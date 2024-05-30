Как рассчитываются OPEX и CAPEX

Многие инвесторы для оценки финансового состояния предприятия изучают показатели OPEX и CAPEX. Они определяют не прибыль, а затраты компании, это могут быть совершенно разные виды расходов.
В статье узнаете, что такое текущие и капитальные затраты, как ими управлять и как они рассчитываются.
Содержание
- Что такое капитальные затраты
- Что такое текущие затраты
- Отличия CAPEX и OPEX
- Как рассчитать CAPEX и OPEX
Что такое капитальные затраты
Предприниматель, который развивает бизнес, инвестирует в него средства на организацию, управление и материальное обеспечение. Для увеличения прибыли такие вложения должны быстро окупаться.
Одна из форм инвестиций в свое дело относится к капитальным затратам компании. Это расходы предприятия на:
- Строительство, ремонт, реконструкцию зданий и сооружений.
- Программное обеспечение.
- Оплату лицензий и разрешений.
- Создание новых видов продукции, технологий.
- Регистрацию товарного знака.
- Покупку земли, транспорта и оборудования.
- Обучение сотрудников.
- Обновление основных фондов.
Все виды капитальных затрат предприятия влияют на финансовые результаты текущего периода. Их контроль позволяет произвести расчет чистой прибыли.
В бухгалтерском балансе компаний для учета капитальных затрат выделена отдельная графа. В ней по окончании отчетного периода отражается соответствующая информация.
Деньги для роста капитальных затрат получают из 2 источников:
- Внешних заимствований.
- Чистой прибыли, которая осталась после уплаты налогов.
В компаниях, которые перешли на международную систему финансовой отчетности, для обозначения капитальных затрат используют термин CAPEX.
Виды капитальных затрат
Капитальные затраты компании делят на 2 группы. В одну вносят расходы на покупку основных средств, а в другую – на их содержание.
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К 1 группе относятся:
- возведение новых зданий и сооружений,
- закупка оборудования,
- создание материальных и нематериальных активов.
Во 2 группу включают расходы на:
- Ремонт, обслуживание и обновление производственной базы.
- Тестирование оборудования.
- Научные исследования, изыскательские работы и проектирование.
Особенности CAPEX
К особенностям CAPEX относятся:
- Долгосрочность. Распределение капитальных затрат предприятия не происходит в течение 1 года. Большинство проектов рассчитаны на больший срок, и чем они масштабнее, тем дольше реализуются.
- Отраслевой характер. Размер инвестиций и срок окупаемости CapEx зависит от отрасли, в которой работает компания. Отдача от вложений в разработку программного обеспечения происходит быстрее, чем от расходов на строительство нового производства.
- Нерегулярность. Финансирование капитальных затрат предприятия не происходит непрерывно. На инвестиции в CapEx влияет размер чистой прибыли, состояние финансов компании, производственная необходимость и т.п.
- Большие внешние заимствования. Увеличение капитальных затрат требует больших денег. Поэтому предприятия берут кредиты в банках и других сторонних источниках.
Цели CAPEX
Из-за увеличения капитальных затрат руководитель компании может достичь следующих целей:
- Расширить свое дело. После расчета CAPEX предприятие улучшает качество и объем производимого товара после модернизации. Это способствует росту прибыли и усилению конкурентоспособности.
- Поддержать бизнес на достигнутом уровне. Если собственника устраивает доход, приносимый компанией, то ее капитальные затраты будут обусловлены поддержкой текущего состояния производства.
- Снизить себестоимость выпускаемых товаров. В этой ситуации прибыль увеличивается за счет снижения расходов без увеличения объема производства.
Что такое текущие затраты
Другой вид инвестиций в бизнес – текущие затраты компании. В международном формате их часто называют операционными расходами ( от англ. OPEX сокр. от Operation Expenditure). Сюда включают деньги, которые предприятие тратит на свое жизнеобеспечение.
Единого перечня текущих затрат не существует. В зависимости от отраслевой принадлежности организации в OPEX включают такие виды расходов:
- зарплата,
- платежи за аренду помещений,
- оплата рекламных кампаний,
- компенсация административных расходов,
- начисления по амортизации основных средств,
- расходы на покупку сырья и материалов,
- оплата коммунальных услуг,
- логистические издержки.
Особенности OPEX
На большинстве предприятий OPEX обладает:
- Краткосрочностью. В него включают операционные расходы, произведенные в текущем периоде.
- Влиянием на размер дохода. Предприятия проводят оптимизацию OPEX, чтобы повысить чистую прибыль. В краткосрочном планировании такой способ улучшения эффективности обходится компании дешевле, чем капитальные вложения.
- Эластичностью. Корректировка операционных расходов происходит при изменении текущих потребностей предприятия.
- Стратегическим значением. OPEX увеличивает конкурентоспособность и стабилизирует бизнес-процессы предприятия.
- Влиянием на активы.
Алгоритм исследования OPEX
Для того, чтобы изучить эффективность использования собственных средств, в компаниях проводят анализ текущих расходов. Алгоритм исследования состоит из следующих шагов:
- Собирается информация обо всех операционных расходах за период.
- Сравнивается каждая группа по разным периодам для поиска тенденций.
- Сопоставляется фактический OPEX с запланированным.
- Анализируются действия, которые привели к такому результату.
- Поиск соотношения текущих расходов и объемов продаж по каждому периоду.
- Сравниваются показатели для изучения эффективности расходов.
- Определяются категории, в которые можно перестать вкладываться без вреда для производства.
- Принятие управленческого решения по изменению текущих расходов, включая изменение технологии, стратегии инвестирования и т.д.
- Составляется прогноз OPEX в соответствии с архивными данными.
Как управлять операционными расходами
Для управления операционными расходами:
- Составляется бюджет OPEX на основании исторических показателей. Регулярное сравнение значений затрат по периодам выявляет отклонения от планируемых показателей.
- Внедряются информационные системы. Таким образом сокращается время на обработку информации и ручной труд.
- Вводится мониторинг. Он систематизирует бизнес-процессы и помогает находить ошибки в планировании.
- Сокращаются расходы. Это не должно отрицательно влиять на качество продукции и объемы производства.
- Выстраиваются долгосрочные отношения с главными поставщиками. Регулярный пересмотр договоренностей позволяет добиться снижения цен и предоставления скидок.
- Внедряются системы контроля качества. Она поможет избежать брака и ошибок в производственном процессе.
- Сотрудники обучаются принципам бережливого производства. Таким способом происходит экономия ресурсов, повышается мотивация на снижение ненужных расходов.
Отличия CAPEX и OPEX
Показатели OPEX и CAPEX относятся к главным категориям расходов на бизнес-процессы в компаниях. Между ними есть различия.
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Капиталовложениям характерны следующие черты:
- Долговременная ценность или высокая прибыль в будущем.
- Отражение в балансах компаний.
- Регистрация в виде актива.
- Учет амортизации за весь срок полезного применения.
- Большая стоимость.
Операционные расходы отличают:
- Краткосрочность вложений и отсутствие перспектив на получение прибыли.
- Отражение в виде расхода.
- Размещение в отчете о прибыли и убытке.
- Медленное расходование.
- Отсутствие амортизации во время применения оборудования.
- Небольшие суммы вложений предприятия.
Динамика OPEX и CAPEX тоже различается:
|Изменение
|OPEX
|CAPEX
|Рост
|Компания расходует больше денег на поддержание своей деятельности. Если при этом доход предприятия не падает, такая инвестиция считается приемлемой.
|Организация улучшает свою конкурентоспособность, увеличивает чистую прибыль за счет вложений в расширение производства.
|Снижение
|Эффективность бизнеса растет при сохранении качества и объемов производства. Имеется запас для сохранения своей части рынка при небольших операционных затратах.
|Оборудование, задействованное в производстве, и технологии устаревают. Предприятию нужна модернизация, без которой сложно рассчитывать на прибыль в будущем. Однако если в компании произошла реструктуризация бизнеса, например, перевод бухгалтерии на удаленную работу, то снижение капиталовложений не повлияет на доходность и производительность.
Как рассчитать CAPEX и OPEX
Показатели эффективности OPEX и CAPEX в компаниях рассчитывают, чтобы:
- Оценить эффективность и риски инвестиций.
- Проанализировать работу предприятия по периодам.
- Разработать план вложений в модернизацию для расширения производства.
Расчет капитальных затрат
Капитальные затраты рассчитывают в 2 этапа. Сначала вычисляют CAPEX по формуле:
CapEx = Δ (ОС, НМА) + А, где
ОС — основные средства,
НМА — нематериальные активы,
Δ (ОС, НМА) — изменение основных средств и нематериальных активов,
А — амортизация.
Затем определяют эффективность APEX. В зависимости от целей и стратегии компании, фактические значения эффективности сравниваются с целевыми. Например, эффективность рассчитывают:
- Исходя из того, насколько увеличилось производство товаров, снизилась себестоимость, ускорилось производство, оптимизированы другие расходы.
- Исходя из улучшения или ухудшения финансового положения компании.
- Исходя из сроков окупаемости вложений.
Расчет текущих затрат
При расчете показателя нужно иметь в виду два аспекта:
- В валовый доход входит выручка без учета НДС.
- К OPEX не относят начисленную амортизацию, т.к. ее учитывают при расчете капитальных инвестиций и проценты по кредитам и займам.
Главный показатель — коэффициент операционных затрат (OER):
OER = ОР / В × 100%, где
ОР — операционные расходы;
В — выручка
Из него следует, какая часть выручки расходуется на нормальное финансовое обеспечение организации. Снижение значит, что у компании показателя растут валовый доход и чистая прибыль.
OER также сравнивается с запланированными, а также с данными за предыдущий период. Чем больше значение, тем устойчивее финансовое положение организации.
Большинству инвесторов не нужно самостоятельно рассчитывать эффективность капитальных и текущих вложений. Для них существует «Отчет о движении денежных средств» (ОДДС). В главе об инвестиционной деятельности нужно найти строки о приобретении:
- «основных средств»,
- «нематериальных активов».
Суммы, указанные в этих строчках, складывают и сравнивают с аналогичными показателями за прошлые годы.
Фото на обложке: Pexels
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