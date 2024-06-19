Что такое рекуррентные платежи и как бизнесу с ними работать

Рекуррентные платежи удобны тем предпринимателям и клиентам, кто хочет настроить автоматическое списание средств с карты. Такая опция не помешает не только работающим по подписке сервисам — воспользоваться ей можно и в онлайн-магазинах, фитнес-клубах. В статье расскажем, что такое рекуррентные платежи и в чем механика их работы.

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Что такое рекуррентные платежи

Рекуррентные платежи (РП) представляют собой регулярное списание денег с карты клиента, на которое было получено согласие. Например, если человек пользуется подпиской, при этом не вносит сумму каждый раз самостоятельно, а настраивает автоплатеж. Деньги могут списывать и при наступлении некоторых условий. Например, когда на балансе рекламного кабинета закончатся средства.

Сумма платежа фиксированная. Она списывается чаще всего 1 раз в месяц или в момент, когда баланс пользователя на сервисе становится нулевым. При этом клиент может по своей инициативе отказаться от услуги и отменить автоплатежи.

К примеру, можно оформить подписку на онлайн-кинотеатр. Ежемесячно с карты пользователя будут снимать установленную сумму. Но если средств на балансе будет не хватать, то платеж не пройдет. При этом уведомления получат как сам пользователь, так и компания. После этого продавец может приостановить действие услуги до пополнения баланса, продления подписки. Но некоторые компании предварительно отправляют клиентам уведомления, напоминания.

Бизнесу требуется согласие пользователя на подключение автоплатежа. Кроме того, нужно предоставить клиентам пошаговую инструкцию по отключению регулярного списания. Чтобы предотвратить конфликтные ситуации, нужно уведомить покупателей о механизме платежей, а также об их правах и возможностях. Желательно указать эту информацию в публичной оферте либо пользовательском соглашении. Там же прописать даты, сроки, обязанности со стороны компании.

Рекуррентные платежи нередко путают с рекарринговыми, поскольку обе системы предполагают единоразовый ввод данных для создания токена. Но для первых порядок списания определяется продавцом, а для вторых — покупателем. Рекарринговые платежи используют, например, при оплате такси через приложение.

Зачем нужны рекуррентные платежи

Решение полезно для обеих сторон. Бизнес получает постоянных клиентов. Не приходится регулярно отправлять людям напоминания об оплате, ежемесячно прогревать аудиторию к продлению подписки. С помощью автоплатежей можно повысить бизнес-показатели, привлечь и удержать больше клиентов.

Предприниматель получает:

Гарантию поступления средств. Благодаря этому проще становится планировать доходы, предсказывать прибыль на следующий месяц. Постоянных клиентов. Если автоплатежи не настроены, человек может не оплатить услугу на следующий месяц. Но при наличии платежей по подписке срок взаимодействия возрастает до 2–3 месяцев. Заработок на дополнительных продуктах. Клиенты приобретают новые товары или услуги, которые предлагает компания. Оптимизацию взаимодействия с потребителями. Не нужно постоянно отправлять людям рассылку на электронную почту или в СМС-сообщениях, совершать звонки. Расходы на рекламу и коммуникацию с клиентами сокращаются. Новые способы и инструменты для привлечения клиентов. Например, можно настроить пробный период — бесплатные 7 дней подписки или оплату сразу 3 месяцев со скидкой. Долгосрочные отношения с пользователями. Клиенты, демонстрирующие лояльность, затем приобретают новые продукты и услуги, которые создает, внедряет предприниматель. Автоматизацию финансовых расчетов. Задача переходит к платежному сервису.

Пользователи со своей стороны получают доступ к сервису, продукту или услуге на постоянной основе. Они не рискуют лишиться материалов онлайн-курса или предыдущих выпусков журнала, если вовремя забудут сделать перевод. Транзакция проходит автоматически, поэтому тратить время на подтверждение платежа не приходится.

Плюсы и минусы платежей по подписке

РП помогают привлечь новых клиентов. Например, если предприниматель настроит бесплатный пробный период или первый месяц по минимальной цене. Потребитель сможет протестировать сервис, ознакомиться с его преимуществами и решить, хочет ли продолжать пользоваться подпиской. Такую схему выбирают онлайн-кинотеатры и музыкальные платформы.

Клиенту проще согласиться на покупку, когда потратить требуется всего 1 рубль. При этом предприниматель получает 1 месяц на то, чтобы убедить пользователя продлить подписку, донести ценность предложения.

Рекуррентные платежи позволяют получить рост выручки. Поскольку приходит больше пользователей, доход предпринимателя увеличивается. Сотрудникам не приходится тратить время на обработку запросов и проведение транзакций. Клиенты не забывают вовремя оплачивать сервис.

РП дают возможность применить инструменты вовлечения. Например, становится доступна внутренняя рассрочка. Иногда бывает сложно решиться на покупку дорогого обучения, не всегда есть возможность внести всю сумму сразу. Но если разбить стоимость на несколько равных платежей, которые будут списываться с карты автоматически, клиент может приобрести выбранный курс.

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С отрицательными сторонами рекуррентных платежей компании сталкиваются лишь в ситуациях, когда пользователи недостаточно проинформированы. Например, не понимают, как отказаться от подписки, если та станет неактуальна.

Главный недостаток РП — человеческий фактор. Например, клиент может прекратить пользоваться продуктом, но при этом не отменить подписку вовремя. Произойдет списание, за которое обвинят компанию. После этого люди отказываются рекомендовать сервис друзьям и знакомым.

Чтобы подобная проблема не возникала, стоит настроить уведомления о предстоящем списании. Тогда клиент увидит заранее, что скоро ему придется оплатить подписку, сможет отказаться от услуги, если не испытывает в ней больше потребности. В такой ситуации пользователь не станет оставлять негативный отзыв, может вернуться в будущем или рассказать о сервисе друзьям, которым предложение будет интересно.

Проблемы могут возникать и в ситуациях, когда на карте клиента недостаточно средств. Поскольку списать деньги невозможно, транзакция будет отклоняться. Аналогичная ситуация возникает и при замене карты. Придется связаться с клиентом, чтобы уточнить у него причины отклонения операции.

Механика работы рекуррентных платежей

Сначала клиент знакомится с условиями пользования сервисом или продуктом. После этого изучает доступные тарифы. В специальное поле вводит данные банковской карты и подтверждает оплату. При этом создается токен (технология обмена конфиденциальными сведениями). Реквизиты карты обезличиваются. Это позволяет защитить клиентов от краж и мошеннических действий при списании средств.

Чтобы создать токен, с карты списывают небольшую сумму, от 1 до 11 рублей. Деньги возвращают практически сразу. Но иногда токен создается во время оплаты первого месяца подписки.

Продавец настраивает алгоритм списаний. Например, за ежемесячную подписку деньги будут снимать с карты 1 раз в месяц в день оформления. Если активация подписки в онлайн-кинотеатре произошла 26 апреля, следующее списание придется на 26 мая, затем 26 июня. Когда транзакция проходит, клиент получает чек. Отправить его могут по адресу электронной почты либо в мессенджере.

Если пользователь по собственному желанию отменит автосписание, услуга станет ему недоступна, когда срок последней оплаты истечет.

В каких бизнес-сферах рекуррентные платежи будут полезны

Инструмент универсален, его возможно использовать в любой сфере. Но от отрасли зависит, насколько это решение будет полезно.

Подключение платежей по подписке чаще всего предлагают разработчики программного обеспечения или сервисов. Например, стриминговые платформы, мобильные приложения для обработки фотографий или видео, платформы для прослушивания музыки могут работать по такой модели.

Подойдет система также для:

Издателей журналов.

Интернет-провайдеров, операторов сотовой связи.

Продавцов доменов.

Поставщиков услуг.

Благотворительных организаций.

Для офлайн-бизнеса модель тоже пригодна. Например, ее может подключить фитнес-студия, чтобы абонементы клиентов продлевались автоматически. При этом создавать свой сайт или профиль в социальной сети необязательно. Подключить платежи возможно с помощью QR-кода, который покупатели сканируют на кассе.

При настройке платежей нужно учитывать цели, которые преследует бизнес.

Например, интернет-магазин, тренажерный зал или сервис аренды предлагает потребителю преимущество при оформлении автооплаты. Это могут быть скидка, начисление внутренних бонусов. Человек проходит простую процедуру регистрации, после чего с карты автоматически будет списываться оплата в установленный срок.

В инфобизнесе продажи нестабильны, поэтому главное здесь — удержать клиента, при этом сохранив лояльность. Пробный автоплатеж с высокой скидкой позволяет преодолеть коммуникативный барьер. Человек, протестировав услугу, сможет убедиться в ее качестве и пользе для себя.

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Сервисы для просмотра фильмов, прослушивания музыки или чтения книг люди используют регулярно. Поэтому главная цель бизнеса — обеспечить бесперебойность платежей. Это удобно и пользователям — они в любое время могут получать доступ к контенту.

Автоплатежи по рассрочке позволяют пользователям избегать штрафов. Человеку не приходится отслеживать график оплаты: деньги списываются со счета в установленную дату. Единственное условие — наличие нужной суммы на карте.

Как работают сервисы рекуррентных платежей

РП гарантируют безопасность пользователям. Поскольку платежная информация зашифрована, разделена на 2 хранящиеся отдельно друг от друга части, продавец не может воспользоваться ей в личных целях или сообщить ее посторонним. Данные объединяют лишь в день проведения транзакции. Как только деньги будут списаны с карты, информацию вновь разделят.

Подключить платежи возможно 3 разными способами.

Через банк-эквайер по API. Преимущества — безопасность и удобство обслуживания. Но есть и недостатки: высокие ставки, отсутствие четких сроков. Через платежный сервис по API. Профильные сервисы предоставляют доступ к различным системам. Среди дополнительных услуг заморозка предоплаты, заказ безопасных сделок. При появлении проблем можно обратиться за помощью в техподдержку. Через платежный модуль. Платежи подключают, создавая микросайт для оплаты. При этом возможна интеграция с прочими платформами.

Выбирая оптимальный способ подключения, нужно изучить, какие услуги предлагает подрядчик. Предпочтение стоит отдавать работающим на рынке дольше. Преимуществом взаимодействия служит и наличие техподдержки.

Если инфраструктура не развита, для настройки РП придется дополнительно привлекать стороннего программиста и оплачивать его работу. Нужно учитывать, какие способы оплаты поддерживает выбранная платформа.

Желательно связаться с представителем сервиса. Он познакомит с особенностями платформы, подберет решение, которое будет отвечать требованиям предпринимателя для каждого отдельного случая. Чаще всего за подключение платить не приходится. Система взимает комиссию с проведенных транзакций.

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