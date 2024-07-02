Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Мэри Микер представила новый отчет, посвященный взаимосвязи ИИ и высшего образования

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Мэри Микер представила первый за последние четыре года отчет о новой технологической экономике. Ее ежегодные обзоры интернет-трендов пользовались большой популярностью и были одними из самых цитируемых источников в Кремниевой долине. Последний был опубликован в 2019 году.

Мэри Микер представила новый отчет, посвященный взаимосвязи ИИ и высшего образования
  1. Истории

Новый отчет значительно короче предыдущих (всего 16 страниц!) и представляет собой попутку примирить дивный новый мир технологий и жизнеспособность Америки, используя высшее образование как связующее звено.

Микер считает, что США перехватили лидерство в области ИИ у Китая, и ключ успеха в том, чтобы технологическая сфера и университеты относились друг к другу как к партнерам, а не помехам.

Читайте по теме:

Эксперты назвали Россию одной из самых благоприятных стран для развития искусственного интеллекта

Каждый четвертый стартап генеративного ИИ в Европе основан экс-сотрудниками бигтеха

Главные тренды 2024 года от Trend Hunter: технологии

Для технологической сферы это означает предоставлять исследовательским университетам графические процессоры и откровенно рассказывать о своем видении будущего работы.

Для высшего образования это означает «изменение менталитета», при котором преподаватели больше действуют как наставники, а студенты воспринимаются как клиенты.

«То, что мы сделаем в ближайшие пару лет, будет иметь очень большое значение, — комментирует Микер. — Высшее образование в течение многих лет было оплотом технологий и перемен. Например, где бы был наш интернет, если бы не Стэнфорд и Массачусетский технологический институт? Но многое из этого финансировалось правительством, а теперь в большей степени финансируется промышленностью».

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Микер также согласна с идеей, которую высказал венчурный капиталист Алан Патрикоф: искусственный интеллект — это «более масштабная и глубокая революция», чем полупроводники, персональные компьютеры, биотехнологии, интернет или облачные вычисления.

«Это почти как если бы первые 30 лет существования интернета были посвящены созданию наборов данных, которые теперь можно оптимизировать», — говорит Микер.

Отчет можно прочесть на сайте венчурного фонда BOND.

Источник.

Фото на обложке: Bangkok Click Studio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Какое обучение будет востребовано у россиян в 2024 году
  2. 2 Автовебинары: плюсы и минусы онлайн-мероприятия в записи
  3. 3 Профессионал или инфоцыган: как распознать современного торговца «змеиным маслом» и не попасть в ловушку
  4. 4 Машины не восстанут, но вылететь с работы можно: разбираемся, зачем осваивать нейросети
  5. 5 Конкуренция в сфере EdTech: узкопрофильные площадки против мультиплатформ
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

03 июля 2024

Акселератор 4.0 от Фонда поддержки социальных проектов

03 июля 2024

EKF AI Challenge

04 июля 2024

FranchCamp

Все ВОЗМОЖНОСТИ