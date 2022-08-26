Япония возрождает интерес к туризму, запуская маршруты с неизвестным пунктом назначения

В Японии набирают популярность так называемые «случайные поездки», в которых пункт назначения выбирается случайным образом, например с помощью лотереи. Это дает возможность не только испытать более острые ощущения, полагаясь на волю случая, но и сэкономить до 83%. Так железнодорожные операторы и авиакомпании пытаются восстановить спрос на путешествия, который упал в период пандемии.

В июле железнодорожная компания West Japan Railway, также известная как JR West, выпустила Saikoro Kippu — приложение для покупки ж/д билетов в обе стороны, пункты назначения для которых выбираются путем броска виртуального кубика.

Пользователи могут добраться до семи станций, часть которых находится на японской высокоскоростной сети железных дорог Синкансэн. Среди возможных пунктов назначения — станция Сирахама (Shirahama) в префектуре Вакаяма и станция Курасики (Kurashiki) в префектуре Окаяма (обе расположены в западной части страны).

Поездка обойдется в ¥5,000 ($36,52) — это позволяет сэкономить от 45% до 83% в зависимости от места прибытия. Продажи будут проходить в течение ограниченного времени. Заявки на получение билетов принимаются до конца сентября, но уже сейчас спрос превысил ожидания.

«Мы хотим порадовать пользователей игровым аспектом и эффективностью затрат», — сообщил представитель JR West.

В декабре East Japan Railway (JR East) также планирует выпустить Dokokani Byun — пакет с билетами туда и обратно. Его можно приобрести за бонусные баллы JR East в эквиваленте ¥6,000 ($43,82).

Пользователям нужно ввести даты поездки и точки отправления. В качестве возможных мест назначения им предлагается четыре станции из 47 на Тохоку, Хокурику и прочих линиях Синкансэн. После подачи заявки один из этих вариантов выбирается случайным образом.

Концепция случайных поездок привлекла к себе внимание еще прошлым летом, когда японская бюджетная авиакомпания Peach Aviation, входящая в ANA Holdings, представила Tabikuji — подобие лотереи, в рамках которой пользователи приобретают авиабилеты, не зная их направление. Другая авиакомпания Японии — Japan Airlines — еще в 2016 году запустила сервис, в котором бонусные мили можно обменивать на рейсы в случайные места.

Многие люди хотят путешествовать, но им трудно выбрать подходящее место, утверждает Масами Морисита, профессор Университета Тойо, который специализируется на трендах в туристической индустрии. «Случайные поездки выглядят привлекательно, поскольку в той или иной мере сужают круг возможных вариантов», — говорит он.

Ожидается, что такие поездки стимулируют туристический спрос, добавляет Морисита, поскольку они позволяют посещать места, о которых люди могут даже не знать.

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