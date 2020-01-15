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Истории

Oreo создала коллекцию одежды вместе с Instagram-блогерами

Истории
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Американский производитель печенья Oreo представил коллекцию одежды, созданную вместе с Instagram-знаменитостями. Она стала частью европейской рекламной кампании бренда. Об этом пишет The Drum.

Oreo создала коллекцию одежды вместе с Instagram-блогерами

Блогеры из Великобритании (Samantha Faiers), Франции (Anne-Laure Mais Moreau) и Германии (Yvonne Pferrer) создали уникальные джинсовые куртки для коллекции унисекс-одежды от Oreo. В нее также вошли футболки, сумки и панамы. Их можно выиграть в лотерею, которую проводит бренд на своем официальном сайте.

«Oreo — это больше, чем просто печенье, это своего рода икона. Мы даем шанс фанатам Oreo выиграть эксклюзивный кусочек любимого бренда», — рассказала изданию представитель бренда, Вира Пономаренко.

Разработкой промо-кампании занималось креативное агентство Elvis. В компании заявили, что хотели создать что-то совершенно новое, сохранив при этом дух Oreo.

Как сообщается, промо-активность была поддержана рекламой в интернете, на телевидении и в офлайн-магазинах 11 европейских стран.

Фото: Prolific London

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