Хочу начать свой бизнес. К чему готовиться?

18 месяцев назад Омар Итани уволился из Google и занялся бизнесом. Оказалось, что реальная жизнь предпринимателя отличается от мотивирующих рассказов на конференциях. Итани рассказывает о трудностях, с которыми предстоит столкнуться начинающему бизнесмену.
Предприниматель работает над личным развитием всю жизнь
В жизни владельца бизнеса неизбежно наступает момент, когда кажется, что все вокруг рушится. И тогда приходится меняться. Успешный предприниматель честен по отношению к себе и понимает, что он — самое главное препятствие в своей жизни.
Бизнесменам приходится справляться с помехами:
- внутренними ограничениями;
- иррациональными страхами;
- вредными привычками.
По словам Омара Итани, он начал вырабатывать полезные привычки, научился фокусировать внимание и быть последовательным. Сейчас Омар спрашивает себя, чего хочет по-настоящему. Оказалось, что он хочет создать бизнес, связанный с интересными для него навыками — написанием текстов и сторителлингом.
Предприниматель действует в одиночку
Часто бизнесмена представляют в окружении людей, на встречах и презентациях. Но в основном предприниматель работает один по 10-12 часов в день. Это может продолжаться каждый день на протяжении нескольких лет. При этом начинающие предприниматели сомневаются в себе, испытывают финансовые трудности и страх неудачи.
Чтобы сохранить энергию и психологическую стабильность, необходимо больше доверять себе и своей интуиции, лучше управлять эмоциями и наслаждаться жизнью.
Предпринимателю необходима невероятная мотивация
Рано или поздно бизнесмены теряют энтузиазм и мотивацию.
Наемный работник может позволить себе немного расслабиться и взять отпуск — компания продолжит существовать, а клиентами и проектами займутся коллеги. Предприниматель помнит, что успех бизнеса зависит только от него.
В первые годы запуска бизнеса основателю придется выполнять все роли. Он вынужден помнить о бюджете, росте аудитории, бизнес-стратегии и ценообразовании. Зона ответственности предпринимателя не ограничивается рабочим днем. Чтобы справиться с нагрузкой, необходима сильная мотивация.
Каждая неудача наносит большой удар по самооценке
Традиционно неудачи считаются чем-то плохим, но из них можно вынести положительный опыт.
- Благодаря неудачам мы знаем, как не надо делать. Если первые 5 попыток провалились, мы не на 5 шагов дальше от цели, а на 5 шагов ближе к ней.
- После неудачи мы знаем, как лучше поступить в следующий раз. Так мы получаем опыт, который поможет добиться успеха в будущем.
- Неудачи делают нас выносливее. После провала неизбежно придется искать в себе силы подняться.
Неудачи — это ошибки и уроки, которые мы получили. Не стоит бояться провала.
Не менее важно сохранять уверенность в себе после первой неудачи. Бизнес — это не быстрый успех и обогащение, это долгий путь со взлетами и падениями, каждое из которых наносит удар по самооценке и разочаровывает.
Предприниматель должен научиться принимать поражения, праздновать победы и продолжать путь.
Успех определяется не результатом, а процессом
Чтобы построить бизнес, нужно сконцентрироваться на небольших регулярных достижениях. Для этого нужен ежедневный труд. Успех возникает в процессе достижения цели, даже если в конечном счете она изменится или станет неактуальной.
Ради бизнеса приходится чем-то жертвовать
Для запуска проектов нужны усилия, энергия и время. Владелец бизнеса должен быть готов чем-то пожертвовать. В наших силах лишь решить, чем именно. Если вы работаете полный день, согласны ли вы тратить выходные и вечерние часы в будние дни, а также попрощаться с социальной жизнью? Увольняясь с работы с 8-часовым графиком, готовы ли вы к изменению образа жизни, финансовым рискам и неопределенности?
Если вы хотите заняться бизнесом, задайте себе эти вопросы:
- Почему я это делаю?
- Насколько серьезны мои намерения?
- От чего я могу отказаться, чтобы добиться цели?
Предприниматель понимает, что очень мало знает
Омар Итани рассказывает, что прежде чем стать предпринимателем, он думал, что бизнес — это просто: «Найти проблему, вывести на рынок продукт, который его решит, создать бренд, запустить рекламу, и начнутся продажи».
Занимаясь бизнесом, мы понимаем, как мало знаем, и как много еще предстоит узнать. Путь предпринимателя предполагает личный рост.
Об этом в 2005 году сказал Стив Джобс в речи перед выпускниками Стэнфордского университета: «Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными». Предприниматель должен жаждать знаний и стремиться к ним.
Если цель выбрана неверно, в бизнесе не преуспеть
По мнению Омара Итани, успешный предприниматель должен обладать тремя качествами: верой в себя, упорством и готовностью идти на жертвы ради цели.
Главное — заниматься своим делом для себя, а не для других, ради денег или из-за моды. Только так предприниматель может сохранять мотивацию.
Фото на обложке: marvent / Shutterstock
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