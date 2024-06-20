Штрафы ГИБДД для юридических лиц

И для фирм, которые занимаются пассажирскими или грузоперевозками, санкции, которые накладывает ГИБДД (с 28 мая 2024 года ГИБДД переименовали в ГАИ) на юридических лиц, могут стать серьезной статьей расходов — если не соблюдать действующие нормы и не уплачивать штрафы вовремя. В статье узнаете, кто обязан уплачивать штрафы за нарушения ПДД и как проверить, есть ли штраф.

Любое зарегистрированное в ФНС в установленном порядке лицо обязано регулярно оплачивать налоги. А в случае, если оно пользуется автомобилями, нужно уплачивать не только транспортный налог, но и штрафы, которые госавтоинспекция налагает за нарушение ПДД и иных правил эксплуатации автотранспорта.

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Кто ответственен за нарушения?

В случае ДТП, превышения скорости, неправильной парковки или других правонарушений, которые совершены на принадлежащем компании автомобиле, ответственность может быть возложена:

На само юридическое лицо, которое считается собственником машины. Обычно это касается случаев, когда штраф был назначен по данным фото- или видеофиксации. Квитанции в этом случае рассылаются автоматически. Организация может уплатить штраф, а потом взыскать стоимость штрафа с водителя, поскольку он причинил своими действиями материальный ущерб работодателю. На сотрудника, который находился за рулем автомобиля. Так обычно делается, если штраф был выписан не автоматически, а на основании протокола, который составлен инспектором ГИБДД. Однако есть виды штрафов ГИБДД юридическим лицам, которые назначаются и при остановке водителя. Например, если в автомобиле отсутствует тахометр в тех случаях, когда его наличие обязательно, наказаны будут по ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ и шофер, и организация. На должностных лиц, которые отвечают за соблюдение норм, касающихся транспорта.

Какие организации получают санкции чаще обычного?

Шанс получить штраф ГИБДД для юридических лиц особенно велик для следующих типов компаний:

Служб такси с собственным автопарком (то есть не агрегаторы): за работу без специального разрешения на пассажирские перевозки, за несоответствие авто требованиям, которые предъявляются именно к такси, за проезд по полосе, которая сделана для общественного транспорта. Грузоперевозчиков — неоплата пользования платными магистралями, отсутствие тахографов, нарушение правил о габаритах груза и максимально допустимой нагрузке на ось. Пассажирских перевозчиков (маршрутные такси, междугородние автобусы) — нарушения ПДД, которые касаются скоростного режима, отсутствие регистрации маршрута (например, самовольное его продление за границу области), отсутствие ремней безопасности в автобусах, если они конструктивно предусмотрены. Каршеринговых и лизинговых фирм, у которых автомобили находятся в собственности — несоблюдение правил парковки, скоростного режима и разворот через двойную сплошную.

Отметим попутно, что штрафы, которые пришли за неоплату проезда по «коммерческим» магистралям или неправильную работу системы «Платон», не освобождают ни одно юридическое лицо от дополнительного возмещения стоимости проезда по платной дороге.

Штрафные санкции — административное право, а плата — уже гражданское законодательство. Одна ответственность не исключает другую.

Основные положения для организаций

Решая вопрос со штрафами ГИБДД для юридических лиц, нужно понимать, что правила для них жестче, чем для физических лиц:

Суммы штрафов выше. Это общее правило для КоАП РФ и административного законодательства субъектов Российской Федерации. Уже упомянутое отсутствие тахометра для физического лица обойдется в 5 тыс. рублей, сумма штрафа для юридического лица будет составлять до 50 тыс. рублей. Если фирма действует в нескольких регионах России, нужно учитывать не только КоАП РФ, который применяется по всей стране, но и нормы конкретных субъектов РФ. Например, за парковку на газоне штрафы в федеральном масштабе не предусмотрены, но это не значит, что их нет в том регионе, где находится принадлежащий компании автомобиль. Некоторые предприятия нанимают менеджеров, в чьи обязанности входит отслеживание административных наказаний именно по регионам. О штрафах придется беспокоиться конкретным лицам, которые выступают в качестве правопреемников. Например, при слиянии новообразованная фирма вынуждена будет поинтересоваться тем, что именно начитала инспекция по автотранспорту на машины, которые переходят в качестве активов. При закрытии нужно сначала оплатить штрафы, а только потом подавать в местную ИФНС заявление о снятии с регистрационного учета конкретной фирмы.

Кто платит по квитанции с камер фотофиксации?

Со штрафами для юридических лиц, которые приходят автоматически, все будет зависеть от того, на кого именно оформлен автомобиль. Рассмотрим более подробно, кто должен уплатить штраф по квитанции:

Если автомобиль находится в собственности юридического лица — штраф будет назначен именно фирме. Если же он в собственности физического лица — то и квитанции о штрафах будут направляться именно официальному владельцу. Потребовать его возмещения работник сможет лишь в том случае, если санкции вызваны прямым и недвусмысленным распоряжением работодателя.

Среди прочего, это позволяет не беспокоиться о действиях работников — если они пользуются своим собственным автомобилем, то и проблемы со штрафами должны решать самостоятельно.

Сумма наказаний для фирм

Согласно действующим федеральным и региональным нормам, штрафы могут составлять от 500 рублей до 500 тыс. рублей. Хотя обычно наказание для фирм выше, чем назначаемое обычным физическим лицам, иногда они равны.

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Россияне смогут оплатить штрафы ГИБДД во «ВКонтакте»

Например, неправильная парковка в Москве оплачивается одинаково вне зависимости от того, кому именно принадлежит авто – штрафы равны как для граждан, так и для фирм. Связано это с тем, что назначаются они обычно с помощью автоматических средств фиксации, и разделение штрафов технически невозможно.

Как проверить, есть ли административные наказания от автоинспекции?

Доставка постановлений и квитанций о назначении штрафов может осуществляться двумя способами:

В бумажном виде — с помощью «Почты России». В электронном виде — с помощью «Госуслуг». Но тут проблема в том, что не все фирмы имеют там аккаунты: обычно они привязаны к личности директора или учредителя, и он не всегда может разобраться в одиночку с текущими сообщениями.

При этом заниматься штрафами могут:

Лично руководитель – что удобно для небольших фирм с маленьким числом автомобилей и водителей.

Бухгалтер или главбух, если его функции не возложены по уставу на генерального директора. Это удобно тем, что такой сотрудник может сразу же уплатить начисленные штрафы с расчетного счета и выписать скан платежного поручения.

Менеджер или руководитель транспортного отдела, если каждый из автомобилей фирмы находится в его ведении. Используя доступ к платному либо бесплатному сервису проверки штрафов, он может своевременно известить руководство, а оно уже примет решение о том, оплачивать ли допущенное нарушение либо оспаривать его в порядке, которое предусмотрено административным законодательством.

Заключение

Как граждане, так и юридические структуры обязаны уплачивать штрафы. Но проблема для фирм связана с объемным документооборотом, компании не всегда могут оперативно реагировать на каждый из тех штрафов, что назначают сотрудники инспекции.

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Чтобы контролировать ситуацию со штрафами, нужно выделить в структуре фирмы отдельного сотрудника, который будет в рамках должностных обязанностей отслеживать каждый из назначенных штрафов, который привязан к конкретному авто или назначен всей структуре в целом, и уведомлять руководство о том, что нужно его уплатить. Своевременное реагирование позволит организации сэкономить время и средства.

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