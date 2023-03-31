Marketplace 100: глобальный рейтинг маркетплейсов на 2023 год

Венчурный фонд Andreessen Horowitz представил Marketplace 100 — рейтинг, который включает стартапы и частные компании, разрабатывающие маркетплейсы для потребителей. Рассказываем, какие тренды в этом типе бизнеса выявил фонд.

Под маркетплейсом подразумевается любая платформа, которая объединяет продавцов и покупателей товаров и услуг, а также упрощает сделку между ними. Marketplace 100 основан на общем годовом объеме оборота товаров (gross merchandise volume, GMV). Показатели рассчитаны на основе панельных данных, предоставленных Consumer Edge, компанией по анализу потребительских данных.

В рейтинге учитываются данные с января по декабрь 2022 года. Годовые темпы роста основаны на продажах в январе-декабре 2022 года по сравнению с январем-декабрем 2021 года.

По ссылке можно посмотреть полную версию рейтинга. А здесь — основные тренды из Marketplace 100 за прошлый год.

«Первокурсники» и «выпускники»

В этом году появились 34 «первокурсника» (эти компании впервые вошли в рейтинг). 5 из них (SSENSE, Apmex, Slice, DHGate и Zazzle) попали в топ-20 и одна (RockAuto) — в топ-10.

Компании, вошедшие в топ-10

Стоит отметить, что не все новички — стартапы. Например, Zazzle, Apmex, DHGate и RockAuto существуют более 15 лет. Изменения в верхних строчках Marketplace 100 связаны как с рыночными силами, так и с тем, что в этом году a16z использовала другой источник данных, охватывающий больше компаний.

Количество первокурсников близится к прошлогоднему рейтингу (тогда их было 37). Но самое удивительное — темпы роста новичков этого года: в среднем они росли в 1,5 раза быстрее тех, кто уже находился в списке. Это говорит о возможностях, которые появляются в разных категориях.

В прошлогоднем Marketplace 100 «выпустились» (вышли на биржу или были приобретены другими компаниями, а значит покинули рейтинг) рекордные 19 компаний. В этом — только 4.

Первокурсники и выпускники

Две из них вышли на публичные рынки через слияние со SPAC:

маркетплейс по уходу за животными Wag (#39 в прошлом году);

каршеринговая платформа Getaround (#57 в прошлом году).

Две другие были приобретены:

площадка с коллекционными карточками TCGPlayer (#12 в прошлом году) куплена eBay;

мобильный автосервис YourMechanic (#74 в прошлом году) приобретен Wrench.

В 2022 году из-за нестабильности финансового рынка оценка почти каждой компании снижалась или ставилась под сомнение. В результате многие оставались частными. Кроме того, стартапы пытались сохранить средства, поэтому реже приобретали аналогичные маркетплейсы в попытке «изолировать» категорию. Пока неизвестно, возобновится ли эта активность, когда рынки стабилизируются.

Ниже — некоторые из ключевых трендов, которые показали данные этого года.

Live-шопинг и торговля

Не просто транзакция: потребители ищут персонализацию и развлечения

Двое из трех новичков, вошедших в топ-15 в этом году, относятся к категории Shopping (Покупки). Место статических ecommerce-сайтов занимают те, что предлагают совершать покупки в более интерактивном и даже геймифицированном формате.

Ведущие категории по новичкам в Marketplace 100

На 9-м месте расположилось приложение Whatnot, где товары продают в прямых эфирах (в прошлом году оно взлетело сразу на 73 позиции). Изначально Whatnot фокусировался на коллекционных предметах, но теперь предлагает и другие категории, в том числе кроссовки, винтажную одежду и украшения. В 2022 году свыше 100 пользователей заработали через платформу примерно по $1 млн.

На 11-м месте дебютирует маркетплейс модной одежды SSENSE, на котором представлены более 700 люксовых и независимых ритейлеров. Основная аудитория SSENSE — миллениалы и представители поколения Z: 80% его пользователей находятся в возрасте 18-40 лет.

В этом году 38% новичков входят в категорию Shopping по сравнению с 5% в прошлом. Помимо SSENSE, высокие позиции заняли:

маркетплейс драгоценных металлов Apmex (#12);

платформа товаров с индивидуальным дизайном Zazzle (#20);

сайт по перепродаже электроники BackMarket (#34).

Приложение для покупок Temu также показало высокие темпы роста, но не попало в список, так как принадлежит китайской публичной компании Pinduoduo. Вскоре после запуска в сентябре 2022 года Temu стало одним из самых скачиваемых приложений в App Store и Google Play в США.

Изменения в автомобильных расходах

Автомобили дорожают, что подталкивает потребителей ремонтировать их, а не покупать новые и подержанные

В категории Automotive (Авто) несколько компаний также дебютировали в верхней части списка. Всего она включает 6 маркетплейсов, из которых все три первокурсника вошли в топ-30.

Три компании из прошлогоднего Marketplace 100 сохранили свои позиции:

маркетплейс парковок SpotHero;

подписка на автомойки Everwash;

приложение Way.com, где можно бронировать места на парковке, получать автостраховку и многое другое.

Все трое новичков — RockAuto (#7), PartsGeek (#26) и CarID (#27) — сосредоточены на другом направлении: автозапчастях. Эти компании примечательны по ряду причин. Все они не только работают более 15 лет, но и получают миллионы просмотров в месяц, согласно данным SimilarWeb. Более того, в этом году категория Automotive выросла на 50% по сравнению с прошлым.

С чем это связано? В 2021 году из-за массовой нехватки запасов начали дорожать как новые, так и подержанные автомобили. В прошлом году тенденция усилилась: в первом полугодии новые машины продавались в среднем на $700 выше рекомендованной розничной цены, а в августе их стоимость достигла рекордного уровня.

То же самое случилось и с подержанными автомобилями, цена которых достигла пика в январе 2022 года и снова выросла в июле 2022 года.

В результате в 2022 году продажи автомобилей были самыми низкими почти за десятилетие: в США этот показатель снизился примерно на 8–9%. Потребители не покупали новые машины, а ремонтировали имеющиеся. Ценовой индекс подержанных автомобилей менялся довольно близко с ежемесячным GMV маркетплейсов автозапчастей.

Ценовой индекс подержанных автомобилей и расходы в категории Automotive

Между тремя маркетплейсами автозапчастей есть еще одно сходство: все они запущены с помощью внутреннего финансирования, чем могут похвастаться только 12 компаний из списка этого года.

Помимо RockAuto (#7), на высоких позициях расположились такие компании с внутренним финансированием, как Valve (#2), Apmex (#12) и DHGate (#18). В списке есть и другие игроки из этой категории:

оптовая платформа одежды и аксессуаров FashionGo (#24);

независимый интернет-магазин Uncommon Goods (#43);

сервис доставки цветов Teleflora (#52).

Помимо 10 компаний с внутренним финансированием, четыре маркетплейса не раскрывают источники средств.

33% компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, привлекли от $100 до $500 млн. Удивительно, но между объемом финансирования и GMV нет прямой взаимосвязи. Более того, топ-25 включает больше маркетплейсов, не привлекавших средств извне, чем остальная часть рейтинга.

Тренды в психическом здоровье

Эта категория с большим отрывом стала самой быстрорастущей

В прошлогоднем Marketplace 100 с точки зрения роста GMV доминировали две категории: Ticketing (Продажа билетов) и Education (Образование). Это было связано с ослаблением коронавирусных ограничений.

В этом году в центре внимания находятся две другие категории: Pets (Домашние животные) и Health & Wellness (Здоровье и благополучие). Росту категории Pets способствовала лишь одна компания, Good Dog (#70). По данным PitchBook, из прошлогодних участников Marketplace 100 Wag (#39) вышла на биржу через слияние со SPAC, а Puppyspot (#79) — приобретена через финансируемый выкуп (LBO, leveraged buyout).

Самые быстрорастущие категории маркетплейсов

Health & Wellness включает восемь компаний из Marketplace 100. Категория росла в основном за счет одной из подкатегорий — психического здоровья, на котором сосредоточены четыре компании из списка. Если бы психическое здоровье было отдельной категорией, то оно заняло бы первое место с точки зрения годового роста GMV.

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Психическое здоровье стало самой быстрорастущей категорией среди маркетплейсов

По мере снятия коронавирусных ограничений появилась новая норма для состояния психического здоровья, которая, похоже, намного превышает уровень до пандемии. Так, согласно исследованию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, проведенному в декабре 2021 года, у 30,7% взрослых американцев наблюдались симптомы депрессии и тревожности. В 2019 году показатель был втрое ниже — 10,8%.

Новые маркетплейсы, предлагающие услуги в области психического здоровья, удовлетворяют этот спрос. К прошлогодним участникам Marketplace 100 — Headway (#56) и Sondermind (#80) — присоединились Alma (#82) и Path Mental Health (#90). Все эти продукты помогают находить терапевтов для личных и онлайн-сеансов.

В то время как расходы в области психического здоровья растут в целом, есть и те, что несут сезонный характер. Как и в случае с абонементами в спортзал, расходы на психическое здоровье возрастают в первом квартале (в частности, в январе), а затем на оставшуюся часть года возвращаются к более нормальным темпам.

Увеличение продаж билетов

Категория растет за счет перенесенных концертов и стремления потребителей наверстать упущенное

Ticketing (Продажа билетов) — одна из категорий, наиболее пострадавших от пандемии и восстановшившехся в 2021 году.

Несколько удивительно, но в прошлом году она продолжала расти, и к концу года совокупный GMV компаний из Marketplace 100 в три раза превысил показатель за тот же период в 2019 году. Это связано как с тем, что с начала пандемии многие мероприятия перенесли на 2022 год, так и с ростом спроса.

Примечательно, что от этого выиграли почти все компании в категории. Согласно данным Consumer Edge, площадки для перепродажи билетов Viagogo (#3) и SeatGeek (#4) лидируют с точки зрения масштаба. Тем не менее шесть из восьми маркетплейсов, вошедших в список этого года, продемонстрировали годовой рост выше 50%, а четыре компании — выше 100%.

Годовой рост GMV маркетплейсов по продаже билетов

Как могут обстоять дела в 2023 году? Линия тренда для более широкой категории продажи билетов начинает замедляться, что указывает на возможный баланс. Во второй половине 2022 года годовой рост снизился до среднемесячного показателя в 60% — показатель по-прежнему высок, но значительно ниже, чем 323% в первом полугодии.

Маркетплейсы становятся полузакрытыми

Современные площадки самостоятельно отбирают лучших продавцов

Первые маркетплейсы, такие как eBay и Amazon, стремились предложить как можно больше вариантов. Затем появились площадки, которые по-прежнему работают с большинством поставщиков, но ранжируют их по качеству: клиентам нужно доплатить, чтобы получить доступ к «проверенному» варианту.

Теперь началась третья волна: полузакрытые (или curated) маркетплейсы. Они допускают лишь небольшой набор поставщиков исходя из того, какой уникальный клиентский опыт стремятся предоставить. Предложение часто является эксклюзивным для одной или нескольких платформ. Так потребители получают лучшие товары из категории, и им не нужно самостоятельно искать и фильтровать их.

Полузакрытые маркетплейсы по категориям

К этой третьей волне относятся некоторые из самых быстрорастущих маркетплейсов этого года с точки зрения годового роста GMV. Среди них:

бизнес по доставке еды из ресторанов Locale (#77);

платформа для покупок в прямом эфире ShopShops (#83);

маркетплейс билетов, туров и развлечений Headout (#91).

Самые быстрорастущие бренды

Они охватывают разные сферы — от путешествий и шопинга до психотерапии и продуктов питания

Семь из топ-10 компаний в рейтинге этого года вошли в первую десятку в 2021 году, а шесть — в первую десятку годом ранее.

Как компании «боролись» за то, чтобы попасть в топ-10

Из 10 самых быстрорастущих компаний этого года выделяется Peek.com (#14). Сервис помогает местным жителям и путешественникам находить лучшие развлечения поблизости и предоставляет ПО для управления бизнесом поставщикам. По темпам роста компания опережает конкурентов аналогичного размера.

Среди других быстрорастущих компаний:

маркетплейс развлечений для детей Sawyer (#39);

поставщик билетов TodayTix (#54);

платформа по поиску психотерапевта Headway (#56).

Благодаря стремительному росту в рейтинге также дебютировали:

платформа для покупок в прямом эфире ShopShops (#83);

полузакрытая платформа доставки еды Locale (#77);

компания по бронированию экскурсий Headout (#91).

Несмотря на то что в 2023 году волатильность рынка сохраняется, a16z верит в модель маркетплейсов больше, чем когда-либо. Во время последнего крупного технологического спада появились такие известные компании, как Airbnb (2008 год) и Uber (2009 год).

В период экономической неопределенности потребители начинают тратить по-другому, а компании — зарабатывать более креативными способами. И у маркетплейсов есть все шансы извлечь из этого выгоду.

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Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock