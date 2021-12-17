Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: бизнес и маркетинг

Trend Hunter — одно из крупнейших сообществ, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций. Оно основано в Канаде в 2005 году писателем и аналитиком Джереми Гутче. На данный момент проект объединяет почти 300 тысяч «охотников» за трендами, исследователей и футуристов.
Ежегодно Trend Hunter готовит масштабный обзор самых значимых трендов в различных областях — от бизнеса до продуктов питания и искусства. Публикуем его по частям. В этом материале — главные тенденции года в сфере бизнеса и маркетинга.
Отчет включает тренды (перспективные возможности в отрасли), инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью), примеры, а также оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).
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Тренды 2022 года от Trend Hunter по направлениям: технологии
Комфортная реклама
Рекламные кампании приобретают более позитивную и успокаивающую тематику
Тренд — в мире постепенно снимаются связанные с пандемией ограничения, и бренды все чаще отдают предпочтение «благополучию», чтобы помочь людям снять затянувшееся беспокойство. Новые рекламные кампании сфокусированы на приободряющих и расслабляющих темах, которые, в отличие от прошлого года, предлагают более позитивный взгляд на будущее.
Инсайт — в последние месяцы уровень потребительского стресса достиг рекордно высокой отметки, поскольку на большинство жителей Северной Америки оказывает влияние все — от социальных ограничений до финансовых потрясений.
По мере того, как люди постепенно привыкают к тому, что жизнь возвращается к «нормальности», они ищут бренды, которые способствуют этому процессу — эмоционально, финансово или в части развлечений.
- Реклама жвачки после пандемии. В рекламном ролике жевательной резинки EXTRA под названием «На тот случай, когда придет время» (англ. — "For When It's Time") изображается начало новой жизни.
- Амбассадорские рекламные кампании для бабушек и дедушек. Coors Light спрашивает канадских бабушек и дедушек «Как расслабляться» (англ. — How To Chill).
- Обнадеживающие кампании путешествий. Expedia запускает новую кампанию путешествий после вакцинации для повышения спроса.
- Реклама Macy's «Снова в школу» снята в позитивной и приободряющей стилистике.
Оценка: 7,1.
Борьба с отходами в B2B
Платформы, инициативы и сотрудничество в сфере сокращения отходов в секторе B2B на подъеме
Тренд — поскольку бренды стремятся к большей экологичности, они все чаще обращаются к компаниям, специализирующимся на сокращении отходов. Все, от пищевых отходов до текстильных, сейчас принимается и перерабатывается развивающимися компаниями B2B-сектора.
Инсайт — по мере того как потребители стремятся к экологичности, они оказывают все большее давление на бренды, требуя пересмотреть свою деятельность и помочь покупателям уменьшить их воздействие на окружающую среду. Бренды, которые вносят реальные изменения, привлекают растущую демографическую группу потребителей, заботящихся об окружающей среде.
- Текстильные торговые площадки с поддержкой блокчейна. Queen of Raw использует ИИ и блокчейн для продажи отходов от производства одежды.
- Пополнение запасов свежих продуктов с помощью облачных технологий. Австралийская продуктовая компания Coles объединилась с ИИ-компанией Relex Solutions.
- Приложения для заказа продуктов, препятствующие возникновению пищевых отходов. goMkt борется с продовольственным кризисом с помощью концепций удобства и осознанности.
- Знаменитые шеф-повара занимаются сокращением отходов. Шеф-повар из Нью-Йорка Маркус Самуэльссон сотрудничает с экологичными продуктовыми брендами.
Оценка: 8,4.
Культура работы из дома
Бренды воспроизводят офисную культуру для удаленных сотрудников
Тренд — для поддержания вовлеченности сотрудников, многие компании пытаются повторить ритуалы, принятые в офисе, в виртуальном пространстве. Варианты могут быть самыми разными — от кофе-брейков до чат-румов, оформленных в офисном стиле.
Инсайт — работа из дома была выгодна многим потребителям, у которых оказалось больше времени в сутках. Но «удаленка» привела к тому, что сотрудники чувствуют себя оторванными от некоторых социальных аспектов работы в офисе. Компании, способные преодолеть этот разрыв, могут создать более благоприятную рабочую среду.
- Виртуальные кофейные автоматы. Приложение Microsoft Teams от Powell Software поддерживает культуру рабочего места из дома.
- Платформы для виртуальных офисов. Remo объединяет виртуальные коллективы и преимущества физического рабочего пространства.
- Виртуальные корпоративные ретриты. Moniker предлагает удаленные мероприятия в части тимбилдинга.
- Сообщества удаленных работников. Chipotle предоставляет удаленным сотрудникам доступ к курсам на платформе Udemy для бизнеса.
Оценка: 7,4.
Гигиена нового поколения
Бренды средств ухода за полостью рта привлекают представителей поколения Z с помощью дизайна и маркетинга
Тренд — развивающиеся бренды средств гигиены полости рта прилагают все усилия, чтобы привлечь демографическую группу поколения Z, используя в маркетинге и брендинге молодежную эстетику, похожую на ту, что используется в сфере декоративной и уходовой косметики.
Инсайт — поколение Z вышло на первый план в определении тенденций поп-культуры и дизайна. У его представителей более разнообразные предпочтения и потребности, которые необходимо удовлетворить, прежде чем они станут лояльными к бренду. Все, от инклюзивности до социальных сетей, влияет на решения этого поколения о покупке, и брендам приходится адаптироваться.
- Безотходные инструменты для гигиены полости рта. Многоразовая зубочистка DuraPik изготовлена из переработанных материалов.
- Экологичные устройства для чистки зубной нитью. Концептуальный Phloss устраняет необходимость в обычной зубной нити.
- Безводные гигиенические дорожные наборы. Безводный набор для мытья включает в себя средства для ухода за телом и зубную пасту в форме таблеток.
- Зубные щетки с сенсорным ЖК-экраном.
- Освежающие зубные пасты с солью.
- Коллекции для красоты полости рта.
Оценка: 8,4.
Бренды в эскейп-румах
Бренды продвигают себя на рынке с помощью игр, в которых нужно найти выход из помещения
Тренд — поскольку бренды все еще не могут взаимодействовать с потребителями лично, как это было раньше, многие из них отдают предпочтение интерактивному потребительскому опыту в онлайн. Один из форматов продвижения продуктов — виртуальные эскейп-румы.
Инсайт — поскольку многие потребители все еще сталкиваются с ограничениями на посещение общественных мест, люди предпочитают оставаться дома. Это создало возможности для более активного взаимодействия с цифровым пространством, где все больше брендов пытаются наладить связь с клиентами.
- Виртуальные эскейп-румы в приложениях. IKEA предлагает пользователям Snapchat совершить побег из захламленной комнаты.
- Виртуальные эскейп-румы в реальном времени. Amazon Prime разработал приключенческую игру по мотивам комедийного сериала «Искатели правды».
- Виртуальные эскейп-румы. Городская библиотека Калгари недавно провела интерактивное игровое мероприятие.
Оценка: 8,2.
DTС-продажи деликатесов
Потребители, заинтересованные в особых категориях продуктов питания, получают их по прямым каналам
Тренд — в последнее время группы потребителей с более высоким уровнем дохода, в частности бумеры и представители поколения X, проявляют повышенный интерес к особым категориям продуктов питания. Заказ этих товаров через DTC-каналы позволяет получить к ним доступ, не нарушая правила социальной дистанции.
Инсайт — хотя у этого подхода достаточно много предполагаемых преимуществ, включая экологичность и удобство, получение специальных товаров напрямую от производителя создает дополнительное ощущение аутентичности. Она особенно привлекательна для состоятельных потребителей, которые готовы платить больше за продукты высшего класса.
- DTC-ферма. Grazing Days Farms продает мясо прямо со своей фермы покупателям.
- Пивные DTC-платформы. Магазин Revl Store от компании Molson Coors в Великобритании.
- DTC-вина в самолете. Flagship Cellars рассылает по почте подписчикам вина от American Airlines.
- Экологически чистые морепродукты. De la mer предлагает ассортимент морепродуктов, выращенных в естественных условиях и выловленных экологически чистым способом.
- Расширение дистрибуции комбучи. Производитель алкогольного напитка на основе чайного гриба JuneShine запустил доставку по всей территории США ко Дню комбучи.
Оценка: 5,9.
Отказ от комиссий
Поставщики сервисов в сфере общественного питания отменяют комиссии для ресторанов
Тренд — на фоне пандемии новые и существующие предприятия предоставляют услуги для ресторанов без комиссии, чтобы помочь испытывающей трудности сфере. Таким образом они смогут предлагать услуги по доставке и продавать блюда навынос, не переплачивая сторонним приложениям.
Инсайт — одним из многочисленных последствий продолжающейся пандемии стало то, что малые предприятия с трудом адаптируются к снижению количества клиентов. Сторонние компании, способные сделать процесс продажи проще и выгоднее, скорее всего, получат больше лояльных клиентов, что привлечет тех, кто отдает предпочтение локальному и этичному шопингу.
- Доставка еды без комиссии. Spread — стартап по доставке еды без комиссии.
- Партнерства с ресторанами. ChowNow — это решение для доставки еды в рестораны, которое расширяет охват.
- Доставка еды без комиссии. Doordash снизил или отменил комиссионные сборы для ресторанов.
- Приложения для доставки еды на вынос без комиссии. Приложение Spread отправляет промокоды через текстовые сообщения.
Оценка: 4,8.
Новички в сфере путешествий
Бренды приключенческого туризма предлагают более медленные путешествия для новичков из новой волны путешественников
Тренд — во время отпуска в период COVID-19 жители Северной Америки предпочитают поездки, связанные с отдыхом на природе. Многие из потребителей не имеют опыта в таких видах активного отдыха, как походы, скалолазание или плавание на байдарках, и хотят научиться. Бренды приключенческого туризма предлагают более медленные поездки, чтобы удовлетворить новый приток путешественников.
Инсайт — в связи с пандемией COVID-19 индустрия путешествий претерпела радикальные изменения. Ограничения на перемещения дали многим потребителям время подумать о том, что они хотят испытать в жизни, и многие из них отдают предпочтение отдыху на природе.
Поскольку в эпоху COVID- 19 понятие «благополучие» приобретает новое значение, приоритеты многих потребителей изменились, и теперь они стремятся отключиться от сети и воссоединиться с миром природы.
- Приключенческие поездки для начинающих. Бенджамин Перло из G Adventures отмечает, что все больше людей впервые выбирают отдых в дикой природе.
- Неторопливые японские приключенческие туры. Oku Japan отмечает значительный прирост популярности пеших туров для новичков и непрофессиональных туристов.
- Более медленные велосипедные туры. Backroads отмечает спрос на велосипедные туры среди новых демографических групп.
- Ирландские компании приключенческого туризма. Уникальные горные виды способствуют популярности туров в горную местность графства Донегаль (Ирландия).
Оценка: 6,5.
Поддержка в торговых центрах
Бренды облегчают поддержку бизнеса, расположенного в торговых центрах
Тренд — из-за COVID-19 искать и покупать вещи в торговых центрах стало во многом невозможно. Это побудило моллы разрабатывать решения, которые помогают потребителям приобретать у местных продавцов. К ним относятся платформы для заказа блюд на фудкортах и другие приложения для торговых центров.
Инсайт — пандемия COVID-19 кардинально изменила экономику, и многие предприятия пытаются выжить в условиях ограничений на офлайн-покупки. Многочисленные акции в социальных сетях призывают потребителей отдавать предпочтение локальному бизнесу — от местных дизайнеров и предприятий до крупных и мелких национальных брендов — чтобы помочь поднять экономику.
Потребители стремятся избегать гигантских, многонациональных розничных компаний и признают необходимость поддерживать местный бизнес.
- Приложения для покупок. Cadillac Fairview дебютировал с шопинг-приложением LiVE by CF.
- Платформы для бронирования столиков в торговых центрах. Фудкорт Square One сотрудничает с маркетплейсом EasyPeasy.
- Программы специально подобранных покупок к школе. Небольшие наборы подарков, собранные стилистами, от торговых центров PREIT's.
- Приложения для сокращения очередей в торговых центрах. Бета-версия CF Guest List сокращает очереди для эффективности и безопасности.
Оценка: 4,9.
Постковидная сфера гостеприимства
Бизнес адаптируется к требованиям в сфере здравоохранения
Тренд — гостиничной индустрии потребуется некоторое время, чтобы полностью оправиться от экономического удара, нанесенного пандемией COVID-19, но она все равно готовится к росту спроса. Новые методы и продукты, в которых приоритет отдается безопасности и стерильности, становятся все более важными для предприятий и клиентов в этой сфере.
Инсайт — потребители стремятся вернуться к нормальной жизни, что была до пандемии, однако психологический эффект от пережитых последствий все еще влияет на их поведение. Люди обращаются к брендам, которые уделяют безопасности не меньше внимания, чем потребительскому опыту и сервису, чтобы возвращаться к обычной жизни было комфортно.
- Концепции отелей после пандемии. Manser Practice представляет будущее гостиничного бизнеса.
- Бесконтактные решения для ванных комнат. Gaberit разработала инфракрасный бесконтактный дизайн для ванной комнаты.
- Защитные экраны, ориентированные на ритейл. Открывая магазины, компания Peregrine устанавливает в них перегородки из оргстекла.
- Линейки одежды с защитой от вирусов. Новая линия тканевых технологий от Style Group предназначена для борьбы с COVID-19.
- Экологически чистые сервисы дезинфекции. Компания Filta Environmental Kitchen Solutions запустила службу дезинфекции.
Оценка: 6,6.
Поддержка стартапов
Бренды запускают инициативы по поддержке стартапов в пандемию COVID-19
Тренд — бренды в различных секторах, от финансового до технологического, стремятся поддержать новые предприятия, развивающиеся во время и после COVID-19. Среди инициатив — банковские инструменты, кредитные карты и технологическая помощь.
Инсайт — экономика существенно пострадала от пандемии, и новым предприятиям не хватает финансовой поддержки, необходимой для успеха в условиях коммерческой неопределенности. Отчасти это объясняется отсутствием потребительского спроса, поскольку покупатели переключают свои расходы на более необходимые вещи, такие как продукты питания и одежда, и меньше тратят на предметы роскоши, путешествия или рестораны.
Бренды, ориентированные на B2B, поддерживают такие предприятия, поскольку понимают, что в долгосрочной перспективе им выгоднее иметь постоянных клиентов, особенно в период, когда экономическая ситуация остается нестабильной.
- Ресторанные онлайн-стартапы. Virturant помогает ресторанным брендам перейти в онлайн.
- Поддержка COVID-19 в e-commerce. Yo!Kart распространяет поддержку COVID-19 среди различных предприятий.
- Бонусные вознаграждения за работу на дому. Brex представляет новые возможности своей карты для стартапов на фоне COVID-19.
- Банковские инструменты для оказания помощи при пандемии. Starling Bank представил новый набор банковских инструментов и долларовый счет.
Оценка: 5,6.
Фото на обложке: 9dream studio /
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