История ThredUp: как секонд-хенд стал техногигантом стоимостью в $184 млн

Компания занимается перепродажей секонд-хенда и выплачивает комиссии продавцам. В 2020 году ее доход составил $128 млн. В общей сложности было продано почти 4 млн вещей — и это в то время, когда fashion-индустрия терпела убытки из-за пандемии. Залог ее успеха — программы и оборудование собственной разработки, а также бизнес-модель, решающая проблему отходов.

ThredUp, который называет себя крупнейшим в мире комиссионным магазином, только что провел IPO, собрав $168 млн. В первый же день торгов акции компании подорожали на 43%.

2021 год обещает стать большим годом для бизнеса перепродажи. В январе приложение для покупателей и продавцов Poshmark также успешно провело IPO. Кажется, Уолл-стрит начинает признавать: такой низкомаржинальный бизнес тоже может быть прибыльным. ThredUp сталкивалась и со сложностями, например серьезной конкуренцией со стороны новых игроков и таких брендов, как Patagonia, которые запускают маркетплейсы по перепродаже собственной продукции.

Путь от вешалки до футуристичных складов

CEO ThredUp Джеймс Рейнхарт основал компанию в 2009 году, сразу после окончания Гарвардского университета с совместным дипломом в области бизнеса и государственной политики. Ранее он работал в НКО и сфере образования. Он хотел, чтобы людям было проще покупать и продавать подержанную одежду, что, как он считал, должно сократить объем отходов в fashion-индустрии.

12 лет спустя компания управляет распределительными центрами в трех локациях, в том числе одним в Атланте, который по размеру равен трем футбольным полям. Эти склады могут вместить 5,5 млн предметов.

Каждый день компания обрабатывает более 100 тысяч товаров и загружает их на собственный маркетплейс.

Когда у Рейнхарта появилась идея ThredUp, уже существовали такие платформы, как eBay. Но продавать на них было сложно: требовалось, чтобы товары фотографировали, оценивали и отправляли по почте. Идея Рейнхарта состояла в том, чтобы посылать людям заранее оплаченные «сумки для расхламления», в которые можно было упаковать старую одежду и отправить в ThredUp. Компания брала на себя все остальное. Если вещи покупали, продавцы получали выплату наличными или перевод на карту.

Потребители сразу оценили такой подход: теперь они могли быстро избавиться от ненужной одежды и заработать на этом, не прилагая особых усилий. Сначала Рейнхарт вместе с несколькими сотрудниками сам обрабатывал одежду, но со временем ее становилось все больше, и они поняли, что процесс пора автоматизировать.

В 2012 году он нанял Джона Вориса и бывшего руководителя разработки и операционного бизнеса Netflix Энди Рендиха, для создания программного и аппаратного обеспечения, способного обрабатывать миллионы предметов одежды в день. До недавних пор большая часть процессов держалась в секрете, но в документах для регистрации IPO было раскрыто много деталей.

«Мы создали то, что большинство людей считали невозможным», — рассказывает Рейнхарт.

Когда сумки с одеждой попадают на склад, компания использует технологии визуального распознавания, чтобы определить и обследовать каждый предмет, понять что это, и подойдет ли его состояние для продажи. Клиенты могут выбрать, что делать с некондиционной одеждой — отдать на благотворительность, переработать или вернуть им. Затем алгоритмы спрос и определяли цены на каждую вещь и выплаты для продавца. «На самом деле это довольно сложно, потому что спрос на разные бренды и разные товары под этими брендами отличается. Цены меняются каждый день», — говорит Рейнхарт.

Он указывает, что ThredUp отслеживает каждый присланный товар, и у компании есть доступ к миллионам элементов данных. Отдел ценообразования также изучает цены на популярные объекты у распространенных брендов, чтобы лучше понять, сколько нужно брать за товары на сайте. Цель состоит в том, чтобы продать продукты как можно быстрее, чтобы они не занимали ценное место на складе. То, что не продается в течение нескольких месяцев, отправляется на благотворительность или перерабатывается.

Рейнхарт также создал кастомизированное оборудование для обработки одежды. Каждая уникальная вещь должна легко идентифицироваться и быть доступной для клиента. Но в отличие от продуктов питания, на одежду не наносят штрих-коды, поэтому компании пришлось разработать собственную систему отслеживания. Она не раскрыла, как именно это происходит, но в регистрационных документах есть некоторые намеки. «Каждый обработанный предмет уникален, он принадлежит индивидуальному продавцу и отслеживается по собственному SKU», — говорится там.

Кроме этого, компания использует технологии, чтобы улучшить опыт для посетителей сайта.

Выбирать из миллионов товаров на сайте непросто, поэтому каждый потребитель получает персональную выборку, которая зависит от результатов пройденного опроса и истории активности на сайте.

В первую очередь демонстрируются предметы, которые находятся на ближайшем складе. Таким образом, товар можно будет доставить как можно быстрее и при этом сократить его углеродный след.

Если покупатель не смог найти нужную вещь на ближайшем складе, поиск будет расширен.

«В перепродаже нет ничего нового. Но такие платформы, как ThredUp, изменили ее, сделав ее доступнее как для покупателей, так и для продавцов. И это напрямую связано с ростом рынка ресейла», — отмечает Кристен Класси-Зуммо, глава направления аналитики одежды в NPD.

Сохранить планету

Инфраструктура ThredUp позволяет обрабатывать огромные количества использованной одежды и зарабатывать на этом, однако прибыльность такого бизнеса не столь очевидна. Создание программного и аппаратного обеспечения потребовало много времени и денег на начальном этапе, когда было непонятно, будет ли спрос на подержанную одежду.

Рейнхарт надеется, что ThredUp поможет сократить объем отходов в fashion-индустрии.

С 2000 года количество времени, которое потребители носят одежду, прежде чем выбросить, сократилось на 40%.

При этом 73% выброшенных вещей отправляется на свалку или сжигается.

Рейнхарт считает, что так как ThredUp помогает легче расстаться с ненужной одеждой, она продлевает срок использования вещей. А если потребителю будет легче покупать подержанную одежду, он реже будет приобретать новую.

Согласно исследованияю Класси-Зуммо, покупатели также считают, что секонд-хенд экологичее. Она отмечает, что ThredUp «помогла изменить мотивацию покупать подержанные вещи. В прошлом потребители выбирали ресейл ради винтажных находок или неожиданных ценностей. Но наши данные показывают, что теперь они выбирают его, поскольку это экологичнее».

Многие эксперты, в том числе исследователи из Ellen MacArthur Foundation, полагат, что ресейл необходим для сокращения воздействия fashion-индустрии на окружающую среду и создания замкнутой системы, в которой одежда будет дольше оставаться на рынке, прежде чем будет переработана. Однако мы до сих пор не понимаем, как перепродажа влияет на планету. Рейнхарт считает, что нужно больше исследований о теме, и ThredUp активно собирает данные для ежегодного отчета по ресейлу.

Сара Кент, руководитель по устойчивому развитию в Business of Fashion, отмечает: «Предлагая готовый рынок для ненужных товаров, ресейл рискует спровоцировать культуру избыточного потребления».

Класси-Зуммо считает, что индустрия ресейла может повлиять на то, что покупают люди. «Мы видим, что при покупке одежды потребители все чаще отдают приоритет качеству и долговечности, — говорит она. — Отчасти потому, что они хотят иметь возможность перепродать ее, когда надоест».

Какое будущее ожидает ThredUp? Рейнхарт говорит, что компания использует средства от IPO, чтобы продолжить строить склады. Со временем она собирается выйти на зарубежные рынки. Кроме этого, она собирается сделать свою технологию доступной для других fashion-ритейлеров, которые смогут также заниматься перепродажей. Он уже предлагает свои услуги по схеме white-label таким компаниям, как Walmart, Reformation, Madewell и Gap, и надеется добавить в этот список еще больше брендов.

В конечном счете, Класси-Зуммо считает, что сектор перепродажи все еще находится в зачаточном состоянии, и отрасль готова продолжать развиваться по мере появления новых технологий. Например, блокчейн может все изменить, поскольку он может помочь идентифицировать товары на рынке секонд-хенда.

С точки зрения Рейнхарта, потенциал для развития довольно велик. Сейчас у ThredUp 1,24 млн активных покупателей и 428 тысяч активных продавцов, что составляет крошечную часть населения США. «IPO посылает четкий сигнал о том, что перепродажа и стремление потребителей к более экологичным вариантам — это всерьез и надолго», — говорит Рейнхарт.

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