Как делать презентации, после которых с вами захочется иметь дело

Что может заинтересовать одновременно и инвестора, и коллекционера, и девелопера? Ответ — понятная презентация, где мысль перетекает из слайда в слайд, а вместо клишированных и непонятных фраз показана польза и реальное действие.Именно об этом книга Александра Григорьева «Слово на слайде. Как писать презентации, после которых с вами захочется иметь дело». Делимся фрагментом главы о том, как звучать ярко и рассказывать истории, а не просто показывать картинки.
Именно так — «историями» — я называю презентации, которые отличаются от шаблонно-корпоративных.
Такая презентация:
- Не стеснена мнимыми правилами.
- Не стремится воспроизвести один и тот же уже давно навязший в зубах формат.
- Отказывается от внешней «серьезности» в пользу содержательности и ясности.
- Избегает тяжеловесных и абстрактных формулировок.
Чем доходчивей и выразительней сказано, тем лучше
В презентациях-«историях» слайды не просто соседствуют, они подогнаны друг к другу. Здесь одно переходит в другое и все взаимосвязано.
А еще история «осязаема» и конкретна. Мы смотрим мультипликационный фильм или спектакль и как будто из наблюдателей превращаемся в персонажей. Читаем книгу — и нас засасывает придуманный автором мир.
Презентациям часто не удается создать образ, который можно живо увидеть и непосредственно почувствовать.
Например, написано:
- «оптимизируем бизнес-процессы»,
- «занимаемся консалтингом»,
- «разрабатываем стратегии»,
- «повышаем эффективность»,
- «помогаем достигать целей»,
- «заботимся о клиентах»,
- «гарантируем качество»,
- «реализуем разнообразные проекты»,
- «решаем вопросы».
И все.
Никаких пояснений. Никаких деталей. Никаких примеров.
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Чаще всего читателю невдомек, что именно скрывается за этими вездесущими бизнес-оборотами. Уж слишком они абстрактны: понять специализацию компании, осознать масштаб ее деятельности, особенности продуктов и услуг, почувствовать ее неповторимый характер — невозможно.
Разумеется, ни одна из этих фраз не плоха сама по себе и отказываться от них не надо.
Но надо раскрывать, уточнять, иллюстрировать
Например, логистическая компания заявляет: найдем лучшую схему доставки. Этому не веришь или, точнее, пропускаешь мимо ушей. Ведь похоже на обычное бла-бла, маркетинговый пшик.
Другое дело, если тут же дан конкретный пример: вот так изменили маршрут и транспорт, вот что из этого вышло.
Читаешь — и чувствуешь доверие. Потому что имеешь дело не с абстракцией, а с фрагментом реальности. Такой слайд — окно в жизнь.
Или та же компания говорит: мы не работаем как все, а придумываем оригинальные решения.
Может быть, и так. А где доказательства?
Вот они:
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Другой пример.
Киберпреступники могут разорить человека и привести к банкротству бизнес. Поэтому компании хранят свои данные и данные клиентов как зеницу ока. Если тема IT-безопасности всплыла в презентации — обязательно необходимы подробности.
Например:
Та же компания подчеркивает достоинства личного кабинета, которым пользуются клиенты — состоятельные инвесторы.
Чем он так хорош? Оказывается, дело не только в продуманном интерфейсе.
Еще немного задержимся в мире инвестиций. Управляющая компания уверяет клиентов, что не берет с них лишнего — и по фактам мы видим, что здесь нет ни капли голословности.
Хорошо, если мы можем подтвердить свою мысль цифрой или примером. Но это не единственный способ сделать ее наглядней и жизненней, даже в бизнес-текстах.
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Иногда проходной тезис начинает играть новыми красками, если нам удается объяснить, что нам самом деле имелось в виду за сухой формулировкой.
На арт-рынке, как и на любом другом, можно торопить клиента и подталкивать к быстрым сделкам, а можно работать вдолгую. Для коллекционера лучше второе. Он хотел бы знать, как с ним будут строить отношения.
Рассказывая об этом, не стоит скупиться на детали.
Девелопер представляет проект, в котором архитектура одновременно радует глаз и служит практическим целям.
Примеры помогают почувствовать всю справедливость этого утверждения.
Точно так же — с живых примеров — можно начать разговор о трудностях, которые потенциальному клиенту знакомы не понаслышке.
Заметьте: на приведенных слайдах в каждом заголовке — общая мысль, едва ли не лозунг. Но всякий раз это лишь приглашение к более вдумчивому разговору.
Громкое заявление, поддержанное фактами, примерами и пояснениями, в конечном счете оказывается взвешенной и точной формулировкой, в полной мере обоснованным утверждением.
Эффектных фраз, если за ними стоит что-то подлинное, ненадуманное, не стоит бояться
Они дают нашей мысли импульс. Делают ее резче, точнее. Позволяют не только лучше понять то, что мы имеем в виду, но и по-настоящему проникнуться нашими словами.
Об одном и том же можно сказать по-разному. Можно тускло и обыденно. А можно с огоньком и обаянием.
Благодаря найденным заголовкам центральная мысль каждого слайда моментально вызывает интерес. Ведь можно было написать и как-нибудь иначе, например:
- «Приводим из интернета на ваш сайт новых клиентов»,
- «Большинство клиентов работает с нами на постоянной основе».
Вроде и сказано то же самое, но насколько вяло и блекло.
Яркая, звучная заглавная фраза дорогого стоит. Но и остальному тексту не стоит отказывать в праве на выразительность.
- Например, в первом пункте первого слайда заметно драматическое напряжение между «называете стоимость» и «скорректируем ожидания». Разве так не лучше, чем пресно сказать: «Вместе определяем KPI»?
- В третьем пункте того же слайда могло бы стоять: «Всегда достигаем поставленных KPI». Или: «Все KPI — реалистичные, поэтому мы их достигаем». Но разве не удачнее та фраза, которая в итоге оказалась на слайде?
Там же написано: «те, кто вам нужен».
Это теплее, чем банальное «целевая аудитория» или — вот уж слово-уродец — «лиды».
А «заказывают, звонят, регистрируются и оставляют заявки» человечней, осязаемей, чем «совершают целевые действия». Читатель этой презентации — интернет-маркетолог — и так знает, во что может вылиться интерес посетителей сайта.
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Здесь четыре русских глагола использованы не столько для простого информирования (как было бы, например, в статье на тему интернет-маркетинга для широкой аудитории), сколько для того, чтобы сделать мысль живее.
Хлесткий, но при этом правдивый и опирающийся на реальность заголовок способен на многое. Он превращает отвлеченную информацию в понятный факт жизни.
Резюме
- Если у нас есть возможность поместить в заголовочный блок не просто красноречивый, но и «измеримый» факт — разумеется, упускать ее нельзя.
- Слайды с числовыми показателями могут идти подряд: получается очень конкретно и выразительно.
- Понятно, что к словам и цифрам все не сводится. Иногда не обойтись без иллюстраций или инфографики.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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