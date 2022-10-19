Надоело заряжать гаджеты? Шведская компания разработала компактные солнечные панели для электроники

Впрочем, исследователи предлагают и иные подходы, например использовать статическое электричество и заряжать гаджеты буквально на ходу. В материале — об этих и других разработках в области носимых устройств.

Кажется, проблема разряжающейся техники наконец-то получила решение. Шведская компания Exeger разработала гибкие и легкие солнечные панели, которые можно встраивать в гаджеты. Первые наушники на солнечной энергии под брендами Urbanista и Adidas уже появились на рынке.

Последние десять лет Exeger трудилась над разработкой конструкций, которые были бы легкими и тонкими, но при этом достаточно мощными. Глава компании Джованни Фили говорит, что это одновременно вопрос удобства и, что более важно, экологичности.

«Все терпеть не могут зарядку, — говорит он. — Но каждый раз, когда вы не заряжаете от сети, это благо для мира. Новое поколение молодых людей ожидает, что им предложат инструменты для того, чтобы делать добро [для окружающей среды], и это мы и предлагаем».

Солнечные панели Exeger называются Powerfoyle, и их толщина всего 1,3 мм. В основе технологии полоски диоксида титана, покрытые натуральным красителем. Говоря простым языком, краска поглощает фотоны света, которые затем преобразуются в электроны.

При ярком солнечном свете панели из диоксида титана примерно в два раза менее эффективны, чем стандартные солнечные панели. Но при этом они значительно тоньше, проще и дешевле в производстве.

Наушники на солнечной энергии по-прежнему имеют встроенный аккумулятор, который может обеспечивать до 80 ч воспроизведения. Он заряжается от панелей Powerfoyle. Фили говорит, что в настоящее время технология может вырабатывать энергию на один час «всего за 20 минут на английском или шведском летнем солнце».

Тем не менее, панели также могут генерировать некоторую мощность от искусственного света, например, от внутреннего освещения, поэтому предполагается, что наушники всегда заряжаются, если только это не глухая ночь. Кроме того, в них оставили и разъем для питания, если после интенсивного использования потребуется подзарядка.

Фото в тексте: Exeger

Фили добавляет, что технологию вряд ли внедрят в мобильные телефоны, потому что многие предпочитают хранить их в кармане, где нет доступа к свету. Вместо этого, предполагает он, можно крепить панели к одежде и сумкам, а телефоны будут заряжаться от них.

Финская компания Planno уже производит ткани со встроенными солнечными панелями. Ее возглавляет Элина Илен, которая также является профессором кафедры текстильной и бумажной инженерии Политехнического университета Каталонии и ведущим экспертом по носимой текстильной электронике.

Вместо того чтобы производить одежду, которая может заряжать мобильный телефон, она создает вещи со встроенными датчиками на солнечной энергии. Они могут отслеживать различные аспекты здоровья пользователя, такие как частота сердечных сокращений, температура, осанка, качество сна и уровень жира в организме.

«Хотя эти солнечные элементы производят достаточно энергии для питания носимых устройств, размещение солнечного элемента за тканью никогда не будет иметь такой же эффективности сбора энергии, как солнечный элемент под прямыми солнечными лучами. Толщина, плотность, структура, цвет и финишная обработка текстиля — все это будет влиять на величину потенциала сбора энергии», — говорит Илен.

Она также добавляет: «Носимые изделия на основе тканей — одно из лучших решений для непрерывного мониторинга здоровья, поскольку в их отношении легче добиться приемлемости продукта. Пациенты уже носят одежду, и технологии можно скрыть под тканью для обеспечения комфорта и конфиденциальности».

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Исследователи из Университета Лафборо используют другой подход к тканям, генерирующим энергию. Вместо использования солнечных батарей они собирают статическое электричество, создаваемое при движении человека, и превращают его в полезную энергию.

Технология основана на крошечных преобразователях энергии, называемых трибоэлектрическими наногенераторами. Они изготовлены из таких волокон, как хлопок, полиэстер и нейлон, которые покрыты полимерным покрытием, притягивающим статические помехи. Эти гибкие, растягивающиеся, моющиеся нити затем можно вплетать в ткань или вязать из них.

«Наша группа исследует, как мы можем использовать обычные текстильные материалы и технологии изготовления текстиля для производства эффективных трибоэлектрических наногенераторов для носимых приложений», — говорит руководитель проекта Ишара Дхармасена.

«Цель состоит в том, чтобы производить энергогенерирующий текстиль, такой как футболки, базовые слои и брюки, которые очень похожи на нашу обычную одежду, но способны создавать электричество или действовать как датчики для измерения движений тела», — объясняет он.

Доктор Дхармасена, научный сотрудник Королевской инженерной академии и преподаватель в Лафборо, добавляет, что в будущем их можно будет использовать в сочетании с солнечными панелями для создания гибридной одежды, генерирующей энергию.

Дениз Уилсон, автор книги Wearable Solar Systems («Носимые солнечные системы»), надеется, что в ближайшие годы рынок одежды, работающей на солнечных батареях, значительно вырастет.

«Я думаю, что в маркетинге носимых солнечных батарей было бы полезно проявить воображение, — говорит профессор Уилсон с факультета электротехники и вычислительной техники Вашингтонского университета. — Мы еще не воспользовались теми преимуществами, которые они могут предложить мировому сообществу».

Она добавляет, что самой перспективной областью для роста, вероятно, будет одежда, которая может заряжать мобильные телефоны и другие портативные электронные устройства: «Для среднестатистического потребителя это будет означать возможность заряжаться на ходу».

Но она добавляет, что для того, чтобы такая одежда приобрела широкую популярность, системы солнечных панелей должны прослужить как минимум один год без значительной потери эффективности.

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Фото на обложке: Urbanista