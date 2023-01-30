Знакомимся со SberBoom Mini — шепчущей «умной» колонкой от SberDevices

В продажу поступили два новых устройства от SberDevices. На сей раз, расширяя возможности своего «умного» дома, компания дебютировала с колонками — SberBoom и SberBoom Mini с голосовым помощником «Салют».

Мы проверили, что умеет SberBoom Mini, и узнали, с какими конкурентными особенностями продукт от SberDevices выходит на рынок.

Дизайн

Колонка умещается в ладони. Благодаря круглой форме и характерным для девайсов компании прямым вертикальным линиям SberBoom Mini немного напоминает Колизей.

Еще одна ассоциация при виде гаджета — радиоточка. Именно эту концепцию закладывала команда промышленных дизайнеров SberDevices при работе над BoomMini. В основании колонки есть специальное отверстие. Благодаря этому ее можно повесить на стену, например, на кухне — по аналогии с радио. При этом SberBoomMini устойчива ко влаге и будет хорошо себя чувствовать в ванной комнате, говорят разработчики SberDevices. Но прямое попадание брызг все же может навредить устройству. Еще одним препятствием для помещения колонки в ванную может стать то, что девайс не беспроводной.

Управляется колонка не только голосом, на верхней панели есть регулятор громкости, а также большая круглая кнопка с сердечком. С ее помощью можно «лайкнуть» понравившийся трек. SberBoom Mini представлена в нескольких цветах: «Туманный белый», «Синий Нептун», «Безоблачный голубой», «Марсианский красный» и «Звездный желтый».

Характеристики

Мощность звука у SberBoom Mini стандартная для таких колонок — 5 Вт. Но ее круглая форма и соответствующее размещение динамиков обеспечивает акустику 360°. За счет этого звук в помещении распространяется равномерно.

Boom Mini поддерживает все базовые возможности «умного» дома компании: от управления датчиками движения до контроля температуры и освещения.

Особые фичи

Шепот

Команда SberDevices наделила свои колонки новой функцией, которая сразу же добавила голосовому помощнику компании обаяния и некоторого шарма. Стоит обратиться к «Салюту» шепотом, и он успокаивающе мягко зашепчет в ответ. Убаюкивающая речь ассистента в этом режиме вполне может заменить медитацию после тяжелого дня. Легкие ASMR-нотки в шепоте «Салюта» оказывают умиротворяющий сонный эффект.

Эмпатичность

Чтобы сэкономить время пользователей при управлении «умным» домом, разработчики научили «Салют» воспринимать две команды в одном предложении. Теперь достаточно сказать: «"Салют", выключи свет и открой жалюзи», и ассистент выполнит оба действия в указанном порядке.

Безопасность

Инженеры компании в работе над SberBoom Mini исходили из положения, что «умный» дом должен быть не только комфортным, но и защищенным. В новой колонке от SberDevices есть специальный режим — детектор шума. Он реагирует на посторонние звуки, когда пользователя нет дома, и отправляет ему соответствующие уведомления. SberBoom Mini умеет распознавать разбитое стекло, лай собаки, детский плач, шум воды, сигнализацию и хлопки в ладоши. Устройство записывает шумы, а пользователь может прослушать их в мобильном приложении.

Музыка

При покупке SberBoom Mini открывается доступ к аудитеке стримингового сервиса «Звук». Подписка на него платная, поэтому без нее послушать музыку на колонке удастся только через Bluetooth (помимо обычного радио). При этом можно параллельно общаться с голосовым помощником. В этом случае «Салют» продолжит воспроизведение, но сделает композицию тише, чтобы его речь не сливалась с музыкой.

Минусы

Из недостатков можно отметить, что колонка иногда самопроизвольно отключается от Wi-Fi, после чего требуется перезагрузка. Также голосовой ассистент не всегда справляется с длинными диалогами. Если в комнате немного шумно, «Салют» может «не расслышать» очередной ответ. В этом случае ассистент «забывает» содержание разговора и начинает беседу заново.

Итог

SberBoom Mini призвана расширить возможности экосистемы «умных» устройств компании. Однако и без интеграции в уже существующую систему колонка от SberDevices удовлетворяет базовые ожидания. SberBoom Mini при своей цене в 3990 рублей обеспечит неплохое звучание, а голосовой помощник развлечет сказками и анекдотами. Но следует помнить, что развлекательный контент будет доступен только по подписке.

Фото на обложке: Пресс-службе SberDevices