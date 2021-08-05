Как сообщить работодателю о проблемах с психическим здоровьем

Основательница и CEO некоммерческой организации Mind Share Partners Келли Гринвуд поделилась советами о том, как это сделать.

Большинство людей испытывают ухудшение психического состояния в течение жизни: как руководители, так и отдельные сотрудники. Однако около 60% из них не сообщают об этих проблемах на работе. Это может привести к ухудшению состояния и снижению рабочей эффективности, что навредит компании. Поэтому о проблемах с психическим здоровьем, как и о физических недугах, важно сообщать заранее.

Проанализируйте свое состояние

Для начала проанализируйте, что вы испытываете и как это влияет на вашу рабочую производительность, поведение и прочие аспекты жизни.

Когда это началось: всего несколько дней назад, повторяется эпизодически или уже переросло в хроническое состояние?

Что могло стать причиной этих симптомов: работа, личная жизнь или же какой-либо стрессовый фактор?

Выясните, к кому лучше обратиться и какие ресурсы вам понадобятся

Обратите внимание, возможно, еще совсем недавно вы были продуктивным и веселым, а теперь отстраняетесь от коллектива и с трудом справляетесь с обязанностями.

Изучите культуру своей компании. Говорит ли руководство о психическом здоровье? Предлагает ли тренинги по этой теме?

Подумайте, доверяете ли вы своему менеджеру и может ли он вас поддержать.

Говорил ли он о своем психическом здоровье и делился ли личными трудностями?

Придерживается ли он психически здоровых моделей поведения, например регулярно занимается спортом, высыпается и не забывает про отдых?

Это поможет решить, с кем лучше поделиться проблемами, а также в какой степени стоит раскрыться.

Основательно подготовьтесь к беседе: изучите, какие средства защиты и льготы вам положены как сотруднику. И наконец, определите, какие ресурсы вам понадобятся, например доступ к психиатрической помощи. Подумайте, кто вам может их предоставить: сотрудник отдела кадров, менеджер или кто-либо другой.

Определите свой уровень комфорта

Подумайте, как много информации вы готовы раскрыть и поможет ли это достичь цели. Если вы особенно близки со своим менеджером, то можно рассказать подробнее о диагнозе и истории болезни. А иногда достаточно лишь отпроситься на пару дней.

Если же вам некомфортно разговаривать со своим менеджером, то можно обратиться к сотруднику отдела кадров или к другому руководителю. Независимо от того, кого вы выберете, важно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

Однако учтите: обычно непосредственный руководитель обязан сообщать сотруднику отдела кадров информацию о здоровье подчиненных, которая влияет на работу. Это нужно, чтобы обеспечить согласованность между менеджерами и доступ ко всем ресурсам.

Подробно обдумайте, какие ресурсы и решения принесут наибольшую пользу, чтобы предложить их во время беседы. Это могут быть как обычные встречи с терапевтом, так и несколько свободных часов в день. При необходимости посоветуйтесь с членами семьи, друзьями или близкими коллегами.

Начните разговор

Выберите подходящий момент, чтобы поговорить наедине. Желательно выделить больше времени, чем потребуется, чтобы разговор случайно не прервался. Сообщите, как проблемы с психическим здоровьем влияют на вашу работу. Если же они вызваны работой, поделитесь и этим тоже.

Постарайтесь выдвинуть несколько предложений относительно того, как менеджер или сотрудник отдела кадров могут вам помочь. Например:

«‎Сейчас у меня все хорошо, но было бы полезно узнать, какие ресурсы мне доступны».

«‎Разговор о стилях работы поможет прояснить нормы компании и снять стресс».

Разговора о том, что нужно вам и вашей команде для улучшения качества работы, часто бывает достаточно. При этом можно предложить разработать решение вместе с менеджером или сотрудником отдела кадров — ответственность за это лежит не только на вас.

Вероятно, вы ожидаете, что вам будут сопереживать. Но при этом не забывайте и об эмпатии к собеседнику: вы уже подробно все обдумали, а для него это новая информация. Во время разговора он может не сразу вас понять, поэтому дайте ему время, чтобы все обдумать. Но при этом сообщите, когда вы ожидаете ответа.

Сейчас многие компании постепенно возвращают сотрудников в офис. Однако не обязательно возрождать старые рабочие модели. Вместо этого компаниям и менеджерам следует повысить доступность психологической помощи для персонала и помогать им находить решения для успешной работы.

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