Какие налоговые вычеты можно получить в 2024 году

НДФЛ — налог на доходы физических лиц, который распространяется на всю прибыль, полученную в РФ. Заработная плата, выигрыш в лотерею, плата от арендаторов жилплощади — все это, как и другие поступления, облагается налогом на доходы физлиц. Гражданам не всегда нужно только отдавать, иногда им полагается и возврат определенных налоговых отчислений. Речь идет о вычетах на доходы физлиц. В статье узнаете, какие налоговые вычеты существуют, кому они полагаются, как их рассчитывать и каковы условиях их получения.

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Что такое вычеты

Налоговый вычет — государственные выплаты, которые уменьшают налоговую базу. Предусмотрено множество видов вычетов, положенных гражданам. Например, если за образование студента платит родитель, который выполняет трудовые обязанности согласно ТК РФ (то есть с его зарплаты в казну отчисляется 13%), можно рассчитывать на возврат от государства в размере 13% от уплаченной суммы. Такой вычет называется социальным, однако есть и другие разновидности.

Рассмотрим основные виды вычетов:

Стандартные . Положены всем работающим родителям детей до 18 лет и учащихся до 24 лет. Распространяются также на опекунов и другие категории граждан.

. Положены всем работающим родителям детей до 18 лет и учащихся до 24 лет. Распространяются также на опекунов и другие категории граждан. Имущественные . Полагаются при приобретении имущества или его продаже. К примеру, если стоимость купленной квартиры составляет 1,5 млн рублей, размер вычета — 13%, соответственно, гражданин сможет получить 13% от этой суммы — 195 тыс. руб. при соблюдении установленных правил купли/продажи.

. Полагаются при приобретении имущества или его продаже. К примеру, если стоимость купленной квартиры составляет 1,5 млн рублей, размер вычета — 13%, соответственно, гражданин сможет получить 13% от этой суммы — 195 тыс. руб. при соблюдении установленных правил купли/продажи. Инвестиционные . Полагаются при внесении средств на свой инвестиционный счет.

. Полагаются при внесении средств на свой инвестиционный счет. Социальные . Положены за образовательные и медицинские услуги.

. Положены за образовательные и медицинские услуги. Профессиональные. Полагаются за авторскую деятельность, доходы ИП и лиц, занятых частной практикой.

Разобраться в положенных вычетах не всегда просто. Например, на обеспечении гражданина находится один несовершеннолетний ребенок, другой уже достиг возраста совершеннолетия, но обучается на очной форме. Гражданину предусмотрен стандартный налоговый вычет по каждому из детей.

Изменения в 2024 году в законодательстве по вычетам

В законодательстве произошли следующие изменения:

Социальный вычет на образование ребенка полагается в размере 110 тыс. рублей, ранее составлял 50 тыс. рублей.

Возврат налоговых отчислений за собственное образование и медицинские услуги, а также за взносы на накопительную часть пенсии, увеличивается до 150 тыс. рублей. К медицинским услугам помимо лечения относится покупка медикаментов и оздоровительные процедуры.

При оформлении вычетов гражданам не придется собирать полный пакет документов для подтверждения расходов. Достаточно составленной поставщиками услуг составленной по форме справки.

Поставщик услуг может сам отправить информацию о расходах в Налоговую. Для граждан это упрощает процесс оформления вычета.

Имущественные вычеты

Предоставляются при купле-продаже недвижимого имущества.

К объектам, за которые полагаются возвратные выплаты относятся:

Квартира или комната.

Жилой дом, в том числе недостроенный.

Участок земли под строительство собственного дома.

Земля, на которой находится купленный дом.

Доли в любом из указанных объектов недвижимости.

Право на получение имущественного вычета имеют все резиденты РФ, которые платят НДФЛ от дохода.

Вычет предусмотрен с покупки либо строительства жилья сразу после его оформления. Размер — 13% от суммы покупки или общих затрат на строительство. Предусмотрен и другой вид получения вычета — по банковским процентам для тех, кто приобрел имущество в ипотеку.

Для получения потребуется подать заявление на вычет, при этом заполнять саму декларацию не требуется. Как только заявка будет рассмотрена, в бухгалтерию работодателя придет оповещение о том, чтобы подоходный налог больше не взимался с заработной платы гражданина.

Вычет при покупке

В РФ предусмотрен имущественный вычет при покупке квартиры, частного дома, при постройке жилья за свой счет и за ипотечные проценты. Размер составит 13% от потраченной суммы.

Чтобы подать заявку, нужно собрать пакет документов, который можно передать в налоговую по месту проживания либо переслать в электронном виде через онлайн-ресурс ФНС. Бумаги проверят в течение 3 месяцев. Если возникнут вопросы по документам или по самой заявке, сотрудники связываются для уточнения информации. Если все в порядке, деньги в скором времени поступят на счет.

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На получение вычета уходит максимум 4 месяца, один из которых требуется на сбор документов, 3 — на проверку пакета и поступление денег на счет.

Вычет при продаже

При продаже квартиры у каждого налогоплательщика есть возможность уменьшить налоговую базу. Максимальный налоговый вычет — 1 млн рублей. Сумма относится ко всем объектам недвижимости. Если сумма продажи объекта составила 1 млн рублей, подавать декларацию и платить налог не нужно. Если сумма больше миллиона, то из суммы потребуется вычесть 1 млн руб. и заплатить налог на остаток.

Стандартные вычеты

Под стандартным вычетом понимают возврат НДФЛ для льготников, а также для граждан с детьми на обеспечении.

Порядок уплаты этого налогового вычета регламентируется статьей 218 НК РФ. Полный список претендентов на вычет указан в пунктах 1, 2, 4 этой статьи.

Получение стандартного вычета доступно всем налогоплательщикам, у которых на иждивении дети, подопечные, дети-инвалиды. Вычет могут получить и сами граждане, относящиеся к льготникам. Конкретные суммы вычета рассчитываются в зависимости от ситуации.

Иногда есть возможность получить несколько вычетов, в такой ситуации учитывается максимальный из них. Исключение — вычет на ребенка, он предоставляется независимо от того, есть ли другие вычеты.

Социальные

Такие вычеты предполагают частичный возврат налоговых отчислений, которые работодатель согласно требованиям законодательства переводил в социальные фонды с зарплаты сотрудника. Этот тип вычетов возмещает такие затраты, как оплата медицинских услуг, обучение, добровольное страхование и благотворительность.

Условия получения для каждого из вычетов просты:

официальное трудоустройство,

постоянная оплата НДФЛ в размере 13 или 15% в зависимости от дохода,

получение белой заработной платы,

статус резидента РФ.

Максимальная сумма, с которой положен вычет — 150 тыс. рублей.

Налоговый вычет на лечение

Речь идет о расходах на медицинские услуги. К ним относятся:

назначенная врачом терапия,

уход,

покупка лекарств,

взносы по полису ДМС.

Базовым условием для оформления вычета будет лечение в российском медучреждении. Если лечились за рубежом, получить деньги от государства не получится. В случае покупки лекарств на руках должен быть рецепт и чеки, подтверждающие покупку. У страховой организации, в которой был оформлен полис ДМС, должна быть лицензия ЦБ РФ.

Проверить лицензию страховой компании можно в соответствующем государственном реестре.

При получении вычета за медицинские услуги важно учитывать некоторые нюансы. Если лечение было стандартным, предусмотрен возврат в пределах установленного лимита — 150 тыс. рублей. При дорогостоящей терапии ограничений на возврат средств нет. Проверить, какой именно тип лечения проводился, можно по запросу в медицинское учреждение, где будет указан код: 01 — обычное лечение, 02 — дорогостоящее.

Налоговый вычет на обучение

Налогоплательщик может вернуть часть средств, затраченных на получение платного образования. Это может быть не только обучение в вузе, колледже или ином профессиональном учебном заведении, но и покупка онлайн-курсов, занятия в музыкальной школе или учеба в автошколе.

Вернуть часть средств можно не только за себя, но и за детей, супругов, братьев и сестер. Однако действует правило — обучающемуся должно быть не больше 24 лет, а форма обучения — очная. Исключение — супруги, тут возраст значения не имеет — это новое правило, которое вступило в силу с 2024 года. Подать заявление на вычет можно уже в 2025 году.

Есть важные нюансы. Когда гражданин платит за собственное образование или за образование супруга (супруги), брата, сестры, то лимит суммы, с которой можно вернуть НДФЛ, составляет 150 тыс. рублей. Соответственно, максимальный размер вычета — 19,5 тыс. рублей (13% от 150 тыс. рублей).

Если речь идет об обучении ребенка, максимальная сумма расходов составляет 110 тыс. рублей на каждого из них. Сумма указана для обоих родителей, то есть только один родитель может вернуть 14,3 тыс. рублей (13% от 110 тыс. рублей).

Налоговый вычет на спорт

Этот вид вычета появился в 2022 году. Он предусмотрен для расходов, которые связаны с оплатой спортивных секций и физкультурно-оздоровительных услуг. К таким тратам относится посещение бассейна, тренажерного зала и посещение детского лагеря.

Вычет можно получить, если секцию посещает ваш ребенок. Главное условие — наличие у организации кода ОКВЭД, который подтверждает, что она занимается этой деятельностью.

Услуги, за которые вы хотите получить вычет, должны быть включены в официальный перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ.

Инвестиционные

Чтобы получить максимальную пользу от вложений, стоит помнить про налоговые вычеты и льготы, предусмотренные для владельцев ценных бумаг и тех, кто открыл инвестиционный счет.

Получение такого вычета доступно гражданам при выполнении конкретных условий:

есть статус налогового резидента РФ,

получен доход на брокерском счете,

открыт инвестиционный брокерский счет,

была совершена операция с ценными бумагами.

Вычет по доходом от операций с ЦБ

Если гражданин инвестирует и получает доход от своих вложений, он должен заплатить налог на доходы физлиц. Часто вместо самого инвестора налог рассчитывает брокер или банк и перечисляет нужную сумму в ФНС. Если банк или брокер этого не сделали, гражданин обязан самостоятельно заполнить налоговую декларацию и заплатить налоги.

Но если инвестиции были сделаны в ценные бумаги, уплата налогов необязательна, так как действует специальный вычет. Чтобы применить этот режим, инвестиционный актив должен соответствовать определенным требованиям:

Ценная бумага приобретена не раньше 01.01.2014 года.

При продаже инвестор владеет этой акцией не менее трех лет.

Бумаги котируются на Московской либо Петербургской бирже.

Акции, облигации и прочие ценные бумаги хранятся на стандартном брокерском счету, а не на ИИС.

Так как ценные бумаги могут продаваться сразу на нескольких площадках, то вычет будет актуален, даже если акции и облигации были приобретены на другой бирже. Допустим, акция находится на Нью-Йоркской бирже, но при этом ее можно приобрести на Московской. Это значит, условие возврата будет выполнено.

Итоговый размер налогового вычета формируется следующим образом: 3 млн рублей перемножаются на годы владения активом. Многим инвесторам этой суммы вполне хватает, чтобы не терять доходы на налогах.

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К примеру, предприниматель в 2022 году приобрел ценные бумаги на сумму 4 млн рублей, а в 2024 году их стоимость увеличилась до 5 млн рублей. Максимальный лимит по вычету: 3 млн * 3 года = 9 млн рублей. Доход предпринимателя — 1 млн рублей — вычитаем из 5 млн 4 млн, за которые они изначально были куплены, и понимаем, что предприниматель может не платить налог, так как налоговый вычет покрыл эти расходы.

Иногда инвесторы тратят больше денег. Допустим, Иван приобрел ценные бумаги на 30 млн рублей в 2019 году, а в 2023 году их стоимость стала 45 миллионов рублей. Следовательно, доход составил 15 млн рублей. Предельный налоговый вычет — 3 млн, которые умножены на 4 года, то есть 12 млн. Поэтому нужно заплатить налог от 3 млн, то есть 390 тыс. рублей.

Налоговый вычет на ИИС типа А

Если брать ИИС типа А, можно вернуть до 52 тыс. рублей за налог, полученный от пополнения счета. Налоговый вычет типа А увеличивает доходность портфеля на 8% годовых.

Чтобы его выбрать, нужно пополнить счет и до конца следующего года отправить документы в ФНС на получение вычета. Вычет типа А позволит получать деньги за каждый год владения. Главное, чтобы выполнялись несколько главных условий, о которых было сказано выше.

Налоговый вычет на ИИС типа Б

Если инвестор решил закрыть счет, он может вернуть весь налог, который был уплачен с дохода. Исключение составляют дивиденды, с них придется заплатить налог. Для получения вычета нужно при закрытии счета предоставить брокеру справку из налоговой, что ранее не были получены вычеты типа А.

Профессиональные вычеты

Получить вычет смогут ИП, которые используют основную систему налогообложения, физлица, которые работают по договорам ГПХ, литераторы, композиторы, научные работники, а также те, кто занимается частной практикой — адвокаты или нотариусы. Выплаты производятся согласно сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

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