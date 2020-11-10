Хочу начать свой бизнес. К чему готовиться?

18 месяцев назад Омар Итани уволился из Google и занялся бизнесом. Оказалось, что реальная жизнь предпринимателя отличается от мотивирующих рассказов на конференциях. Итани рассказывает о трудностях, с которыми предстоит столкнуться начинающему бизнесмену.

Предприниматель работает над личным развитием всю жизнь

В жизни владельца бизнеса неизбежно наступает момент, когда кажется, что все вокруг рушится. И тогда приходится меняться. Успешный предприниматель честен по отношению к себе и понимает, что он — самое главное препятствие в своей жизни.

Бизнесменам приходится справляться с помехами:

внутренними ограничениями;

иррациональными страхами;

вредными привычками.

По словам Омара Итани, он начал вырабатывать полезные привычки, научился фокусировать внимание и быть последовательным. Сейчас Омар спрашивает себя, чего хочет по-настоящему. Оказалось, что он хочет создать бизнес, связанный с интересными для него навыками — написанием текстов и сторителлингом.

Предприниматель действует в одиночку

Часто бизнесмена представляют в окружении людей, на встречах и презентациях. Но в основном предприниматель работает один по 10-12 часов в день. Это может продолжаться каждый день на протяжении нескольких лет. При этом начинающие предприниматели сомневаются в себе, испытывают финансовые трудности и страх неудачи.

Чтобы сохранить энергию и психологическую стабильность, необходимо больше доверять себе и своей интуиции, лучше управлять эмоциями и наслаждаться жизнью.

Предпринимателю необходима невероятная мотивация

Рано или поздно бизнесмены теряют энтузиазм и мотивацию.

Наемный работник может позволить себе немного расслабиться и взять отпуск — компания продолжит существовать, а клиентами и проектами займутся коллеги. Предприниматель помнит, что успех бизнеса зависит только от него.

В первые годы запуска бизнеса основателю придется выполнять все роли. Он вынужден помнить о бюджете, росте аудитории, бизнес-стратегии и ценообразовании. Зона ответственности предпринимателя не ограничивается рабочим днем. Чтобы справиться с нагрузкой, необходима сильная мотивация.

Каждая неудача наносит большой удар по самооценке

Традиционно неудачи считаются чем-то плохим, но из них можно вынести положительный опыт.

Благодаря неудачам мы знаем, как не надо делать. Если первые 5 попыток провалились, мы не на 5 шагов дальше от цели, а на 5 шагов ближе к ней. После неудачи мы знаем, как лучше поступить в следующий раз. Так мы получаем опыт, который поможет добиться успеха в будущем. Неудачи делают нас выносливее. После провала неизбежно придется искать в себе силы подняться.

Неудачи — это ошибки и уроки, которые мы получили. Не стоит бояться провала.

Не менее важно сохранять уверенность в себе после первой неудачи. Бизнес — это не быстрый успех и обогащение, это долгий путь со взлетами и падениями, каждое из которых наносит удар по самооценке и разочаровывает.

Предприниматель должен научиться принимать поражения, праздновать победы и продолжать путь.

Успех определяется не результатом, а процессом

Чтобы построить бизнес, нужно сконцентрироваться на небольших регулярных достижениях. Для этого нужен ежедневный труд. Успех возникает в процессе достижения цели, даже если в конечном счете она изменится или станет неактуальной.

Ради бизнеса приходится чем-то жертвовать

Для запуска проектов нужны усилия, энергия и время. Владелец бизнеса должен быть готов чем-то пожертвовать. В наших силах лишь решить, чем именно. Если вы работаете полный день, согласны ли вы тратить выходные и вечерние часы в будние дни, а также попрощаться с социальной жизнью? Увольняясь с работы с 8-часовым графиком, готовы ли вы к изменению образа жизни, финансовым рискам и неопределенности?

Если вы хотите заняться бизнесом, задайте себе эти вопросы:

Почему я это делаю? Насколько серьезны мои намерения? От чего я могу отказаться, чтобы добиться цели?

Предприниматель понимает, что очень мало знает

Омар Итани рассказывает, что прежде чем стать предпринимателем, он думал, что бизнес — это просто: «Найти проблему, вывести на рынок продукт, который его решит, создать бренд, запустить рекламу, и начнутся продажи».

Занимаясь бизнесом, мы понимаем, как мало знаем, и как много еще предстоит узнать. Путь предпринимателя предполагает личный рост.

Об этом в 2005 году сказал Стив Джобс в речи перед выпускниками Стэнфордского университета: «Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными». Предприниматель должен жаждать знаний и стремиться к ним.

Если цель выбрана неверно, в бизнесе не преуспеть

По мнению Омара Итани, успешный предприниматель должен обладать тремя качествами: верой в себя, упорством и готовностью идти на жертвы ради цели.

Главное — заниматься своим делом для себя, а не для других, ради денег или из-за моды. Только так предприниматель может сохранять мотивацию.

Источник.

Фото на обложке: marvent / Shutterstock