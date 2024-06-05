НДС при импорте и экспорте услуг: ставка, как рассчитать и оплатить

В этой статье Наталья Гребнева, руководитель обособленного подразделения «Правокард» во Владимире, разобрала ключевые моменты, которые помогут уверенно справляться с налоговыми обязательствами.

Налог на добавленную стоимость, или НДС — один из самых распространенных и в то же время сложных для расчета налогов. Как правильно рассчитать и оплатить НДС, чтобы избежать штрафов и оптимизировать расходы?

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Что такое НДС

НДС (налог на добавленную стоимость) — это налог, который взимается государством с большинства товаров и услуг на каждом этапе их производства и продажи.

Например, производитель, оптовик и розничный магазин поочередно добавляют НДС к цене продукта при его реализации. При этом сам налог начисляется на добавленную стоимость. Объясним на примере, что мы имеем ввиду.

Оптовик купил у поставщика станок за 1 000 000 руб., а продать хочет за 1 500 000. Если поставщик оборудования тоже плательщик НДС, оптовик должен будет уплатить налог только со своей наценки, то есть с 500 000 рублей. Это значит, что для следующего покупателя в цепочке (например, для розничной сети) цена станка составит 1 500 000 + 100 000, то есть 1 600 000 рублей.

Откуда взялись еще 100 000? Если рассчитывать НДС по стандартной ставке 20%, именно столько налога должен будет уплатить оптовик со своей наценки (500 000 х 0,2), и именно такую сумму он дополнительно «зашивает» в цену для следующего покупателя в цепочке.

Представим, что розничная сеть хочет продать станок конечному потребителю (например, владельцу автосервиса) уже за 2 000 000 руб. Наценка в таком случае составляет 400 000 руб., и в итоге цена для конечного потребителя составит 2 000 000 + (400 000 х 0,2) = 2 080 000 рублей.

Когда начисляется и не начисляется НДС

НДС начисляется на подавляющее большинство продукции, работ и услуг, которые продаются или предоставляются на территории России. Но есть и исключения, не облагаемые этим налогом.

В список необлагаемых НДС товаров в 2024 году входят:

технологичное оборудование, аналогов которому нет в России;

гуманитарная помощь;

специфические медицинские препараты;

материалы для производства ортопедических изделий и протезов;

культурные ценности, приобретаемые специализированными научными и исследовательскими организациями;

культурные ценности, передаваемые научным и исследовательским организациям в дар.

Налоговая ставка и сроки уплаты

В России ставка НДС не всегда одинакова. Ее размер зависит от типа продаваемых продуктов или оказываемых услуг:

20% — это основная ставка, которая применяется к большинству продукции и услуг. 10% — сниженная ставка, которая применяется к некоторым социально значимым товарам и услугам с тем, чтобы повысить их доступность для конечного потребителя. В их число входят: определённые категории продуктов питания; медицинские препараты, средства, изделия; продукция, предназначенная детям: одежда, обувь, школьные принадлежности и т.д. 0% — применяется к экспорту, международным перевозкам и некоторым другим операциям.

Ставка налога на добавленную стоимость определяется видом товара или услуги и тем, продаются они внутри страны или экспортируются.

Уплачивается НДС поквартально: не позднее 28 числа месяца, следующего за соответствующим истекшим кварталом. При этом разрешается «разбить» оплату на три месяца в равных долях.

Например, если говорить об уплате НДС за второй квартал года, первый транш в размере 1/3 от общей суммы начисленного налога нужно уплатить не позднее 28 июля. Второй транш в том же размере — до 28 августа включительно. И последний третий транш — до 28 сентября.

Если 28 число выпадает на выходной день, крайний срок уплаты налога в таком месяце «передвигается» на следующий рабочий день. Например, с субботы на понедельник (то есть с 28 на 30 число).

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Импортный НДС

Если продукция ввозится в Россию из-за рубежа, она облагается импортным НДС. На импорт услуг НДС также налагается. Давайте разберёмся, как это работает.

Предположим, компания или частное лицо заказывает что-то из-за границы. Когда заказанный товар пересекает границу России, он попадает под контроль таможни. Проводится таможенное оформление.

На этом этапе определяется так называемая таможенная стоимость товара, которая складывается из цены его покупки и расходов импортера на его доставку (например, на морской фрахт и страховку).

Далее к ней может прибавляться также таможенная пошлина, которую импортер должен уплатить за факт ввоза товара, а если ввозятся определенные виды изделий и субстанций, еще и акцизный сбор.

На эту общую сумму (таможенная стоимость + ввозная таможенная пошлина + акциз) начисляется НДС по ставке 20% (или 10% либо 0% для некоторых категорий продукции).

После этого импортер должен оплатить рассчитанный НДС на таможне. Есть важный с финансовой точки зрения нюанс: если компания-импортер является плательщиком налога в России, она может предъявить уплаченный импортный НДС к вычету.

Например, если она продаст ввезенные товары на территории РФ, она сможет уменьшить свой общий НДС к уплате за их продажу на эту сумму и избежать двойного налогообложения.

Как рассчитать НДС при ввозе товаров

Расчет НДС при импорте, на которые распространяются ввозные таможенные пошлины и акцизы, производится по формуле:

Сумма НДС = (Тс + Тп + А) x H.

Тс — это стоимость ввозимого товара, которая используется для расчета таможенных платежей, то есть таможенная стоимость. Она включает в себя цену товара, а также расходы на его транспортировку и доставку, включая транспортное страхование.

Тп — это сумма ввозной таможенной пошлины. Ставка пошлины определяется в зависимости от кода товарной категории по ТН ВЭД и обычно выражается в процентах от таможенной стоимости. Сумма пошлины рассчитывается путем умножения таможенной стоимости на соответствующую ставку.

А — это сумма акциза, который начисляется только на определенные виды изделий и субстанций. Ставка акциза обычно установлена за единицу измерения продукта (литр, штука, килограмм и так далее), и общая сумма акциза вычисляется как количество импортируемых единиц продукции, умноженное на эту ставку.

Н — это ставка налога, выраженная в процентах. Базовая ставка составляет 20%.

Процедура расчета импортного НДС на конкретном примере

Допустим, мы решили ввезти из Германии партию оборудования. Его цена — 5 000 000 руб., цена доставки — 300 000, транспортная страховка — 50 000, таможенная пошлина — 30% от таможенной стоимости товара. Рассчитаем налог.

Определяем таможенную стоимость. Оборудование обошлось в 5 000 000 рублей. Доставка и страхование стоили 350 000. Таким образом, таможенная стоимость = 5 000 000 + 350 000 = 5 350 000 рублей. Прибавляем к этому таможенную пошлину. Допустим, для нашего оборудования действует ставка пошлины в размере 5% от таможенной стоимости. В таком случае таможенная пошлина = 5 350 000 х 0,05 = 267 500 ₽. Прибавляем акциз. Допустим, наше оборудование не является подакцизным, поэтому акциз мы указываем как нулевой. Считаем, сколько налога нам нужно уплатить, по приведенной нами формуле:

таможенная стоимость ( Тс ): 5 350 000;

): 5 350 000; ввозная пошлина, которой облагается импорт товара ( Тп ): 5% от таможенной стоимости, или 267 500;

): 5% от таможенной стоимости, или 267 500; акцизный сбор ( А ): 0;

): 0; база расчета НДС (Н): так как наш товар не относится к категории социально значимых, мы платим НДС по полной ставке — 20%.

Итого к уплате = (Тс + Тп + А) x H = (5 350 000 + 267 500 + 0) х 0.2 = 1 123 500 рублей.

Получается, что на таможне придется уплатить 1 123 500 руб. НДС.

Как платить НДС при импорте товаров из ЕАЭС

При импорте товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включающего Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан, уплата НДС имеет свои особенности. В этом случае НДС уплачивается напрямую в налоговую службу РФ, минуя таможню. Также в налоговую подается декларация косвенных налогов по особой форме (декларация о косвенных налогах).

В связи с тем, что страны ЕАЭС образуют единое таможенное пространство, таможенная декларация не требуется. Тем не менее отчетность перед таможенными органами все равно обязательна.

Отчетность обычно подается в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Для этого импортер должен заранее зарегистрироваться в специальной информационной системе как участник внешнеэкономической деятельности.

Декларация о косвенных налогах и уплата НДС осуществляется в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров.

Экспортный НДС

НДС на экспорт применяется к товарам и услугам, отправляемым за границу. В отличие от внутреннего НДС, ставка НДС на экспортируемые товары и услуги равна нулю. Согласно налоговому законодательству, компании, занимающиеся экспортом, могут предъявить к вычету ранее уплаченный НДС.

Когда российская компания экспортирует продукцию или услуги, к этим операциям применяется нулевая ставка налога (0%).

Российская компания, занимающаяся экспортом, имеет право на возмещение НДС, который она уплатила своим поставщикам в процессе производства экспортируемых товаров. Это инструмент, при помощи которого государство поддерживает экспортеров.

Чтобы получить возмещение, компания должна предоставить налоговым органам подтверждающие документы, включая контракт на экспорт, таможенную декларацию и другие документы, подтверждающие факт экспорта.

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Как выставить счёт на оплату товара покупателю

Для начала убедитесь, что у вас есть полные контактные данные покупателя (название компании, адрес, телефон, электронная почта), и все детали сделки. Подготовьте список продукции или услуг с указанием наименования, количества, цены за единицу и общей стоимости.

Типовой счет может выглядеть следующим образом:

название документа: «Счет на оплату»;

дата и номер счета: укажите дату выставления счета и его уникальный номер для учета;

детали продавца и покупателя: укажите полное название вашей компании, адрес, ИНН/КПП, контактный телефон и электронную почту (укажите аналогичную информацию и о покупателе).

наименование товара / услуги;

количество;

цена за единицу;

общая сумма к оплате за каждую позицию;

итоговая сумма: подсчитайте и укажите общую сумму по всем позициям, включая НДС.

сроки оплаты (например, «подлежит погашению в течение 3 дней с момента выставления»);

способ оплаты (банковский перевод, кредитная карта и т.д.);

реквизиты для оплаты (банковские данные, номер счета).

любые дополнительные условия или комментарии (например, условия доставки, штрафные санкции за просрочку оплаты).

: включите таблицу, где каждая строка будет представлять отдельный товар или услугу. В таблице укажите:. Укажите:

Выставленный счет на оплату позволяет обеим сторонам коммерческой транзакции иметь ясное представление о том, что и за какую сумму было продано, и как должна быть произведена оплата.

Как платить НДС при экспорте товаров в ЕАЭС

НДС при экспорте услуг и товаров в страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза) начисляется по нулевой ставке. То есть российский экспортер его не платит. При этом, как и в случае с экспортом в другие страны, у экспортера появляется право на получение возмещения уплаченного НДС из бюджета.



Как отчитаться перед налоговой и вернуть уплаченный НДС

Платить НДС на ввозимые товары обязаны все импортёры, включая предприятия на специальных налоговых режимах и те, которые освобожден от уплаты НДС по каким-либо иным причинам. При этом юрлица, освобожденные от внутреннего НДС, не могут принять импортный НДС к вычету, и должны учитывать его в стоимости приобретенных товаров и услуг. Если товар не облагается НДС, вычет также невозможен.

Для получения вычета по импортному НДС необходимо, чтобы выполнялись четыре условия:

товары должны быть закуплены для деятельности, облагаемой НДС;

сделка должна быть правильно учтена в документации бухгалтерского учета и первичных документах;

операция должна быть надлежащим образом отражена в книге покупок;

на руках должны быть документы, которые подтверждают, что НДС был уплачен.

Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с момента учета импортированных товаров и уплаты налога.

Для экспортеров процедура отчета перед налоговой и возврата уплаченного НДС при импорте товаров или услуг включает несколько ключевых шагов. Ниже приведено краткое описание этих шагов, но учтите, что в процедуре есть очень много нюансов, которые заслуживают отдельной большой статьи.

Как подать заявление на вычет:

Сбор документов: контракт на поставку товара, таможенная декларация, документы об уплате НДС, товаросопроводительная документация, первичная документация о принятии товаром на учет. Подготовка декларации: включите данные об экспортных операциях в квартальную налоговую декларацию по НДС. Подача декларации и документов: подайте налоговую декларацию и подтверждающие документы в налоговую инспекцию. Проверка налоговой инспекцией: налоговая инспекция проверяет поданные документы. Возмещение: после подтверждения нулевой ставки налоговая инспекция возвращает уплаченный НДС на банковский счет компании.

Пример расчета налоговой ставки при импорте услуг

Рассмотрим пример, когда ООО «ИмпортСервис» получает консультационные услуги от иностранной компании на сумму 1 000 000 рублей:

Определение суммы для налогообложения. Стоимость услуг составляет 1 000 000 руб. (при пересчете на рубли согласно обменному курсу Центрального банка РФ). Вычисление налога. 1 000 000 руб. умножаем на 20% (стандартная ставка НДС) и получаем 200 000 ₽. Начисление налога. ООО «ИмпортСервис» начисляет НДС на стоимость импортируемых услуг и включает эту сумму в налоговую декларацию. Уплата. ООО «ИмпортСервис» уплачивает 200 000 руб. до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Право на налоговый вычет. Если услуги используются для деятельности, облагаемой НДС, ООО «ИмпортСервис» включает уплаченный налог (200 000 руб.) в раздел вычетов налоговой декларации, снижая свои налоговые обязательства на эту сумму.

При импорте услуг российская компания-заказчик самостоятельно рассчитывает, начисляет и уплачивает НДС, после чего включает эту операцию в свою налоговую декларацию. Если все требования соблюдены, уплаченный налог можно представить к вычету, что предотвращает двойное налогообложение.

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