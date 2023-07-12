Не торопитесь разбивать принтер, даже если заплатили за это

Комнаты ярости — целая индустрия, помогающая офисным сотрудникам снять накопившийся стресс, разбивая мебель и технику, как правило принтеры. Организаторы говорят, на то есть много причин. Принтеры могут сбоить, у них заканчиваются чернила, и они сбивают с толку стажеров, не говоря уже о более серьезных проблемах.
Но даже такое эффектное развлечение не лишено недостатков: ломать гаджеты может быть опасно для здоровья.
Это был нечестный бой: трое взрослых мужчин против одного принтера. Но Армандо Исласу и его друзьям было все равно. Они собрались вокруг неисправного принтера HP, размахивая кувалдами среди разбитых остатков мертвой электроники.
Ислас и двое его сокурсников праздновали окончание экзаменов в юридической школе в Bay Area Smash Room, подвальном помещении, где клиенты платят от $120, чтобы в течение 30 минут ломать все, что находится в комнате. Они признались, что разбить принтер было так же приятно, как отомстить тем принтерам из кампуса, с которыми мучались последние 6 семестров, учась в аспирантуре.
Это раздражение породило целую индустрию. По всей территории Соединенных Штатов существуют так называемые комнаты ярости или рейдж румы (от англ. rage rooms, smash rooms и так далее), которые можно забронировать за несколько десятков или сотен долларов, чтобы крушить там посуду, мебель и — самое главное — принтеры.
Однако разбивать принтеры довольно опасно.
Этот спорный ритуал появился по меньшей мере 24 года назад в культовом фильме Майка Джаджа «Офисное пространство», в котором разочарованные офисные работники выносят принтер на поле и разбивают его вдребезги бейсбольными битами.
Примерно с 2016 года комнаты ярости предоставляют пространство, где обычные люди могут воплотить подобные фантазии, и, по словам владельцев и клиентов, все это полезно для духа.
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Почему американцы настолько ненавидят принтеры, что платят реальные деньги за то, чтобы бить их кувалдами? Организаторы комнат ярости говорят, что на то есть много причин. Принтеры могут работать со сбоями, у них заканчиваются чернила, и они сбивают с толку стажеров, не говоря уже о более серьезных проблемах, таких как их незаменимые компоненты и короткий жизненный цикл.
Месть — распространенный мотив для клиентов комнат ярости, говорит Мигель Мойзес, который владеет и управляет Bay Area Smash Room в финансовом районе Сан-Франциско. И когда посетители настойчиво просят разбить что-то определенное, есть большая вероятность, что это будет именно принтер.
«Иногда мы устраиваем корпоративные вечеринки, и люди просят именно компьютеры и принтеры. Они просто сходят с ума. После этого невозможно понять, что это были за предметы» — говорит Мойзес.
Но в этом раю, подпитываемом яростью, есть проблемы. Эксперты по охране окружающей среды утверждают, что металлы, газы и батарейки, содержащиеся в бытовой электронике, вредны для нашего организма. Теперь некоторые местные органы власти в США вообще запрещают ломать электронику, заставляя владельцев комнат ярости искать новые объекты, на которые клиенты могли бы направить свой гнев.
Питер Вулф, владелец базирующейся в Лос-Анджелесе Rage Ground, был вынужден полностью прекратить предлагать принтеры после того, как местное правительство запретило подобным компаниям уничтожать их. Вольф поменял концепцию и начал предлагать больше тарелок и мебели, но поначалу ему было трудно привлечь было трудно привлечь клиентов, не предоставив им технику, которую можно разбить вдребезги.
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Согласно сайту Калифорнийского департамента по контролю за токсичными веществами, сами по себе комнаты ярости не являются незаконными, в отличие от уничтожения «электронных отходов», включая принтеры. Ведомство будет проводить проверки всех комнат ярости, где уничтожают электронные отходы, и предложит посетителям сообщать об этом как об экологической проблеме.
То, как мы распоряжаемся старой или неисправной электроникой, влияет не только на наши сообщества, но и на весь земной шар, сказал Карлтон Уотерхаус, профессор права Говардского университета и директор юридической школы Центра экологической и климатической справедливости.
Многие гаджеты при разбивании выделяют опасные химические вещества, и все, что оснащено железно-литиевой батареей, рискует загореться или взорваться.
Люди, которые контактируют с неправильно переработанной электроникой, в том числе уязвимые группы населения, которые ищут на свалках запчасти, пригодные для повторной продажи, могут подвергать свое здоровье опасности.
Ларри Франклин, совладелец комнаты ярости Lose It Rage Room в Вудбридже, штат Вирджиния, отмечает, что они всегда снимают с электроники материнские платы, аккумуляторы и другие опасные детали, прежде чем предлагать их клиентам. Он не слышал, что местные власти собираются следить за обращением с принтерами, но если бы это произошло, он уверен, что с бизнесом все было бы в порядке.
Фото на обложке: SingingMedia /
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