Этот робот наращивает ресницы — дешевле и быстрее, чем это сделает человек

Осваивая новые профессии, роботы вышли в индустрию красоты. Теперь занятые жительницы Калифорнии могут записаться к роботу на наращивание ресниц. Такая процедура доступнее обычной, а при необходимости мастер-человек доведет результат до совершенства. Что об этом думают клиенты и представители бьюти-индустрии — в материале.

Последние 8 лет каждые две недели Эшли Дэвис тратила около $150, чтобы нарастить ресницы. Но пару недель назад, вместо того чтобы поболтать со своим мастером, Дэвис заснула, а ее ресницами занимался робот по имени Кейт. Услуга обошлась ей всего в $90.

Салон красоты LUUM в Окленде, штат Калифорния, работает с 2021 года. В отличие от других студий, ее основные специалисты по наращиванию — роботы, обученные видеть клиентов с помощью компьютерного зрения.

«Живя в районе залива и работая в сфере технологий, привыкаешь часто видеть роботов. У нас есть роботы, которые доставляют еду. Есть автомобили-роботы, которые разъезжают по городу и снимают все на видео. Так что это было просто еще кое-что, что я хотел попробовать», — говорит Дэвис, которая живет и работает в районе Сан-Франциско.

Производитель роботов на базе ИИ утверждает, что технология делает наращивание ресниц более доступным, в то время как появление устройств в вирусных видеороликах TikTok вызвало вопросы о безопасности и эффективности роботов, выполняющих такие задачи, а также о последствиях увольнения людей с работы.

По словам Леви Шепард, основательницы и президента Национальной ассоциации мастеров по наращиванию ресниц (NALA), на онлайн-форумах уже активно делятся страхами потерять работу из-за роботов.

ИИ приобрел особенную популярность в последние месяцы благодаря появлению таких технологий обработки естественного языка, как ChatGPT. Однако компьютерное зрение еще старше.

По словам Криса Хаузера, профессора компьютерных наук Иллинойского университета в Урбана-Шампейн, чьи исследования специализируются на робототехнике открытого мира, компьютерное зрение применяется в пылесосах Roomba и хирургических кабинетах. Но это один из первых роботов с ИИ, который будет использоваться в бьюти-индустрии, отмечает он.

Компания LUUM утверждает, что процедура, выполняемая ее машинами, безопасна и при этом дешевле и быстрее, чем традиционное наращивание ресниц, выполняемое людьми, на выполнение которого обычно уходит от 90 минут до часа. CEO и сооснователь LUUM Натан Хардинг признает, что роботы не смогут полностью заменить мастеров.

«Мы хотим, чтобы это было устройство, экономящее трудозатраты для крупных предприятий, чтобы они могли обслуживать в 3 раза больше клиентов за день, чем сейчас», — комментирует CEO и сооснователь LUUM.

В LUUM работают не только машины, но и специалисты-люди. Они очищают ресницы и накладывают патчи на веки. После того, как робот выполняет большую часть работы, мастер вручную добавляет необходимые ресницы. У компании есть три робота, которых зовут Фарра, Джеклин и Кейт.

Шепард признается, что она успокаивает мастеров, ведь они могут корректировать свою технику и инструменты по мере работы с клиентом.

«Прямо сейчас кажется, что эти машины демонстрируют чуть более простые результаты», — добавляет она.

По ее словам, многие сменили профессию во время пандемии, а членство в NALA, которая регулирует стандарты безопасности и сертификацию мастеров по наращиванию ресниц, за последние 3 года выросло на 25%.

Хардинг добавляет, что после того, как несколько видеороликов с роботами завирусились на TikTok, LUUM принимает предварительные заказы на продажу машин за $60 тысяч другим студиям. Один из инвесторов проекта — Ulta Beauty, одна из крупнейших косметических сетей США.

«Наши команды невероятно заинтересованы в изучении новых технологий, которые расширяют возможности потребителей в сфере красоты, и, финансируя Luum, мы считаем, что поддерживаем еще одно захватывающее развитие отрасли», — прокомментировала Прама Бхатт, директор по цифровым технологиям Ulta в прошлом году.

Дэвис отмечает, что спрос, безусловно, есть. Она 6 месяцев была в списке ожидания, прежде чем смогла записаться на наращивание ресниц.

Рассказывая о своем опыте в TikTok, она признает, что «очень нервничала» перед процедурой, но теперь эти опасения улеглись. «Робот был очень нежным, казалось, меня касаются перышки», — вспоминает Дэвис. Ее сеанс продлился 50 минут.

Студия предлагает 3 варианта наращивания с естественным эффектом по фиксированной цене в $90.

Профессор Хаузер отмечает, что этот робот оснащен двумя наборами камер, которые позволяют ему очень точно размещать ресницы. Одна камера сфокусирована на лице клиента, а другая — на станции, где робот берет искусственные ресницы.

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«Роботы могут принести пользу, сделав кое-что лучше», — говорит Хаузер. По его словам, мастера по наращиванию ресниц могут быть не такими точными, как роботы, и в глаза клиентам может попасть клей: «Точность и повторение — вот в чем роботы действительно хороши».

Аналогичная технология также используется для пересадки волос людям, страдающим алопецией и облысением, добавляет Хаузер.

Шепард считает, что роботы — весьма впечатляющее дополнение к индустрии. «Услуги роботов могут подойти тем, кто в настоящее время не наращивает ресницы из-за времени и стоимости человеческого опыта. И роботы могут быть ориентированы на другой тип клиентуры, что поможет сделать услугу популярнее и помочь отрасли вырасти еще больше. Здесь хватит места всем» — говорит Шепард.

Мастера по наращиванию ресниц постоянно вынуждены наклоняться, чтобы работать с клиентами. «Вы не часто увидите специалистов с седыми волосами, и это потому, что это чрезвычайно тяжелая работа. Роботы как бы избавляют от нее», — объясняет CEO LUUM.

Подобные устройства становятся все более распространенными. Недавно Дэвис вернулась в LUUM во время часового перерыва на обед, чтобы сделать дополнительное наращивание. Впереди у нее еще одна процедура: она записана маникюр в салон, где роботы наносят гелевое покрытие за 10 минут.

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