Мэри Микер представила новый отчет, посвященный взаимосвязи ИИ и высшего образования

Мэри Микер представила первый за последние четыре года отчет о новой технологической экономике. Ее ежегодные обзоры интернет-трендов пользовались большой популярностью и были одними из самых цитируемых источников в Кремниевой долине. Последний был опубликован в 2019 году.
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Новый отчет значительно короче предыдущих (всего 16 страниц!) и представляет собой попутку примирить дивный новый мир технологий и жизнеспособность Америки, используя высшее образование как связующее звено.
Микер считает, что США перехватили лидерство в области ИИ у Китая, и ключ успеха в том, чтобы технологическая сфера и университеты относились друг к другу как к партнерам, а не помехам.
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Для технологической сферы это означает предоставлять исследовательским университетам графические процессоры и откровенно рассказывать о своем видении будущего работы.
Для высшего образования это означает «изменение менталитета», при котором преподаватели больше действуют как наставники, а студенты воспринимаются как клиенты.
«То, что мы сделаем в ближайшие пару лет, будет иметь очень большое значение, — комментирует Микер. — Высшее образование в течение многих лет было оплотом технологий и перемен. Например, где бы был наш интернет, если бы не Стэнфорд и Массачусетский технологический институт? Но многое из этого финансировалось правительством, а теперь в большей степени финансируется промышленностью».
Микер также согласна с идеей, которую высказал венчурный капиталист Алан Патрикоф: искусственный интеллект — это «более масштабная и глубокая революция», чем полупроводники, персональные компьютеры, биотехнологии, интернет или облачные вычисления.
«Это почти как если бы первые 30 лет существования интернета были посвящены созданию наборов данных, которые теперь можно оптимизировать», — говорит Микер.
Отчет можно прочесть на сайте венчурного фонда BOND.
Фото на обложке: Bangkok Click Studio /
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