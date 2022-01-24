Почему руководители опасаются цифровизации и что с этим делать

В материале — о психологических причинах, препятствующих цифровой трансформации, и как их преодолеть.

Компания Xero проводила поведенческое исследование , в котором изучались психологические барьеры на пути внедрения цифровых технологий. Оно показало, что сопротивление переменам и скептическое отношение к технологиям по-прежнему актуально, что препятствует их широкому внедрению.

Человеческий механизм принятия решений — довольно сложный феномен. Многие исследования на эту тему показывают, что нас можно направить к результату, который, как мы знаем, противоречит нашим интересам. Так происходит и в бизнесе.

Непредсказуемость человеческого мозга может повлиять на бизнес-решения, в том числе и те, что касаются внедрения технологий.

Когда мы вынуждены принять трудное решение, нам нужен катализатор, который, собственно, заставит нас его принять. К примеру, пандемия ускорила внедрение технологий во многих компаниях, которые сделали рывок и на свой страх и риск приняли новые цифровые инструменты, чтобы остаться на плаву.

Хотя многие малые и средние предприятия разработали веб-сайты или платформы e-commerce для обработки онлайн-заказов, значительная их часть была готова к этому в меньшей степени.

Факторы, вызывающие безразличие к цифровым технологиям

Хотя 6 из 10 компаний заявили, что уверенно внедряют новые технологии, многие респонденты продемонстрировали «цифровую апатию»: только 3 из 10 компаний считают, что их положение ухудшится, если инвестиции в цифровые технологии будут отложены на потом.

Неудивительно, что такие факторы, как стоимость и наличие квалифицированных работников, могут помешать реализации цифровых стратегий. Однако еще более удивительной оказалась инертность в отношении технологий (особенно сейчас, когда цифровизация необходима для сохранения гибкости), которая может быть объяснена психологическими факторами, сдерживающими руководителей предприятий.

Природа сопротивления изменениям

После нескольких бурных лет — от пандемии до политических потрясений — можно подумать, что средний бизнес привык к постоянным переменам. Учитывая нескончаемую нестабильность, можно было бы предположить, что компании охотнее примут новые процессы или инструменты, чтобы восстановить позиции, адаптироваться и процветать в расширяющейся цифровой экономике.

Вместо этого многие по-прежнему предпочитают статус-кво. Согласно исследованию Xero, многие компании по-прежнему сталкиваются с «фактором хлопот» (англ. — hassle factor) — ключевым поведенческим барьером, который заставляет их убеждать себя в том, что инвестиции требуют усилий или потенциального риска, особенно если они не могут похвастаться неограниченным бюджетом.

Фото в тексте: Drazen Zigic / Shutterstock

Наряду со смертью и налогами, перемены — одна из констант жизни. И, так же, как и с двумя другими примерами, многие люди боятся перемен. Теоретические модели предполагают, что это связано с отсутствием контроля и непониманием того, что ждет впереди. На самом деле все просто. Мы боимся неизвестности, которая может заставить нас сделать неправильный выбор.

В мире бизнеса такая неопределенность встречается довольно часто. Будь то новый инструмент, новый коллега или изменения на рынке в целом, вполне естественно испытывать трепет перед возможными последствиями. Поэтому вполне логично, что, сколько бы перемен уже не пережил человек, неизвестный результат часто является самым тяжелым препятствием для действий.

В условиях пандемии инертность можно объяснить краткосрочным мышлением.

Исследование, проведенное совместно с Xero, подтвердило это: 7 из 10 малых и средних предприятий по-прежнему сосредоточены на краткосрочном выживании, а не на том, как лучше управлять своим бизнесом в долгую. Однако во время кризиса такой образ мышления мешает им инвестировать в цифровую трансформацию, которая, скорее всего, принесет дивиденды в долгосрочной перспективе.

Как избежать ловушек сознания и других недостатков механизма принятия решений

Существует несколько психологических факторов — или ловушек сознания, — в которые попадают руководители компаний при принятии решений о цифровой стратегии. Они могут варьироваться в зависимости от размера организации.

Одна из них — «групповое мышление». Она может проявиться, когда команда руководителей замыкается в себе, не прислушиваясь к другим членам компании. Зачастую в эту ловушку попадают самые сплоченные коллективы, потому что в них нет разногласий, которые могут подтолкнуть к новым идеям.

Если избранная группа сотрудников — возможно, высшее руководство — спокойно относится к существующему положению вещей (даже если ситуация требует перемен), то любые решения, скорее всего, будут безопасными и осторожными.

В больших компаниях сотрудникам также удобно признавать свою беспомощность, особенно когда грядут перемены. Во время кризиса им особенно трудно высказать свое мнение, и они предпочитают следовать приказам, лишь бы не потерять стабильность. Это негативно сказывается на бизнесе, нуждающемся в цифровой трансформации, поскольку самых активных ее сторонников могут просто игнорировать.

Можно предположить, что малым предприятиям проще принимать решения благодаря гибкости организационной структуры и коммуникационных потоков. Но если их принимает один сотрудник или очень небольшая группа, они не застрахованы от когнитивных ошибок.

Образ мышления по принципу «все или ничего», например, означает, что владельцы малого бизнеса могут смотреть на решения однобоко, считая решения либо полностью хорошими, либо плохими. Это значит, что сам факт отхода от первоначального выбора может быть воспринят негативно.

Основатели и руководители малых и средних предприятий могут также страдать от «предвзятости подтверждения», то есть искать доказательства, подтверждающие уже существующие ожидания.

В малом бизнесе это, прежде всего, результат нехватки или отсутствия социальной поддержки. Не имея альтернативных точек зрения, очень трудно заметить когнитивные искажения.

Начинающие предприниматели, которые полагаются на «бутстрэппинг» или вкладывают значительный личный капитал, также рискуют столкнуться с проблемой невозвратных затрат. Многие компании из малого и среднего бизнеса, пытающиеся вырасти или выжить в последние полтора года, несомненно, вложили огромное количество времени, денег и энергии, но иногда это заставляет из действовать иррационально.

Поскольку они чувствуют ответственность за потраченное время и средства, они продолжают принимать еще более рискованные решения, идти на необдуманные расходы или бездействовать, игнорируя эффективные варианты.

Как преодолеть психологические барьеры компании

Иногда, чтобы достучаться до руководителей компаний, рациональных объяснений недостаточно. Людям требуется время, чтобы измениться, поэтому для изменения их мышления необходим более долгосрочный подход.

Используйте преимущества синдрома упущенной выгоды. Например, чтобы подчеркнуть, сколько может стоить бездействие, можно сравнить цифровую стратегию вашей компании с конкурентами.

Объясните, что стратегия технологичности, — это новый стандарт. Вместо вопроса «хотите ли вы внедрять технологии?» нужно спросить «какие технологии вы хотите внедрить?».

Напоминайте владельцам и руководителям бизнеса о необходимости внедрения технологий (в том числе и с помощью рекламы). Предложите им представить разные сценарии развития — с учетом и без учета цифровой трансформации.

Исследование, проведенное совместно с Xero, возможно, показало нерешительность малых и средних компаний в отношении цифровых изменений: только 4 из 10 компаний согласились с тем, что интеграция новых технологий принесет им пользу. Но это лишь часть более глубокой психологической истории.

Основной фактор успешности цифровой стратегии — личное отношение владельцев бизнеса и руководителей к рискам.

Решение о внедрении цифровых инструментов или инфраструктуры может пугать, но еще рискованнее будет бездействие. Понимая психологические барьеры, стоящие за принятием цифровых решений, заинтересованные стороны отрасли могут и должны поощрять внедрение технологий в малом и среднем бизнесе — тем самым они укрепят основу мировой экономики.

Источник.