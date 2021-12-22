Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: косметика и мода

Trend Hunter — одно из крупнейших сообществ, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций. Оно основано в Канаде в 2005 году писателем и аналитиком Джереми Гутче. На данный момент проект объединяет почти 300 тысяч «охотников» за трендами, исследователей и футуристов.
Ежегодно Trend Hunter готовит масштабный обзор самых значимых трендов в различных областях — от бизнеса до продуктов питания и искусства. Публикуем его по частям. В этом материале — главные тенденции года в сфере косметики и моды.
Отчет включает тренды (перспективные возможности в отрасли), инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью), примеры, а также оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).
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Тренды 2022 года от Trend Hunter по направлениям: технологии, бизнес и маркетинг, еда и напитки
Cыворотки c пребиотиками
В сыворотки для ухода за кожей добавляют пребиотики, которые благоприятны для пробиотиков
Тренд — Считается, что местное применение пребиотиков поддерживает здоровый вид кожи за счет уменьшения признаков покраснения, старения и потери гидратации. Сейчас бренды включают пребиотики в сыворотки для более эффективного местного применения.
Инсайт — По мере того, как потребители все больше интересуются областью ухода за кожей, они с большей вероятностью обратятся к научным решениям своих проблем по уходу за кожей и будут более осведомлены об этих решениях и как они соответствуют их конкретным потребностям. Этот образованный потребитель постоянно ищет следующую лучшую формулу, ингредиент или продукт.
- Пребиотические сыворотки для кожи головы. Производители заявляют, что добавки способствуют питанию и укреплению волос.
- Укрепляющий пробиотический уход за кожей. Основная линия Valmont с питательными пребиотиками и пробиотиками.
- Пробиотические антивозрастные сыворотки. Усовершенствованная сыворотка Génifique от Lancôme поддерживает микробиом кожи.
- Питательные сыворотки с тюльпаном. Сыворотка Bloomeffects Tulip Dew Drops осветляет, увлажняет и разглаживает кожу.
Оценка: 6,0.
Защита от загрязнения
Бренды солнцезащитных кремов обещают также обезопасить кожу от вредного воздействия окружающей среды
Тренд — Для некоторых покупателей уже недостаточно просто защиты кожи от ультрафиолета. Производители санскринов адаптируются и добавляют к продуктам с SPF дополнительную защиту от внешних загрязнений.
Фото в тексте: BLACKDAY /
Инсайт — Когда дело доходит до личной гигиены, потребители все чаще отдают предпочтение профилактическим мерам, которые снижают вероятность определенных проблем со здоровьем. Поскольку климат в настоящее время является важным фактором, который способствует здоровью людей или вредно влияет на него, особенно в городах, где загрязнение является обычным явлением, потребители стремятся к дополнительной защите от окружающей среды.
- Солнцезащитные лосьоны с розовым оттенком. 100%-й минеральный лосьон Zincscreen содержит ингредиенты для ухода за кожей.
- Наборы зимних солнцезащитных кремов. Набор солнцезащитных кремов Supergoop бережет кожу от зимнего солнца.
- Молочные сыворотки для ухода после солнца. Sun Silk Drops от бренда Coola с SPF 30, защитой от загрязнений, синего и инфракрасного света.
- Минеральные солнцезащитные кремы с тремя действиями в одном. Environmental Defence Cream от бренда Liz Earle с минеральным SPF 25 и защитой от окружающей среды.
Экологичная одежда для спорта
Экологичная одежда для активного образа жизни становится все более популярной
Тренд — Популярность одежды для активного отдыха привела к появлению в этой сфере экологически чистых материалов и производственных процессов. Таким образом, новые бренды спортивной одежды уделяют приоритетное внимание устойчивому развитию.
Инсайт — Все больше потребителей начинают беспокоиться о надвигающихся последствиях изменения климата, которые подкрепляются крупными брендами и избыточным потреблением, и они все чаще ищут бренды, которые направлены на смягчение этих экологических проблем. Все большим приоритетом для потребителей в Северной Америке становится снижение собственного воздействия.
- Капсульные коллекции одежды для активного отдыха. Пример — коллекция экологичной одежды от adidas и Карли Клосс.
- Экологичная одежда для занятий спортом. Бренд Jack Wolfskin расширяет свое присутствие в Северной Америке.
- Технологичная одежда. Новая капсула Veilance для сезона весна-лето 21.
- Экологичные парки ярких тонов. Экспедиционная парка Canada Goose белого цвета.
Новый подход к тональным средствам
Тинты для кожи вновь становятся популярны из-за продления масочного режима
Тренд — Необходимость для людей носить маски в условиях пандемии привела к тому, что больше внимания уделяется уходу за кожей, а не косметике. Сейчас, когда в некоторых регионах мира отменяются ограничения, потребители вновь привыкают регулярно пользоваться косметическими продуктами. Особенно актуальны легкий макияж и разнообразные тинты для кожи.
Инсайт — Пандемия COVID-19 изменила привычки потребителей по целому ряду направлений, будь то гигиенические привычки или ежедневные ритуалы. Потребители по-прежнему обращаются к брендам, которые позволяют им адаптироваться к их изменившимся или изменившимся потребностям и предпочтениям, которые стали прямым результатом пандемии.
- Косметика «два в одном» с экстрактом свеклы. Тинт для щек и губ Ere Perez Beetroot доступен в двух оттенках.
- Ультраувлажняющие тинты для кожи. Eaze Drop Blurring Skin Tint обеспечивает покрытие от легкого до среднего.
- Многозадачные лосьоны для губ. Лосьон для губ Alleyoop — это бальзам, маска, тинт, блеск и увеличивающее объем губ в одном продукте.
- Тональные кремы на водной основе. Увлажняющий крем Skin Paradise — это гибрид средств уходовой и декоративной косметики.
- Увлажняющие тональные средства. Light Shifter Dewing Tint от бренда Becca.
Углеродно-нейтральная обувь
Растет популярность обувных товаров и брендов, которые не создают углеродный след
Тренд — Все чаще модные бренды отдают предпочтение углеродно-нейтральному производству, чтобы ограничить свое воздействие на окружающую среду. Теперь производители обуви делают то же самое. Они выпускают экологичные товары всех категорий — от кроссовок до носков.
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Инсайт — Потребители оказывают все большее давление на существующие и появляющиеся бренды, требуя, чтобы устойчивое развитие стало основой их производственной и благотворительной практики. Этот сдвиг происходит по мере того, как люди во всем мире все чаще сталкиваются с последствиями изменения климата или получают информацию о них.
- Углеродно-нейтральные носки. Компания Allbirds создала линейку экологичных носков трех различных фасонов.
- Углеродно-нейтральные унисекс-ботинки. Обувь Neumel Natural от UGG переосмысливает стиль бестселлера.
- Пушистые углеродно-нейтральные сандалии. В яркой коллеции Plant Power от UGG используются экологически чистые материалы.
- Универсальные кроссовки без застежки. Модель Meridian от Forsake позволяет легко переходить с беговой трассы на пешеходную дорожку.
Минималистическое исполнение
Одежда для занятий спортом черпает вдохновение в эстетике минималистской моды
Тренд — бренды, специализирующиеся на спортивной одежде, все чаще сочетают функциональность с минималистичным дизайном. Спортивная одежда, в основе которой лежит комфорт, по-прежнему доминирует в fashion-индустрии и сливается с модным дизайном.
Инсайт — Даже до пандемии COVID-19 стиль athleisure (от англ. athletics и leisure — «спорт» и «досуг») был популярен среди миллениалов и поколения Z. Теперь, когда из-за пандемии еще больше людей одеваются с комфортом, потребители ищут бренды, которые сочетают эту потребность с их желанием выглядеть и ощущать себя привлекательно, где бы они не находились.
- Повседневная и минималистичная спортивная одежда. Ассортимент коллекции Nike Every Stitch Considered минимален и неподвластен времени.
- Капсульные коллекции со скрытыми функциями. Капсульная коллекция Nike Every Stitch Considered.
- Минималистичные линии спортивной одежды. Коллекция Somewhere Sport Мэгги Мэрилин одновременно функциональна и непринужденна.
- Функциональные весенние коллекции спортивной одежды. Коллекция спортивной одежды COS была произведена экологичным образом.
Одежда для хорошего самочувствия
Коллекции одежды с полезными для здоровья ингредиентами
Тренд — Одежда, вдохновленная велнес-движением, становится популярна не только с точки зрения дизайна, но и наполнения. Бренды в этой категории предлагают все: от противовоспалительной одежды, пропитанной каннабидиолом (CBD), до материалов, которые якобы обладают антивозрастными свойствами.
Инсайт — Одежда для активного отдыха по-прежнему популярна, особенно потому, что многие из потребителей все еще предпочитают как можно больше времени находиться дома.
Потребители все чаще отдают предпочтение комфорту, но по-прежнему предпочитают, чтобы он сопровождался продуманным дизайном и дополнительными преимуществами.
- Люксовая спортивная одежда с добавлением CBD. Acabada использует органический каннабидиол и ткани премиум-класса при изготовлении своей одежды.
- Комфортная одежда для велнес-категории. Бренд Grey State недавно запустил коллекцию для велнес.
- Одежда, улучшающая кожу. Линейка Cass Luxury Shapewear обещает, что медь в составе ткани обеспечивает поддержку и улучшает состояние кожи.
- Изысканная одежда, пропитанная молоком. Компания Backlabel недавно представила новую коллекцию спортивной одежды.
Одежда из нераспроданных запасов
Бренды используют складские остатки, чтобы обеспечивать устойчивое производство
Тренд — Люкс, streetwear и экологичные бренды все чаще используют в производстве deadstock. Этим термином обозначаются товары других брендов, которые переоценили свои потребности, и вместо того, чтобы отправлять их на переработку, они передают их на переделку, чтобы поддержать устойчивость производства.
Инсайт — Экологический кризис побудил многих людей пересмотреть свои покупки и ресурсы, которые были использованы при создании продукта, особенно в отношении одежды.
Мы получаем все больше данных о том, насколько вредно производство в fashion-индустрии — от загрязнения вод краской для одежды до огромного расхода воды для выращивания хлопка. Поэтому потребители отказываются от быстрой моды в пользу продуктов, которые используют ресурсы, уже находящиеся в обращении. Эти сознательные потребители требуют большей ответственности от брендов и будут поддерживать те из них, которые соответствуют этому экологическому духу.
- Джинсовые куртки из товарных остатков. Новая куртка от Long Haul сшита из денима с кантом.
- Линейки нижнего белья. Бренд Pantee производит бюстгальтеры и нижнее белье из старых рубашек.
- Лимитированные коллекции одежды. В рамках инициативы по устойчивому развитию Acne Studios выпустила уже вторую коллекцию из товарных остатков.
- Капсульные коллекции из переработанных товарных остатков. Бренд clothsurgeon представил экологичную коллецию _PROJECT EARTH.
Макияж для масок
Потребители, которые носят маски, нуждаются в особых продуктах для макияжа
- Тонированные бальзамы для кожи. Tinted Moisturizer Skin Balm от Stila — это многозадачный увлажняющий крем.
- Цветные блески 5-в-1. Pillow Lips Solid Serum от IT Cosmetics — это решение, которое выдержит маску.
- СС-кремы с полным покрытием от e.l.f. Camo CC от Cosmetics — продукт, который корректирует цвет лица и содержит SPF.
- Стойкие средства для макияжа. Новые продукты CoverGirl подходят для ношения под маской.
Доставка косметики
Косметические бренды уделяют приоритетное внимание быстрым и легким поставкам
Тренд — Бренды косметики вступают в партнерства со службами доставки или запускают собственные сервисы, чтобы удовлетворить клиентов и быстро и эффективно доставлять онлайн-заказы. Эти услуги включают в себя все — от доставки в тот же день до сочетания декоративной косметики с десертами.
Инсайт — В этом году доля eCommerce как никогда высока. У потребителей не было другого выбора, кроме как совершать большую часть своих покупок онлайн в условиях закрытия магазинов и ограничений из-за пандемии. Бренды удовлетворяют этот спрос с помощью новых услуг и функций, которые облегчают покупателям онлайн-покупки.
- Доставка декоративной косметики в паре с десертами. Benefit Cosmetics поставляет коробки с пирожными и консилерами в Великобритании.
- Партнерская доставка декоративной косметики за 30 минут. Coty в сотрудничестве с GoPuff обеспечивает быструю доставку косметики.
- Партнерские отношения со службами доставки. The Body Shop и Uber Eats объединяют усилия, чтобы быть более доступными
- Доставка косметики в день заказа. Instacart и Sephora запускают доставку в тот же день в Северной Америке
Фото на обложке: Svetolk /
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