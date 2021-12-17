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Истории

Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: бизнес и маркетинг

Истории
Артём Маилян
Артём Маилян

Редактор рубрики «Истории»

Артём Маилян

Trend Hunter — одно из крупнейших сообществ, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций. Оно основано в Канаде в 2005 году писателем и аналитиком Джереми Гутче. На данный момент проект объединяет почти 300 тысяч «охотников» за трендами, исследователей и футуристов.

Ежегодно Trend Hunter готовит масштабный обзор самых значимых трендов в различных областях — от бизнеса до продуктов питания и искусства. Публикуем его по частям. В этом материале — главные тенденции года в сфере бизнеса и маркетинга.

Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: бизнес и маркетинг

Отчет включает тренды (перспективные возможности в отрасли), инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью), примеры, а также оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).

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Тренды 2022 года от Trend Hunter по направлениям: технологии

Комфортная реклама

Рекламные кампании приобретают более позитивную и успокаивающую тематику

Тренд — в мире постепенно снимаются связанные с пандемией ограничения, и бренды все чаще отдают предпочтение «благополучию», чтобы помочь людям снять затянувшееся беспокойство. Новые рекламные кампании сфокусированы на приободряющих и расслабляющих темах, которые, в отличие от прошлого года, предлагают более позитивный взгляд на будущее.

Инсайт — в последние месяцы уровень потребительского стресса достиг рекордно высокой отметки, поскольку на большинство жителей Северной Америки оказывает влияние все — от социальных ограничений до финансовых потрясений.

По мере того, как люди постепенно привыкают к тому, что жизнь возвращается к «нормальности», они ищут бренды, которые способствуют этому процессу — эмоционально, финансово или в части развлечений.

  • Реклама жвачки после пандемии. В рекламном ролике жевательной резинки EXTRA под названием «На тот случай, когда придет время» (англ. — "For When It's Time") изображается начало новой жизни.
  • Амбассадорские рекламные кампании для бабушек и дедушек. Coors Light спрашивает канадских бабушек и дедушек «Как расслабляться» (англ. — How To Chill).
  • Обнадеживающие кампании путешествий. Expedia запускает новую кампанию путешествий после вакцинации для повышения спроса.
  • Реклама Macy's «Снова в школу» снята в позитивной и приободряющей стилистике.

Оценка: 7,1.

Борьба с отходами в B2B

Платформы, инициативы и сотрудничество в сфере сокращения отходов в секторе B2B на подъеме

Тренд — поскольку бренды стремятся к большей экологичности, они все чаще обращаются к компаниям, специализирующимся на сокращении отходов. Все, от пищевых отходов до текстильных, сейчас принимается и перерабатывается развивающимися компаниями B2B-сектора.

Инсайт — по мере того как потребители стремятся к экологичности, они оказывают все большее давление на бренды, требуя пересмотреть свою деятельность и помочь покупателям уменьшить их воздействие на окружающую среду. Бренды, которые вносят реальные изменения, привлекают растущую демографическую группу потребителей, заботящихся об окружающей среде.

  • Текстильные торговые площадки с поддержкой блокчейна. Queen of Raw использует ИИ и блокчейн для продажи отходов от производства одежды.
  • Пополнение запасов свежих продуктов с помощью облачных технологий. Австралийская продуктовая компания Coles объединилась с ИИ-компанией Relex Solutions.
  • Приложения для заказа продуктов, препятствующие возникновению пищевых отходов. goMkt борется с продовольственным кризисом с помощью концепций удобства и осознанности.
  • Знаменитые шеф-повара занимаются сокращением отходов. Шеф-повар из Нью-Йорка Маркус Самуэльссон сотрудничает с экологичными продуктовыми брендами.

Оценка: 8,4.

Культура работы из дома

Бренды воспроизводят офисную культуру для удаленных сотрудников 

Тренд — для поддержания вовлеченности сотрудников, многие компании пытаются повторить ритуалы, принятые в офисе, в виртуальном пространстве. Варианты могут быть самыми разными — от кофе-брейков до чат-румов, оформленных в офисном стиле.

Инсайт — работа из дома была выгодна многим потребителям, у которых оказалось больше времени в сутках. Но «удаленка» привела к тому, что сотрудники чувствуют себя оторванными от некоторых социальных аспектов работы в офисе. Компании, способные преодолеть этот разрыв, могут создать более благоприятную рабочую среду.

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  • Виртуальные кофейные автоматы. Приложение Microsoft Teams от Powell Software поддерживает культуру рабочего места из дома.
  • Платформы для виртуальных офисов. Remo объединяет виртуальные коллективы и преимущества физического рабочего пространства.
  • Виртуальные корпоративные ретриты. Moniker предлагает удаленные мероприятия в части тимбилдинга.
  • Сообщества удаленных работников. Chipotle предоставляет удаленным сотрудникам доступ к курсам на платформе Udemy для бизнеса.

Оценка: 7,4.

Гигиена нового поколения

Бренды средств ухода за полостью рта привлекают представителей поколения Z с помощью дизайна и маркетинга

Тренд — развивающиеся бренды средств гигиены полости рта прилагают все усилия, чтобы привлечь демографическую группу поколения Z, используя в маркетинге и брендинге молодежную эстетику, похожую на ту, что используется в сфере декоративной и уходовой косметики.

Инсайт — поколение Z вышло на первый план в определении тенденций поп-культуры и дизайна. У его представителей более разнообразные предпочтения и потребности, которые необходимо удовлетворить, прежде чем они станут лояльными к бренду. Все, от инклюзивности до социальных сетей, влияет на решения этого поколения о покупке, и брендам приходится адаптироваться.

  • Безотходные инструменты для гигиены полости рта. Многоразовая зубочистка DuraPik изготовлена из переработанных материалов.
  • Экологичные устройства для чистки зубной нитью. Концептуальный Phloss устраняет необходимость в обычной зубной нити.
  • Безводные гигиенические дорожные наборы. Безводный набор для мытья включает в себя средства для ухода за телом и зубную пасту в форме таблеток.
  • Зубные щетки с сенсорным ЖК-экраном. 
  • Освежающие зубные пасты с солью. 
  • Коллекции для красоты полости рта.

Оценка: 8,4.

Бренды в эскейп-румах

Бренды продвигают себя на рынке с помощью игр, в которых нужно найти выход из помещения

Тренд — поскольку бренды все еще не могут взаимодействовать с потребителями лично, как это было раньше, многие из них отдают предпочтение интерактивному потребительскому опыту в онлайн. Один из форматов продвижения продуктов — виртуальные эскейп-румы.

Инсайт — поскольку многие потребители все еще сталкиваются с ограничениями на посещение общественных мест, люди предпочитают оставаться дома. Это создало возможности для более активного взаимодействия с цифровым пространством, где все больше брендов пытаются наладить связь с клиентами.

  • Виртуальные эскейп-румы в приложениях. IKEA предлагает пользователям Snapchat совершить побег из захламленной комнаты.
  • Виртуальные эскейп-румы в реальном времени. Amazon Prime разработал приключенческую игру по мотивам комедийного сериала «Искатели правды».
  • Виртуальные эскейп-румы. Городская библиотека Калгари недавно провела интерактивное игровое мероприятие.

Оценка: 8,2.

DTС-продажи деликатесов

Потребители, заинтересованные в особых категориях продуктов питания, получают их по прямым каналам

Тренд — в последнее время группы потребителей с более высоким уровнем дохода, в частности бумеры и представители поколения X, проявляют повышенный интерес к особым категориям продуктов питания. Заказ этих товаров через DTC-каналы позволяет получить к ним доступ, не нарушая правила социальной дистанции.

Инсайт — хотя у этого подхода достаточно много предполагаемых преимуществ, включая экологичность и удобство, получение специальных товаров напрямую от производителя создает дополнительное ощущение аутентичности. Она особенно привлекательна для состоятельных потребителей, которые готовы платить больше за продукты высшего класса.

  • DTC-ферма. Grazing Days Farms продает мясо прямо со своей фермы покупателям.
  • Пивные DTC-платформы. Магазин Revl Store от компании Molson Coors в Великобритании.
  • DTC-вина в самолете. Flagship Cellars рассылает по почте подписчикам вина от American Airlines.
  • Экологически чистые морепродукты. De la mer предлагает ассортимент морепродуктов, выращенных в естественных условиях и выловленных экологически чистым способом.
  • Расширение дистрибуции комбучи. Производитель алкогольного напитка на основе чайного гриба JuneShine запустил доставку по всей территории США ко Дню комбучи.

Оценка: 5,9.

Отказ от комиссий

Поставщики сервисов в сфере общественного питания отменяют комиссии для ресторанов

Тренд — на фоне пандемии новые и существующие предприятия предоставляют услуги для ресторанов без комиссии, чтобы помочь испытывающей трудности сфере. Таким образом они смогут предлагать услуги по доставке и продавать блюда навынос, не переплачивая сторонним приложениям.

Инсайт — одним из многочисленных последствий продолжающейся пандемии стало то, что малые предприятия с трудом адаптируются к снижению количества клиентов. Сторонние компании, способные сделать процесс продажи проще и выгоднее, скорее всего, получат больше лояльных клиентов, что привлечет тех, кто отдает предпочтение локальному и этичному шопингу.

  • Доставка еды без комиссии. Spread — стартап по доставке еды без комиссии.
  • Партнерства с ресторанами. ChowNow — это решение для доставки еды в рестораны, которое расширяет охват.
  • Доставка еды без комиссии. Doordash снизил или отменил комиссионные сборы для ресторанов.
  • Приложения для доставки еды на вынос без комиссии. Приложение Spread отправляет промокоды через текстовые сообщения.

Оценка: 4,8.

Новички в сфере путешествий

Бренды приключенческого туризма предлагают более медленные путешествия для новичков из новой волны путешественников

Тренд — во время отпуска в период COVID-19 жители Северной Америки предпочитают поездки, связанные с отдыхом на природе. Многие из потребителей не имеют опыта в таких видах активного отдыха, как походы, скалолазание или плавание на байдарках, и хотят научиться. Бренды приключенческого туризма предлагают более медленные поездки, чтобы удовлетворить новый приток путешественников. 

Инсайт — в связи с пандемией COVID-19 индустрия путешествий претерпела радикальные изменения. Ограничения на перемещения дали многим потребителям время подумать о том, что они хотят испытать в жизни, и многие из них отдают предпочтение отдыху на природе.

женщина на горе
Фото в тексте: Inu / Shutterstock

Поскольку в эпоху COVID- 19 понятие «благополучие» приобретает новое значение, приоритеты многих потребителей изменились, и теперь они стремятся отключиться от сети и воссоединиться с миром природы.

  • Приключенческие поездки для начинающих. Бенджамин Перло из G Adventures отмечает, что все больше людей впервые выбирают отдых в дикой природе.
  • Неторопливые японские приключенческие туры. Oku Japan отмечает значительный прирост популярности пеших туров для новичков и непрофессиональных туристов.
  • Более медленные велосипедные туры. Backroads отмечает спрос на велосипедные туры среди новых демографических групп.
  • Ирландские компании приключенческого туризма. Уникальные горные виды способствуют популярности туров в горную местность графства Донегаль (Ирландия).

Оценка: 6,5.

Поддержка в торговых центрах

Бренды облегчают поддержку бизнеса, расположенного в торговых центрах

Тренд — из-за COVID-19 искать и покупать вещи в торговых центрах стало во многом невозможно. Это побудило моллы разрабатывать решения, которые помогают потребителям приобретать у местных продавцов. К ним относятся платформы для заказа блюд на фудкортах и другие приложения для торговых центров.

Инсайт — пандемия COVID-19 кардинально изменила экономику, и многие предприятия пытаются выжить в условиях ограничений на офлайн-покупки. Многочисленные акции в социальных сетях призывают потребителей отдавать предпочтение локальному бизнесу — от местных дизайнеров и предприятий до крупных и мелких национальных брендов — чтобы помочь поднять экономику.

Потребители стремятся избегать гигантских, многонациональных розничных компаний и признают необходимость поддерживать местный бизнес.

  • Приложения для покупок. Cadillac Fairview дебютировал с шопинг-приложением LiVE by CF.
  • Платформы для бронирования столиков в торговых центрах. Фудкорт Square One сотрудничает с маркетплейсом EasyPeasy.
  • Программы специально подобранных покупок к школе. Небольшие наборы подарков, собранные стилистами, от торговых центров PREIT's.
  • Приложения для сокращения очередей в торговых центрах. Бета-версия CF Guest List сокращает очереди для эффективности и безопасности.

Оценка: 4,9.

Постковидная сфера гостеприимства

Бизнес адаптируется к требованиям в сфере здравоохранения

Тренд — гостиничной индустрии потребуется некоторое время, чтобы полностью оправиться от экономического удара, нанесенного пандемией COVID-19, но она все равно готовится к росту спроса. Новые методы и продукты, в которых приоритет отдается безопасности и стерильности, становятся все более важными для предприятий и клиентов в этой сфере.

Инсайт — потребители стремятся вернуться к нормальной жизни, что была до пандемии, однако психологический эффект от пережитых последствий все еще влияет на их поведение. Люди обращаются к брендам, которые уделяют безопасности не меньше внимания, чем потребительскому опыту и сервису, чтобы возвращаться к обычной жизни было комфортно.

  • Концепции отелей после пандемии. Manser Practice представляет будущее гостиничного бизнеса. 
  • Бесконтактные решения для ванных комнат. Gaberit разработала инфракрасный бесконтактный дизайн для ванной комнаты.
  • Защитные экраны, ориентированные на ритейл. Открывая магазины, компания Peregrine устанавливает в них перегородки из оргстекла.
  • Линейки одежды с защитой от вирусов. Новая линия тканевых технологий от Style Group предназначена для борьбы с COVID-19.
  • Экологически чистые сервисы дезинфекции. Компания Filta Environmental Kitchen Solutions запустила службу дезинфекции.

Оценка: 6,6.

Поддержка стартапов

Бренды запускают инициативы по поддержке стартапов в пандемию COVID-19

Тренд — бренды в различных секторах, от финансового до технологического, стремятся поддержать новые предприятия, развивающиеся во время и после COVID-19. Среди инициатив — банковские инструменты, кредитные карты и технологическая помощь.

Инсайт — экономика существенно пострадала от пандемии, и новым предприятиям не хватает финансовой поддержки, необходимой для успеха в условиях коммерческой неопределенности. Отчасти это объясняется отсутствием потребительского спроса, поскольку покупатели переключают свои расходы на более необходимые вещи, такие как продукты питания и одежда, и меньше тратят на предметы роскоши, путешествия или рестораны. 

Бренды, ориентированные на B2B, поддерживают такие предприятия, поскольку понимают, что в долгосрочной перспективе им выгоднее иметь постоянных клиентов, особенно в период, когда экономическая ситуация остается нестабильной.

  • Ресторанные онлайн-стартапы. Virturant помогает ресторанным брендам перейти в онлайн.
  • Поддержка COVID-19 в e-commerce. Yo!Kart распространяет поддержку COVID-19 среди различных предприятий.
  • Бонусные вознаграждения за работу на дому. Brex представляет новые возможности своей карты для стартапов на фоне COVID-19.
  • Банковские инструменты для оказания помощи при пандемии. Starling Bank представил новый набор банковских инструментов и долларовый счет.

Оценка: 5,6.

Фото на обложке: 9dream studio / Shutterstock

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