Стартап ищет деньги: Bfrow

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Нетворкинг-платформа для представителей креативных индустрий Bfrow стала новым героем рубрики «Фандрайзинг» . Стартап хочет привлечь $5 млн за долю в размере от 3% до 15%.

Кратко о проекте

Bfrow — сервис, который призван объединить людей творческих специальностей. Он рассчитан на молодых дизайнеров, фотографов, видеографов, моделей, стилистов, визажистов, косметологов, небольшие лайфстайл бренды и digital-агентства.

На данный момент функционал платформы позволяет регистрироваться, рассказывать о себе, загружать портфолио, создавать собственный блог, искать профессионалов в разных сферах по заданным параметрам (например, цене, местоположению, специализации) и регистрироваться на профильные мероприятия.

В стартапе говорят, что платформа будет полезна как профессионалам, так и студентам, которые еще не определились, каким будет их карьерный путь. Также сервис пригодится агентствам, которые ищут новые таланты, и тем, кто хочет начать карьеру в творческой сфере.

Команда

Основатель проекта — София Мовшевич, 25 лет. Окончила Лондонский колледж моды. Запустила Bfrow, когда еще училась в университете.



Директор по маркетингу — Анастасия Витрук, магистр политических наук, окончила университет Париж-Дофин, начала карьеру в консалтинге, затем стала заниматься маркетингом в LVMH Group.

Андрей Дражников — директор по продукту, участвовал в запуске сервисов лояльности в P&G, Johnson&Johnson, Beiersdorf, возглавлял департаменты по цифровому производству в нескольких рекламных агентствах.

Леона Гарегинян — специалист по социальным медиа.

Джейк Бренсон — видеограф.

София Мовшевич, основатель Bfrow

Какие проблемы решает проект

Как заявляют в компании, Bfrow помогает людям из креативных индустрий находить заказчиков, интересные проекты, делиться опытом, общаться, «обрастать» нужными связями. А digital-агентствам, бьюти и лайфстайл брендам — экономить время и деньги на поиске нужных специалистов.

Проект предоставляет полезную информацию о работе в творческой сфере, в том числе обучающую, помогает начинающим специалистам повысить свой уровень.

Также стартап проводит мероприятия с целью нетворкинга и привлечения людей на платформу. Создает собственный контент на Youtube и в Instagram: рассказывает про новые бренды и профессионалов в креативных индустриях, чтобы помочь людям находить потенциальных партнеров и подрядчиков.

Монетизация

Сейчас проект в режиме запуска. На нем можно зарегистрироваться и начать тестировать платформу.

В будущем, когда будет значительное число пользователей, планируется ввести платное членство. Фрилансерам это обойдется в $15 в месяц, агентствам — в $30. Будет и бесплатный тариф с ограниченным функционалом для тех, кто хочет сначала попробовать сервис.

Ожидается, что в первый год на платформе зарегистрируются 100 тысяч пользователей (примерно 20% — бренды и агентства, 80% — фрилансеры и студенты творческих специальностей).

В дальнейшем компания планирует продавать услуги по созданию контента для своих партнеров.

Стадия развития

Проект существует с 2016 года. Два года назад был открыт офис в Лос-Анджелесе. Все это время команда работала над платформой с технической точки зрения, улучшала ее функционал, а также занималась созданием комьюнити в оффлайне и своих соцсетях.

Как говорят в стартапе, индустрия моды, которая является одной из ключевых для проекта, постоянно развивается, там происходят многочисленные изменения, в том числе в плане технологий. Поэтому больше двух лет команда потратила на изучение рынка, чтобы сделать «действительно полезный продукт».

Во время подготовительного этапа сама идея проекта претерпела изменения (изначально проект задумывался как блогосфера в Европе, затем стали делать нетворкинг-платформу в США). Также полностью поменялась команда разработчиков.

Сейчас Bfrow запускается в онлайне и начинает активно развиваться в Лос-Анджелесе. Именно в этот город съезжаются творческие люди со всего мира. Чаще всего они предпочитают не работать в офисе, а находить себе проекты сами, поэтому такая платформа для нетворкинга им будет очень полезна, уверены в стартапе.

Пользоваться сервисом могут и американцы, и все, кто приезжает в США за развитием карьеры, в том числе выходцы из России и стран СНГ.

Сейчас над проектом работает команда из 4 человек в Лос-Анджелесе и несколько разработчиков в России.

Клиенты и партнеры

Потенциальные клиенты сервиса — профессионалы и агентства, работающие в креативных отраслях. Например, фотографы, видеографы, модели, дизайнеры, стилисты, визажисты, digital-агентства, фэшн и бьюти бренды.

В долговременном партнерстве проект ни с кем пока не состоит, но постоянно делает коллаборации с местными брендами, стилистами и стартапами. Их можно посмотреть на Youtube-канале Bfrow.

Также компания планирует привлечь в качестве партнеров учебные заведения, которые занимаются подготовкой моделей, фотографов и других представителей творческих профессий, агентства и молодежные кафе и рестораны.

Достижения

Благодаря платформе американское модельное агентство EMG Models подписало трехлетний контракт с моделью Кариной Назаренко, а стартап Chair Candy, занимающийся винтажной мебелью, получил 20 новых клиентов.

Bfrow сделал репортаж о Chair Candy, разместил его на своем Youtube-канале и прорекламировал в Instagram. После этого представители Chair Candy рассказали, что это позитивно отразилось на продажах.

Оценка рынка

Согласно Otis Report 2020, около 70% жителей Лос-Анджелеса работают в креативных индустриях. И этот показатель постоянно растет. В целом, по данным отчета, в Калифорнии насчитывается 2,68 млн рабочих мест в творческой сфере. А это $209,6 млрд трудовых доходов, подсчитали в компании.

Прошлые инвестиции

Несколько сотен тысяч долларов от семьи и друзей.

Требуемая сумма

$5 млн ангельских инвестиций за долю в размере от 3% до 15%.

Срок окупаемости

Около года, заявляют в компании.

Цели

Привлечение 100 тысяч пользователей,

Техническое усовершенствование платформы.

Контакты

Анастасия Витрук, директор по маркетингу Bfrow

+19174420362

[email protected]

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