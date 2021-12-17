Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: бизнес и маркетинг

Ежегодно Trend Hunter готовит масштабный обзор самых значимых трендов в различных областях — от бизнеса до продуктов питания и искусства. Публикуем его по частям. В этом материале — главные тенденции года в сфере бизнеса и маркетинга.

Trend Hunter — одно из крупнейших сообществ, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций. Оно основано в Канаде в 2005 году писателем и аналитиком Джереми Гутче. На данный момент проект объединяет почти 300 тысяч «охотников» за трендами, исследователей и футуристов.

Отчет включает тренды (перспективные возможности в отрасли), инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью), примеры, а также оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).

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Тренды 2022 года от Trend Hunter по направлениям: технологии

Комфортная реклама

Рекламные кампании приобретают более позитивную и успокаивающую тематику

Тренд — в мире постепенно снимаются связанные с пандемией ограничения, и бренды все чаще отдают предпочтение «благополучию», чтобы помочь людям снять затянувшееся беспокойство. Новые рекламные кампании сфокусированы на приободряющих и расслабляющих темах, которые, в отличие от прошлого года, предлагают более позитивный взгляд на будущее.

Инсайт — в последние месяцы уровень потребительского стресса достиг рекордно высокой отметки, поскольку на большинство жителей Северной Америки оказывает влияние все — от социальных ограничений до финансовых потрясений.

По мере того, как люди постепенно привыкают к тому, что жизнь возвращается к «нормальности», они ищут бренды, которые способствуют этому процессу — эмоционально, финансово или в части развлечений.

Реклама жвачки после пандемии. В рекламном ролике жевательной резинки EXTRA под названием «На тот случай, когда придет время» (англ. — "For When It's Time") изображается начало новой жизни.

В рекламном ролике жевательной резинки EXTRA под названием «На тот случай, когда придет время» (англ. — "For When It's Time") изображается начало новой жизни. Амбассадорские рекламные кампании для бабушек и дедушек. Coors Light спрашивает канадских бабушек и дедушек «Как расслабляться» (англ. — How To Chill).

Coors Light спрашивает канадских бабушек и дедушек «Как расслабляться» (англ. — How To Chill). Обнадеживающие кампании путешествий. Expedia запускает новую кампанию путешествий после вакцинации для повышения спроса.

Expedia запускает новую кампанию путешествий после вакцинации для повышения спроса. Реклама Macy's «Снова в школу» снята в позитивной и приободряющей стилистике.

Оценка: 7,1.

Борьба с отходами в B2B

Платформы, инициативы и сотрудничество в сфере сокращения отходов в секторе B2B на подъеме

Тренд — поскольку бренды стремятся к большей экологичности, они все чаще обращаются к компаниям, специализирующимся на сокращении отходов. Все, от пищевых отходов до текстильных, сейчас принимается и перерабатывается развивающимися компаниями B2B-сектора.

Инсайт — по мере того как потребители стремятся к экологичности, они оказывают все большее давление на бренды, требуя пересмотреть свою деятельность и помочь покупателям уменьшить их воздействие на окружающую среду. Бренды, которые вносят реальные изменения, привлекают растущую демографическую группу потребителей, заботящихся об окружающей среде.

Текстильные торговые площадки с поддержкой блокчейна. Queen of Raw использует ИИ и блокчейн для продажи отходов от производства одежды.

Queen of Raw использует ИИ и блокчейн для продажи отходов от производства одежды. Пополнение запасов свежих продуктов с помощью облачных технологий. Австралийская продуктовая компания Coles объединилась с ИИ-компанией Relex Solutions.

Австралийская продуктовая компания Coles объединилась с ИИ-компанией Relex Solutions. Приложения для заказа продуктов, препятствующие возникновению пищевых отходов. goMkt борется с продовольственным кризисом с помощью концепций удобства и осознанности.

goMkt борется с продовольственным кризисом с помощью концепций удобства и осознанности. Знаменитые шеф-повара занимаются сокращением отходов. Шеф-повар из Нью-Йорка Маркус Самуэльссон сотрудничает с экологичными продуктовыми брендами.

Оценка: 8,4.

Культура работы из дома

Бренды воспроизводят офисную культуру для удаленных сотрудников

Тренд — для поддержания вовлеченности сотрудников, многие компании пытаются повторить ритуалы, принятые в офисе, в виртуальном пространстве. Варианты могут быть самыми разными — от кофе-брейков до чат-румов, оформленных в офисном стиле.

Инсайт — работа из дома была выгодна многим потребителям, у которых оказалось больше времени в сутках. Но «удаленка» привела к тому, что сотрудники чувствуют себя оторванными от некоторых социальных аспектов работы в офисе. Компании, способные преодолеть этот разрыв, могут создать более благоприятную рабочую среду.

Виртуальные кофейные автоматы. Приложение Microsoft Teams от Powell Software поддерживает культуру рабочего места из дома.

Приложение Microsoft Teams от Powell Software поддерживает культуру рабочего места из дома. Платформы для виртуальных офисов. Remo объединяет виртуальные коллективы и преимущества физического рабочего пространства.

Remo объединяет виртуальные коллективы и преимущества физического рабочего пространства. Виртуальные корпоративные ретриты. Moniker предлагает удаленные мероприятия в части тимбилдинга.

Moniker предлагает удаленные мероприятия в части тимбилдинга. Сообщества удаленных работников. Chipotle предоставляет удаленным сотрудникам доступ к курсам на платформе Udemy для бизнеса.

Оценка: 7,4.

Гигиена нового поколения

Бренды средств ухода за полостью рта привлекают представителей поколения Z с помощью дизайна и маркетинга

Тренд — развивающиеся бренды средств гигиены полости рта прилагают все усилия, чтобы привлечь демографическую группу поколения Z, используя в маркетинге и брендинге молодежную эстетику, похожую на ту, что используется в сфере декоративной и уходовой косметики.

Инсайт — поколение Z вышло на первый план в определении тенденций поп-культуры и дизайна. У его представителей более разнообразные предпочтения и потребности, которые необходимо удовлетворить, прежде чем они станут лояльными к бренду. Все, от инклюзивности до социальных сетей, влияет на решения этого поколения о покупке, и брендам приходится адаптироваться.

Безотходные инструменты для гигиены полости рта. Многоразовая зубочистка DuraPik изготовлена из переработанных материалов.

Многоразовая зубочистка DuraPik изготовлена из переработанных материалов. Экологичные устройства для чистки зубной нитью. Концептуальный Phloss устраняет необходимость в обычной зубной нити.

Концептуальный Phloss устраняет необходимость в обычной зубной нити. Безводные гигиенические дорожные наборы. Безводный набор для мытья включает в себя средства для ухода за телом и зубную пасту в форме таблеток.

Безводный набор для мытья включает в себя средства для ухода за телом и зубную пасту в форме таблеток. Зубные щетки с сенсорным ЖК-экраном.

Освежающие зубные пасты с солью.

Коллекции для красоты полости рта.

Оценка: 8,4.

Бренды в эскейп-румах

Бренды продвигают себя на рынке с помощью игр, в которых нужно найти выход из помещения

Тренд — поскольку бренды все еще не могут взаимодействовать с потребителями лично, как это было раньше, многие из них отдают предпочтение интерактивному потребительскому опыту в онлайн. Один из форматов продвижения продуктов — виртуальные эскейп-румы.

Инсайт — поскольку многие потребители все еще сталкиваются с ограничениями на посещение общественных мест, люди предпочитают оставаться дома. Это создало возможности для более активного взаимодействия с цифровым пространством, где все больше брендов пытаются наладить связь с клиентами.

Виртуальные эскейп-румы в приложениях. IKEA предлагает пользователям Snapchat совершить побег из захламленной комнаты.

IKEA предлагает пользователям Snapchat совершить побег из захламленной комнаты. Виртуальные эскейп-румы в реальном времени. Amazon Prime разработал приключенческую игру по мотивам комедийного сериала «Искатели правды».

Amazon Prime разработал приключенческую игру по мотивам комедийного сериала «Искатели правды». Виртуальные эскейп-румы. Городская библиотека Калгари недавно провела интерактивное игровое мероприятие.

Оценка: 8,2.

DTС-продажи деликатесов

Потребители, заинтересованные в особых категориях продуктов питания, получают их по прямым каналам

Тренд — в последнее время группы потребителей с более высоким уровнем дохода, в частности бумеры и представители поколения X, проявляют повышенный интерес к особым категориям продуктов питания. Заказ этих товаров через DTC-каналы позволяет получить к ним доступ, не нарушая правила социальной дистанции.

Инсайт — хотя у этого подхода достаточно много предполагаемых преимуществ, включая экологичность и удобство, получение специальных товаров напрямую от производителя создает дополнительное ощущение аутентичности. Она особенно привлекательна для состоятельных потребителей, которые готовы платить больше за продукты высшего класса.

DTC-ферма. Grazing Days Farms продает мясо прямо со своей фермы покупателям.

Grazing Days Farms продает мясо прямо со своей фермы покупателям. Пивные DTC-платформы. Магазин Revl Store от компании Molson Coors в Великобритании.

Магазин Revl Store от компании Molson Coors в Великобритании. DTC-вина в самолете. Flagship Cellars рассылает по почте подписчикам вина от American Airlines.

Flagship Cellars рассылает по почте подписчикам вина от American Airlines. Экологически чистые морепродукты. De la mer предлагает ассортимент морепродуктов, выращенных в естественных условиях и выловленных экологически чистым способом.

De la mer предлагает ассортимент морепродуктов, выращенных в естественных условиях и выловленных экологически чистым способом. Расширение дистрибуции комбучи. Производитель алкогольного напитка на основе чайного гриба JuneShine запустил доставку по всей территории США ко Дню комбучи.

Оценка: 5,9.

Отказ от комиссий

Поставщики сервисов в сфере общественного питания отменяют комиссии для ресторанов

Тренд — на фоне пандемии новые и существующие предприятия предоставляют услуги для ресторанов без комиссии, чтобы помочь испытывающей трудности сфере. Таким образом они смогут предлагать услуги по доставке и продавать блюда навынос, не переплачивая сторонним приложениям.

Инсайт — одним из многочисленных последствий продолжающейся пандемии стало то, что малые предприятия с трудом адаптируются к снижению количества клиентов. Сторонние компании, способные сделать процесс продажи проще и выгоднее, скорее всего, получат больше лояльных клиентов, что привлечет тех, кто отдает предпочтение локальному и этичному шопингу.

Доставка еды без комиссии. Spread — стартап по доставке еды без комиссии.

Spread — стартап по доставке еды без комиссии. Партнерства с ресторанами. ChowNow — это решение для доставки еды в рестораны, которое расширяет охват.

ChowNow — это решение для доставки еды в рестораны, которое расширяет охват. Доставка еды без комиссии. Doordash снизил или отменил комиссионные сборы для ресторанов.

Doordash снизил или отменил комиссионные сборы для ресторанов. Приложения для доставки еды на вынос без комиссии. Приложение Spread отправляет промокоды через текстовые сообщения.

Оценка: 4,8.

Новички в сфере путешествий

Бренды приключенческого туризма предлагают более медленные путешествия для новичков из новой волны путешественников

Тренд — во время отпуска в период COVID-19 жители Северной Америки предпочитают поездки, связанные с отдыхом на природе. Многие из потребителей не имеют опыта в таких видах активного отдыха, как походы, скалолазание или плавание на байдарках, и хотят научиться. Бренды приключенческого туризма предлагают более медленные поездки, чтобы удовлетворить новый приток путешественников.

Инсайт — в связи с пандемией COVID-19 индустрия путешествий претерпела радикальные изменения. Ограничения на перемещения дали многим потребителям время подумать о том, что они хотят испытать в жизни, и многие из них отдают предпочтение отдыху на природе.

Shutterstock Фото в тексте: Inu /

Поскольку в эпоху COVID- 19 понятие «благополучие» приобретает новое значение, приоритеты многих потребителей изменились, и теперь они стремятся отключиться от сети и воссоединиться с миром природы.

Приключенческие поездки для начинающих. Бенджамин Перло из G Adventures отмечает, что все больше людей впервые выбирают отдых в дикой природе.

Бенджамин Перло из G Adventures отмечает, что все больше людей впервые выбирают отдых в дикой природе. Неторопливые японские приключенческие туры. Oku Japan отмечает значительный прирост популярности пеших туров для новичков и непрофессиональных туристов.

Oku Japan отмечает значительный прирост популярности пеших туров для новичков и непрофессиональных туристов. Более медленные велосипедные туры. Backroads отмечает спрос на велосипедные туры среди новых демографических групп.

Backroads отмечает спрос на велосипедные туры среди новых демографических групп. Ирландские компании приключенческого туризма. Уникальные горные виды способствуют популярности туров в горную местность графства Донегаль (Ирландия).

Оценка: 6,5.

Поддержка в торговых центрах

Бренды облегчают поддержку бизнеса, расположенного в торговых центрах

Тренд — из-за COVID-19 искать и покупать вещи в торговых центрах стало во многом невозможно. Это побудило моллы разрабатывать решения, которые помогают потребителям приобретать у местных продавцов. К ним относятся платформы для заказа блюд на фудкортах и другие приложения для торговых центров.

Инсайт — пандемия COVID-19 кардинально изменила экономику, и многие предприятия пытаются выжить в условиях ограничений на офлайн-покупки. Многочисленные акции в социальных сетях призывают потребителей отдавать предпочтение локальному бизнесу — от местных дизайнеров и предприятий до крупных и мелких национальных брендов — чтобы помочь поднять экономику.

Потребители стремятся избегать гигантских, многонациональных розничных компаний и признают необходимость поддерживать местный бизнес.

Приложения для покупок. Cadillac Fairview дебютировал с шопинг-приложением LiVE by CF.

Cadillac Fairview дебютировал с шопинг-приложением LiVE by CF. Платформы для бронирования столиков в торговых центрах. Фудкорт Square One сотрудничает с маркетплейсом EasyPeasy.

Фудкорт Square One сотрудничает с маркетплейсом EasyPeasy. Программы специально подобранных покупок к школе. Небольшие наборы подарков, собранные стилистами, от торговых центров PREIT's.

Небольшие наборы подарков, собранные стилистами, от торговых центров PREIT's. Приложения для сокращения очередей в торговых центрах. Бета-версия CF Guest List сокращает очереди для эффективности и безопасности.

Оценка: 4,9.

Постковидная сфера гостеприимства

Бизнес адаптируется к требованиям в сфере здравоохранения

Тренд — гостиничной индустрии потребуется некоторое время, чтобы полностью оправиться от экономического удара, нанесенного пандемией COVID-19, но она все равно готовится к росту спроса. Новые методы и продукты, в которых приоритет отдается безопасности и стерильности, становятся все более важными для предприятий и клиентов в этой сфере.

Инсайт — потребители стремятся вернуться к нормальной жизни, что была до пандемии, однако психологический эффект от пережитых последствий все еще влияет на их поведение. Люди обращаются к брендам, которые уделяют безопасности не меньше внимания, чем потребительскому опыту и сервису, чтобы возвращаться к обычной жизни было комфортно.

Концепции отелей после пандемии. Manser Practice представляет будущее гостиничного бизнеса.

Manser Practice представляет будущее гостиничного бизнеса. Бесконтактные решения для ванных комнат. Gaberit разработала инфракрасный бесконтактный дизайн для ванной комнаты.

Gaberit разработала инфракрасный бесконтактный дизайн для ванной комнаты. Защитные экраны, ориентированные на ритейл. Открывая магазины, компания Peregrine устанавливает в них перегородки из оргстекла.

Открывая магазины, компания Peregrine устанавливает в них перегородки из оргстекла. Линейки одежды с защитой от вирусов. Новая линия тканевых технологий от Style Group предназначена для борьбы с COVID-19.

Новая линия тканевых технологий от Style Group предназначена для борьбы с COVID-19. Экологически чистые сервисы дезинфекции. Компания Filta Environmental Kitchen Solutions запустила службу дезинфекции.

Оценка: 6,6.

Поддержка стартапов

Бренды запускают инициативы по поддержке стартапов в пандемию COVID-19

Тренд — бренды в различных секторах, от финансового до технологического, стремятся поддержать новые предприятия, развивающиеся во время и после COVID-19. Среди инициатив — банковские инструменты, кредитные карты и технологическая помощь.

Инсайт — экономика существенно пострадала от пандемии, и новым предприятиям не хватает финансовой поддержки, необходимой для успеха в условиях коммерческой неопределенности. Отчасти это объясняется отсутствием потребительского спроса, поскольку покупатели переключают свои расходы на более необходимые вещи, такие как продукты питания и одежда, и меньше тратят на предметы роскоши, путешествия или рестораны.

Бренды, ориентированные на B2B, поддерживают такие предприятия, поскольку понимают, что в долгосрочной перспективе им выгоднее иметь постоянных клиентов, особенно в период, когда экономическая ситуация остается нестабильной.

Ресторанные онлайн-стартапы. Virturant помогает ресторанным брендам перейти в онлайн.

Virturant помогает ресторанным брендам перейти в онлайн. Поддержка COVID-19 в e-commerce. Yo!Kart распространяет поддержку COVID-19 среди различных предприятий.

Yo!Kart распространяет поддержку COVID-19 среди различных предприятий. Бонусные вознаграждения за работу на дому. Brex представляет новые возможности своей карты для стартапов на фоне COVID-19.

Brex представляет новые возможности своей карты для стартапов на фоне COVID-19. Банковские инструменты для оказания помощи при пандемии. Starling Bank представил новый набор банковских инструментов и долларовый счет.

Оценка: 5,6.