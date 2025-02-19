Склады Wildberries: где находятся, как выбрать и на какие лучше отгружать товары
Wildberries — один из крупнейших маркетплейсов в России, и выбор подходящего склада играет ключевую роль в успехе продаж. В этой статье рассмотрим, где должны располагаться складские помещения, как их выбрать, какие тарифы на логистику и хранение действуют и затронем многие другие аспекты, связанные с этим видом бизнеса.
- Истории
Содержание
- Как выбрать склад Wildberries
- Тарифы Wildberries на логистику и хранение
- Как склад влияет на продажи
- Какие зоны покрытия у разных складов Wildberries
- Чек-лист по выбору склада Wildberries
- Итог
Как выбрать склад Wildberries
Чтобы выбрать подходящее помещение, предпринимателю нужно учесть несколько факторов.
Шаг 1. Оцените расположение склада
Чем ближе комплекс к основной аудитории, тем быстрее клиенты получат товар. Например, если бизнес продает зимнюю одежду, а большинство заказов поступает из северных регионов, поставки с одеждой на склад «Вайлдберриз» в Центральную часть России может увеличить время доставки. В этом случае выгоднее выбрать помещение в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге.
Чтобы определить географию спроса, воспользуйтесь аналитикой в личном кабинете продавца Wildberries. Там отображается, из каких регионов чаще всего заказывают товар.
Шаг 2. Узнайте зону покрытия
Если логистический центр покрывает ограниченную территорию, заказы из других регионов могут выполняться с задержкой. Это снизит конкурентоспособность изделий. Перед отправкой важно изучить информацию в личном кабинете продавца о точках приема Wildberries. Где склады расположены и какие из них удобнее для отгрузки, зависит от области.
Шаг 3. Сравните тарифы на логистику и хранение
Разные хранилища могут предлагать разнообразные условия. Например, хранение в Коледино может стоить дороже, чем в региональных центрах, но зато гарантирует быстрые поставки по всей стране.
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Как отправить товар на склад Wildberries
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Допустим, вы продаете аксессуары для телефонов, это малогабаритная продукция с высокой оборачиваемостью. Если изделие быстро продается, высокая стоимость хранения не так важна, так как изделие не будет задерживаться на полках. Если же у вас крупногабаритная позиция (например, мебель), выбирайте склад Wildberries с минимальной стоимостью размещение.
Шаг 4. Учтите ограничения склада
Некоторые хранилища не принимают определенные категории продуктов. Например, помещения в отдаленных регионах могут не работать с хрупкими или скоропортящимися изделиями. Прежде чем отправлять изделия, важно разобраться, какие склады «Вайлдберриз» подходят по нужным критериям.
Допустим, предприниматель продает косметику. Перед тем, как отправить партию в Краснодар, важно проверить условия хранения. Если они не подходят, продукция может испортиться.
Шаг 5. Проверьте наличие свободных мест
Wildberries периодически закрывает приемку изделий в перегруженные центры. Например, в пиковые периоды перед Новым годом или «Черной пятницей» популярные помещения могут перестать принимать поставки.
Перед тем как отправить партию, зайдите в личный кабинет и проверьте актуальную информацию о доступности комплексов. Если основной центр временно закрыт, рассмотрите резервные варианты.
Если изделие популярно в нескольких регионах, разумно распределить его по нескольким хранилищам. Это позволит сократить сроки доставки и снизить логистические издержки. Например:
- Электроника хранится в комплексах в Москве и Санкт-Петербурге, так как основные покупатели находятся в этих городах.
- Автоаксессуары распределяются между Новосибирском и Екатеринбургом, поскольку в этих регионах высокий спрос.
- Одежда и обувь поставляется в центральные и южные центры, чтобы быстрее доходить до клиентов.
Перед отправкой важно рассчитать все затраты, включая логистику и комиссию. Чтобы выбрать оптимальный вариант, важно знать, где склад «Вайлдберриз», чтобы подобрать помещение с учетом целевой аудитории, тарификации и логистических возможностей.
Тарифы Wildberries на логистику и хранение
При работе с маркетплейсом важно понимать структуру расходов на логистику и хранение товаров. Эти затраты влияют на общую прибыль и требуют тщательного учета. Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале Wildberries, компания зафиксировала тарифы размещение товаров и доставку:
Логистика
Базовая стоимость логистики. Wildberries установил основную расценку транспортировки, она составляет 35 рублей за первый литр объема товара и 8,5 рублей за каждый дополнительный литр. Продавец несет ответственность за доставку своих продуктов в центры самостоятельно, использует собственный транспорт или привлекает сторонние логистические компании. Wildberries не предоставляет услуги по забору партий у поставщиков.
Обратная логистика. Возврат изделия на склад товаров «Вайлдберриз» обходится в 50 рублей за единицу.
Крупногабаритные товары. Действуют особые тарифы. Стоимость поставки таких изделий варьируется от 1 до 3 тыс. рублей, независимо от расчетных показателей.
Хранение
Краткосрочное: первые 30 дней обычно бесплатны или требуют минимальной оплаты сотруднику хранилища.
Долгосрочное: после взимается плата за каждую единицу товара. Прайс зависит от категории продукции:
- Одежда и обувь в монопалетах: 10 рублей в день за единицу.
- Обувь в моно- и микспалетах: от 0,11 до 0,3 рубля в день за единицу.
- Одежда: от 0,04 до 0,45 рубля в день за единицу.
Например, если храните 100 единиц обуви в монопалетах, после 30 дней хранения будете платить 1 тыс. рублей в день.
Wildberries периодически корректирует показатели, которые влияют на стоимость логистики и хранения. Например, на складе «Чехов-2» коэффициент увеличился с 220% до 240%. Эти изменения не затрагивают товары с зафиксированными тарифами или новые поставки.
Пример расчета
Предположим, предприниматель поставляет на маркетплейс партию из 200 футболок объемом 0,5 литра каждая. Рассчитаем расходы:
Логистика:
- Общий объем партии: 200 × 0,5 = 100 литров.
- Стоимость доставки: 100 × 38 = 3800 рублей.
Хранение:
- Первые 30 дней: бесплатно.
- После 30 дней: предположим, тариф 0,04 рубля в день за единицу.
- Ежедневные расходы после 30 дней: 200 × 0,04 = 8 рублей.
Рекомендации для предпринимателей:
- Планируйте объемы так, чтобы снизить время хранения товара.
- Регулярно проверяйте обновления прайса и параметров на официальных ресурсах Wildberries.
- Для крупногабаритных или специфических изделий заранее рассчитывайте возможные расходы на размещение продукции и доставку.
Для быстрой обработки заказов важно выбрать подходящее место для отгрузки. Лучшие склады «Вайлдберриз» отличаются удобным расположением и высокой скоростью работы.
Как склад влияет на продажи
Выбор помещения влияет на ключевые показатели коммерческого оборота: скорость доставки, видимость изделия в поиске, охват аудитории и уровень логистических затрат.
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Если предприниматель не учитывает эти факторы, он может столкнуться с долгой транспортировкой, может снизиться конверсия и появятся дополнительные расходы. Разберем, какие ошибки могут повлиять на продажи и как их избежать
Что важно:
- Скорость доставки. Чем быстрее клиент получает заказ, тем выше вероятность повторных покупок. Если продукт доставляют за 1-2 дня, покупатель скорее останется доволен и поставит высокую оценку. Если же заказ идет 7-10 дней, покупатель может отменить его и выбрать конкурента. Рассмотрим пример. Предприниматель продает спортивные костюмы. Он отгружает товар только в Коледино, хотя половина запросов поступает из Новосибирска и Красноярска. В итоге покупатели в этих регионах получают заказ через 7 дней, а не за 2-3 дня, как у конкурентов, которые используют помещение в Новосибирске. Продажи падают, рейтинг снижается.
Как исправить: нужно распределять изделие по разным комплексам, ориентироваться на регионы с наибольшим спросом.
- Позиция в поиске Wildberries. Алгоритмы маркетплейса учитывают скорость доставки, когда систематизируют изделия. Если продукт доставляют быстро, он получает больше показов в выдаче и привлекает больше покупателей. Допустим, 2 продавца продают одинаковые рюкзаки. Один хранит товар в Москве, другой — в нескольких помещениях в разных регионах. Второй выигрывает, потому что его изделие появляется в выдаче выше, так как доступен для быстрой транспортировки в разных городах. Как улучшить процесс: использовать аналитические инструменты Wildberries и размещать товар в помещениях, обеспечивающих минимальное время доставки.
- Охват аудитории. Если продукция есть только на одном логистическом центре, она может быть недоступна для потребителей в других регионах. Это снижает потенциальный объем продаж. Как откорректировать: перед поставкой изделий нужно анализировать, в каких регионах он пользуется спросом, и размещать его ближе к покупателям.
- Расходы на логистику. Выбор хранилища влияет на стоимость транспортировки как для продавца, так и для покупателей. Если продукция отгружается из удаленного места, покупатель может увидеть высокую стоимость доставки или долгий срок ожидания и отказаться от покупки.
Например: Продавец бытовой химии решил отгружать товар в один центр, потому что там дешевле хранение. Однако потребители из областей видят, что транспортировка занимает 5-7 дней, и выбирают изделие конкурента, который оставляет его ближе и предлагает быструю доставку. Как улучшить: рассчитывать баланс между стоимостью хранения и скоростью доставки. В некоторых случаях выгоднее платить больше за хранилище, но гарантировать высокую скорость транспортировки и увеличивать продажи.
- Возвраты и репутация. Чем дольше идет продукт, тем выше вероятность возвратов. Долгая поставка также снижает рейтинг продавца, что ухудшает его позиции в поиске. Допустим, продавец детских игрушек отправляет позицию только в пункт в Центральной России. Родители из Дальнего Востока заказывают подарки к празднику, но транспортировка занимает 10 дней. К празднику изделие не успевает, и покупатели массово оформляют возвраты. Это снижает показатели продавца и уменьшает его будущие продажи. Как откорректировать: анализировать пиковые периоды продаж и заранее размещать партии в хранилищах ближе к аудитории.
При отправке партий важно учитывать все этапы логистики. Доставка до склада Wildberries должна быть быстрой и выгодной.
Какие зоны покрытия у разных складов Wildberries
Выбор центра для отгрузки партии на маркетплейсе напрямую влияет на скорость доставки и охват аудитории. Логистика играет ключевую роль в эффективной работе бизнеса, особенно если речь идет про склад Wildberries. Адреса можно найти на официальном сайте компании.
Рассмотрим основные центры и их зоны покрытия.
Центральные комплексы
Московская область:
- Коледино. Обслуживает заказы по всей России и странам СНГ.
- Подольск. Охватывает всю территорию государства и ближнего зарубежья.
- Электросталь. Доставляет изделия по всей стране и в соседние государства.
- Домодедово. Обеспечивает покрытие по всей России и странам СНГ.
- Казань. помещение также имеет неограниченную зону покрытия, доставляет заказы по всей России и за ее пределы.
Эти логистические центры являются универсальными и гарантируют транспортировку позиций по всей территории России и в страны СНГ.
Региональные комплексы
Санкт-Петербург:
- Адрес: Всеволожский район, дер. Новосаратовка, участок №1 (промзона Уткина Заводь, комплекс МЛП, корпус 4, парадная 4).
- Зона покрытия: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, частично Сибирский федеральный округ.
Краснодар:
- Адрес: ул. Тихорецкая, 40с1.
- Зона покрытия: Южные и восточные регионы России, включая Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также частично Сибирский федеральный округ.
Екатеринбург:
- Адрес склада «Вайлдберриз»: ул. Испытателей, 14Г.
- Зона покрытия: Урал, часть Поволжья, южные области, Дальний Восток.
Новосибирск:
- Адрес: ул. Петухова, 71.
- Зона покрытия: Восточные и северные регионы России, включая Магадан и Камчатку.
Хабаровск:
- Адрес: ул. Краснореченская, 118.
- Зона покрытия: Дальний Восток и города Сибирского федерального округа.
Карта складов «Вайлдберриз» помогает выбрать оптимальную точку для размещения продукции и позволяет ускорить доставку до клиентов в соответствующих регионах.
Предположим, ИП продает зимнюю одежду, и основная часть клиентов находится в Сибири и на Дальнем Востоке. В этом случае имеет смысл отгружать продукцию в пункты в Новосибирске и Хабаровске, чтобы гарантировать быструю поставку и удовлетворить спрос в этих областях.
Чек-лист по выбору склада Wildberries
Определите целевые регионы
- Анализируйте заказы. Посмотрите, из каких регионов чаще всего покупают продукт. Например, если 40% заказов поступает из Сибири, стоит отгрузить часть партии в Новосибирск.
- Изучайте спрос. Используйте аналитику Wildberries, чтобы определить области с наибольшей популярностью товара.
- Ориентируйтесь на сезонность. Например, в зимний период спрос на теплую одежду выше в северных регионах, а в летний — на юге.
Продавец туристического снаряжения заметил, что его палатки чаще заказывают в Екатеринбурге и Красноярске. Он распределил партии между логистическими центрами, сократил время доставки до 2-3 дней вместо 7. В результате его продажи выросли на 20%.
Важно знать, где находятся склады Wildberries, это поможет выбрать удобный вариант для поставок и хранения продукции.
Проверьте тарифы на логистику и хранение
- Сравните стоимость доставки. Например, транспортировка с центрального комплекса может стоить дешевле, но увеличит время ожидания для удаленных регионов.
- Рассчитайте затраты на хранение. Если товар занимает много места, важно учитывать тарифы на долгосрочное хранение.
- Оптимизируйте поставки. Иногда выгоднее держать небольшие партии в нескольких помещениях, чем хранить весь ассортимент в одном месте.
Продавец крупногабаритных изделий отгружал всю продукцию в Московскую область, но из-за высоких тарифов на хранение его затраты выросли на 15%. Он перераспределил продукт по региональным местам, снизил расходы и ускорил поставки.
Учтите сроки доставки
- Проверьте скорость доставки до целевых регионов. Например, если помещение в Казани обеспечивает транспортировку за 2 дня в Поволжье, а центр в Хабаровске — за 3 дня на Дальний Восток, стоит разделить поставки.
- Оцените важность быстрой транспортировки. Для партий с высоким спросом (косметика, одежда) скорость играет ключевую роль.
- Избегайте длинных цепочек поставок. Чем больше этапов проходит изделие, тем выше вероятность задержек.
Продавец обуви отправлял товар только в московское хранилище. Покупатели из Екатеринбурга ждали заказ 6-7 дней, из-за чего конверсия снизилась. После отгрузки в Екатеринбург транспортировка сократилась до 2 дней, и число заказов увеличилось.
Учитывайте зону покрытия
- Изучите регионы, которые обслуживают помещение. Например, Коледино покрывает всю Россию, но доставка в Сибирь и на Дальний Восток будет долгой.
- Сравните альтернативные варианты. Если ассортимент популярен в южных областях, рассмотрите Краснодар.
- Проверяйте изменения в зонах покрытия. Wildberries периодически корректирует маршруты доставки.
Продавец бытовой техники сначала хранил товар только в Подмосковье. Но после анализа продаж он отправил часть партии в Екатеринбург и Новосибирск. Это позволило увеличить конверсию на 25% за счет ускоренной доставки в Уральский и Сибирский регионы.
Рассчитайте экономическую выгоду
- Сравните стоимость хранения и логистики. Например, если оставлять изделия в Москве дороже, но поставка дешевле, важно найти баланс.
- Учитывайте объем продаж. Если товар продается медленно, длительное хранение на центральных складах может быть невыгодным.
- Проводите тестовые поставки. Отправьте небольшие партии в разные места и оцените влияние на продажи.
Продавец аксессуаров тестировал поставки в Казани и Санкт-Петербурге. В Казани продажи выросли быстрее из-за более быстрой поставки в Поволжье. Он решил перераспределить товар, что привело к росту прибыли.
Итог
Выбор склада Wildberries влияет на скорость доставки, логистические затраты и уровень продаж. Если изделие находится ближе к покупателям, они получают его быстрее, что снижает количество отмен заказов и повышает удовлетворенность клиентов.
Предпринимателям важно понимать, где находятся склады «Вайлдберриз» и какой из них лучше выбрать, так как это влияет на скорость транспортировки и стоимость хранения ассортимента, а также анализировать, где чаще заказывают их продукцию.
Фото на обложке: Freepik
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