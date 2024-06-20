McDonald’s отказался от планов развивать экспериментальный формат кафе с ИИ

Почему рестораны быстрого питания так заинтересованы ИИ и с какими проблемами сталкиваются при его внедрении, читайте в материале.

Индустрия фастфуда спешно внедряет инновации, от искусственного интеллекта до роботов. Тем временем, McDonald's свернул эксперимент с автоматизированными кафе.

Крупнейшая в мире бургерная сеть уберет автоматизированные системы заказов на основе ИИ из 100 заведений по всей Америке.

Системы, в которых ИИ-голос отвечал, принимая заказы, тестировались в рамках соглашения McDonald's и IBM, заключенного в 2021 году.

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McDonald's не называл публично причины, по которой прекращает испытания, просто сообщил отделениям, что с 26 июля технология использоваться не будет.

Представитель McDonald's заявил, что компания примет решение по автоматическим заказам к концу года, но подчеркнул, что «решение для голосовых заказов в автокафе будет частью будущего ресторана».

В последние годы сети ресторанов быстрого питания проявляют огромный интерес к интеграции ИИ в свои системы. Наряду с McDonald's, искусственный интеллект в автокафе используют Wendy’s, Hardee’s, Carl’s Jr Del Taco и другие компании.

Yum! Brands, владелец Taco Bell и KFC, ранее в этом году заявлял, что будет внедрять «ИИ-ориентированное мышление» в своих ресторанах.

Повышенный интерес индустрии фастфуда к ИИ связан с тем, что компании надеются, что технологии смогут заменить работников. Это позволит сократить расходы. После того как в Калифорнии вышел новый закон о минимальной заработной плате для работников фастфуда, бизнес ринулся внедрять технологии, которые могли бы выполнять такие обязанности, как прием заказов.

Пока компании прославляли ИИ как будущее фастфуд-индустрии, технологии завирусились в TikTok — в видео якобы показывали, как ИИ в «МакАвто» добавляет в заказ дополнительные опции, например, сливочное масло или просто увеличивает количество наименований в заказе.

В другом видео женщины безудержно смеялись и кричали, чтобы им прекратили добавлять позиции в заказ, так как им уже положили наггетсов не на одну сотню долларов.

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Пока одни ИИ-системы вызвали недовольство неправильной обработкой заказов, другие попали под пристальное внимание из-за того, что использовали человеческий труд.

Компания Presto Automation, предоставляющая услуги искусственного интеллекта в для сетей фастфуда, в отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам раскрыла, что нанимает работников из таких стран, как Филиппины, и примерно в 70% случаев взаимодействовали с клиентами именно они.

Помимо обработки заказов в автокафе, некоторые компании начали изучать, как можно использовать генеративный ИИ для разработки цифровых чат-ботов в приложениях или определять время ожидания в очереди при помощи технологии распознавания изображений.

В декабре прошлого года McDonald's заключил с Google сделку о создании чат-бота под названием Ask Pickles. Он должен был обучать сотрудников таким вещам как очистка ресторанного оборудования. По данным Bloomberg, компании также договорились о работе над другими возможными применениями ИИ.

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