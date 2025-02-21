Код ТН ВЭД: структура и для чего нужен?

Если вы когда-либо сталкивались с международной торговлей, импортом или экспортом товаров, то наверняка слышали загадочную аббревиатуру ТН ВЭД. Давайте разберемся, как узнать код ТН ВЭД товара, что это такое, зачем нужно и как его используют.

Что такое код ТН ВЭД?

Код ТН ВЭД — это десятизначный цифровой идентификатор, который используют для того, чтобы классифицировать продукцию при внешнеэкономических операциях. Он помогает таможенным службам, импортерам и экспортерам быстро и однозначно определять товар и применять к нему соответствующие пошлины, налоги и ограничения.

Этот набор символов основан на гармонизированной системе (ГС), которая описывает и зашифровывает продукцию и принята большинством стран мира. Код ТН ВЭД — расшифровка от фразы «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности». По сути, это своеобразный «паспорт» для любого продукта в сфере торговли.

Зачем нужна товарная номенклатура ВЭД?

Теперь разберем, для чего нужен код ТН ВЭД. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности нужна для того, чтобы систематизировать классификацию продукции, которая пересекает границу, и обеспечить единые правила ее учета.

Она нужна, чтобы:

Определять таможенные пошлины и налоги. Без точных цифр невозможно рассчитать размер пошлин, акцизов и НДС. Упростить таможенное оформление. С помощью единой системы зашифрованной информации товары быстро обрабатывают в таможенных базах. Контролировать и вести статистику торговли. Государство анализирует импорт и экспорт продукции, регулирует экономику и разрабатывает торговую политику. Применять ограничения и льготы. На основе этого набора символов вводят санкции, квоты, лицензии или наоборот — предоставляют налоговые льготы. Обеспечить безопасность. Некоторые продукты требуют сертификации или соответствия международным стандартам.

Чтобы правильно осуществлять внешнюю торговлю, стоит понимать, как подобрать код ТН ВЭД для каждого изделия, а также учитывать его характеристику и назначение.

Структура кода ТН ВЭД

Рассмотрим, как устроен этот код и что означают его цифры. Структура кода ТН ВЭД (ЕАЭС) не так сложна, как кажется.

Набор состоит из 10 цифр, каждая из которых несет информацию о продукции:

Первые 2 цифры — товарная группа. Определяет крупную категорию продукции. Например: 02 — мясо и мясные продукты, а 85 — электротехника и электроника. Следующие 2 цифры — товарная позиция. Уточняет подкатегорию внутри группы. Например, 8507 — это аккумуляторные батареи. Две следующие цифры — товарная подкатегория. Дает более детальную характеристику. Например, 850760 — литиевые аккумуляторы. Четыре последних цифры — национальная детализация. В разных странах они могут отличаться и применяются для того, чтобы вести точный учет продукции в национальных таможенных системах.

Допустим, у нас есть код 6404110000. Он включает в себя:

64 — Обувь.

04 — Обувь из текстиля.

11 — Обувь с резиновой или пластиковой подошвой.

0000 — Национальная детализация.

Таким образом, данная комбинация цифр говорит о продукте, что он относится к текстильной обуви с резиновой подошвой.

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Что представляет собой классификатор ТН ВЭД?

Классификатор — это систематизированный перечень товаров, которым присвоены уникальные номера для их идентификации в международной торговле.

Классификатор включает:

Десятизначные коды ТН ВЭД. Для чего используют цифровую систему, по которой определяют категорию товара. Описание продукции. Четкие формулировки, которые избегают двусмысленности. Таможенные ставки и меры регулирования. Пошлины, налоги, льготы, запреты.

Официальный классификатор можно найти на сайтах таможенных служб и государственных органов, которые регулируют внешнеэкономическую деятельность. Он регулярно обновляется, чтобы соответствовать изменениям в мировой торговле.

Как заполнить код ТН ВЭД в декларации на товары?

При подаче таможенной декларации на продукцию (ДТ) ТН ВЭД указывается в графе 33. Он состоит из 10 цифр и должен точно соответствовать классификатору товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Пошаговая инструкция:

Определите код товара. Используйте классификатор ТН ВЭД. Учитывайте материал, назначение и характеристики продукта. При необходимости запросите разъяснения у таможенного брокера или в ФТС. Укажите цифры в графе 33 декларации. Впишите полный 10-значный номер (например, 8507600090 – литиевые аккумуляторы). Он не должен содержать пробелов или иных символов. Добавьте дополнительные сведения (если требуется). В некоторых случаях нужен дополнительный шифр в номенклатуре (например, если продукция подлежит квотированию или лицензированию). Укажите таможенную стоимость и ставку пошлины, которая соответствует набору символов. Перепроверьте. Ошибки приведут к тому, что на границе груз задержат, выпишут штраф или пересмотрят таможенные платежи.

Как определить код?

Чтобы найти нужную комбинацию, выясните:

Материал изделия (металл, пластик, текстиль).

Функцию и назначение (электроника, одежда, продукты питания).

Физические характеристики (размер, форма, состав).

Вот как определить код товара по ТН ВЭД:

Классификаторы на сайте ФТС России.

Коммерческие сервисы по подбору кодов (они помогают быстрее найти нужную категорию).

Гармонизированная система (HS Code), если экспортируете продукцию за границу.

Перед тем как начать оформление таможенной декларации выясните, как проверить код ТН ВЭД, чтобы избежать ошибок и задержек при прохождении таможни.

Что делать, если не получается определить код ТН ВЭД?

Если самостоятельно не получается узнать, как определить код ТН ВЭД, не стоит рисковать. Вот что можно сделать:

Изучите официальные источники. Классификатор товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности на сайте ФТС России содержит полный перечень зашифрованных символов с описаниями. Гармонизированная система (HS Code) – международный стандарт, на котором основана ТН ВЭД. А разъяснения и письма ФТС – содержат примеры классификации сложных товаров. Воспользуйтесь онлайн-сервисами. На сайтах таможенных брокеров и логистических компаний есть бесплатные классификаторы по ключевым словам. На некоторых платформах есть функция ввести описание продукта, и система подберет нужный набор символов. Обратитесь к таможенному специалисту. Если цифры сложно определить, таможенный брокер или специалист по внешнеэкономической деятельности поможет подобрать код на основе характеристик продукции, проверить необходимость дополнительных разрешений и рассчитать таможенные платежи. Запросите предварительное классификационное решение (ПКР). Если товар сложный, подайте запрос в ФТС России на то, чтобы официально подтвердить код. Таможня не сможет изменить как код товара по ТН ВЭД, так и сумму пошлины.

Если шифр определить сложно, лучше воспользоваться проверенными инструментами или проконсультироваться с экспертами.

Чем опасны ошибки в коде ТН ВЭД?

Какие будут последствия, если неправильно заполните информацию:

Задержат груз на таможне. Если номер указан неверно, инспекторы потребуют уточняющие документы или назначат дополнительную проверку, которая займет время. Доначислят таможенные платежи. Таможня выставит доначисление, если пошлина по правильному коду выше. Придется оплачивать штраф за недоплату. Возможен арест груза до того момента, когда вопрос полностью не урегулируют. Штрафы и санкции. Если продукт попадает под особое регулирование (например, санкции, квоты или лицензирование), ошибка приведет к тому, что вы нарушите законодательство. Штрафы за некорректную классификацию — от 50 до 300 тыс. рублей (ст. 16.2 КоАП РФ). Возврат или конфискация. Если номер относится к категории продукции, которые требуют сертификатов или лицензий, а документы на него отсутствуют, таможня откажет в выпуске груза. Проблемы с налоговой и бухгалтерией. Ошибка повлияет на НДС и бухгалтерский учет, что приведет к дополнительным разбирательствам с налоговой инспекцией.

Как избежать ошибок?

Проверяйте код по официальному классификатору товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Консультируйтесь с таможенными брокерами и специалистами ВЭД.

Запрашивайте предварительное классификационное решение (ПКР) у ФТС.

Используйте автоматизированные сервисы.

Ошибка в ТН ВЭД — это всегда дополнительные расходы и риски. Лучше потратьте время на то, чтобы его проверить, чем потом разбираться с последствиями.

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Как присвоить товарам код ТН ВЭД?

Теперь ответим на вопрос, как найти код тн вэд, который помогает определить тарифные ставки, налоги и соблюсти все таможенные правила. Если у товара нет номера, нужно будет его получить через Федеральную таможенную службу (ФТС России).

Для того чтобы присвоить товару шифр товарной номенклатуры, потребуется собрать следующие документы:

Заявка на классификацию продукта. Специальная форма, которую нужно заполнить. Описание. Описание характеристик, назначения, состава. Документы, которые подтверждают происхождение продукции. Сертификаты качества, контракты, счета-фактуры и другие документы, которые подтверждают, что товар действительно соответствует заявленным характеристикам. Фотографии (при необходимости). В некоторых случаях требуются изображения, чтобы помочь классификатору точнее определить номер.

Заявка подается в территориальный орган ФТС России, который в течение 30 рабочих дней рассмотрит запрос. Если необходима дополнительная информация, срок продлевают.

Если продукция уникальная и имеет особые характеристики, можно провести экспертизу в аккредитованной лаборатории, которая даст заключение, необходимое для того, чтобы присвоить кодовый номер.

Итог

Структура кода ТН ВЭД четко отражает иерархию товаров: от общих разделов и групп до более детализированных категорий. Для того чтобы пройти таможню, минимизировать риски штрафов и задержек, а также для точности в расчетах пошлин нужно знать, как подобрать код ТН ВЭД на продукцию.

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Невозможно недооценить важность точной классификации продукции, поскольку ошибки приведут к дополнительным расходам и юридическим последствиям. Чтобы корректно указать товар в документах, важно знать, как получить коды ТН ВЭД, что можно сделать через официальные таможенные органы или специализированные базы данных. Если трудно понять, как узнать код ТН ВЭД и в случае сомнений обращайтесь к экспертам или запрашивайте предварительное классификационное решение (ПКР) у ФТС России.

Фото на обложке: Paul Taylor / Getty Images