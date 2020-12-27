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Истории

Сбербанк создал блокчейн-платформу для торговли «зелеными» сертификатами

Истории
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сбербанк разработал блокчейн-платформу для торговли «зелеными» сертификатами. Она позволяет вести учет электроэнергии, вырабатываемой из альтернативных источников, например, ветряных и солнечных электростанций. Об этом говорится на сайте банка.

Сбербанк создал блокчейн-платформу для торговли «зелеными» сертификатами

Платформа объединяет всех участников рынка: генерирующие, сбытовые компании, регуляторов и покупателей электроэнергии.

«В частности, генерирующая компания сможет выпускать цифровые сертификаты эквивалентные объему выработанной энергии, которые при помощи смарт-контрактов и цифровых активов смогут приобретать покупатели электроэнергии, — говорится в сообщении.

Разработка ведется совместно с некоммерческой организацией I-REC Standart Foundation, которая устанавливает международный стандарт происхождения энергии (I-REC). Сейчас в реестре I-REC присутствует 13 компаний, производящих электроэнергию за счет российских возобновляемых источников, пишет РБК.

Каждый сертификат соответствует 1 МВт·ч произведенной за счет возобновляемых источников электроэнергии. Клиенты Сбербанка смогут покупать и погашать такие сертификаты.

Отмечается, что первая пилотная сделка по продаже «зеленых» сертификатов на платформе банка будет реализована в 2020 году.

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По данным банка, использование технологии блокчейн:

  • не позволяет манипулировать объёмами произведённой и потребленной «зелtной» энергетики,
  • гарантирует подлинность «зеленых» сертификатов,
  • дает прозрачность взаимодействия между производителями, потребителями и регуляторами рынка электроэнергии.

В банке также поянсяют, что «зеленые» сертификаты решают проблему смешивания электричества. Они выступают аналогом энергии, произведенной из возобновляемых или низкоуглеродных источников. Например, при потреблении 1 МВт·ч в год компания может приобрести сертификаты соответствующего номинала и заявить, что на 100% работает на «чистой» электроэнергии.

Таким образом, ввод в обращение на рынке «зеленых» сертификатов будет стимулировать компании делать выбор в пользу низкоуглеродных или альтернативных источников генерации. Этот сертификат в дальнейшем может быть использован компанией для подтверждения экологичности производства и позволит минимизировать риск уплаты углеродного сбора при экспорте продукции в Европу.

Фото: Nerijus Norvilas / Shutterstock

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