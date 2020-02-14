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Истории

Стартап ищет деньги: Virtonomics

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сегодня в рубрике «Фандрайзинг» речь пойдет о бизнес-тренажере для стартаперов Virtonomics. Компания создала серию многопользовательских экономических онлайн-игр и хочет привлечь $2 млн.

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Стартап ищет деньги: Virtonomics

Кратко о проекте:

Virtonomics — многопользовательский бизнес-тренажер для начинающих предпринимателей и стартапов. Серия многопользовательских онлайн-игр про экономику, предпринимательство, стратегию и тактику бизнеса, конкуренцию, финансы и менеджмент.

Компания разработала экономическую онлайн-игру Virtonomics Tycoon, стартап-симулятор «Предприниматель» и стратегическую онлайн-игру «Бизнес&Мафия».

По собственным данным, Virtonomics работает на российском, американском и европейском рынках. Основная доля выручки генерируется на рынке США.

Команда:

Сергей Меншиков — сооснователь, CEO, CMO, product. Имеет 15-летний опыт в качестве CEO в нескольких компаниях. В частности, был первым гендиректором Forex Club.

Сергей Моргалев — сооснователь, CTO. Программист, архитектор, работает в проекте с момента его основания. Программирует с 1987 года. Участвовал в качестве ведущего программиста и руководителя разработки в десятках коммерческих IT-проектов, заявляют в компании.

Денис Журавков — гейм-дизайнер, контент-менеджер. Развивает и администрирует Virtonomics почти с момента его основания. 

Антон Федотов — дизайн, UX, интерфейсы. 20 лет опыта проектирования, разработки и дизайна веб-сайтов.

Минвидас Латаускас — Head of EdProduct Development. Присоединился к команде четыре года назад,  возглавляет европейский офис. Сфокусирован на разработке и упаковке образовательных решений и методик на базе платформы. Обеспечивает коммуникацию с корпоративными клиентами и университетами, осуществляет методическую поддержку B2B-части бизнеса. 

Команда Virtonomics

Какие проблемы решает проект: 

80% стартапов «умирают» в первые два года. В основном это происходит из-за недостатка знаний, практического опыта и бизнес-навыков фаундеров.

Что делает бизнес-симулятор:

  • развивает практические бизнес-навыки у начинающих предпринимателей;
  • снижает риски совершения типичных и фатальных для бизнеса ошибок;
  • дает возможность «бескровных» экспериментов с бизнес-моделями и рыночными стратегиями.

Монетизация: 

Бизнес-модель: подписка (месячная стоит $29, квартальная — $49, годовая — $99). 

Как говорят в компании, стоимость привлечения и обслуживания одного платящего пользователя обходится в $20. Средняя выручка с одного платящего юзера составляет около $100.

Сейчас стоимость подписки единая для любой географии пользователей. В компании считают это не очень правильным, поскольку платежеспособность аудитории Америки и Африки сильно разнится.

В 2020 году Virtonomics планирует оптимизировать логику ценообразования и ввести дифференцированные цены для различных регионов. В 2019 году у компании была задача обкатать и проверить жизнеспособность бизнес-модели и юнит-экономики.

«Мы ее [бизнес-модель] проверили на вполне релевантных цифрах, юнит-экономика отличная, с очень хорошим запасом прочности для масштабирования. На 2020 год наша ключевая задача — реализовать системные решения по наращиванию платящей аудитории, повышению конверсий и увеличению LTV», — рассказал Сергей Меншиков.

Несколько лет розничный сегмент проекта развивался в одной из очень узких ниш индустрии онлайн-игр по модели Free-to-play. Эта модель характерна для индустрии. Для очень узкого сегмента любителей сложных игрушек она оказалась нерентабельной и немасштабируемой, говорят в компании.

В начале 2019 года команда приняла решение о пивоте и полном перезапуске Virtonomics, который подразумевает полную перееориентацию продукта на другой рынок и аудиторию (рынок образовательных решений для начинающих предпринимателей), переупаковку продукта и смену бизнес-модели.

В Virtonomics отмечают, что экономика продукта и рынок показывают, что решение о перезапуске было правильным. Во-первых, аудитория более широкая (десятки миллионов человек) и готовая платить за пользу, которую ей приносит продукт. Во-вторых, в нише обучающих бизнес-симуляторов продукт, по словам команды проекта, один из самых конкурентоспособных в мире. Он имеет несколько фундаментальных и очень сложно копируемых преимуществ — архитектурных, функциональных и идеологических.

В компании поясняют, что продукт вырос из массовой игровой индустрии в отличие от всех известных немногочисленных бизнес-тренажеров, которые не рассчитаны на одновременное участие 100 человек. По этой причине зарубежные университеты и бизнес-школы с большим количеством учащихся первыми стали использовать Virtonomics для обучения своих студентов, говорят в стартапе.

Сергей Меншиков на Startup City Challenge в 2019 году

Стадия развития:

Действующий продукт с международной аудиторией: 55% регистрирующихся пользователей англоязычные, 30% — русскоязычные, 15% — испаноязычные.

Клиенты и партнеры:

Сервис ориентирован на студентов бизнес-школ и университетов, начинающих предпринимателей (англо-, русско- и испаноязычных).

«Среди клиентов — десятки крупных зарубежных и российских компаний (UnicreditGroup, Procter&Gamble, "Сибур", "Татнефть" и так далее) и множество зарубежных и российских университетов. Осенью 2019 года на базе Simformer мы провели первую всероссийскую бизнес-универсиаду, в котором участвовало около 3500 студентов из примерно 180 российских вузов», — сообщил сооснователь компании.

Достижения:

  • Второе место в рейтинге Best Business Simulation Games-2019 по версии Business News Daily.
  • Третье место в рейтинге 15 Best Business Simulation Games of 2020 по версии RankRed.
  • Финалист конкурса образовательных проектов Startup City Challenge-2019. 
  • Упоминания в зарубежных научных статьях и публикациях в качестве примера эффективного инструмента для бизнес-образования. 
  • Проект находится на самоокупаемости, вышел на точку безубыточности.

Оценка рынка:

  1. В мире насчитывается около 100 млн ранних предпринимателей.
  2. Ежегодные потери малого бизнеса и глобальной стартап-экосистемы из-за ошибок основателей оцениваются в $2,4 трлн.
  3. Объем рынка бизнес-образования и обучения предпринимателей составляет около $600 млрд в год.
  4. Достижимый для Virtonomics рынок компания оценивает в $300 млн в год.

Оценка рынка комплексная, основанная на собственных расчетах стартапа и нескольких исследованиях, в частности, компаний Ambient Insight и Metaari.

Прошлые инвестиции (если есть):

Собственные инвестиции основателей в размере более $1,3 млн. 

Требуемая сумма:

$2 млн для масштабирования бизнеса и построения акселерационной онлайн-экосистемы на базе продукта. Команда привлекает финансирование под долю в размере 20% либо в формате convertible note.

Срок окупаемости проекта:

Планируемый срок окупаемости инвестиций составляет два года.

Цели:

  1. Через три года компания намерена выйти на выручку в $60 млн и объем годовой прибыли не менее $30 млн.
  2. Основной фокус в ближайшие два года на рынок Северной Америки и Европы.
  3. Создание вокруг бизнес-симуляции максимально доступной акселерационной и образовательной экосистемы, фокусирующейся на аудитории фаундеров традиционных стартапов. Цель — через три года собрать глобальное комьюнити из 500 тысяч предпринимателей.

Контакты:

Сергей Меншиков

[email protected]

+7-916-698-20-05

Страница для инвесторов + pitch deck: https://virtonomica.ru/invest/

Хотите привлечь инвестиции? Пишите нам на почту [email protected], чтобы попасть в рубрику «Фандрайзинг». А еще — заходите в наш сервис Pipeline, где инвесторы знакомятся со стартапами.

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Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock.com

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

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