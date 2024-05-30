Как рассчитываются OPEX и CAPEX

Многие инвесторы для оценки финансового состояния предприятия изучают показатели OPEX и CAPEX. Они определяют не прибыль, а затраты компании, это могут быть совершенно разные виды расходов. В статье узнаете, что такое текущие и капитальные затраты, как ими управлять и как они рассчитываются.

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Что такое капитальные затраты

Предприниматель, который развивает бизнес, инвестирует в него средства на организацию, управление и материальное обеспечение. Для увеличения прибыли такие вложения должны быстро окупаться.

Одна из форм инвестиций в свое дело относится к капитальным затратам компании. Это расходы предприятия на:

Строительство, ремонт, реконструкцию зданий и сооружений.

Программное обеспечение.

Оплату лицензий и разрешений.

Создание новых видов продукции, технологий.

Регистрацию товарного знака.

Покупку земли, транспорта и оборудования.

Обучение сотрудников.

Обновление основных фондов.

Все виды капитальных затрат предприятия влияют на финансовые результаты текущего периода. Их контроль позволяет произвести расчет чистой прибыли.

В бухгалтерском балансе компаний для учета капитальных затрат выделена отдельная графа. В ней по окончании отчетного периода отражается соответствующая информация.

Деньги для роста капитальных затрат получают из 2 источников:

Внешних заимствований. Чистой прибыли, которая осталась после уплаты налогов.

В компаниях, которые перешли на международную систему финансовой отчетности, для обозначения капитальных затрат используют термин CAPEX.

Виды капитальных затрат

Капитальные затраты компании делят на 2 группы. В одну вносят расходы на покупку основных средств, а в другую – на их содержание.

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К 1 группе относятся:

возведение новых зданий и сооружений,

закупка оборудования,

создание материальных и нематериальных активов.

Во 2 группу включают расходы на:

Ремонт, обслуживание и обновление производственной базы.

Тестирование оборудования.

Научные исследования, изыскательские работы и проектирование.

Особенности CAPEX

К особенностям CAPEX относятся:

Долгосрочность. Распределение капитальных затрат предприятия не происходит в течение 1 года. Большинство проектов рассчитаны на больший срок, и чем они масштабнее, тем дольше реализуются. Отраслевой характер. Размер инвестиций и срок окупаемости CapEx зависит от отрасли, в которой работает компания. Отдача от вложений в разработку программного обеспечения происходит быстрее, чем от расходов на строительство нового производства. Нерегулярность. Финансирование капитальных затрат предприятия не происходит непрерывно. На инвестиции в CapEx влияет размер чистой прибыли, состояние финансов компании, производственная необходимость и т.п. Большие внешние заимствования. Увеличение капитальных затрат требует больших денег. Поэтому предприятия берут кредиты в банках и других сторонних источниках.

Цели CAPEX

Из-за увеличения капитальных затрат руководитель компании может достичь следующих целей:

Расширить свое дело. После расчета CAPEX предприятие улучшает качество и объем производимого товара после модернизации. Это способствует росту прибыли и усилению конкурентоспособности. Поддержать бизнес на достигнутом уровне. Если собственника устраивает доход, приносимый компанией, то ее капитальные затраты будут обусловлены поддержкой текущего состояния производства. Снизить себестоимость выпускаемых товаров. В этой ситуации прибыль увеличивается за счет снижения расходов без увеличения объема производства.

Что такое текущие затраты

Другой вид инвестиций в бизнес – текущие затраты компании. В международном формате их часто называют операционными расходами ( от англ. OPEX сокр. от Operation Expenditure). Сюда включают деньги, которые предприятие тратит на свое жизнеобеспечение.

Единого перечня текущих затрат не существует. В зависимости от отраслевой принадлежности организации в OPEX включают такие виды расходов:

зарплата,

платежи за аренду помещений,

оплата рекламных кампаний,

компенсация административных расходов,

начисления по амортизации основных средств,

расходы на покупку сырья и материалов,

оплата коммунальных услуг,

логистические издержки.

Особенности OPEX

На большинстве предприятий OPEX обладает:

Краткосрочностью. В него включают операционные расходы, произведенные в текущем периоде. Влиянием на размер дохода. Предприятия проводят оптимизацию OPEX, чтобы повысить чистую прибыль. В краткосрочном планировании такой способ улучшения эффективности обходится компании дешевле, чем капитальные вложения. Эластичностью. Корректировка операционных расходов происходит при изменении текущих потребностей предприятия. Стратегическим значением. OPEX увеличивает конкурентоспособность и стабилизирует бизнес-процессы предприятия. Влиянием на активы.

Алгоритм исследования OPEX

Для того, чтобы изучить эффективность использования собственных средств, в компаниях проводят анализ текущих расходов. Алгоритм исследования состоит из следующих шагов:

Собирается информация обо всех операционных расходах за период. Сравнивается каждая группа по разным периодам для поиска тенденций. Сопоставляется фактический OPEX с запланированным. Анализируются действия, которые привели к такому результату. Поиск соотношения текущих расходов и объемов продаж по каждому периоду. Сравниваются показатели для изучения эффективности расходов. Определяются категории, в которые можно перестать вкладываться без вреда для производства. Принятие управленческого решения по изменению текущих расходов, включая изменение технологии, стратегии инвестирования и т.д. Составляется прогноз OPEX в соответствии с архивными данными.

Как управлять операционными расходами

Для управления операционными расходами:

Составляется бюджет OPEX на основании исторических показателей. Регулярное сравнение значений затрат по периодам выявляет отклонения от планируемых показателей. Внедряются информационные системы. Таким образом сокращается время на обработку информации и ручной труд. Вводится мониторинг. Он систематизирует бизнес-процессы и помогает находить ошибки в планировании. Сокращаются расходы. Это не должно отрицательно влиять на качество продукции и объемы производства. Выстраиваются долгосрочные отношения с главными поставщиками. Регулярный пересмотр договоренностей позволяет добиться снижения цен и предоставления скидок. Внедряются системы контроля качества. Она поможет избежать брака и ошибок в производственном процессе. Сотрудники обучаются принципам бережливого производства. Таким способом происходит экономия ресурсов, повышается мотивация на снижение ненужных расходов.

Отличия CAPEX и OPEX

Показатели OPEX и CAPEX относятся к главным категориям расходов на бизнес-процессы в компаниях. Между ними есть различия.

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Капиталовложениям характерны следующие черты:

Долговременная ценность или высокая прибыль в будущем.

Отражение в балансах компаний.

Регистрация в виде актива.

Учет амортизации за весь срок полезного применения.

Большая стоимость.

Операционные расходы отличают:

Краткосрочность вложений и отсутствие перспектив на получение прибыли.

Отражение в виде расхода.

Размещение в отчете о прибыли и убытке.

Медленное расходование.

Отсутствие амортизации во время применения оборудования.

Небольшие суммы вложений предприятия.

Динамика OPEX и CAPEX тоже различается:

Изменение OPEX CAPEX Рост Компания расходует больше денег на поддержание своей деятельности. Если при этом доход предприятия не падает, такая инвестиция считается приемлемой. Организация улучшает свою конкурентоспособность, увеличивает чистую прибыль за счет вложений в расширение производства. Снижение Эффективность бизнеса растет при сохранении качества и объемов производства. Имеется запас для сохранения своей части рынка при небольших операционных затратах. Оборудование, задействованное в производстве, и технологии устаревают. Предприятию нужна модернизация, без которой сложно рассчитывать на прибыль в будущем. Однако если в компании произошла реструктуризация бизнеса, например, перевод бухгалтерии на удаленную работу, то снижение капиталовложений не повлияет на доходность и производительность.

Как рассчитать CAPEX и OPEX

Показатели эффективности OPEX и CAPEX в компаниях рассчитывают, чтобы:

Оценить эффективность и риски инвестиций.

Проанализировать работу предприятия по периодам.

Разработать план вложений в модернизацию для расширения производства.

Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты рассчитывают в 2 этапа. Сначала вычисляют CAPEX по формуле:

CapEx = Δ (ОС, НМА) + А, где



ОС — основные средства,

НМА — нематериальные активы,

Δ (ОС, НМА) — изменение основных средств и нематериальных активов,

А — амортизация.

Затем определяют эффективность APEX. В зависимости от целей и стратегии компании, фактические значения эффективности сравниваются с целевыми. Например, эффективность рассчитывают:

Исходя из того, насколько увеличилось производство товаров, снизилась себестоимость, ускорилось производство, оптимизированы другие расходы.

Исходя из улучшения или ухудшения финансового положения компании.

Исходя из сроков окупаемости вложений.

Расчет текущих затрат

При расчете показателя нужно иметь в виду два аспекта:

В валовый доход входит выручка без учета НДС. К OPEX не относят начисленную амортизацию, т.к. ее учитывают при расчете капитальных инвестиций и проценты по кредитам и займам.

Главный показатель — коэффициент операционных затрат (OER):

OER = ОР / В × 100%, где

ОР — операционные расходы;

В — выручка

Из него следует, какая часть выручки расходуется на нормальное финансовое обеспечение организации. Снижение значит, что у компании показателя растут валовый доход и чистая прибыль.

OER также сравнивается с запланированными, а также с данными за предыдущий период. Чем больше значение, тем устойчивее финансовое положение организации.

Большинству инвесторов не нужно самостоятельно рассчитывать эффективность капитальных и текущих вложений. Для них существует «Отчет о движении денежных средств» (ОДДС). В главе об инвестиционной деятельности нужно найти строки о приобретении:

«основных средств»,

«нематериальных активов».

Суммы, указанные в этих строчках, складывают и сравнивают с аналогичными показателями за прошлые годы.

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