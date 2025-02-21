Код ТН ВЭД: структура и для чего нужен?
Если вы когда-либо сталкивались с международной торговлей, импортом или экспортом товаров, то наверняка слышали загадочную аббревиатуру ТН ВЭД. Давайте разберемся, как узнать код ТН ВЭД товара, что это такое, зачем нужно и как его используют.
- Истории
Содержание
- Что такое код ТН ВЭД?
- Зачем нужна товарная номенклатура ВЭД?
- Структура кода ТН ВЭД
- Что представляет собой классификатор ТН ВЭД?
- Как заполнить код ТН ВЭД в декларации на товары?
- Как определить код?
- Что делать, если не получается определить код ТН ВЭД?
- Чем опасны ошибки в коде ТН ВЭД?
- Как присвоить товарам код ТН ВЭД?
- Итог
Что такое код ТН ВЭД?
Код ТН ВЭД — это десятизначный цифровой идентификатор, который используют для того, чтобы классифицировать продукцию при внешнеэкономических операциях. Он помогает таможенным службам, импортерам и экспортерам быстро и однозначно определять товар и применять к нему соответствующие пошлины, налоги и ограничения.
Этот набор символов основан на гармонизированной системе (ГС), которая описывает и зашифровывает продукцию и принята большинством стран мира. Код ТН ВЭД — расшифровка от фразы «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности». По сути, это своеобразный «паспорт» для любого продукта в сфере торговли.
Зачем нужна товарная номенклатура ВЭД?
Теперь разберем, для чего нужен код ТН ВЭД. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности нужна для того, чтобы систематизировать классификацию продукции, которая пересекает границу, и обеспечить единые правила ее учета.
Она нужна, чтобы:
- Определять таможенные пошлины и налоги. Без точных цифр невозможно рассчитать размер пошлин, акцизов и НДС.
- Упростить таможенное оформление. С помощью единой системы зашифрованной информации товары быстро обрабатывают в таможенных базах.
- Контролировать и вести статистику торговли. Государство анализирует импорт и экспорт продукции, регулирует экономику и разрабатывает торговую политику.
- Применять ограничения и льготы. На основе этого набора символов вводят санкции, квоты, лицензии или наоборот — предоставляют налоговые льготы.
- Обеспечить безопасность. Некоторые продукты требуют сертификации или соответствия международным стандартам.
Чтобы правильно осуществлять внешнюю торговлю, стоит понимать, как подобрать код ТН ВЭД для каждого изделия, а также учитывать его характеристику и назначение.
Структура кода ТН ВЭД
Рассмотрим, как устроен этот код и что означают его цифры. Структура кода ТН ВЭД (ЕАЭС) не так сложна, как кажется.
Набор состоит из 10 цифр, каждая из которых несет информацию о продукции:
- Первые 2 цифры — товарная группа. Определяет крупную категорию продукции. Например: 02 — мясо и мясные продукты, а 85 — электротехника и электроника.
- Следующие 2 цифры — товарная позиция. Уточняет подкатегорию внутри группы. Например, 8507 — это аккумуляторные батареи.
- Две следующие цифры — товарная подкатегория. Дает более детальную характеристику. Например, 850760 — литиевые аккумуляторы.
- Четыре последних цифры — национальная детализация. В разных странах они могут отличаться и применяются для того, чтобы вести точный учет продукции в национальных таможенных системах.
Допустим, у нас есть код 6404110000. Он включает в себя:
- 64 — Обувь.
- 04 — Обувь из текстиля.
- 11 — Обувь с резиновой или пластиковой подошвой.
- 0000 — Национальная детализация.
Таким образом, данная комбинация цифр говорит о продукте, что он относится к текстильной обуви с резиновой подошвой.
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Что представляет собой классификатор ТН ВЭД?
Классификатор — это систематизированный перечень товаров, которым присвоены уникальные номера для их идентификации в международной торговле.
Классификатор включает:
- Десятизначные коды ТН ВЭД. Для чего используют цифровую систему, по которой определяют категорию товара.
- Описание продукции. Четкие формулировки, которые избегают двусмысленности.
- Таможенные ставки и меры регулирования. Пошлины, налоги, льготы, запреты.
Официальный классификатор можно найти на сайтах таможенных служб и государственных органов, которые регулируют внешнеэкономическую деятельность. Он регулярно обновляется, чтобы соответствовать изменениям в мировой торговле.
Как заполнить код ТН ВЭД в декларации на товары?
При подаче таможенной декларации на продукцию (ДТ) ТН ВЭД указывается в графе 33. Он состоит из 10 цифр и должен точно соответствовать классификатору товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
Пошаговая инструкция:
- Определите код товара. Используйте классификатор ТН ВЭД. Учитывайте материал, назначение и характеристики продукта. При необходимости запросите разъяснения у таможенного брокера или в ФТС.
- Укажите цифры в графе 33 декларации. Впишите полный 10-значный номер (например, 8507600090 – литиевые аккумуляторы). Он не должен содержать пробелов или иных символов.
- Добавьте дополнительные сведения (если требуется). В некоторых случаях нужен дополнительный шифр в номенклатуре (например, если продукция подлежит квотированию или лицензированию). Укажите таможенную стоимость и ставку пошлины, которая соответствует набору символов.
- Перепроверьте. Ошибки приведут к тому, что на границе груз задержат, выпишут штраф или пересмотрят таможенные платежи.
Как определить код?
Чтобы найти нужную комбинацию, выясните:
- Материал изделия (металл, пластик, текстиль).
- Функцию и назначение (электроника, одежда, продукты питания).
- Физические характеристики (размер, форма, состав).
Вот как определить код товара по ТН ВЭД:
- Классификаторы на сайте ФТС России.
- Коммерческие сервисы по подбору кодов (они помогают быстрее найти нужную категорию).
- Гармонизированная система (HS Code), если экспортируете продукцию за границу.
Перед тем как начать оформление таможенной декларации выясните, как проверить код ТН ВЭД, чтобы избежать ошибок и задержек при прохождении таможни.
Что делать, если не получается определить код ТН ВЭД?
Если самостоятельно не получается узнать, как определить код ТН ВЭД, не стоит рисковать. Вот что можно сделать:
- Изучите официальные источники. Классификатор товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности на сайте ФТС России содержит полный перечень зашифрованных символов с описаниями. Гармонизированная система (HS Code) – международный стандарт, на котором основана ТН ВЭД. А разъяснения и письма ФТС – содержат примеры классификации сложных товаров.
- Воспользуйтесь онлайн-сервисами. На сайтах таможенных брокеров и логистических компаний есть бесплатные классификаторы по ключевым словам. На некоторых платформах есть функция ввести описание продукта, и система подберет нужный набор символов.
- Обратитесь к таможенному специалисту. Если цифры сложно определить, таможенный брокер или специалист по внешнеэкономической деятельности поможет подобрать код на основе характеристик продукции, проверить необходимость дополнительных разрешений и рассчитать таможенные платежи.
- Запросите предварительное классификационное решение (ПКР). Если товар сложный, подайте запрос в ФТС России на то, чтобы официально подтвердить код. Таможня не сможет изменить как код товара по ТН ВЭД, так и сумму пошлины.
Если шифр определить сложно, лучше воспользоваться проверенными инструментами или проконсультироваться с экспертами.
Чем опасны ошибки в коде ТН ВЭД?
Какие будут последствия, если неправильно заполните информацию:
- Задержат груз на таможне. Если номер указан неверно, инспекторы потребуют уточняющие документы или назначат дополнительную проверку, которая займет время.
- Доначислят таможенные платежи. Таможня выставит доначисление, если пошлина по правильному коду выше. Придется оплачивать штраф за недоплату. Возможен арест груза до того момента, когда вопрос полностью не урегулируют.
- Штрафы и санкции. Если продукт попадает под особое регулирование (например, санкции, квоты или лицензирование), ошибка приведет к тому, что вы нарушите законодательство. Штрафы за некорректную классификацию — от 50 до 300 тыс. рублей (ст. 16.2 КоАП РФ).
- Возврат или конфискация. Если номер относится к категории продукции, которые требуют сертификатов или лицензий, а документы на него отсутствуют, таможня откажет в выпуске груза.
- Проблемы с налоговой и бухгалтерией. Ошибка повлияет на НДС и бухгалтерский учет, что приведет к дополнительным разбирательствам с налоговой инспекцией.
Как избежать ошибок?
- Проверяйте код по официальному классификатору товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
- Консультируйтесь с таможенными брокерами и специалистами ВЭД.
- Запрашивайте предварительное классификационное решение (ПКР) у ФТС.
- Используйте автоматизированные сервисы.
Ошибка в ТН ВЭД — это всегда дополнительные расходы и риски. Лучше потратьте время на то, чтобы его проверить, чем потом разбираться с последствиями.
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Как присвоить товарам код ТН ВЭД?
Теперь ответим на вопрос, как найти код тн вэд, который помогает определить тарифные ставки, налоги и соблюсти все таможенные правила. Если у товара нет номера, нужно будет его получить через Федеральную таможенную службу (ФТС России).
Для того чтобы присвоить товару шифр товарной номенклатуры, потребуется собрать следующие документы:
- Заявка на классификацию продукта. Специальная форма, которую нужно заполнить.
- Описание. Описание характеристик, назначения, состава.
- Документы, которые подтверждают происхождение продукции. Сертификаты качества, контракты, счета-фактуры и другие документы, которые подтверждают, что товар действительно соответствует заявленным характеристикам.
- Фотографии (при необходимости). В некоторых случаях требуются изображения, чтобы помочь классификатору точнее определить номер.
Заявка подается в территориальный орган ФТС России, который в течение 30 рабочих дней рассмотрит запрос. Если необходима дополнительная информация, срок продлевают.
Если продукция уникальная и имеет особые характеристики, можно провести экспертизу в аккредитованной лаборатории, которая даст заключение, необходимое для того, чтобы присвоить кодовый номер.
Итог
Структура кода ТН ВЭД четко отражает иерархию товаров: от общих разделов и групп до более детализированных категорий. Для того чтобы пройти таможню, минимизировать риски штрафов и задержек, а также для точности в расчетах пошлин нужно знать, как подобрать код ТН ВЭД на продукцию.
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Невозможно недооценить важность точной классификации продукции, поскольку ошибки приведут к дополнительным расходам и юридическим последствиям. Чтобы корректно указать товар в документах, важно знать, как получить коды ТН ВЭД, что можно сделать через официальные таможенные органы или специализированные базы данных. Если трудно понять, как узнать код ТН ВЭД и в случае сомнений обращайтесь к экспертам или запрашивайте предварительное классификационное решение (ПКР) у ФТС России.
Фото на обложке: Paul Taylor / Getty Images
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