Вы разработчик и хотите зарабатывать больше? Эти 5 способов могут вам помочь

Надо признать очевидное: сегодняшнее поколение работает много. Прежде чем стать профессиональным разработчиком, нужно отучиться и как минимум пройти стажировку — оплачиваемую или нет. В этих условиях мало кто откажется от дополнительного дохода. Рассказываем о пяти способах, которые помогут использовать свои навыки и заработать на любимом деле.

Знаменитый фотограф Дэвид Бейли говорил: «Чтобы разбогатеть, нужно зарабатывать пока спишь».

И действительно, самый эффективный метод зарабатывать деньги — делать это, пока спишь. И онлайн-индустрия делает это возможным.

Это не значит, что нужно срочно набрать несколько подработок, ведь каждая из них требует времени и усилий. Кроме того, точно не скажешь, процветает тот или иной вид подработки или «буксует».

Вывод такой: нужно создавать то, что любишь и то, чего хочется.

1. Заработок с помощью Canva

Некоторые разработчики создают сайты в Figma или Adobe XD. И большинство из них даже не подозревают, что можно пользоваться шаблонами Canva и адаптировать их под свои нужды.

Сервис может помочь сделать так, что работы станет значительно меньше. Можно зарабатывать на сайтах больше, потому что создавать дизайн в Canva легче и быстрее.

Следующий способ — продажа шаблонов на Canva.

Знаете ли вы, кто создает шаблоны в Canva? Такие же дизайнеры.

Есть страница под названием Canva Creators, где можно подать заявку и, если вас примут, зарабатывать деньги, продавая шаблоны на Canva. В настоящее время они сотрудничают только с несколькими специалистами. Если вы умеете заниматься дизайном, вы можете подать заявку, и в определенный момент получите письмо от команды Canva.

2. Codecanyon

Разбираетесь в коде и можете создавать веб-сайты, шаблоны, плагины WordPress и другое? Тогда вам на Codecanyon. Это один из самых эффективных сайтов для продажи своей работы.

Большинство новичков создают сайт для практики, а затем удаляют его. Вместо этого его можно улучшить, а затем продать на Codecanyon.

Больших денег тут ждать не стоит, но это поможет зарабатывать регулярно. Можно посетить и другие платформы, такие как GitMarket.

3. Live Streaming

Некоторое YouTube-блогеры, такие как Clever Programmer (англ. «Умный программист»), зарабатывают деньги на том, что обучают других во время прямых трансляций.

То же самое можно делать и на Twitch. Если у вас есть чем поделиться с публикой или вы можете чему-то научить аудиторию, стримы на YouTube и Twitch — отличный способ.

4. Криптовалюты, DeFi, NFT и виртуальная земля

Большинство разработчиков заняты в ведущих технологических компаниях или стартапах, поэтому такие технологии, как криптовалюты и акции, даются им без труда.

Как результат, большинство разработчиков способны заниматься созиданием в том, что касается криптовалют, NFT и других трендовых технологий.

Возможно, вы также знаете, что вокруг NFT, DeFi (Децентрализованные финансовые сервисы — англ. Decentralized Finance) и виртуальной земли сейчас большой ажиотаж. Не стоит также забывать о развитии метавселенной.

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Кроме того, можно изучить технологию блокчейна. И разработать сервис, в котором нуждаются множество людей.

5. Продажа на маркетплейсах

Возможно, вы знакомы с Amazon KDP, Redbubble, Gumroad, Etsy и другими маркетплейсами, где люди продают свои товары.

Автор статьи Нитин Шарма рассказывает, как друг посоветовал ему написать книгу на 80-100 страниц и просто отправить ее на Amazon KDP. По его словам, он попробовал, и, к своему удивлению, до сих пор получает комиссионные от Kindle каждый месяц.

Также Шарма приводит в пример своего коллегу Джорджа, у которого большое количество подписчиков в Twitter. Он опубликовал свою первую книгу бесплатно на Gumroad, но большинство пользователей предпочли ее купить, и в течение трех месяцев он получил $656.

Если у вас есть что продавать, вы можете делать это свободно на множестве сервисов.

Попытки заработать деньги и найти подработку могут потребовать много времени и усилий.

Однако, начав с одного источника дополнительного заработка, и постепенно увеличивая их число, зарабатывать можно куда больше.

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