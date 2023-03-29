Не только TikTok: китайские приложения процветают в США

Власти США давно грозятся запретить TikTok, но теперь для них назревает новая проблема: китайские сервисы переживают настоящий бум в США. Так, за последние 30 дней 4 китайских приложения возглавили список из 10 самых скачиваемых в App Store и Google Play. При этом большинство американских сервисов не могут работать в Китае.

Мобильные приложения — один из самых мощных инструментов для расширения торговли и экспорта «мягкой силы», так как они широко доступны, а люди проводят в них много времени.

Как отмечает Wall Street Journal, китайские компании могут «задействовать 1 млрд интернет-пользователей Китая, чтобы протестировать пользовательские предпочтения и оптимизировать свои ИИ-модели внутри страны, а затем экспортировать технологии за границу». Американские компании не могут ответить тем же — из-за особенностей китайского интернета.

Китайским компаниям принадлежат 4 из 10 приложений, ставших самыми скачиваемыми в США за последние 30 дней.

Самые скачиваемые среди бесплатных приложений в США в App Store и Google Play (с 26 февраля по 26 марта). Инфографика: Axios Visuals

На первом месте — интернет-магазин Temu, который быстро превратился в одно из самых быстрорастущих приложений в США и серьезного конкурента Amazon и Walmart. Компания расположена в Бостоне и принадлежит международной торговой группе PDD Holdings, акции которой торгуются на Пекинской фондовой бирже. PDD также является материнской компанией китайского маркетплейса Pinduoduo.

TikTok продолжает завоевывать популярность в США: в прошлом году платформа стала самой скачиваемой в стране и во всем мире.

Приложение для редактирования видео CapCut, принадлежащее ByteDance, родительской компании TikTok, также укрепляет свои позиции в США. С его помощью молодые пользователи готовят короткие видео для TikTok, Instagram* и YouTube.

Гигант индустрии фаст-фэшн Shein, который базируется в Сингапуре, но запущен в Китае, долгое время занимал верхние позиции в списках скачиваемых приложений для электронной коммерции в США. Основатель компании Крис Сюй родом из Китая, и там же находятся большинство ее поставщиков.

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Shein — история успеха китайского интернет-магазина

Однако, хоть американцы и скачивают все больше китайских приложений, на повседневной основе они по-прежнему используют в основном местные сервисы.

По данным Comscore, в прошлом месяце TikTok стало единственным китайским приложением из 20 самых посещаемых в США. 8 из первой десятки принадлежат Google и Meta*. Подавляющим большинством из топ-20 владеют эти две компании, а также Amazon и Apple.

Тем не менее власти США по-прежнему обеспокоены тем, что TikTok усиливает присутствие в стране. 23 марта CEO TikTok Шоу Цзы Чу выступил перед Конгрессом США: слушания продолжались в течение нескольких часов и транслировались на многомиллионную аудиторию в интернете, по телевидению и даже в TikTok.

По мнению Министерства иностранных дел КНР, запрет TikTok (если американская компания не выкупит местную часть бизнеса) станет «необоснованным подавлением» приложения.

На данный момент американские законодатели в основном нацелены на китайские компании, производящие оборудование и корпоративные технологии, такие как Huawei и ZTE. TikTok — первое крупное потребительское приложение, которое они публично угрожают запретить.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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