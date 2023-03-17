Что такое психологическая безопасность и зачем она нужна на рабочем месте

Выражать свое мнение на работе бывает непросто: вдруг коллеги не согласятся с вами, и вы потеряете авторитет в глазах начальника. Если вам кажется, что такая реакция возможна, то в организации, вероятно, отсутствует психологическая безопасность. Эксперты рассказали о том, почему это плохо и как это исправить.

Что такое психологическая безопасность?

«Это видимое разрешение на искренность» — так ее описывает профессор Гарвардской бизнес-школы Эми Эдмондсон. Она начала исследовать эту тему два десятилетия назад и придумала фразу «психологическая безопасность в команде».

Это понятие предполагает, что люди могут свободно делиться мыслями и идеями, не боясь осуждения и несправедливого отношения со стороны других.

Важно, что психологическую безопасность создает не один человек, а несколько членов команды, отдела или филиала организации. Вместе они должны разделять убеждение в том, что рисковать, выражать идеи и опасения, задавать вопросы и признавать ошибки — это нормально.

«Психологическая безопасность описывает среду, где кажутся возможными все эти крайне важные для работы модели поведения», — утверждает Эдмондсон.

По словам профессора психологии Людмилы Прасловой, некоторые ошибочно полагают, что эта концепция гарантирует отсутствие конфликта.

«Иногда все совсем наоборот», — говорит Эдмондсон. Когда искренность допустима, то разногласия будут случаться, а предложенные идеи — не всегда работать идеально. Такие ситуации становятся возможностью для обучения, а не поводом кого-то критиковать.

Как выглядит психологическая безопасность в коллективе?

Эдмондсон советует оценить соотношение плохих и хороших новостей, вопросов и утверждений, а также сообщений об успехах и о неудачах.

На своем сайте Эдмондсон также предлагает короткую анкету, которая включает семь вопросов и варианты ответов от «категорически не согласен» до «полностью согласен». Приводим их ниже.

Если совершить ошибку в этой команде, вас не будут критиковать.

Члены этой команды могут обсуждать проблемы и сложные вопросы.

Люди в этой команде иногда принимают тех, кто отличается от них.

В этой команде допустимо идти на риски.

Попросить помощи у других членов этой команды не составляет труда.

Никто в этой команде не стал бы намеренно действовать так, чтобы подорвать мои усилия.

В этой команде ценят и используют мои уникальные навыки и способности.

Праслова отмечает: каждый человек интерпретирует это понятие по-своему, во многом в зависимости от того, имел ли он когда-либо возможность высказываться и что за этим следовало. Однако если один из сотрудников не чувствует психологическую безопасность, значит она отсутствует во всей команде.

Вместо того чтобы автоматически предполагать, что ваше мнение не приветствуется, Эдмондсон советует попробовать его высказать — пусть на первый взгляд это и кажется пугающим.

«Возьмите на себя этот микрориск: выразите другую точку зрения, попросите о помощи или укажите на проблему и посмотрите, что произойдет, — говорит Эдмондсон. — Чаще всего ответ будет принят во внимание».

Почему это важно в рабочей среде?

«Теоретически организациям нужно знать, когда что-то идет не так, чтобы это исправить, — говорит Праслова. — Если люди не высказываются, проблемы накапливаются».

От этого зависят и инновации. «Люди должны брать на себя риски и пробовать что-то новое, — рассуждает Эдмондсон. — Работники с меньшей вероятностью будут заниматься этим, если им кажется, что это невозможно».

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Психологическая безопасность повышает вовлеченность и мотивацию. Сотрудники знают, что могут задавать вопросы и делиться проблемами без негативных последствий.

Это, в свою очередь, улучшает сессии «мозгового штурма». Люди чувствуют, что их мнение имеет значение, а «глупых вопросов» действительно не существует. В итоге формируется культура непрерывного обучения и совершенствования.

Кроме того, если сотрудник не чувствует себя комфортно психологически, он в конечном итоге уйдет в компанию, которая сможет это предложить. «Самые изобретательные люди не будут работать в такой обстановке», — говорит Праслова.

Как обеспечить психологическую безопасность?

Она формируется не сразу, особенно если в рабочей среде есть глубоко укоренившиеся проблемы, связанные с ее отсутствием.

«Люди от природы и по понятным причинам осторожны», — говорит Эдмондсон. Это может защитить самого человека, но навредить команде.

По словам Эдмондсон, создать психологически безопасную среду подобно тому, чтобы внедрить передовые методы управления. Для этого нужно, среди прочего, установить четкие нормы и ожидания, поощрять открытый диалог, прислушиваться к сотрудникам и поддерживать их.

Помимо этого, пригодится пример со стороны руководства. Если менеджеры общаются искренне и открыто, остальным будет намного проще действовать так же.

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