«Это способ продлить детство»: за что предприниматели не любят российское образование

Ко дню студента Rusbase узнал у предпринимателей и топ-менеджеров, за что они не любят российское образование и способно ли оно помочь молодым людям начать свое дело.

Когда речь заходит о российском образовании, традиционно звучат полярные мнения: кто-то считает, что нам от СССР досталась лучшая в мире система, а кто-то ругает и советское наследие, и все современные нововведения.

Андрей Тесленко, сооснователь Mishka AI

Российская система образования в основной массе полностью оторвана от реальности. Это параллельная вселенная. Большой проблемой я вижу романтизирование образа предпринимателя в среде студентов. Причем зачастую это делается именно государством или на государственные деньги. В реальности студенты в силу своего возраста не обладают достаточным опытом, чтобы создать способный к выживанию и масштабированию бизнес. Приведение в примеры нескольких успешных людей, создавших стартапы, будучи студентами (например, Марк Цукерберг) — классическая «ошибка выжившего».

Глеб Харитонов, основатель Briskly

Главный минус — недостаток практики или ее условность. Как сейчас помню, достаточно принести бумажку с печатью и формальный отчет, чтобы практику приняли. Разбор кейсов отсутствует как тип урока или случаются только по инициативе преподавателя. И в целом обучение зачастую выезжает только на прекрасных преподавателях с инициативой, без них программа теряет всякий смысл. Абсурдный случай из моей учебы. В свое время по «Информационным технологиям» мне хотели поставить два за экзамен, потому что я отсутствовал семестр. Но преподаватель не знал, что я настроил ему весь компьютерный класс, базу данных и сетку, чтобы он мог учить студентов весь год.

Руслан Фазлыев, основатель Ecwid

Российская система образования застряла в глубоком прошлом. Слишком мало практиков преподают. В целом, я воспринимаю современные вузы как способ продлить детство. Младшие двадцать лет – слишком ценное время, чтобы просиживать его на парах. Лучше начинать действовать, а учиться – модульно, онлайн, по мере понимания того, какие именно знания нужны.

Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot

Цель высшего образования — создавать специалистов в той или иной отрасли. Если человек учится на инженера, то система образования хочет, чтобы он был им, и готовит его к этому. А предпринимательство — это не то, чему можно научиться в университете. Предпринимательство — это ответственность, гибкое мышление, предприимчивость, умение идти на риск. Это совокупность не приобретенных в результате обучения навыков, а образ мышления, набор качеств. Предпринимателей должно создавать общество.

Константин Сонькин, основатель и CEO i-BrainTech

Минусов в российской системе образования много, и самый принципиальный для меня момент — это недопустимость ошибок и другого мнения. Это вытесняет лучшие умы из системы и закрывает возможность для развития экосистемы технологического предпринимательства в России. Наши лучшие математики, физики, программисты, которые могли бы создать сотни прорывных компаний, оказываются за бортом образовательной машины и реализуют свой потенциал в тех странах, которые открыты к разным точкам зрения и приветствуют ошибки на пути к знанию.

Артем Субботин, основатель компании «Симкомат»

Первый и самый главный минус в том, что людей учат давно устаревшим вещам. Правда, в столичных вузах стараются приглашать авангардных лекторов-практиков. В глубинке такого нет, там, как правило, учат старым технологиям по старым учебникам. А начинать свое дело молодым людям, в первую очередь, мешает боязнь падений. Нас с самого детства учат, что ошибаться плохо, если ошибешься, то лучше и не начинать. Даже русская поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь» говорит о том, что теория важнее практики. Но мир так быстро меняется, что теория протухает очень быстро. Чаще всего нужно не бояться и действовать, понимая, что неудачи обязательно будут, это всего лишь этапы обучения. Поэтому часто именно троечники и занимаются бизнесом.

Михаил Эрман, СЕО инкубатора ВШЭ

Российская система образования имеет те же недостатки, что и в других странах. Она построена на принципе ограниченного доступа к информации, поэтому в рамках учебного процесса в студентов стараются уместить как можно больше контента про запас, авось он когда-нибудь пригодится. Такой подход с одной стороны расширяет кругозор, но с другой — не эффективен с точки зрения временных затрат и ограничений, связанных с объемами информации, который может воспринимать наш мозг.

Сейчас мы имеем доступ практически к любой информации в нашем смартфоне 24/7. На мой взгляд система образования должна перейти (и технически это уже возможно) к формату, когда каждый студент может получить программу, адаптированную конкретно под него. В этом случае, молодые ребята, которые хотят запустить собственный бизнес, будут получать концентрированно нужные знания в вузе, при этом обладая достаточным временем и на свой бизнес.

Андрей Комаровский, основатель Sector X

Я закончил вуз достаточно давно, но есть ощущение, что концептуально образование осталось в формате «записываем за лектором — зубрим — сдаем — забываем нахрен». Так что минус тут один — это образование почему-то еще живо, оно как зомби, которое вроде уже умерло, а вроде еще и нет. Есть, наверное, несколько направлений в вышке, вроде химии-физики, где накачка материалом все еще имеет смысл. А начать свое дело образование не мешает. Мешает только одно — страх.

Андрей Кулагин, управляющий директор Deworkacy

Основная проблема российского образования — это отсутствие взаимодействия между основными стейкхолдерами образовательного процесса: студентами, университетом и бизнесом. Вузы живут в отрыве от реальных запросов рынка, поэтому часто знания, предоставляемые университетами, не монетизируются. Я думаю, что школы и университеты должны быть площадкой для поиска себя. Но к сожалению, большинство студентов и школьников в нашей стране не имеют возможности создавать себе образовательную программу самостоятельно и изучать только то, что им интересно и потенциально может понадобиться на рынке труда.

Что касается построения бизнеса, на мой взгляд, больше всего молодым людям мешает их инертность в отношении формирования собственной образовательной траектории и профессиональной карьеры. Студенты должны понимать, что они являются клиентами образовательных услуг, даже если они обучаются на бюджетной основе, и что университет — это не конечная инстанция для получения необходимых знаний и опыта.

Андрей Корхов, CEO Sarafan Technology

В нашей системе осталось еще очень много от старой советской школы, которая готовила специалистов для командной экономики – с экстенсивным развитием, госзаказами и полным отсутствием конкуренции. В этой системе учили подчиняться приказам и не выделяться, помнить: «От каждого по его способностям, каждому — по его труду».

Сейчас ситуация постепенно выправляется, но мы все равно сильно отстаем от США, где столетиями во главе угла были конкуренция и культ предпринимательства. У нас бизнесмен звучит презентабельно, но еще диковинно. В США бизнесмен – обычное дело. Продавать и презентовать себя учат с детства. Ребята продают печенье, вместе с родителями организуют гаражные распродажи. В итоге многие пробуют создать свой первый бизнес еще в школе или сразу после окончания – у них уже есть опыт и нет страха ошибки.

Максим Чижов, сооснователь iFarm

Минусы системы образования: программа вузов не поспевает за современными технологиями, либо уделяет им мало времени. Студентам не хватает практики и реальной работы с современным инструментарием.

Дмитрий Пангаев, основатель компании «Бубука»

Я не могу объективно оценивать российское образование, потому что не слежу за ним и не погружен настолько, чтобы иметь право решать, хорошее оно или нет. Но могу точно сказать, что разные зарубежные программы, сомнительные курсы каких-то мутных аферистов с непонятной историей сделали свое дело. Всякие «Бизнес молодости» задурили ребятам мозги, и теперь мы имеем очень много молодых людей, которые ни черта не знаю и не умеют, кроме презентаций и бла-бла-бла, но при этом обладают высокой самооценкой, большими амбициями и запросами. В последствии их, возможно, ждет разочарование, и тогда работы прибавится у психологов.

Александр Ханин, сооснователь VisionLabs

К сожалению, в системе образования существует разрыв между актуальными знаниями, инструментами и технологиями применимыми в мире, и тем, что преподаётся. Зачастую, знания, преподаваемые в вузах, отстают.

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock