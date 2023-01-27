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Истории

Эксперименты с рекламой и акценты на детали — как продвигать розничный магазин

Истории
Анастасия Удальцова
Анастасия Удальцова

Стажер редакции

Анастасия Удальцова

Если вы хотите попробовать себя в бизнесе, можно начать с открытия маленького магазина. В книге «Специализированный магазин» от «Альпины PRO» Кэрол Шредер, создательница магазинов розничной торговли в Америке, поделилась советами, как создать бизнес такого уровня и привлечь клиентов с помощью офлайн-рекламы. 

Публикуем главу про эффективную рекламу, которая поможет уйти от уличных листовок и баннеров и расширить инструменты офлайн-маркетинга.

Эксперименты с рекламой и акценты на детали — как продвигать розничный магазин

Мир печатной рекламы

Уже много лет нам предсказывают, что бумажные печатные издания скоро станут не нужны из-за развития электронных средств массовой информации. Но пока этого не происходит.

Владельцы небольших розничных магазинов чаще всего прибегают к услугам печатной рекламы, помещая рекламные объявления в газеты — ежедневные и воскресные. Во многих городах издаются и альтернативные газеты, через которые можно обратиться к читателю помоложе.

Есть и другие популярные виды печатной рекламы:

  • почтовая рассылка,
  • рекламные буклеты,
  • каталоги,
  • журналы,
  • визитные карточки. 

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Дизайн рекламных объявлений 

Посмотрите внимательно на рекламные объявления в вашей местной газете.

Вы наверняка заметите, что:

  1. многие из них слишком перегружены и скорее запутывают, чем информируют читателя;
  2. в оформлении других видна нехватка творческого воображения.

В общем, рекламное объявление может иметь совсем не тот эффект, на который вы рассчитывали при его создании. Если у вас есть творческий настрой, поставьте себе задачу создать такие объявления, которые радуют глаз и привлекают внимание — как ваши витрины.

Если вы хотите вызвать у покупателей интерес к магазину, сделайте интересную рекламу.

Хорошая реклама обычно включает следующие основные составляющие:

  • заголовок — он должен привлекать внимание или сообщать потребителю о преимуществах рекламируемых товаров или услуг, 
  • рекламный текст — обычно это изложение некоторых фактов или призыв к действию.

Соотношение пустого пространства, текста и графики должно быть хорошо продумано, чтобы производить гармоничное впечатление. Графика должна соответствовать рекламируемому товару.

Как правило, фотографии в рекламе эффективнее, чем рисунки.

Обратите внимание: сегодняшние тенденции таковы, что рекламные материалы

  • или тяготеют в сторону пиара (то есть содержат тексты или новости),
  • или представляют собой крупные фото товара с совсем небольшим количеством текста.

Самое главное — включите в рекламу свой логотип и слоган, название магазина, написанное вашим стандартным шрифтом, адрес, телефон, сайт и часы работы.

До того как реклама поступит в печать, ее должны прочитать как минимум два человека. У вас всегда должен быть запас времени, чтобы ознакомиться с пробным оттиском и внести необходимые исправления. 

Будьте особенно внимательны в отношении орфографии и переносов слов, которые не умещаются на одной строке; проверьте также, правильно ли указаны цены и время работы магазина, особенно в праздничные дни.

Обучись востребованной и перспективной профессии, выбрав онлайн-курс в каталоге курсов интернет-маркетинга.

Большинство печатных СМИ предлагают услуги по дизайну рекламы. Ничто не мешает ознакомиться с тем, что они предложат, и, возможно, передать их концепцию на доработку вашему дизайнеру. Вы также можете предложить газете или журналу реализовать вашу задумку.

Стоимость рекламы в газетах и журналах зависит от размера объявления.

  • Газетная реклама обычно измеряется в дюймах колонки: это ширина колонки вашего объявления при стандартной высоте в один дюйм. 
  • В журналах стоимость объявления зачастую зависит от того, какую часть страницы оно занимает, например половину или четверть страницы. За дополнительную плату вам позволят выбрать, где будет размещена реклама, например, в отделе спортивных новостей газеты или на обороте обложки журнала. 

Кроме того, оплата каждого рекламного объявления в отдельности обычно обходится дороже; лучше заключить контракт с печатным изданием на публикацию сразу нескольких объявлений. Узнайте у рекламного агента печатного издания, как заключить такой контракт и какие скидки можно по нему получить.

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Газеты и журналы предлагают особый вид услуг: доставка рекламных изданий в виде вкладышей вместе с газетой — вроде тех, что выпадают из вашей воскресной газеты. Такая реклама расскажет о вашем магазине очень широкой категории читателей:

  • всем подписчикам данного печатного издания,
  • их семьям,
  • всем, кто покупает это издание. 

Таким способом вы можете распространять и рекламные флаеры, выполненные по заказу ваших поставщиков, и даже каталоги товаров вашего магазина.

 

Эффективная внутримагазинная реклама

Наиболее очевидная цель рекламы — привлечь покупателей в магазин. Но рекламная деятельность должна продолжаться и в самом магазине:

  1. это различные плакаты,
  2. буклеты,
  3. листовки,
  4. календарь запланированных акций.

Все это в значительной степени влияет на то, что будут покупать посетители и захотят ли они снова прийти в магазин.

Упаковка — это тоже часть рекламной кампании: она начинает работать после ухода покупателя.

Ведь красивый пакет вашего магазина становится своего рода ходячей рекламой.

Все эти элементы вашего маркетингового плана должны быть продуманы так же тщательно, как реклама в средствах массовой информации, ведь они тоже являются частью вашего брендинга.

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Помимо «говорящих полок»шелфтокеры (от англ. shelf talker) — рекламные материалы, размещаемые
на полках магазина и содержащие информацию о цене и размере товара, а также краткое описание его качеств., можно придумать и другой ход: напечатать небольшие карточки или листовки, которые будут лежать рядом с рекламируемым товаром, чтобы покупатели могли их взять.

Такие карточки действительно необходимы в тех случаях, когда товар требует особого ухода или инструкции по сборке. 

Иногда заслуживают упоминания интересные факты, связанные с разными видами товаров, например биография художника, изготовившего декоративное изделие, или фольклорные традиции, связанные с тем или иным предметом. 

Фото: Unsplash

На карточках и листовках надо обязательно указать название магазина, адрес, сайт и номер телефона. Посоветуйте покупателю, приобретающему подарок, вложить такой листок в подарочную упаковку.

 

Визитные карточки: ваша самая маленькая реклама

Задумывались ли вы о том, что визитные карточки тоже являются частью рекламной кампании вашего магазина?

На маленьком кусочке картона можно поместить огромное количество информации:

  • название магазина,
  • его адрес и телефон,
  • часы работы,
  • слоган,
  • адрес в интернете,
  • факс,
  • имена владельцев.

Покупатели наверняка не откажутся взять с собой визитку магазина, если те будут лежать рядом с кассой. 

Например, в музыкальном магазине Music and Мemories на обороте визитных карточек есть специальные графы для составления списка товаров: покупатель может отметить для себя номер, название и цену наиболее понравившихся ему товаров.

Всегда берите с собой запас визиток о магазине на потребительские показы — да и вообще всюду. Можете договориться об обмене рекламными материалами с компаниями, специализация которых близка к вашей.

Например, визитные карточки зоомагазина будут очень уместны в фотоателье для животных, а магазин, в свою очередь, может оказать владельцу ателье такую же услугу.

 

Вкладыши, буклеты и прочие виды печатной рекламы

Реклама, которую покупатель видит в магазине, должна внушать ему мысль о том, чтобы снова прийти туда. Покупатели могут взять брошюру и другие виды печатной продукции — особенно, когда они хотят подумать, прежде чем сделать крупную покупку.

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Поставщики часто издают буклеты с рекламой своей продукции — эти буклеты они могут предоставить вам бесплатно. Наклейте на каждую брошюру карточку с указанием названия магазина и его адреса; можно также сделать специальную печать.

Когда продавцы упаковывают купленный товар, они иногда кладут в пакет разнообразную рекламную продукцию — книжные закладки, небольшие листовки или объявления, которые покупатель может посмотреть дома. Можно положить эту продукцию в пакеты заранее.

Время от времени мы использовали этот прием для распространения информации об очередном мероприятии местной благотворительной организации.

 

Упаковка как вид рекламы

Ваш рекламный имидж складывается из разнообразных факторов: это и оформление витрин, и логотип, и то, как вы используете пространство торгового зала для размещения тех или иных товаров. И конечно же, упаковка является частью вашего имиджа ничуть не в меньшей степени, чем все вышеперечисленное.

Все это составляет брендинг вашего магазина, это отличительные черты, которые выделяют его на общем фоне и делают его запоминающимся. 

Фото: Unsplash

Когда покупатель идет по улице с пакетом с вашим лого, он таким образом «рассказывает» о магазине, ведь на красивый пакет обязательно обратят внимание. Если покупатель приобретает вещь в подарок, то упаковка должна произвести такое же положительное впечатление, как и сам подарок, — не только на получателя подарка, но и на всех, кто будет присутствовать при вручении; ведь присутствующие могут впоследствии пополнить ряды ваших покупателей.

Красивая упаковка не обязательно стоит дорого. Маленькому магазину или киоску достаточно будет сделать себе специальную печать оригинального дизайна с логотипом магазина. Можно ставить такую печать на самую простую крафтовую бумагу; а можно добавлять стикер на пакет с узором.

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По мере того как ваш бизнес будет расти и вы начнете сотрудничать с поставщиками упаковочных материалов, стоит задуматься об упаковочных пакетах — бумажных или пластиковых, соответствующих духу и стилю вашего магазина.

Так, мы предлагаем на выбор плоские бумажные пакеты, небольшие бумажные сумки с ручками и пластиковые пакеты двух размеров. Последние мы покупаем по высокой цене: они делаются из перерабатываемых материалов, а мы знаем, что для покупателей это имеет большое значение.

Когда вы будете думать об оформлении пакетов, помните, что красивый пакет, скорее всего, будет использован повторно, что подтверждают и опросы.

В магазинах, торгующих дорогими товарами, упаковка также должна быть весьма изысканной:

  • плетеные сумки,
  • сумки из ткани или винила с изображением логотипа магазина.

Если покупка была сделана на большую сумму, сумку обычно дают бесплатно; они могут также стать частью подарочной упаковки. Красивую сумку будут использовать повторно, обеспечивая вашему магазину бесплатную рекламную кампанию.

 

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / Prostock-studio

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