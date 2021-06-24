Два стартапа из США обвинили PepsiCo в краже их идей

Два бренда напитков Dram и Droplet заявили, что PepsiCo позаимствовала оформление и вкусы их газированных напитков и создала похожий конкурирующий продукт Soulboost. Оба стартапа ранее взаимодействовали с компанией. PepsiCo назвала обвинения безосновательными. Эксперты считают, что это распространенная практика среди крупных пищевых компаний.

Основатели Dram Apothecary Шэй Уитни и Брэди Беккер рассказали Insider, что в конце 2018 года они встречались с партнером-основателем подразделения по запуску новых брендов и обсуждали с ним возможные инвестиции или партнерство с Pepsi в январе 2019 года. Компания также заказала несколько ящиков их газированной воды с добавлением трав.

По словам основателей стартапа, представитель Pepsi задавал вопросы о поставках Dram и эффективности конкретных продуктов. Однако в сентябре 2019 года Pepsi перестала отвечать на последующие запросы владельцев стартапов.

Через месяц после встречи с основателями Pepsi поделилась подробностями о новом травяном газированном напитке Soulboost, продемонстрировав концепцию продукта и дизайн упаковки. Этой весной товар уже можно было купить в магазинах.

«Похожее оформление, аромат, вкус и даже посыл бренда», — заявил Беккер. По его словам, вместо того, чтобы профинансировать молодой стартап, Pepsi «просто решила их ограбить».

Для оформления упаковки Soulboost использовались красочные, абстрактные формы на белом фоне, что очень напоминает визуальную концепцию Dram. И Soulboost, и Dram также используют пастельные оттенки в дизайне, что, по словам Уитни и Беккер, изначально и привлекло внимание партнера-основателя на торговой конференции. И хотя напитки состоят из разных ингредиентов, они оба призваны помочь потребителям расслабиться.

Pepsi заявляет, что ни одно из заявлений не имеет оснований, и настаивает на том, что ее новые продукты оригинальны. Но Dram — не единственный стартап, ставящий под сомнение новый продукт Pepsi.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Soulboost (@getsoulboost)

Droplet — это бренд газированной воды из Лос-Анджелеса, соучредителем которого является Селеста Перес. Основной продукт компании — это напиток с ярким дизайном, состоящий из ингредиентов, которые также призваны бороться со стрессом.

Droplet никогда не получал предложений об инвестициях или по поводу приобретения. Однако Pepsi знала о существовании стартапа: в начале 2020 года компания утверждала, что бренд, который тогда назывался Dewdrop, нарушил права собственности на торговую марку Pepsi Mountain Dew.

Юрист Pepsi заявил, что компания намерена принять необходимые меры против Dewdrop «для защиты прав на товарный знак очень ценной и известной марки DEW». В августе, в надежде урегулировать конфликт, Dewdrop сменил название на Droplet.

Как и Dram, Droplet также получал заказы на товар от сотрудников Pepsi.

Когда Soulboost вышел на рынок, Перес увидела «поразительное» сходство с ее продуктом. В рекламе напитка использовался почти идентичный шрифт и фраза «клиенты будут хорошо себя чувствовать и выглядеть», похожая на маркетинговый текст Droplet. Soulboost также производит напитки с похожими вкусами, например, с маракуйей.

Некоторые покупатели тоже заметили сходство. Под постами Soulboost в Instagram можно найти множество недовольных комментариев пользователей.

В мае Pepsi опубликовала заявление, в котором говорилось: «Нет никаких оснований утверждать, что Soulboost (включая дизайн и вкус) вдохновлен каким-либо другим конкурирующим продуктом».

Однако эта публикация стала причиной еще большего недовольства потребителей.

«Только что оформил подписку на @drinkdroplet. Спасибо за рекомендацию @pepsi», — написал один из пользователей.

Подобные комментарии положительно сказались на компании Droplet: за три недели после публикации в Instagram продажи выросли в четыре раза. Но в дальнейшем представители стартапа опасаются конкуренции с таким крупным игроком, как Pepsi.

«Нам придется бороться за внимание потребителей намного усерднее», — сказала Перес.

Крупные бренды постоянно черпают вдохновение у более мелких

Джеймс Ричардсон, основатель консалтинговой компании Premium Growth Solutions, считает, что крупные производители продуктов питания часто вдохновляются более мелкими брендами, не предлагая сотрудничество или инвестиции.

«Они делают это постоянно, ищут интересные идеи, ингредиенты и стараются запустить продукт прежде, чем их основатели сумеют масштабироваться», — отметил он.

По словам Ричардсона, основателям стартапов порой очень трудно защищать свои идеи. Товарные знаки не могут обезопасить рецепт продукта, поэтому большие компании вполне легально могут его использовать.

Основатели Dram заявили, что изначально они предполагали, что такой крупный игрок, как Pepsi, будет добросовестен при обсуждении инвестиций.

«Если вы когда-нибудь захотите покинуть индустрию, единственный способ сделать это — быть поглощенным более крупной компанией», — сказала Уитни из Dram.

«Мы были рады, когда Pepsi обратилась к нам, — добавила она. — Но мы не представляли, насколько они коварны на самом деле».

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