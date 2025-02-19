Склады Wildberries: где находятся, как выбрать и на какие лучше отгружать товары

Wildberries — один из крупнейших маркетплейсов в России, и выбор подходящего склада играет ключевую роль в успехе продаж. В этой статье рассмотрим, где должны располагаться складские помещения, как их выбрать, какие тарифы на логистику и хранение действуют и затронем многие другие аспекты, связанные с этим видом бизнеса.

Как выбрать склад Wildberries

Чтобы выбрать подходящее помещение, предпринимателю нужно учесть несколько факторов.

Шаг 1. Оцените расположение склада

Чем ближе комплекс к основной аудитории, тем быстрее клиенты получат товар. Например, если бизнес продает зимнюю одежду, а большинство заказов поступает из северных регионов, поставки с одеждой на склад «Вайлдберриз» в Центральную часть России может увеличить время доставки. В этом случае выгоднее выбрать помещение в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге.

Чтобы определить географию спроса, воспользуйтесь аналитикой в личном кабинете продавца Wildberries. Там отображается, из каких регионов чаще всего заказывают товар.

Шаг 2. Узнайте зону покрытия

Если логистический центр покрывает ограниченную территорию, заказы из других регионов могут выполняться с задержкой. Это снизит конкурентоспособность изделий. Перед отправкой важно изучить информацию в личном кабинете продавца о точках приема Wildberries. Где склады расположены и какие из них удобнее для отгрузки, зависит от области.

Шаг 3. Сравните тарифы на логистику и хранение

Разные хранилища могут предлагать разнообразные условия. Например, хранение в Коледино может стоить дороже, чем в региональных центрах, но зато гарантирует быстрые поставки по всей стране.

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Как отправить товар на склад Wildberries

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Допустим, вы продаете аксессуары для телефонов, это малогабаритная продукция с высокой оборачиваемостью. Если изделие быстро продается, высокая стоимость хранения не так важна, так как изделие не будет задерживаться на полках. Если же у вас крупногабаритная позиция (например, мебель), выбирайте склад Wildberries с минимальной стоимостью размещение.

Шаг 4. Учтите ограничения склада

Некоторые хранилища не принимают определенные категории продуктов. Например, помещения в отдаленных регионах могут не работать с хрупкими или скоропортящимися изделиями. Прежде чем отправлять изделия, важно разобраться, какие склады «Вайлдберриз» подходят по нужным критериям.

Допустим, предприниматель продает косметику. Перед тем, как отправить партию в Краснодар, важно проверить условия хранения. Если они не подходят, продукция может испортиться.

Шаг 5. Проверьте наличие свободных мест

Wildberries периодически закрывает приемку изделий в перегруженные центры. Например, в пиковые периоды перед Новым годом или «Черной пятницей» популярные помещения могут перестать принимать поставки.

Перед тем как отправить партию, зайдите в личный кабинет и проверьте актуальную информацию о доступности комплексов. Если основной центр временно закрыт, рассмотрите резервные варианты.

Если изделие популярно в нескольких регионах, разумно распределить его по нескольким хранилищам. Это позволит сократить сроки доставки и снизить логистические издержки. Например:

Электроника хранится в комплексах в Москве и Санкт-Петербурге, так как основные покупатели находятся в этих городах.

хранится в комплексах в Москве и Санкт-Петербурге, так как основные покупатели находятся в этих городах. Автоаксессуары распределяются между Новосибирском и Екатеринбургом, поскольку в этих регионах высокий спрос.

распределяются между Новосибирском и Екатеринбургом, поскольку в этих регионах высокий спрос. Одежда и обувь поставляется в центральные и южные центры, чтобы быстрее доходить до клиентов.

Перед отправкой важно рассчитать все затраты, включая логистику и комиссию. Чтобы выбрать оптимальный вариант, важно знать, где склад «Вайлдберриз», чтобы подобрать помещение с учетом целевой аудитории, тарификации и логистических возможностей.

Тарифы Wildberries на логистику и хранение

При работе с маркетплейсом важно понимать структуру расходов на логистику и хранение товаров. Эти затраты влияют на общую прибыль и требуют тщательного учета. Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале Wildberries, компания зафиксировала тарифы размещение товаров и доставку:

Логистика

Базовая стоимость логистики. Wildberries установил основную расценку транспортировки, она составляет 35 рублей за первый литр объема товара и 8,5 рублей за каждый дополнительный литр. Продавец несет ответственность за доставку своих продуктов в центры самостоятельно, использует собственный транспорт или привлекает сторонние логистические компании. Wildberries не предоставляет услуги по забору партий у поставщиков.

Обратная логистика. Возврат изделия на склад товаров «Вайлдберриз» обходится в 50 рублей за единицу.

Крупногабаритные товары. Действуют особые тарифы. Стоимость поставки таких изделий варьируется от 1 до 3 тыс. рублей, независимо от расчетных показателей.

Хранение

Краткосрочное: первые 30 дней обычно бесплатны или требуют минимальной оплаты сотруднику хранилища.

Долгосрочное: после взимается плата за каждую единицу товара. Прайс зависит от категории продукции:

Одежда и обувь в монопалетах : 10 рублей в день за единицу.

: 10 рублей в день за единицу. Обувь в моно- и микспалетах : от 0,11 до 0,3 рубля в день за единицу.

: от 0,11 до 0,3 рубля в день за единицу. Одежда: от 0,04 до 0,45 рубля в день за единицу.

Например, если храните 100 единиц обуви в монопалетах, после 30 дней хранения будете платить 1 тыс. рублей в день.

Wildberries периодически корректирует показатели, которые влияют на стоимость логистики и хранения. Например, на складе «Чехов-2» коэффициент увеличился с 220% до 240%. Эти изменения не затрагивают товары с зафиксированными тарифами или новые поставки.

Пример расчета

Предположим, предприниматель поставляет на маркетплейс партию из 200 футболок объемом 0,5 литра каждая. Рассчитаем расходы:

Логистика:

Общий объем партии: 200 × 0,5 = 100 литров. Стоимость доставки: 100 × 38 = 3800 рублей.

Хранение:

Первые 30 дней: бесплатно. После 30 дней: предположим, тариф 0,04 рубля в день за единицу. Ежедневные расходы после 30 дней: 200 × 0,04 = 8 рублей.

Рекомендации для предпринимателей:

Планируйте объемы так, чтобы снизить время хранения товара.

Регулярно проверяйте обновления прайса и параметров на официальных ресурсах Wildberries.

Для крупногабаритных или специфических изделий заранее рассчитывайте возможные расходы на размещение продукции и доставку.

Для быстрой обработки заказов важно выбрать подходящее место для отгрузки. Лучшие склады «Вайлдберриз» отличаются удобным расположением и высокой скоростью работы.

Как склад влияет на продажи

Выбор помещения влияет на ключевые показатели коммерческого оборота: скорость доставки, видимость изделия в поиске, охват аудитории и уровень логистических затрат.

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Если предприниматель не учитывает эти факторы, он может столкнуться с долгой транспортировкой, может снизиться конверсия и появятся дополнительные расходы. Разберем, какие ошибки могут повлиять на продажи и как их избежать

Что важно:

Скорость доставки. Чем быстрее клиент получает заказ, тем выше вероятность повторных покупок. Если продукт доставляют за 1-2 дня, покупатель скорее останется доволен и поставит высокую оценку. Если же заказ идет 7-10 дней, покупатель может отменить его и выбрать конкурента. Рассмотрим пример. Предприниматель продает спортивные костюмы. Он отгружает товар только в Коледино, хотя половина запросов поступает из Новосибирска и Красноярска. В итоге покупатели в этих регионах получают заказ через 7 дней, а не за 2-3 дня, как у конкурентов, которые используют помещение в Новосибирске. Продажи падают, рейтинг снижается.

Как исправить: нужно распределять изделие по разным комплексам, ориентироваться на регионы с наибольшим спросом. Позиция в поиске Wildberries. Алгоритмы маркетплейса учитывают скорость доставки, когда систематизируют изделия. Если продукт доставляют быстро, он получает больше показов в выдаче и привлекает больше покупателей. Допустим, 2 продавца продают одинаковые рюкзаки. Один хранит товар в Москве, другой — в нескольких помещениях в разных регионах. Второй выигрывает, потому что его изделие появляется в выдаче выше, так как доступен для быстрой транспортировки в разных городах. Как улучшить процесс: использовать аналитические инструменты Wildberries и размещать товар в помещениях, обеспечивающих минимальное время доставки. Охват аудитории. Если продукция есть только на одном логистическом центре, она может быть недоступна для потребителей в других регионах. Это снижает потенциальный объем продаж. Как откорректировать: перед поставкой изделий нужно анализировать, в каких регионах он пользуется спросом, и размещать его ближе к покупателям. Расходы на логистику. Выбор хранилища влияет на стоимость транспортировки как для продавца, так и для покупателей. Если продукция отгружается из удаленного места, покупатель может увидеть высокую стоимость доставки или долгий срок ожидания и отказаться от покупки.

Например: Продавец бытовой химии решил отгружать товар в один центр, потому что там дешевле хранение. Однако потребители из областей видят, что транспортировка занимает 5-7 дней, и выбирают изделие конкурента, который оставляет его ближе и предлагает быструю доставку. Как улучшить: рассчитывать баланс между стоимостью хранения и скоростью доставки. В некоторых случаях выгоднее платить больше за хранилище, но гарантировать высокую скорость транспортировки и увеличивать продажи. Возвраты и репутация. Чем дольше идет продукт, тем выше вероятность возвратов. Долгая поставка также снижает рейтинг продавца, что ухудшает его позиции в поиске. Допустим, продавец детских игрушек отправляет позицию только в пункт в Центральной России. Родители из Дальнего Востока заказывают подарки к празднику, но транспортировка занимает 10 дней. К празднику изделие не успевает, и покупатели массово оформляют возвраты. Это снижает показатели продавца и уменьшает его будущие продажи. Как откорректировать: анализировать пиковые периоды продаж и заранее размещать партии в хранилищах ближе к аудитории.

При отправке партий важно учитывать все этапы логистики. Доставка до склада Wildberries должна быть быстрой и выгодной.

Какие зоны покрытия у разных складов Wildberries

Выбор центра для отгрузки партии на маркетплейсе напрямую влияет на скорость доставки и охват аудитории. Логистика играет ключевую роль в эффективной работе бизнеса, особенно если речь идет про склад Wildberries. Адреса можно найти на официальном сайте компании.

Рассмотрим основные центры и их зоны покрытия.

Центральные комплексы

Московская область:

Коледино. Обслуживает заказы по всей России и странам СНГ. Подольск. Охватывает всю территорию государства и ближнего зарубежья. Электросталь. Доставляет изделия по всей стране и в соседние государства. Домодедово. Обеспечивает покрытие по всей России и странам СНГ. Казань. помещение также имеет неограниченную зону покрытия, доставляет заказы по всей России и за ее пределы.

Эти логистические центры являются универсальными и гарантируют транспортировку позиций по всей территории России и в страны СНГ.

Региональные комплексы

Санкт-Петербург:

Адрес : Всеволожский район, дер. Новосаратовка, участок №1 (промзона Уткина Заводь, комплекс МЛП, корпус 4, парадная 4).

: Всеволожский район, дер. Новосаратовка, участок №1 (промзона Уткина Заводь, комплекс МЛП, корпус 4, парадная 4). Зона покрытия: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, частично Сибирский федеральный округ.

Краснодар:

Адрес : ул. Тихорецкая, 40с1.

: ул. Тихорецкая, 40с1. Зона покрытия: Южные и восточные регионы России, включая Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также частично Сибирский федеральный округ.

Екатеринбург:

Адрес склада «Вайлдберриз» : ул. Испытателей, 14Г.

: ул. Испытателей, 14Г. Зона покрытия: Урал, часть Поволжья, южные области, Дальний Восток.

Новосибирск:

Адрес : ул. Петухова, 71.

: ул. Петухова, 71. Зона покрытия: Восточные и северные регионы России, включая Магадан и Камчатку.

Хабаровск:

Адрес : ул. Краснореченская, 118.

: ул. Краснореченская, 118. Зона покрытия: Дальний Восток и города Сибирского федерального округа.

Карта складов «Вайлдберриз» помогает выбрать оптимальную точку для размещения продукции и позволяет ускорить доставку до клиентов в соответствующих регионах.

Предположим, ИП продает зимнюю одежду, и основная часть клиентов находится в Сибири и на Дальнем Востоке. В этом случае имеет смысл отгружать продукцию в пункты в Новосибирске и Хабаровске, чтобы гарантировать быструю поставку и удовлетворить спрос в этих областях.

Чек-лист по выбору склада Wildberries

Определите целевые регионы

Анализируйте заказы . Посмотрите, из каких регионов чаще всего покупают продукт. Например, если 40% заказов поступает из Сибири, стоит отгрузить часть партии в Новосибирск.

. Посмотрите, из каких регионов чаще всего покупают продукт. Например, если 40% заказов поступает из Сибири, стоит отгрузить часть партии в Новосибирск. Изучайте спрос . Используйте аналитику Wildberries, чтобы определить области с наибольшей популярностью товара.

. Используйте аналитику Wildberries, чтобы определить области с наибольшей популярностью товара. Ориентируйтесь на сезонность. Например, в зимний период спрос на теплую одежду выше в северных регионах, а в летний — на юге.

Продавец туристического снаряжения заметил, что его палатки чаще заказывают в Екатеринбурге и Красноярске. Он распределил партии между логистическими центрами, сократил время доставки до 2-3 дней вместо 7. В результате его продажи выросли на 20%.

Важно знать, где находятся склады Wildberries, это поможет выбрать удобный вариант для поставок и хранения продукции.

Проверьте тарифы на логистику и хранение

Сравните стоимость доставки . Например, транспортировка с центрального комплекса может стоить дешевле, но увеличит время ожидания для удаленных регионов.

. Например, транспортировка с центрального комплекса может стоить дешевле, но увеличит время ожидания для удаленных регионов. Рассчитайте затраты на хранение . Если товар занимает много места, важно учитывать тарифы на долгосрочное хранение.

. Если товар занимает много места, важно учитывать тарифы на долгосрочное хранение. Оптимизируйте поставки. Иногда выгоднее держать небольшие партии в нескольких помещениях, чем хранить весь ассортимент в одном месте.

Продавец крупногабаритных изделий отгружал всю продукцию в Московскую область, но из-за высоких тарифов на хранение его затраты выросли на 15%. Он перераспределил продукт по региональным местам, снизил расходы и ускорил поставки.

Учтите сроки доставки

Проверьте скорость доставки до целевых регионов . Например, если помещение в Казани обеспечивает транспортировку за 2 дня в Поволжье, а центр в Хабаровске — за 3 дня на Дальний Восток, стоит разделить поставки.

. Например, если помещение в Казани обеспечивает транспортировку за 2 дня в Поволжье, а центр в Хабаровске — за 3 дня на Дальний Восток, стоит разделить поставки. Оцените важность быстрой транспортировки . Для партий с высоким спросом (косметика, одежда) скорость играет ключевую роль.

. Для партий с высоким спросом (косметика, одежда) скорость играет ключевую роль. Избегайте длинных цепочек поставок. Чем больше этапов проходит изделие, тем выше вероятность задержек.

Продавец обуви отправлял товар только в московское хранилище. Покупатели из Екатеринбурга ждали заказ 6-7 дней, из-за чего конверсия снизилась. После отгрузки в Екатеринбург транспортировка сократилась до 2 дней, и число заказов увеличилось.

Учитывайте зону покрытия

Изучите регионы, которые обслуживают помещение . Например, Коледино покрывает всю Россию, но доставка в Сибирь и на Дальний Восток будет долгой.

. Например, Коледино покрывает всю Россию, но доставка в Сибирь и на Дальний Восток будет долгой. Сравните альтернативные варианты . Если ассортимент популярен в южных областях, рассмотрите Краснодар.

. Если ассортимент популярен в южных областях, рассмотрите Краснодар. Проверяйте изменения в зонах покрытия. Wildberries периодически корректирует маршруты доставки.

Продавец бытовой техники сначала хранил товар только в Подмосковье. Но после анализа продаж он отправил часть партии в Екатеринбург и Новосибирск. Это позволило увеличить конверсию на 25% за счет ускоренной доставки в Уральский и Сибирский регионы.

Рассчитайте экономическую выгоду

Сравните стоимость хранения и логистики . Например, если оставлять изделия в Москве дороже, но поставка дешевле, важно найти баланс.

. Например, если оставлять изделия в Москве дороже, но поставка дешевле, важно найти баланс. Учитывайте объем продаж . Если товар продается медленно, длительное хранение на центральных складах может быть невыгодным.

. Если товар продается медленно, длительное хранение на центральных складах может быть невыгодным. Проводите тестовые поставки. Отправьте небольшие партии в разные места и оцените влияние на продажи.

Продавец аксессуаров тестировал поставки в Казани и Санкт-Петербурге. В Казани продажи выросли быстрее из-за более быстрой поставки в Поволжье. Он решил перераспределить товар, что привело к росту прибыли.

Итог

Выбор склада Wildberries влияет на скорость доставки, логистические затраты и уровень продаж. Если изделие находится ближе к покупателям, они получают его быстрее, что снижает количество отмен заказов и повышает удовлетворенность клиентов.

Предпринимателям важно понимать, где находятся склады «Вайлдберриз» и какой из них лучше выбрать, так как это влияет на скорость транспортировки и стоимость хранения ассортимента, а также анализировать, где чаще заказывают их продукцию.

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