электронный адрес ЦБ или БКИ. Тема письма должна включать пометку о приложениях к отправленной телеграмме.
По адресу электронной почты
Проверить кредитную историю через электронную почту можно таким образом:
- Открыть главную страницу портала БКИ или его партнера.
- Перейти в раздел отправки запросов на получение кредитных историй организаций.
- Заполнить пустые строки в готовой форме.
- Подписать запрос усиленной квалифицированной электронной подписью.
- Отправить заявку.
Вместе с запросом по электронному адресу БКИ отправляют отдельным письмом файл с сертификатом ЭЦП.
Лично в отделении БКИ или Центробанка
Получить кредитную историю фирмы можно лично в отделении БКИ или офисе регионального представительства Центрального банка России.
Во время визита понадобится предъявить следующие документы:
- Паспорт гражданина РФ.
- Дубликат приказа о вступлении генерального директора в должность или продлении его полномочий.
- Заверенную нотариусом доверенность для лица, представляющего организацию.
- Печать компании, если получать кредитную историю пришел руководитель.
Узнать адреса офисов БКИ и график их работы можно на официальном портале в разделе контактов.
Фото на обложке: Freepik
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