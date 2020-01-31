Илон Маск выпустил первую танцевальную песню и призвал не сомневаться в своих эмоциях
Глава Tesla и Space X Илон Маск выпустил первую танцевальную песню Don’t Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своих эмоциях»). По словам миллиардера, он сам написал текст и исполнил композицию.
Маск опубликовал в Twitter фотографию из студии звукозаписи.
Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
И выложил в сеть саму песню. Она доступна на портале Soundcloud. В композиции повторяются фразы Don't Doubt ur Vibe и Because it’s true («Потому что это правда»).
Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
Песня за 2 часа собрала больше 3,4 тысячи лайков и 240 репостов. Она написана в жанре электронной танцевальной музыки (EDM), такой же ник у самого Маска в Twitter — E "D" M.
Это не первая песня Маска. Весной 2019 года он выпустил рэп-трек RIP Harambe, посвященный застреленной в американском зоопарке горилле Харамбе.
Фото: Marina Linchevska / Shutterstock.com
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