Стартап EnerGaia предлагает использовать спирулину в качестве нового источника белка

Согласно оценкам, к 2050 году спрос на основные источники белка удвоится. На данный момент в этой сфере процветают такие производители растительных продуктов, как Impossible Burger и Beyond Meat. Теперь на рынок выходит и эко-стартап EnerGaia из Бангкока, который основал бывший аэрокосмический инженер Саумил Шах. Компания хочет производить экологически чистые продукты из микроводорослей спирулины.
Свой путь CEO и основатель EnerGaia Саумил начинал далеко не в области питания будущего. Он изучал аэрокосмическую технику в Технологическом институте Джорджии, а затем работал инженером по проектированию авиационных двигателей в компании General Electric. Там он и наткнулся на новости о постдоке из МТИ, который собирал выбросы углекислого газа от электростанций с помощью микроводорослей, а затем создавал из них биотопливо. Эта идея чрезвычайно его заинтересовала.
Саумил захотел покинуть корпоративный мир и начать собственное дело. Он основал EnerGaia — стартап, который использует микроводоросли спирулины в качестве решения для растущего спроса на источники белка. Для производства традиционных источников требуется много земли и воды. Поэтому, как утверждает Саумил, они не позволят удовлетворить необходимые требования к 2050 году экологически чистым способом.
По его словам, спирулина представляет собой отличную альтернативу.
- Полезна для окружающей среды. Так как это микроводоросли, они вырабатывают кислород из углекислого газа, тем самым оставляя позитивный экологический след.
- На 60% состоит из белка и богата питательными элементами, такими как магний, цинк и кальций, а также витамин C и селен — антиоксиданты, защищающие клетки и ткани от повреждений.
- Может расти на непахотных землях, если находится на солнце при достаточной температуре воздуха. Фермы EnerGaia располагаются на крышах зданий по всему Бангкоку.
В настоящее время спирулина в основном рассматривается как нутрицевтический продукт, который выпускается в таблетках и капсулах. Саумил планирует превратить ее в пищевой ингредиент. По его словам, спирулина имеет нейтральный вкус, и ее можно легко добавлять в любой рацион.
Сейчас Саумил работает над внедрением этих микроводорослей в уже существующие продукты в качестве основного ингредиента. Например, макароны со спирулиной. Это уже не первое подобное предложение на рынке, но, как утверждает Саумил, оно станет лучшим. В то время как другие содержат всего 1% спирулины, EnerGaia будет добавлять 4-5%, чтобы повысить питательность продукта.
Саумил также работает над улучшением технологий производства спирулины, чтобы повысить масштабируемость компании. В будущем он планирует расширяться географически: в ближайшее три года EnerGaia должна появиться в Филиппинах и в Индии, в следующие 5-10 лет — в Африке, а затем и в Южной Америке. К 2050 году Саумил планирует увеличить объем производства в этой индустрии с 10 тысяч до 20 млн тонн в год.
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