Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: косметика и мода

Ежегодно Trend Hunter готовит масштабный обзор самых значимых трендов в различных областях — от бизнеса до продуктов питания и искусства. Публикуем его по частям. В этом материале — главные тенденции года в сфере косметики и моды.

Trend Hunter — одно из крупнейших сообществ, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций. Оно основано в Канаде в 2005 году писателем и аналитиком Джереми Гутче. На данный момент проект объединяет почти 300 тысяч «охотников» за трендами, исследователей и футуристов.

Отчет включает тренды (перспективные возможности в отрасли), инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью), примеры, а также оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).

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Тренды 2022 года от Trend Hunter по направлениям: технологии, бизнес и маркетинг, еда и напитки

Cыворотки c пребиотиками

В сыворотки для ухода за кожей добавляют пребиотики, которые благоприятны для пробиотиков

Тренд — Считается, что местное применение пребиотиков поддерживает здоровый вид кожи за счет уменьшения признаков покраснения, старения и потери гидратации. Сейчас бренды включают пребиотики в сыворотки для более эффективного местного применения.

Инсайт — По мере того, как потребители все больше интересуются областью ухода за кожей, они с большей вероятностью обратятся к научным решениям своих проблем по уходу за кожей и будут более осведомлены об этих решениях и как они соответствуют их конкретным потребностям. Этот образованный потребитель постоянно ищет следующую лучшую формулу, ингредиент или продукт.

Пребиотические сыворотки для кожи головы. Производители заявляют, что добавки способствуют питанию и укреплению волос.

Производители заявляют, что добавки способствуют питанию и укреплению волос. Укрепляющий пробиотический уход за кожей. Основная линия Valmont с питательными пребиотиками и пробиотиками.

Основная линия Valmont с питательными пребиотиками и пробиотиками. Пробиотические антивозрастные сыворотки. Усовершенствованная сыворотка Génifique от Lancôme поддерживает микробиом кожи.

Усовершенствованная сыворотка Génifique от Lancôme поддерживает микробиом кожи. Питательные сыворотки с тюльпаном. Сыворотка Bloomeffects Tulip Dew Drops осветляет, увлажняет и разглаживает кожу.

Оценка: 6,0.

Защита от загрязнения

Бренды солнцезащитных кремов обещают также обезопасить кожу от вредного воздействия окружающей среды

Тренд — Для некоторых покупателей уже недостаточно просто защиты кожи от ультрафиолета. Производители санскринов адаптируются и добавляют к продуктам с SPF дополнительную защиту от внешних загрязнений.

Фото в тексте: BLACKDAY / Shutterstock

Инсайт — Когда дело доходит до личной гигиены, потребители все чаще отдают предпочтение профилактическим мерам, которые снижают вероятность определенных проблем со здоровьем. Поскольку климат в настоящее время является важным фактором, который способствует здоровью людей или вредно влияет на него, особенно в городах, где загрязнение является обычным явлением, потребители стремятся к дополнительной защите от окружающей среды.

Солнцезащитные лосьоны с розовым оттенком. 100%-й минеральный лосьон Zincscreen содержит ингредиенты для ухода за кожей.

100%-й минеральный лосьон Zincscreen содержит ингредиенты для ухода за кожей. Наборы зимних солнцезащитных кремов. Набор солнцезащитных кремов Supergoop бережет кожу от зимнего солнца.

Набор солнцезащитных кремов Supergoop бережет кожу от зимнего солнца. Молочные сыворотки для ухода после солнца. Sun Silk Drops от бренда Coola с SPF 30, защитой от загрязнений, синего и инфракрасного света.

Sun Silk Drops от бренда Coola с SPF 30, защитой от загрязнений, синего и инфракрасного света. Минеральные солнцезащитные кремы с тремя действиями в одном. Environmental Defence Cream от бренда Liz Earle с минеральным SPF 25 и защитой от окружающей среды.

Экологичная одежда для спорта

Экологичная одежда для активного образа жизни становится все более популярной

Тренд — Популярность одежды для активного отдыха привела к появлению в этой сфере экологически чистых материалов и производственных процессов. Таким образом, новые бренды спортивной одежды уделяют приоритетное внимание устойчивому развитию.

Инсайт — Все больше потребителей начинают беспокоиться о надвигающихся последствиях изменения климата, которые подкрепляются крупными брендами и избыточным потреблением, и они все чаще ищут бренды, которые направлены на смягчение этих экологических проблем. Все большим приоритетом для потребителей в Северной Америке становится снижение собственного воздействия.

Капсульные коллекции одежды для активного отдыха. Пример — коллекция экологичной одежды от adidas и Карли Клосс.

Пример — коллекция экологичной одежды от adidas и Карли Клосс. Экологичная одежда для занятий спортом. Бренд Jack Wolfskin расширяет свое присутствие в Северной Америке.

Бренд Jack Wolfskin расширяет свое присутствие в Северной Америке. Технологичная одежда. Новая капсула Veilance для сезона весна-лето 21.

Новая капсула Veilance для сезона весна-лето 21. Экологичные парки ярких тонов. Экспедиционная парка Canada Goose белого цвета.

Новый подход к тональным средствам

Тинты для кожи вновь становятся популярны из-за продления масочного режима

Тренд — Необходимость для людей носить маски в условиях пандемии привела к тому, что больше внимания уделяется уходу за кожей, а не косметике. Сейчас, когда в некоторых регионах мира отменяются ограничения, потребители вновь привыкают регулярно пользоваться косметическими продуктами. Особенно актуальны легкий макияж и разнообразные тинты для кожи.

Инсайт — Пандемия COVID-19 изменила привычки потребителей по целому ряду направлений, будь то гигиенические привычки или ежедневные ритуалы. Потребители по-прежнему обращаются к брендам, которые позволяют им адаптироваться к их изменившимся или изменившимся потребностям и предпочтениям, которые стали прямым результатом пандемии.

Косметика «два в одном» с экстрактом свеклы. Тинт для щек и губ Ere Perez Beetroot доступен в двух оттенках.

Тинт для щек и губ Ere Perez Beetroot доступен в двух оттенках. Ультраувлажняющие тинты для кожи. Eaze Drop Blurring Skin Tint обеспечивает покрытие от легкого до среднего.

Eaze Drop Blurring Skin Tint обеспечивает покрытие от легкого до среднего. Многозадачные лосьоны для губ. Лосьон для губ Alleyoop — это бальзам, маска, тинт, блеск и увеличивающее объем губ в одном продукте.

Лосьон для губ Alleyoop — это бальзам, маска, тинт, блеск и увеличивающее объем губ в одном продукте. Тональные кремы на водной основе. Увлажняющий крем Skin Paradise — это гибрид средств уходовой и декоративной косметики.

Увлажняющий крем Skin Paradise — это гибрид средств уходовой и декоративной косметики. Увлажняющие тональные средства. Light Shifter Dewing Tint от бренда Becca.

Углеродно-нейтральная обувь

Растет популярность обувных товаров и брендов, которые не создают углеродный след

Тренд — Все чаще модные бренды отдают предпочтение углеродно-нейтральному производству, чтобы ограничить свое воздействие на окружающую среду. Теперь производители обуви делают то же самое. Они выпускают экологичные товары всех категорий — от кроссовок до носков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UGG® (@ugg)

Инсайт — Потребители оказывают все большее давление на существующие и появляющиеся бренды, требуя, чтобы устойчивое развитие стало основой их производственной и благотворительной практики. Этот сдвиг происходит по мере того, как люди во всем мире все чаще сталкиваются с последствиями изменения климата или получают информацию о них.

Углеродно-нейтральные носки. Компания Allbirds создала линейку экологичных носков трех различных фасонов.

Компания Allbirds создала линейку экологичных носков трех различных фасонов. Углеродно-нейтральные унисекс-ботинки. Обувь Neumel Natural от UGG переосмысливает стиль бестселлера.

Обувь Neumel Natural от UGG переосмысливает стиль бестселлера. Пушистые углеродно-нейтральные сандалии. В яркой коллеции Plant Power от UGG используются экологически чистые материалы.

В яркой коллеции Plant Power от UGG используются экологически чистые материалы. Универсальные кроссовки без застежки. Модель Meridian от Forsake позволяет легко переходить с беговой трассы на пешеходную дорожку.

Минималистическое исполнение

Одежда для занятий спортом черпает вдохновение в эстетике минималистской моды

Тренд — бренды, специализирующиеся на спортивной одежде, все чаще сочетают функциональность с минималистичным дизайном. Спортивная одежда, в основе которой лежит комфорт, по-прежнему доминирует в fashion-индустрии и сливается с модным дизайном.

Инсайт — Даже до пандемии COVID-19 стиль athleisure (от англ. athletics и leisure — «спорт» и «досуг») был популярен среди миллениалов и поколения Z. Теперь, когда из-за пандемии еще больше людей одеваются с комфортом, потребители ищут бренды, которые сочетают эту потребность с их желанием выглядеть и ощущать себя привлекательно, где бы они не находились.

Повседневная и минималистичная спортивная одежда. Ассортимент коллекции Nike Every Stitch Considered минимален и неподвластен времени.

Ассортимент коллекции Nike Every Stitch Considered минимален и неподвластен времени. Капсульные коллекции со скрытыми функциями. Капсульная коллекция Nike Every Stitch Considered.

Капсульная коллекция Nike Every Stitch Considered. Минималистичные линии спортивной одежды. Коллекция Somewhere Sport Мэгги Мэрилин одновременно функциональна и непринужденна.

Коллекция Somewhere Sport Мэгги Мэрилин одновременно функциональна и непринужденна. Функциональные весенние коллекции спортивной одежды. Коллекция спортивной одежды COS была произведена экологичным образом.

Одежда для хорошего самочувствия

Коллекции одежды с полезными для здоровья ингредиентами

Тренд — Одежда, вдохновленная велнес-движением, становится популярна не только с точки зрения дизайна, но и наполнения. Бренды в этой категории предлагают все: от противовоспалительной одежды, пропитанной каннабидиолом (CBD), до материалов, которые якобы обладают антивозрастными свойствами.

Инсайт — Одежда для активного отдыха по-прежнему популярна, особенно потому, что многие из потребителей все еще предпочитают как можно больше времени находиться дома.

Потребители все чаще отдают предпочтение комфорту, но по-прежнему предпочитают, чтобы он сопровождался продуманным дизайном и дополнительными преимуществами.

Люксовая спортивная одежда с добавлением CBD. Acabada использует органический каннабидиол и ткани премиум-класса при изготовлении своей одежды.

Acabada использует органический каннабидиол и ткани премиум-класса при изготовлении своей одежды. Комфортная одежда для велнес-категории. Бренд Grey State недавно запустил коллекцию для велнес.

Бренд Grey State недавно запустил коллекцию для велнес. Одежда, улучшающая кожу. Линейка Cass Luxury Shapewear обещает, что медь в составе ткани обеспечивает поддержку и улучшает состояние кожи.

Линейка Cass Luxury Shapewear обещает, что медь в составе ткани обеспечивает поддержку и улучшает состояние кожи. Изысканная одежда, пропитанная молоком. Компания Backlabel недавно представила новую коллекцию спортивной одежды.

Одежда из нераспроданных запасов

Бренды используют складские остатки, чтобы обеспечивать устойчивое производство

Тренд — Люкс, streetwear и экологичные бренды все чаще используют в производстве deadstock. Этим термином обозначаются товары других брендов, которые переоценили свои потребности, и вместо того, чтобы отправлять их на переработку, они передают их на переделку, чтобы поддержать устойчивость производства.

Инсайт — Экологический кризис побудил многих людей пересмотреть свои покупки и ресурсы, которые были использованы при создании продукта, особенно в отношении одежды.

Мы получаем все больше данных о том, насколько вредно производство в fashion-индустрии — от загрязнения вод краской для одежды до огромного расхода воды для выращивания хлопка. Поэтому потребители отказываются от быстрой моды в пользу продуктов, которые используют ресурсы, уже находящиеся в обращении. Эти сознательные потребители требуют большей ответственности от брендов и будут поддерживать те из них, которые соответствуют этому экологическому духу.

Джинсовые куртки из товарных остатков. Новая куртка от Long Haul сшита из денима с кантом.

Новая куртка от Long Haul сшита из денима с кантом. Линейки нижнего белья. Бренд Pantee производит бюстгальтеры и нижнее белье из старых рубашек.

Бренд Pantee производит бюстгальтеры и нижнее белье из старых рубашек. Лимитированные коллекции одежды. В рамках инициативы по устойчивому развитию Acne Studios выпустила уже вторую коллекцию из товарных остатков.

В рамках инициативы по устойчивому развитию Acne Studios выпустила уже вторую коллекцию из товарных остатков. Капсульные коллекции из переработанных товарных остатков. Бренд clothsurgeon представил экологичную коллецию _PROJECT EARTH.

Макияж для масок

Потребители, которые носят маски, нуждаются в особых продуктах для макияжа

Тренд — Косметические бренды выпускают средства для макияжа, которые лучше подходят для ношения под масками. Это может быть все — от особенно стойких до более легких формул, которые побуждают людей наносить косметику, не чувствуя, что на них слишком много.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от COVERGIRL (@covergirl)

Инсайт — Пандемия изменила жизни потребителей на самых разных уровнях. Мы больше находимся в помещении, что сказывается на наших повседневных привычках и покупках. Бренды, способные удовлетворить ограниченный образ жизни потребителей, стали привлекательнее, чем те, которые остались прежними.

Тонированные бальзамы для кожи. Tinted Moisturizer Skin Balm от Stila — это многозадачный увлажняющий крем.

Tinted Moisturizer Skin Balm от Stila — это многозадачный увлажняющий крем. Цветные блески 5-в-1. Pillow Lips Solid Serum от IT Cosmetics — это решение, которое выдержит маску.

Pillow Lips Solid Serum от IT Cosmetics — это решение, которое выдержит маску. СС-кремы с полным покрытием от e.l.f. Camo CC от Cosmetics — продукт, который корректирует цвет лица и содержит SPF.

Camo CC от Cosmetics — продукт, который корректирует цвет лица и содержит SPF. Стойкие средства для макияжа. Новые продукты CoverGirl подходят для ношения под маской.

Доставка косметики

Косметические бренды уделяют приоритетное внимание быстрым и легким поставкам

Тренд — Бренды косметики вступают в партнерства со службами доставки или запускают собственные сервисы, чтобы удовлетворить клиентов и быстро и эффективно доставлять онлайн-заказы. Эти услуги включают в себя все — от доставки в тот же день до сочетания декоративной косметики с десертами.

Инсайт — В этом году доля eCommerce как никогда высока. У потребителей не было другого выбора, кроме как совершать большую часть своих покупок онлайн в условиях закрытия магазинов и ограничений из-за пандемии. Бренды удовлетворяют этот спрос с помощью новых услуг и функций, которые облегчают покупателям онлайн-покупки.

Доставка декоративной косметики в паре с десертами. Benefit Cosmetics поставляет коробки с пирожными и консилерами в Великобритании.

Benefit Cosmetics поставляет коробки с пирожными и консилерами в Великобритании. Партнерская доставка декоративной косметики за 30 минут. Coty в сотрудничестве с GoPuff обеспечивает быструю доставку косметики.

Coty в сотрудничестве с GoPuff обеспечивает быструю доставку косметики. Партнерские отношения со службами доставки. The Body Shop и Uber Eats объединяют усилия, чтобы быть более доступными

The Body Shop и Uber Eats объединяют усилия, чтобы быть более доступными Доставка косметики в день заказа. Instacart и Sephora запускают доставку в тот же день в Северной Америке

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