Отец с сыном хотели напечатать Lamborghini на 3D-принтере. Компания подарила им настоящую машину

Семья Бакус из Колорадо (США) получила в подарок от компании Lamborghini настоящую машину и снялась в рекламном ролике производителя. Это произошло после того, как в Lamborghini узнали, что отец, Стерлинг Бакус, печатает автомобиль на 3D-принтере. Об этом сообщает CNN.

(Источник: CNN)



Бакус работает физиком в Thorlabs, производителе оптических товаров, поэтому у него был доступ к 3D-принтерам и программному обеспечению.



Для проекта Бакус использовал игрушечную модель Lamborghini Aventador, чертеж которой он увеличил в программе Solidworks. Для распечатки частей физик использовал принтеры QIDI X Pro. Как он рассказал изданию, его сын Зандер тоже активно участвовал в проекте.



Как сообщается, семья потратила на проектировку и распечатку около $23 тысяч. Презентовать распечатанную и собранную модель Lamborghini Aventador они собираются на местной автомобильной выставке в августе 2020.



Идея проекта пришла Стерлингу и Зандеру в феврале 2018 года, когда они играли в видеоигру Forza Horizon 3. Вскоре о них узнали представители Lamborghini и предложили семье поучаствовать в съемках рождественской рекламы.



Также автопроизводитель одолжил им на две недели настоящую Lamborghini Aventador S. Эта модель продается партиями менее 1000 машин в год по цене около $500 тысяч, поясняет CNN.

Несмотря на то, что Lamborghini выступает против контрафакта, проект семьи Бакус не рассматривался как подделка.