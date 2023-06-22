Как делать презентации, после которых с вами захочется иметь дело

Что может заинтересовать одновременно и инвестора, и коллекционера, и девелопера? Ответ — понятная презентация, где мысль перетекает из слайда в слайд, а вместо клишированных и непонятных фраз показана польза и реальное действие.

Именно так — «историями» — я называю презентации, которые отличаются от шаблонно-корпоративных.

Такая презентация:

Не стеснена мнимыми правилами. Не стремится воспроизвести один и тот же уже давно навязший в зубах формат. Отказывается от внешней «серьезности» в пользу содержательности и ясности. Избегает тяжеловесных и абстрактных формулировок.

Чем доходчивей и выразительней сказано, тем лучше

В презентациях-«историях» слайды не просто соседствуют, они подогнаны друг к другу. Здесь одно переходит в другое и все взаимосвязано.

А еще история «осязаема» и конкретна. Мы смотрим мультипликационный фильм или спектакль и как будто из наблюдателей превращаемся в персонажей. Читаем книгу — и нас засасывает придуманный автором мир.

Презентациям часто не удается создать образ, который можно живо увидеть и непосредственно почувствовать.

Например, написано:

«оптимизируем бизнес-процессы»,

«занимаемся консалтингом»,

«разрабатываем стратегии»,

«повышаем эффективность»,

«помогаем достигать целей»,

«заботимся о клиентах»,

«гарантируем качество»,

«реализуем разнообразные проекты»,

«решаем вопросы».

И все.

Никаких пояснений. Никаких деталей. Никаких примеров.

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Чаще всего читателю невдомек, что именно скрывается за этими вездесущими бизнес-оборотами. Уж слишком они абстрактны: понять специализацию компании, осознать масштаб ее деятельности, особенности продуктов и услуг, почувствовать ее неповторимый характер — невозможно.

Разумеется, ни одна из этих фраз не плоха сама по себе и отказываться от них не надо.

Но надо раскрывать, уточнять, иллюстрировать

Например, логистическая компания заявляет: найдем лучшую схему доставки. Этому не веришь или, точнее, пропускаешь мимо ушей. Ведь похоже на обычное бла-бла, маркетинговый пшик.

Другое дело, если тут же дан конкретный пример: вот так изменили маршрут и транспорт, вот что из этого вышло.

Читаешь — и чувствуешь доверие. Потому что имеешь дело не с абстракцией, а с фрагментом реальности. Такой слайд — окно в жизнь.

Или та же компания говорит: мы не работаем как все, а придумываем оригинальные решения.

Может быть, и так. А где доказательства?

Вот они:

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Другой пример.

Киберпреступники могут разорить человека и привести к банкротству бизнес. Поэтому компании хранят свои данные и данные клиентов как зеницу ока. Если тема IT-безопасности всплыла в презентации — обязательно необходимы подробности.

Например:

Та же компания подчеркивает достоинства личного кабинета, которым пользуются клиенты — состоятельные инвесторы.

Чем он так хорош? Оказывается, дело не только в продуманном интерфейсе.

Еще немного задержимся в мире инвестиций. Управляющая компания уверяет клиентов, что не берет с них лишнего — и по фактам мы видим, что здесь нет ни капли голословности.

Хорошо, если мы можем подтвердить свою мысль цифрой или примером. Но это не единственный способ сделать ее наглядней и жизненней, даже в бизнес-текстах.

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Иногда проходной тезис начинает играть новыми красками, если нам удается объяснить, что нам самом деле имелось в виду за сухой формулировкой.

На арт-рынке, как и на любом другом, можно торопить клиента и подталкивать к быстрым сделкам, а можно работать вдолгую. Для коллекционера лучше второе. Он хотел бы знать, как с ним будут строить отношения.

Рассказывая об этом, не стоит скупиться на детали.

Девелопер представляет проект, в котором архитектура одновременно радует глаз и служит практическим целям.

Примеры помогают почувствовать всю справедливость этого утверждения.

Точно так же — с живых примеров — можно начать разговор о трудностях, которые потенциальному клиенту знакомы не понаслышке.

Заметьте: на приведенных слайдах в каждом заголовке — общая мысль, едва ли не лозунг. Но всякий раз это лишь приглашение к более вдумчивому разговору.

Громкое заявление, поддержанное фактами, примерами и пояснениями, в конечном счете оказывается взвешенной и точной формулировкой, в полной мере обоснованным утверждением.

Эффектных фраз, если за ними стоит что-то подлинное, ненадуманное, не стоит бояться

Они дают нашей мысли импульс. Делают ее резче, точнее. Позволяют не только лучше понять то, что мы имеем в виду, но и по-настоящему проникнуться нашими словами.

Об одном и том же можно сказать по-разному. Можно тускло и обыденно. А можно с огоньком и обаянием.

Благодаря найденным заголовкам центральная мысль каждого слайда моментально вызывает интерес. Ведь можно было написать и как-нибудь иначе, например:

«Приводим из интернета на ваш сайт новых клиентов»,

«Большинство клиентов работает с нами на постоянной основе».

Вроде и сказано то же самое, но насколько вяло и блекло.

Яркая, звучная заглавная фраза дорогого стоит. Но и остальному тексту не стоит отказывать в праве на выразительность.

Например, в первом пункте первого слайда заметно драматическое напряжение между «называете стоимость» и «скорректируем ожидания». Разве так не лучше, чем пресно сказать: «Вместе определяем KPI»?

заметно драматическое напряжение между «называете стоимость» и «скорректируем ожидания». Разве так не лучше, чем пресно сказать: «Вместе определяем KPI»? В третьем пункте того же слайда могло бы стоять: «Всегда достигаем поставленных KPI». Или: «Все KPI — реалистичные, поэтому мы их достигаем». Но разве не удачнее та фраза, которая в итоге оказалась на слайде?

Там же написано: «те, кто вам нужен».

Это теплее, чем банальное «целевая аудитория» или — вот уж слово-уродец — «лиды».

А «заказывают, звонят, регистрируются и оставляют заявки» человечней, осязаемей, чем «совершают целевые действия». Читатель этой презентации — интернет-маркетолог — и так знает, во что может вылиться интерес посетителей сайта.

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Здесь четыре русских глагола использованы не столько для простого информирования (как было бы, например, в статье на тему интернет-маркетинга для широкой аудитории), сколько для того, чтобы сделать мысль живее.

Хлесткий, но при этом правдивый и опирающийся на реальность заголовок способен на многое. Он превращает отвлеченную информацию в понятный факт жизни.

Резюме

Если у нас есть возможность поместить в заголовочный блок не просто красноречивый, но и «измеримый» факт — разумеется, упускать ее нельзя.

Слайды с числовыми показателями могут идти подряд: получается очень конкретно и выразительно.

Понятно, что к словам и цифрам все не сводится. Иногда не обойтись без иллюстраций или инфографики.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney