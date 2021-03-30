Без лишних раздумий: три способа стать решительнее

Успех в работе и личной жизни во многом зависит от того, как мы принимаем решения. Люди, склонные все тщательно анализировать, очень ценятся в научных и корпоративных кругах. Однако они часто сомневаются в себе, испытывают тревожность и синдром самозванца . Вот как этого избежать.

Некоторые исследования предполагают, что руководители в два раза чаще испытывают депрессию.

Часто те, кто хорошо учится в школе, в реальной жизни не преуспевают: кажется, что они ограничивают себя и не реализуют свой потенциал. Чем выше интеллект, тем тяжелее дается выбор.

Обычно причина в мышлении: пытаясь обдумать последствия каждого решения, в конце концов мы поступаем не так, как хотелось бы, или не делаем ничего. Эти стратегии помогут изменить отношение к жизненным ситуациям и стать решительнее.

Найти связь между интуицией и быстрым принятием решений

Интуиция — это навык, который можно развить. Он приходит с опытом и практикой. В некоторых ситуациях размышлять просто некогда. Например, пожарный мгновенно анализирует обстановку (возможно, аналитическое мышление дало бы иной результат) и выводит людей за секунды до взрыва здания.

Чутье или интуиция не заменят анализ, но они помогают работать эффективнее. Прежде чем анализировать сотни возможностей, лучше сузить выборку до двух и обдумать их.

Понять, как достичь пиковой производительности

Для повышения продуктивности на работе полезно войти в поток. Это состояние максимальной сосредоточенности, при котором мы не следим за временем и полностью отдаемся задаче. В состоянии потока многие чувствуют себя наиболее продуктивными, творческими и счастливыми.

Активная мыслительная деятельность помешает сфокусироваться и погрузиться в работу. Те, кто регулярно достигают состояния потока, сначала учатся расслабить разум. Для этого подойдет медитация, прогулка или горячая ванна. Кажется, что расслабляющие ритуалы не имеют ничего общего с продуктивностью, но именно они помогают достичь пиковой производительности.

Делать, а не думать

Часто мы слишком долго обдумываем действие, прежде чем его предпринять. Вспомните, сколько людей годами собираются уволиться с работы или начать свой бизнес. Наш разум (эволюционное предназначение которого — сохранить нашу безопасность) перечисляет истории, чтобы удержать нас от действий. Пока мы находимся на стадии обдумывания и планирования — в зоне комфорта — то чувствуем себя в безопасности.

В рабочей обстановке это не помогает. После изучения проблемы и подготовки необходимо сразу переходить к действиям. Именно опыт решения задач, а не бездействие помогает совершенствоваться и расти в профессиональном плане.

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