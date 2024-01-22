Встреча с реальностью: почему увольнения — самый горячий тренд в TikTok

Благодаря откровениям бывших сотрудников, об увольнениях в компании можно узнать из первых уст — и даже посмотреть, как они происходят.

По оценкам, за последние два года более 400 тысяч человек потеряли работу в технологической сфере. Молодые работники, особенно представители поколения Z, переживают это при помощи социальных сетей.

Уже больше года в интернете ежедневно появляются ролики, на которых люди рассказывают и даже показывают, как их уволили. Некоторые запускают обратный отсчет, начиная с момента, когда им приходит спонтанное приглашение в календарь. Другие плачут перед камерой. Третьи распространяют тайно записанные видеозаписи общих совещаний или приватные разговоры, во время которых им объявляют об увольнении.

Женщина, уволенная из TikTok в прошлом году, записала ролик в TikTok о том, как в свой последний день украла «активы компании» (то есть снеки с кухни). Попадая в сеть, информация, которая долгое время была частной и замалчивалась сотрудниками и работодателями, становится публичной.

На прошлой неделе стал вирусным один из таких роликов. Бриттани Питч опубликовала видео, записанное во время ее увольнения из отдела продаж Cloudflare. В разговоре с журналистами она сказала, что не жалеет о том, что разместила ролик, и с ней уже связались другие компании.

Тренд демонстрирует, что молодые работники сопротивляются корпоративным требованиям, но в то же время жертвуют приватностью ради просмотров.

В TikTok очень популярен контент, посвященный работе. Для молодых пользователей очень важно найти баланс между работой и личной жизнью, социальное влияния и делать что-то значимое.

Эти ценности проявляются в их публикациях: они документируют утреннюю рутину, задают тренд на «тихое увольнение» и романтизируют первую офисную работу после пандемиии. Если раньше они хвастались корпоративными бонусами, теперь они показывают, каково это — потерять прибыльную работу в технологической сфере.

Некоторые из этих видеороликов имеют последствия. В 2021 году CEO ипотечной компании Better.com извинился после того, как видео, на котором он увольняет сотни людей, стало вирусным. CEO Cloudflare написал в X, что, хотя компания не допускала промахов в решениях об увольнении, «ошибка заключалась в том, что мы не были более добрыми и гуманными».

Другие последствия имеют более широкий характер. В некоторых случаях видеоролики хвалят за то, что они снимают стигму с увольнений, показывают, насколько часто люди теряют работу, и способствуют их объединению.

Но тенденция записывать разговоры с работодателями указывает и на другую проблему на рабочем месте: недостаток доверия. «Обе стороны просто не доверяют друг другу так, как это было раньше», — говорит Джонни Си. Тейлор-младший, президент и CEO бизнес-ассоциации Society for Human Resource Management.

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Эти 6 вопросов часто задают на собеседованиях. Вот как на них ответить

Тренд демонстрирует, что молодые работники сопротивляются корпоративным требованиям, но в то же время жертвуют приватностью ради просмотров.

Переход к удаленной работе позволил компаниям увольнять через Zoom, а не в офисе, где все сотрудники могут видеть, как бывший коллега собирает вещи с рабочего стола. «Но работники сопротивляются, говоря: „Я собираюсь это транслировать“», — говорит Дэниел Кьюм, доцент кафедры менеджмента Колумбийской школы бизнеса. Он считает, что это не недальновидный шаг и не случайность.

«Это специалисты из технической сферы, которые, как правило, хорошо образованы. Они действуют довольно стратегически и расчетливо, понимая, что в последнее время уволено так много людей, что сейчас безопаснее рассказать о потере работы и избежать осуждения», — добавляет он.

В видеоролике Питч пытается оспорить свое увольнение и перечисляет, почему считает себя ценным сотрудником. В комментариях многие поддерживали ее и критиковали реакцию других работников Cloudflare.

Тем не менее, рассказывать об увольнении в сети — не всегда удачный шаг. Есть и юридическая сторона: в разных юрисдикциях по-разному трактуют ведение секретной съемки. Если отредактировать видеоролик таким образом, чтобы представить компанию в ложном свете, это может привести к иску о клевете.

Тейлор отмечает, что другие ролики, например те, в которых человек делится эмоциями, только что узнав об увольнении, могут иметь совершенно иной эффект. Такая уязвимость может даже помочь человеку найти полезные контакты и продемонстрировать навыки. Но тому, кто хочет просто выместить злость на компании, будет трудно заручиться поддержкой потенциальных работодателей.

«Можно выиграть битву и проиграть войну», — добавляет Тейлор.

Несмотря на риски, эти видеоролики приоткрывают завесу и дают зрителям возможность взглянуть на жизнь во времена неопределенности в сфере занятости.

Женщина, которая также записала ролик в TikTok о своем увольнении, обращается к камере в конце видео: «Я странно себя чувствую. Я веду себя странно? Вам так же неуютно, как и мне?». Уютно ей было или нет, ее ролик посмотрели несколько миллионов человек.

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