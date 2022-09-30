Facebook* научила ИИ генерировать видео по текстовому описанию

На этой неделе Meta*, материнская компания Facebook*, представила инструмент Make-A-Video, который генерирует короткие видео по текстовому описанию. «С помощью лишь нескольких слов или строк текста Make-A-Video может воплотить фантазию в жизнь», сообщает компания в своем пресс-релизе. Система также может создавать видео из статичных изображений и генерировать похожие ролики на основе существующих.

Make-A-Video дополняет генератор статичных изображений Make-A-Scene, представленный Meta* в июле. Подобные инструменты, например DALL-E и Midjourney, уже захватили интернет. Однако Make-A-Video — это первый сервис для создания видео по текстовому описанию, который скоро станет общедоступным.

«Создавать видео гораздо сложнее, чем фото, поскольку система должна не только правильно сгенерировать каждый пиксель, но и предсказать, как они будут меняться со временем», — написал CEO Meta* Марк Цукерберг в Facebook*.

По заявлению Цукерберга, чтобы решить эту проблему, в Make-A-Video добавлен слой неконтролируемого обучения. Благодаря ему, система понимает движение в физическом мире и применяет его к традиционному преобразованию текста в изображение.

На сайте Make-A-Video представлено несколько роликов, созданных при помощи нового инструмента.

«Летящая в небе собака в супергеройском костюме с красным плащом». GIF-изображение: Make-A-Video

«Плюшевый мишка, рисующий портрет». GIF-изображение: Make-A-Video

Ролики выполнены в характерном для ИИ стиле: размытые очертания с элементами живописи. Тем не менее они демонстрируют стремительный прогресс художественных ИИ-систем, которые всего несколько лет назад встречались лишь в мемах и научной фантастике.

Проблемы с этикой ИИ

Meta*, похоже, осознает, какие опасности стоят за ИИ-системами, генерирующими произведения искусства.

Компания заявляет, что «открыто делится исследованиями этого генеративного ИИ и их результатами с сообществом и продолжит использовать систему ответственного ИИ, чтобы совершенствовать подход к этой развивающейся технологии».

Однако, исходя из исследования Make-A-Video, модели изображений были обучены на подмножестве набора данных LAION. В нем собраны неотфильтрованные веб-данные, выдающие предвзятые результаты.

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Недавно издание Motherboard сообщило, что этот набор данных содержал изображения казней ИГИЛ**, обнаженные снимки знаменитостей, сделанные в Photoshop, и реальных людей, распространенные без их согласия. Чтобы решить эту проблему, Meta*, отфильтровывает токсичные и NSFW-кадры, сокращая объем исходного набора с 5,8 млрд изображений до 2,3 млрд.

В то же время исследователи в области этики ИИ выступают против крупных языковых моделей. Они предупреждают, что из-за своего размера они крайне предвзяты, и эту проблему нелегко решить. Даже исследователи из Facebook* признают, что их языковые системы «с высокой вероятностью» выдают расистские и вредоносные результаты.

Этот инструмент также усложняет давний вопрос о том, следует ли считать правомерным использование ИИ-произведений искусства. В августе в художественном конкурсе победило изображение, которое участник Джейсон Аллен сгенерировал при помощи ИИ. Это бурно обсуждалось в интернете, а художники обвинили Аллена в том, что он ускоряет гибель творческих профессий.

Shutterstock и Getty Images также удаляют созданные при помощи ИИ изображения. По словам CEO Getty Images Крейга Питерса, это делается из-за проблем с авторскими правами.

Авторские права и политика конфиденциальности пока не поспевают за стремительным развитием ИИ-систем. Из-за этого многие вопросы остаются без ответа. Например, кому принадлежат изображения, которые используются в алгоритмах ИИ, а также нарушает ли их преобразование в новые кадры авторские права.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

** Террористическая организация, запрещена в России.

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Фото на обложке: Besjunior / Shutterstock