До Нового года — месяц. Как бизнесу быстро и без лишних трат подготовиться к корпоративу?

Приближаются предновогодние мероприятия, а вместе с ними необходимость готовить подарки. Недавнее исследование показало , что, например, дарить подарки сотрудникам собираются в 55% российских компаний, а в 69% — их детям. Осталось понять, какой подарок действительно порадует и будет полезным для коллег. Разобраться в этих вопросах помог онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет.

Выбрать подарки сотрудникам

При выборе подарков сотрудникам можно опираться на такие вопросы:

будет ли подарок материальным или нематериальным;

будет ли учитывать гендерные, возрастные и социальные различия;

будет ли соответствовать желаниям самих сотрудников.

Чтобы упростить эту задачу, можно попросить HR-отдел провести небольшое внутреннее исследование предпочтений сотрудников или положиться на результаты вышеупомянутого исследования. Согласно ему, в топе желанных подарков у сотрудников второе место после премии занимают сертификаты.

Купить их довольно просто, а коллеги сами приобретут то, что им понравится. Однако встает другой вопрос: какой магазин выбрать. Спортивный, парфюмерный, строительный — выбор очень широк, но и ошибиться легко, ведь кому-то не нужна косметика, а кто-то не делает ремонт. Поэтому один из оптимальных вариантов — подарочный сертификат в супер- или гипермаркет, где представлен широкий ассортимент товаров — от продуктов питания до товаров для дома. И такие сертификаты пользуются популярностью у корпоративных клиентов СберМаркета.

Интерес к подобным предложениям понятен: сертификат для покупок в онлайн-сервисе доставки дает возможность выбрать наиболее привлекательный или любимый магазин из десятка популярных. В случае со СберМаркетом для бизнеса — это более чем 50 ретейлеров и более 80 тысяч наименований товаров. Важна и доступность торговой сети: СберМаркет работает в более чем 160 городах, что позволяет поздравить в том числе сотрудников на удаленке.

Несмотря на очевидные плюсы сертификата, часть руководителей и сотрудников все же предпочитает материальные подарки. Их можно понять: лист бумаги или электронное письмо не дают таких тактильно-радостных ощущений, как, например, красиво оформленная корзина.

И тут у СберМаркета есть решение — сервис сборки подарочных корзин. Причем для корректной сборки и учета всех нюансов можно консультироваться с персональным менеджером. Сервис также предлагает готовые варианты с учетом бюджета и других пожеланий.

Подготовить фуршет

37% россиян ждут в офисе фуршет в качестве новогоднего мероприятия. Желательно, конечно, чтобы подготовка к корпоративу не слишком отяготила сотрудников и не отнимала у них свободное время. Поэтому разумнее будет оформить доставку новогоднего декора, продуктов или кейтеринг онлайн в СберМаркете.

СберМаркет для бизнеса предусматривает заказ не только продуктов, но и алкоголя – заказать его можно онлайн, а забрать самовывозом в одном из удобных магазинов. Особенно удобно в этом случае то, что значительная часть связанных с организацией корпоратива шагов осуществляется в одном окне.

При этом, заказывая через СберМаркет, компания снимает с себя еще одну головную боль — документооборот: при оплате покупок бизнес-картами клиент может оформить и получить закрывающие документы от сервиса в личном кабинете СберБизнеса. Эта функция настраивается в личном кабинете в сервисе «Документооборот» и позволяет снизить поток бумажных документов.

Кстати, одновременно через интернет-банк СберБизнес можно отправить документы в ИФНС для возмещения НДС. И это занимает всего лишь пару недель вместо нескольких месяцев.

Тратить разумно

Корпоративные траты на Новый год могут значительно ударить по бюджету, если его не планировать. Однако ситуации бывают разные, и для таких случаев СберМаркет предлагает специальную рассрочку для бизнеса на срок до 12 месяцев: получив подарки в 2022 году, компания может заплатить за них уже в новом.

Оформляется такая рассрочка сразу при заказе выбранных товаров в несколько кликов, а ее максимальный лимит составляет 1 млн рублей. Чтоб оформить рассрочку впервые, нужно направить запрос в банк, а после подтверждения из него и подписания документов деньги поступят на счет, и начнется сборка заказа.

Первые 30 дней проценты не начисляются, а если в течение этого месяца пополнить счет, то процентная ставка в дальнейшем составит от 3,25 % в месяц.

Умение оптимизировать затраты и правильно распределять усилия и рабочее время — must-have навыки хорошего руководителя. Поэтому пользуясь СберМаркетом для бизнеса, вы сэкономите временные ресурсы, сможете свести к минимуму сложности при организации корпоратива и получить финансовую выгоду.

Фото на обложке: 4 PM production / Shutterstock