18 стартапов, которые переизобретают путешествия

В этом списке — компании, которые стремятся вновь вдохнуть жизнь в индустрию.

Индустрия туризма тяжелее всего перенесла пандемию, и, по прогнозам, поток путешественников не восстановится до 2027 года. Несмотря на это, некоторые туристические стартапы по-прежнему растут в геометрической прогрессии.

Roadsurfer

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 1150%

Год основания: 2017

Местонахождение: Бавария, Германия

Финансирование: $30,9 млн

Roadsurfer сдает в аренду индивидуальные дома на колесах в 13 странах Европы. Помимо этого стартап предлагает дополнительные услуги для каждой поездки, например кухонные приборы. Каждый план также включает страховой полис.

SafetyWing

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 4050%

Год основания: 2017

Местонахождение: Пало-Альто, Калифорния

Финансирование: $47,1 млн (серия B)

SafetyWing — InsurTech-компания, специализирующаяся на цифровых кочевниках. Их флагманская страховка Nomad Insurance принимается в нескольких странах мира, что идеально подходит для путешествий. SafetyWing также предлагает B2B-продукт Remote Health, который покрывает удаленные команды.

Airalo

Динамика поисковых запросов за 5 лет: более 9800%

Год основания: 2019

Местоположение: Сингапур

Финансирование: $7,3 млн (серия A)

Airalo освобождает от необходимости использовать несколько SIM-карт во время путешествий. Компания предлагает более 190 вариантов доступных по цене ESIM, между которыми можно переключиться за несколько кликов. Пока технология поддерживается не всеми смартфонами, но становится все более распространенной. Недавно стартап привлек $5,4 млн в рамках последнего раунда серии A.

TravelPerk

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 485%

Год основания: 2015

Местоположение: Барселона, Испания

Финансирование: $408,2 млн (серия D)

TravelPerk — это сервис для управления путешествиями, предназначенный для того, чтобы упростить деловые поездки. Он предлагает централизованную платформу для бронирования, управления и анализа деловых поездок с такими функциями, как бронирование в режиме реального времени, управление расходами и соблюдение политики поездок.

Стартап стремится сократить время и затраты, связанные с командировками, обеспечивая при этом беспрепятственный и приятный отдых для путешественников.

YouLi

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 71%

Год основания: 2016

Местоположение: Мельбурн, Австралия

Финансирование: $200 тыс. (ангельский раунд)

YouLi — это универсальное программное обеспечение для управления путешествиями, предназначенное для организации групповых поездок и выездных корпоративных мероприятий. Инструмент включает несколько шаблонов для различных типов туристических маршрутов. Также он предоставляет пользователю личный кабинет, в котором путешественники могут управлять поездками и оплачивать их.

PickYourTrail

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 700%

Год основания: 2014

Местонахождение: Ченнаи, Индия

Финансирование: $3 млн

PickYourTrail — это платформа для онлайн-бронирования поездок (включая перелет, автомобильный транспорт и проживание). Стартап сообщает, что на сегодняшний день сервисом воспользовались 46 тысяч человек.

Tracki

Динамика поисковых запросов за 5 лет: -42%

Год основания: 2019

Местоположение: Нью-Йорк

Финансирование: не раскрывается

Tracki — это TravelTech-стартап, который предоставляет решения для GPS-трекинга в режиме реального времени для частных лиц, семей и предприятий. Их продукция варьируется от портативных GPS-трекеров до трекеров имущества и домашних животных, которые можно легко отслеживать с помощью их мобильного приложения или веб-платформы.

Very Local Trip

Динамика поисковых запросов за 5 лет: -100%

Год основания: 2014

Местоположение: Сингапур

Финансирование: не раскрывается

Сервис связывает путешественников с местными гидами. Иными словами, это расширенная версия функции Airbnb «Впечатления».

Tentrr

Динамика поисковых запросов за 5 лет: -82%

Год основания: 2015

Местоположение: Нью-Йорк

Финансирование: $17,9 млн (посевной раунд)

Tentrr — это онлайн-портал для бронирования традиционных кемпингов, а также глэмпингов. Пользователи могут фильтровать и сортировать варианты по удобствам (рыбалка, езда на велосипеде и так далее) и оценкам пользователей. Также сервис предлагает забронировать такие мероприятия и впечатления, как катание на лошадях.

Away

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 18%

Год основания: 2015

Местоположение: Нью-Йорк

Финансирование: $181 млн (серия D)

Away — туристический DTC-бренд, который часто называют «Warby Parker для чемоданов». Компания снижает накладные расходы за счет прямых продаж потребителю. Линейка продуктов Away включает маски для сна, подушки для путешествий и компрессионные гольфы.

GOTRAX

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 1150%

Год основания: 2017

Местонахождение: Карроллтон, Техас

Финансирование: не раскрывается

GOTRAX производит электроскутеры — доступные и экологичные транспортные решения для городских жителей, как для детей так и взрослых. -

Lodgify

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 119%

Год основания: 2012

Местоположение: Барселона, Испания

Финансирование: $36,6 млн (серия B)

Lodgify разрабатывает программное обеспечение, которое помогает владельцам недвижимости управлять объектами и сдавать их в аренду. Это универсальный сайт, который включает в себя функции для управления бронированиями, принятия бронирований и синхронизации на различных платформах, включая Airbnb, Vrrbo и Expedia.

Bobobox

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 366%

Год основания: 2017

Местонахождение: Бадунг, Индонезия

Финансирование: $13 млн (серия А)

Bobobox — это технологический стартап в сфере гостеприимства, который предоставляет недорогие капсульные отели для путешественников в Индонезии. Компания использует платформу с приложениями, позволяющую клиентам бронировать проживание и управлять им, а также получать доступ к различным удобствам и услугам отеля.

Bobobox стремится совершить революцию в индустрии гостеприимства Индонезии, предлагая доступные и удобные варианты размещения, которые удовлетворяют потребности современных путешественников.

Questo

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 9%

Год основания: 2017

Местоположение: Бухарест, Румыния

Финансирование: $1,8 млн (посевной раунд)

Questo — это мобильное приложение для iPhone и Android, которое превращает исследование города в игру. Пользователи отправляются в «квесты», чтобы открыть для себя интересные места и познакомиться с местными традициями. Каждый квест разработан местным автором. В настоящее время приложение предлагает квесты более чем в 100 городах.

Bespoke

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 25%

Год основания: 2015

Местоположение: Токио, Япония

Финансирование: $2,6 млн (серия B)

Bespoke разработала чат-бота на базе ИИ, предназначенного для обслуживания гостей на разных языках. Программа отвечает на вопросы о конкретном отеле, рекомендациях местных достопримечательностей и бронировании столиков в ресторанах.

Bespoke использовался японским правительством во время COVID-19 для информирования жителей и путешественников о важных изменениях в области здравоохранения и безопасности.

Tailos (ранее Maidbot)

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 1700%

Год основания: 2015

Местоположение: Остин, Техас

Финансирование: $50 тыс. (серия B)

Tailos, ранее Maidbot, производит робота-уборщика Рози, предназначенного для уборки отелей и коммерческих зданий. Роботу поручают «скучные, грязные и опасные задания», чтобы снизить травматизм персонала и при этом повысить производительность и согласованность действий.

TasteAtlas

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 883%

Год основания: 2018

Местоположение: Загреб, Хорватия

Финансирование: не раскрывается

TasteAtlas — это стартап в сфере питания и путешествий, который предоставляет исчерпывающий путеводитель по традиционным блюдам, напиткам и ингредиентам со всего мира.

Здесь можно найти рекомендации по аутентичным блюдам и местным ресторанам, чтобы помочь путешественникам открыть для себя новые кухни и впечатления. Кроме того, TasteAtlas позволяет пользователям создавать собственные карты и делиться кулинарными открытиями с другими.

Tripsider (ранее Youtravel.Me)

Динамика поисковых запросов за 5 лет: 0%

Год основания: 2018

Местонахождение: Сан-Франциско, Калифорния

Финансирование: $1 млн (посевной раунд)

Сервис помогает небольшим группам заказывать многодневные туры с местными экспертами. Каждое бронирование предусматривает полную оплату онлайн. На платформе более 12 тысяч туров с гарантией вылета (другими словами, тур гарантированно состоится вовремя).

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