Илон Маск выпустил первую танцевальную песню и призвал не сомневаться в своих эмоциях

Глава Tesla и Space X Илон Маск выпустил первую танцевальную песню Don’t Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своих эмоциях»). По словам миллиардера, он сам написал текст и исполнил композицию.

Маск опубликовал в Twitter фотографию из студии звукозаписи.

И выложил в сеть саму песню. Она доступна на портале Soundcloud. В композиции повторяются фразы Don't Doubt ur Vibe и Because it’s true («Потому что это правда»).

Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0 — E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

Песня за 2 часа собрала больше 3,4 тысячи лайков и 240 репостов. Она написана в жанре электронной танцевальной музыки (EDM), такой же ник у самого Маска в Twitter — E "D" M.

Это не первая песня Маска. Весной 2019 года он выпустил рэп-трек RIP Harambe, посвященный застреленной в американском зоопарке горилле Харамбе.

Фото: Marina Linchevska / Shutterstock.com