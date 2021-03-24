Стартап EnerGaia предлагает использовать спирулину в качестве нового источника белка

Согласно оценкам, к 2050 году спрос на основные источники белка удвоится. На данный момент в этой сфере процветают такие производители растительных продуктов, как Impossible Burger и Beyond Meat. Теперь на рынок выходит и эко-стартап EnerGaia из Бангкока, который основал бывший аэрокосмический инженер Саумил Шах. Компания хочет производить экологически чистые продукты из микроводорослей спирулины.

Свой путь CEO и основатель EnerGaia Саумил начинал далеко не в области питания будущего. Он изучал аэрокосмическую технику в Технологическом институте Джорджии, а затем работал инженером по проектированию авиационных двигателей в компании General Electric. Там он и наткнулся на новости о постдоке из МТИ, который собирал выбросы углекислого газа от электростанций с помощью микроводорослей, а затем создавал из них биотопливо. Эта идея чрезвычайно его заинтересовала.

Саумил захотел покинуть корпоративный мир и начать собственное дело. Он основал EnerGaia — стартап, который использует микроводоросли спирулины в качестве решения для растущего спроса на источники белка. Для производства традиционных источников требуется много земли и воды. Поэтому, как утверждает Саумил, они не позволят удовлетворить необходимые требования к 2050 году экологически чистым способом.

По его словам, спирулина представляет собой отличную альтернативу.

Полезна для окружающей среды. Так как это микроводоросли, они вырабатывают кислород из углекислого газа, тем самым оставляя позитивный экологический след.

Так как это микроводоросли, они вырабатывают кислород из углекислого газа, тем самым оставляя позитивный экологический след. На 60% состоит из белка и богата питательными элементами , такими как магний, цинк и кальций, а также витамин C и селен — антиоксиданты, защищающие клетки и ткани от повреждений.

, такими как магний, цинк и кальций, а также витамин C и селен — антиоксиданты, защищающие клетки и ткани от повреждений. Может расти на непахотных землях, если находится на солнце при достаточной температуре воздуха. Фермы EnerGaia располагаются на крышах зданий по всему Бангкоку.

В настоящее время спирулина в основном рассматривается как нутрицевтический продукт, который выпускается в таблетках и капсулах. Саумил планирует превратить ее в пищевой ингредиент. По его словам, спирулина имеет нейтральный вкус, и ее можно легко добавлять в любой рацион.

Сейчас Саумил работает над внедрением этих микроводорослей в уже существующие продукты в качестве основного ингредиента. Например, макароны со спирулиной. Это уже не первое подобное предложение на рынке, но, как утверждает Саумил, оно станет лучшим. В то время как другие содержат всего 1% спирулины, EnerGaia будет добавлять 4-5%, чтобы повысить питательность продукта.

Саумил также работает над улучшением технологий производства спирулины, чтобы повысить масштабируемость компании. В будущем он планирует расширяться географически: в ближайшее три года EnerGaia должна появиться в Филиппинах и в Индии, в следующие 5-10 лет — в Африке, а затем и в Южной Америке. К 2050 году Саумил планирует увеличить объем производства в этой индустрии с 10 тысяч до 20 млн тонн в год.

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