16 доказательств, что технологии разрушили нашу жизнь

Некоторые технологии — настоящие чудеса, но вместе с ними появляются новые проблемы и ограничения. Тим Даулинг из Guardian рассуждает, как достижения прогресса изменили и даже испортили его жизнь.

Будем честны: технологии невероятно улучшили нашу жизнь и продолжают удивлять нас каждый день.

Смартфон — это еще и фонарик! Телевизор помнит, где я закончил просмотр сериала, даже если я не помню! Табло на остановке знает, когда приедет автобус, а еще можно отследить весь путь, который совершает пицца от ресторана до дома!

Это настоящие чудеса, но они требуют серьезных жертв.

За последние 20 лет я обменял немало своих умений, памяти, власти и независимости на машины. Я беспокоюсь о проблемах, которых не существовало, сомневаюсь из-за выбора, который не делал, и злюсь из-за того, о чем когда-то даже не подозревал.

Технологии разрушили мою жизнь. Вероятно, я мог бы привести сотни примеров, но будет достаточно 16.

Моя концентрация уничтожена

С проблемой столкнулся не только я. Согласно опросу Центра исследования внимания 2022 года, 49% взрослых считают, что их концентрация внимания ухудшилась из-за множества отвлекающих факторов, доступных благодаря смартфонам и компьютерам.

Каждая случайная мысль заканчивается тем, что я теряю 20 минут, погружаясь в кроличью нору бессмысленных поисков, то и дело отвлекаясь на уведомления, сообщающие о новом письме или смерти какого-то пожилого актера, будто бы я первый в очереди на его наследство.

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Боль в шее? Возможно, виноват смартфон

Особенную настойчивость проявляет Duolingo — иногда приложение прерывает мой урок итальянского, чтобы напомнить, что мне пора учить итальянский. Наверно поэтому спустя пять лет занятий я все еще не знаю, как заказать кофе в Риме.

Я окончательно испортил осанку

Я чувствовал, насколько вредно целый день сидеть перед экраном, и купил стойку, чтобы поднять компьютер и сидеть прямо. Потом у меня появились очки с переменным фокусным расстоянием, и чтобы прочесть текст в нижней части экрана, мне приходилось вытягивать шею и прижимать подбородок. В конечном итоге я перешел на ноутбук. Затем поставил его на стойку.

Несмотря на все это, моя осанка по-прежнему напоминает вопросительный знак.

Я попробовал ставить будильник, чтобы напоминать себе почаще вставать из-за компьютера, но он меня постоянно будил.

Мне все чаще приходится доказывать, что я не робот

Разумеется, я говорю о всех тех случаях, когда у меня не получилось выбрать изображения со светофором, чтобы поисковые системы признали во мне обычного человека, который ищет запасные детали для посудомоечной машины.

Я вынужден доказывать свою человеческую природу даже электронной почте — вместо того, чтобы нажать на кнопку с автоматическим ответом вроде «ОК, спасибо!», приходится писать собственный текст.

Каждый день — это тест Тьюринга, и я не всегда с ним справляюсь.

Встречи стали неизбежными

Когда-то можно было сказать: «В пятницу? Извини, в пятницу я буду в Антарктике». Но благодаря Zoom, Google и FaceTime у нас больше нет веских причин не появляться на собрании. А еще все это время придется смотреть на изображение собственного лица, чтобы видеть, насколько же вам скучно.

Стало невозможно спорить

Я помню времена, когда было просто неприлично проверять факты, высказанные собеседником. Негласные правила спора подразумевали, что их нужно опровергать, опираясь на собственные знания.

Теперь, когда ВВП любой страны БРИКС находится буквально на кончиках пальцев, в спорах просто нет смысла. В конечном итоге вы просто весь вечер будете искать информацию, периодически хмыкая под нос.

Сегодня, чтобы насладиться спорами без доступа к телефонам, придется запереться в комнате. Или записаться на квиз. В любом случае, это не жизнь.

Мне все труднее включать технику

Наверняка вы испытывали это чувство, оказавшись за рулем арендованной машины, в новом душе или перед с виду ничем не примечательной варочной панелью. Производители постоянно изобретают новые способы включать технику, делая интерфейсы все менее интуитивными и более загадочными.

Еще более странно, что в виртуальном мире полно имитаций старомодной механики — анимированные кнопки щелкают при нажатии, а нарисованные бегунки можно передвигать курсором. При этом в реальности их заменили плоские черные панели с непонятными символами — полумесяцем, молнией или кругом с буквой М (от англ. Mode — режим).

Знаю, рискую показаться очень старым, но не могу поверить, что сегодня молодые люди хотят чайник, который подключается к Wi-Fi.

Я получил неограниченный доступ к глупым мнениям

Благодаря технологиям я не просто могу узнать, что думают глупые люди; теперь я ежедневно получаю тщательно отобранную выжимку их мнений, как будто мне это по вкусу. Честно говоря, я не помню, что просил об этом.

А глупые люди — неограниченный доступ к мнениям друг друга

В стародавние времена традиционные СМИ ограничивали поток информации. Теперь у глупых людей есть собственные медиа, где они могут свободно обсуждать и находить поддержку своим глупым идеям. К сожалению, это не та абсолютная сила добра, на которую мы надеялись.

Я печатаю намного хуже, чем 10 лет назад

Мне никогда не давалась компьютерная печать, но с тех пор, как программы начали исправлять мои ошибки, у меня развилась необоснованная уверенность в собственных силах. Если по какой-то причине эти инструменты недоступны, я печатаю так, будто у меня инсульт.

Я чувствую потребность следить за плохими новостями в реальном времени

Это называют думскроллингом, и в какой-то мере им занимается каждый — плохие новости интересуют нас сильнее, чем хорошие. Однако в моем случае эта навязчивая привычка превратилась в полноценную работу.

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Не можете оторваться от новостей? Возможно, это думскроллинг

Я постоянно боюсь мошенников

Любое уведомление о доставке, сообщение от мобильного оператора, QR-код и все, что просит меня нажать на ссылку, вызывают у меня недоверие. Даже предупреждение банка о подозрительной активности выглядит чрезвычайно подозрительным.

Однажды я даже проигнорировал настоящий email от сына, который потерял телефон и просил написать сообщение на иностранный номер. Тогда он был один во Вьетнаме, а я, прочтя его письмо, подумал: «Хорошая попытка, парень».

Я нарушаю правила информационной безопасности — и мне очень стыдно

Не знаю, как вы, но когда мне советуют не записывать кодовое слово, не использовать его дважды и регулярно его менять, я киваю и говорю: «Конечно», но про себя думаю «Вы что, шутите?».

Я записываю все пароли, при возможности использую один и тот же и меняю лишь когда меня заставят.

На мой взгляд, все эти прописные истины упускают важный факт: пароль бесполезен, если я его не знаю. С тем же успехом я могу каждый раз кликать на кнопку «Забыли ваш пароль?», устанавливать новый и сразу же его забывать. Кстати, так я тоже делаю.

Каждый выход требует тщательной подготовки

Когда-то было дико искать человека в Google, прежде чем с ним встретиться. Сегодня, если прийти неподготовленным, это будет выглядеть грубостью.

Предполагается, что вы будете знать обо всем, что вы увидите и сделаете, где будете есть, и каким транспортом воспользуетесь. Не поймите меня неправильно: мне нравится быть подготовленным, но я не хочу читать ресторанное меню до того, как я выйду из дома.

Я неорганизован настолько, насколько позволяют технологии

Сейчас, когда я пишу этот текст, в моем браузере открыто 77 вкладок. Где-то на фоне запущен еще один браузер. Каждое утро я пробираюсь через несколько слоев открытых документов, чтобы найти нужный.

Можно подумать, что виртуальный беспорядок, ограниченный тонким ноутбуком, все еще лучше, чем захламленный стол. Но на моем рабочем столе тоже нет места, а стены вокруг заклеены стикерами.

Насколько я презираю технологии, настолько же я без них беспомощен

Кажется, некоторые изобретения предназначены, чтобы поощрять рабскую зависимость от них — чего стоят гитары с автоматической настройкой или программируемые машины для смешивания коктейлей. Но мы вспоминаем, что не можем обойтись без них, лишь когда они ломаются. Дело не в том, что я потерял нужные навыки, я просто не могу вспомнить процесс.

Как я раньше находил путь, решал, что посмотреть по телевизору, или платил за еду навынос? Для этого нужны какие-то системы.

И точно так же без них беспомощен весь мир

Во имя журналистики мне приходилось ограничивать использование техники: неделя без смартфона, месяц без Google и так далее.

И я хочу сказать, что даже если вы отказываетесь от современных технологий, мир отказывается принимать участие в эксперименте. Вы поймете это, как только в билетной кассе вам скажут просто загрузить приложение.

Здесь нам не выиграть. Но пути назад уже нет.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney