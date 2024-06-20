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Истории

Каждый четвертый стартап генеративного ИИ в Европе основан экс-сотрудниками бигтеха

Истории
Дарья Васильева
Дарья Васильева

Редактор отдела переводов

Дарья Васильева

Google, DeepMind и Meta* создают больше всего стартапов генеративного ИИ в Европе и Израиле, согласно новому отчету венчурной компании Accel и дата-платформы Dealroom.

Где учатся будущие основатели стартапов и в какой стране они получают самые крупные чеки, читайте в материале.

Каждый четвертый стартап генеративного ИИ в Европе основан экс-сотрудниками бигтеха
  1. Истории

В ходе исследования венчурной компании Accel и дата-платформы Dealroom обнаружилось, что в четверти из 221 стартапов генеративного ИИ один или более основателей работали в Google, DeepMind, Meta*, Amazon, Microsoft или Apple. Этот показатель увеличивается до 38%, если рассматривать только топ-40 по объему финансирования, и до 60% — в топ-10.

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Большая часть стартапов генеративного ИИ (27%) находятся в Лондоне. В первую пятерку входят Берлин (12%), Париж (10%) и Амстердам (5%).

Где появляются таланты

Самая большая кузница кадров — Google. Его бывшие сотрудники основали 11% компаний из исследования. На втором месте — лондонский DeepMind (5%). Его приобрел Google в 2014 году. 4,1% стартапов в регионе были учреждены экс-работниками Meta*.

Бихтех компании

Доля европейских и израильских стартапов генеративного ИИ, основанных одним или более работников из следующих техкомпаний. Диаграмма: Sifted

Университеты

Доля европейских и израильских стартапов генеративного ИИ, основанных одним или более работников из следующих университетов. Диаграмма: Sifted

Какая страна привлекает больше всего финансирования?

Французские компании генеративного ИИ, составляющие 11% из всего списка, получили $2,29 млрд инвестиций. Это почти в два раза превышает объем финансирования британских проектов (30%) — $1,15 млрд. В то же время стартапы из Израиля привлекли $1,04 млрд, а из Германии — $636 млн.

70% стартапов GenAI в анализируемом регионе объявили о привлечении $1 млн и более.

Какие стартапы в прошлом году получили значительные инвестиции от венчурных компаний?

Парижский Omi, инструмент ИИ-генерирования изображений, основанный выходцем из Meta* Хьюго Боренштейном, привлек €13 млн.

Еще один стартап из Парижа — H, основанный бывшими учеными из DeepMind. Он разрабатывает агентский ИИ, который может самостоятельно разбивать задачу на более мелкие подзадачи для того чтобы точнее ее выполнять и меньше зависеть от пользователя. В мае H получил чек на $220 млн.

Mistral, парижский ИИ-стартап, команда основателей которого работала в совокупности почти 20 лет в Meta* и DeepMind, на прошлой неделе закрыл раунд инвестиционного финансирования на €486 млн при оценке в €5,8 млрд.

Какие университеты породили больше всего стартапов GenAI?

Большинство основателей этих компаний учились в британских университетах. Отчет приводит такие данные:

  • 7,9% из 221 компаний в списке были основаны одним или несколькими выпускниками Кембриджа,
  • 7% — Имперского колледжа Лондона,
  • 6,5% — Университетского колледжа Лондона, 5,1% — Кембриджа,
  • 3,3% — Эдинбургского университета.

Большая часть стартапов генеративного ИИ (30%) были основаны в Великобритании.

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Кроме того, много стартапов появилось во французской Политехнической школе — там учились один или более основателй 7% компаний из списка. В топ-20 стартапов генеративного ИИ, привлекших самые крупные инвестиции, 25% были основаны выпускниками Политехнической школы.

Выпускники

Доля европейских и израильских стартапов, чьи основатели учились в этих университетах. Скриншот: Sifted

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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