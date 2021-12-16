Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: технологии

Trend Hunter — одно из крупнейших сообществ, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций. Оно основано в Канаде в 2005 году писателем и аналитиком Джереми Гутче. На данный момент проект объединяет почти 300 тысяч «охотников» за трендами, исследователей и футуристов.
Ежегодно Trend Hunter готовит масштабный обзор самых значимых трендов в различных областях — от бизнеса до продуктов питания и искусства. Публикуем его по частям. В этом материале — главные тенденции года в сфере технологий.
Отчет включает тренды (перспективные возможности в отрасли), инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью), примеры, а также оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).
Конфиденциальность
Ведущие технологические бренды уделяют приоритетное внимание безопасности данных потребителей
Тренд — Конфиденциальность и контроль данных находятся в центре внимания многих, и сейчас технологические компании спешат удовлетворить потребность потребителей в защите личной информации. В результате бренды меняют свою политику и запускают новые инициативы, гарантирующие, что никто не сможет неосознанно получить выгоду за счет этих данных.
Инсайт — Благодаря работе активистов потребители теперь лучше осведомлены о том, как используются их персональные данные. Они начинают понимать, что многие корпорации незаметно отслеживают их взаимодействия, перемещения и интересы. Многие считают такую эксплуатацию вторжением в частную жизнь и требуют, чтобы бренды предприняли шаги для защиты персональных данных.
- Платформы управления данными. Позволяют пользователям незаметно лицензировать персональные данные и зарабатывать на них.
- Конфиденциальность как рекламное преимущество. Пример — реклама Apple, которая делает акцент на функциях безопасности.
- Смартфоны с защитой от сбора данных. Пример — ролик iPhone, который посвящен настройкам приватности.
- Технологические функции конфиденциальности. Ярлыки конфиденциальности Apple помогают пользователям лучше ориентироваться в политике приложений.
Оценка: 5,1.
Доставка при помощи ИИ
Искусственный интеллект делает доставку эффективнее
Тренд — Системы доставки с использованием ИИ находятся на подъеме, поскольку предприятия ищут технологии, позволяющие удешевить и оптимизировать операции. Роботизированные системы доставки и центры выполнения заказов, управляемые ИИ, работают над тем, чтобы уделять приоритетное внимание эффективности затрат и времени.
Инсайт — Для организаций внедрение ИИ означает все больше возможностей оптимизировать операции. Искусственный интеллект берет на себя часть работы по управлению цепочками поставок, как небольшого, так и крупномасштабного бизнеса.
- Стартапы по доставке роботами. Cartken — это компания, предоставляющая услуги автономной доставки, которая концентрируется на снижении затрат.
- Масштабируемые технологии цепочки поставок. Attabotics предлагает ИИ-решения для цепочки поставок с использованием 3D-роботов.
- Роботизированные центры доставки. Kroger развертывает центр обслуживания клиентов на базе технологии Ocado.
- Гиперлокальные логистические платформы. Логистическая платформа GoKea использует технологии для оптимизации доставки.
Оценка: 6,1.
Психоделическая осознанность
Появляются велнес-приложения с захватывающими и эффектными визуальными стимулами
Тренд — За последние несколько лет популярность приложений для хорошего самочувствия выросла. Теперь предприниматели совершают революцию в этой категории, предлагая иммерсивный опыт для медитации и дыхательных практик. Визуальные психоделические эффекты, созданные на базе научных разработок, побуждают людей исследовать свое сознание и расслабиться.
Инсайт — Многие потребители сегодня испытывают повышенный уровень стресса, беспокойство и другие проблемы с психическим здоровьем, в связи с изменениями условий труда, глобальными событиями и продолжающейся пандемией. Люди пытаются лучше осознавать свои личные потребности и взять на себя ответственность за здоровье, следят за балансом между работой и личной жизнью.
Все это создает спрос на разнообразные и доступные сервисы, которые помогают потребителю расслабиться и восстановиться.
- Игровой опыт с измененным мышлением. Приложение Nuro создано на базе исследований и предназначено для того, чтобы вдохновлять и расслаблять.
- Приложения для самостоятельного расширения сознания. Trip отправляет пользователя на визуальную психоделическую прогулку.
- Успокаивающие психоделические приложения. Lumenate — это новый взгляд на приложение для осознанности.
- Приложения для медитации, основанные на нейробиологии. BrainTap позволяет расслабиться всего за 20 минут.
Оценка: 6,8.
Расширение метавселенной
Технологические компании инвестируют в разработку и совершенствование опыта метавселенной
Тренд — Термин «метавселенная» обозначает пространство в виртуальной реальности, в котором пользователи могут взаимодействовать с компьютерной средой, а также друг с другом. Бизнес стремится развить потенциал этих пространств, уделяя особое внимание социальной жизни, культуре и присутствию бренда.
Инсайт — Невероятная скорость развития технологий приводит к росту числа цифровых услуг, предоставляющих эстетический и функциональный опыт. Любопытство, тревожность и желание развлечься стимулируют нас все больше времени проводить онлайн. Вне зависимости от ожиданий потребителей — будь то развитие личного бренда, предпринимательство, общение или игры, это формирует спрос на более глубокое погружение.
- Виртуальные кроссовки на основе блокчейна. Atari и RTFKT запустили партнерский NFT-проект.
- Виртуальная недвижимость, принадлежащая пользователям. На платформе Decentraland можно создавать виртуальные предметы и собственность, исследовать их и торговать ими.
- Футуристические концепции будущего. Earth 2 — это метавселенная между виртуальной и физической реальностью.
- Долгосрочное видение метавселенной. Epic Games инвестирует в будущие возможности для роста.
Оценка: 7,6.
Биоразлагаемая техника
Высокотехнологичные продукты и аксессуары, которые изготавливаются из экологически чистых материалов
Тренд — Компании выпускают биоразлагаемую технику и аксессуары. Пока некоторые компании разрабатывают такие амбициозные концепты, как биоразлагаемые ПК, другие начинают с компостируемых корпусов или экспериментируют с более экологичными материалами.
Концепт Volkswagen ID5. Фото в тексте: Miguel Mojica / Coroflot
Инсайт — Современные потребители осознают последствия изменения климата, и в результате многие ищут способы уменьшить свой углеродный след и перейти к более экологичному образу жизни. Это, в свою очередь, создает спрос на полностью экологически чистые продукты и более эффективные процессы обращения с отходами во всех отраслях промышленности.
- Экологически чистые пробковые чехлы для ноутбуков. Защитный чехол для ноутбука от бренда Boshiho.
- Транспортные средства, работающие на воздухе. Концепт Volkswagen ID5 для 2050 года.
- Биоразлагаемые чехлы для телефонов. Защитные устройства Incipio изготовлены из растительного органического волокна. Новые чехлы Casetify — кастомизируемые, компостируемые и биоразлагаемые.
- Биоразлагаемые настольные компьютеры. Модель Pentaform Abacus на 63% меньше обычных ПК.
Оценка: 7,3.
Потребитель-профессионал, работающий из дома
Массовый покупатель начал выбирать более мощные технологии
Тренд — До пандемии COVID-19 специализированные технологии привлекали профессиональных потребителей и представителей технологического сектора. Теперь эти продукты становятся все более доступнее и для обычных покупателей, которые длительное время работают из дома.
Инсайт — Те, кто продолжает трудиться удаленно из-за продолжающейся пандемии, ищут способы улучшить свой опыт. Это связано с желанием достичь комфортной производительности и снизить риск возникновения распространенных проблем, связанных с подключением и презентацией. Таким образом потребители чувствуют себя увереннее в повседневной жизни и сохраняют мотивацию в трудные времена.
- Наборы для домашней фотосъемки. Наборы Pictar Stay Home помогают пользователям оставаться на связи
- Мощные периферийные устройства расширения портов. У док-станции USB-C HyperDrive GEN2 целых 18 портов.
- Техническая поддержка для тех, кто работает из дома. Сервис Sharp специализируется на помощи удаленным работникам.
- 12-потоковые сетевые маршрутизаторы. Пример — маршрутизатор Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 обладает широкими возможностями.
- Системы видеоконференцсвязи на базе ИИ. Cisco Webex Desk Pro оптимизирует виртуальную конференц-связь.
Оценка: 6,2.
Усталость от технологий
Бренды внедряют специальные функции и продукты для борьбы с выгоранием
Тренд — Поскольку введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения сохраняются, компании пытаются ответить на опасения потребителей, уставших от технологий. Они создают специальные встроенные функции на платформах для совещаний или конкретные продукты, которые помогают ограничить стимулы.
Инсайт — Многие работают или учатся из дома. Недостаток физической активности и пребывания на улице в сочетании со стрессом многие чувствуют выгорание, пытаясь поддерживать личную и профессиональную жизни в цифровой сфере. Чтобы справиться с этим и быть продуктивнее в долгосрочной перспективе, потребители ищут решения, которые заставят их делать перерывы и следить за уровнем энергии
- Настольные устройства, которые мешают отвлекаться. Умный инструмент повышения производительности TimeChi позволяет лучше работать.
- Организованные виртуальные площадки для встреч. Платформа MeetButter сохраняет вовлеченность участников.
- Совместные виртуальные аудитории. Такую возможность предлагает совместный режим Microsoft Teams.
- Инструменты по блокировке социальных сетей. Тихий режим Facebook отключает уведомления и многое другое
Оценка: 5,4.
Интеллектуальное тестирование
Технологические компании внедряют решения для контроля безопасности и гигиеничного скрининга на COVID-19
Тренд — В начале пандемии центры тестирования строились ускоренными темпами. Сейчас технологические бренды обновляют процедуры, внедряя интеллектуальные технологии, которые повышают степень безопасности как для потребителей, так и для сотрудников.
Инсайт — Некоторые люди проходят тестирование из-за всплеска заболеваемости в своем регионе, а другие — чтобы покинуть город или страну. В обоих этих случаях создается спрос на более эффективное и безопасное тестирование, поскольку потребители ищут способы облегчить связанные с этим опасения. Высокотехнологичная среда помогает почувствовать спокойствие и безопасность.
- Автономная транспортировка тестов. Клиника Мэйо использует автономный транспорт для проведения тестов на COVID-19
- Капсулы медицинского обслуживания. Они сочетают высокие технологии и модульную конструкцию, которая обеспечивает безопасность.
- Портативные машины для тестирования на коронавирус. Устройство Abbott может демонстрировать результаты теста на COVID-19 за пять минут
- Наблюдение за объектами при помощи роботов. Ford будет использовать двух роботов Spot от Boston Dynamics, чтобы контролировать обстановку на производстве.
Оценка: 4,8.
Роботизированный ритейл
Пандемия ускорила внедрение роботов в розничной торговле
Тренд — В торговых объектах появляется все больше автономных устройств, которые сокращают контакт между сотрудниками и покупателями. Хотя эти технологии не использовались повсеместно, они внедряются ускоренными темпами из-за необходимости поддерживать работу магазинов в условиях пандемии.
Инсайт — По мере того как люди и бренды приспосабливаются к новым условиям, безопасность по-прежнему остается главной заботой. Люди осознают риски и предпочитают покупать у компаний, которые серьезно относятся к своему здоровью и здоровью своих сотрудников.
- Умные тележки для покупок. Корзина Amazon Dash знает, что покупают потребители.
- Роботы-помощники для книжных магазинов. Робот AROUND B приносит книги, которые можно посмотреть и купить.
- Бесконтактные роботизированные рестораны. KFC открыла бесконтактный «Ресторан будущего» в Москве.
- Роботы для бесконтактной доставки. Starship Technologies выпускает своих роботов-доставщиков в новые города.
Оценка: 8,1.
Технологии для пожилых людей
Приложения, которые обычно используются молодыми людьми, расширяют аудиторию
Тренд — В связи с тем, что COVID-19 представляет особую опасность для пожилых людей, для них критично оставаться дома. Поэтому им также приходится приспосабливаться к новой реальности. В результате бренды, предлагающие онлайн-сервисы, такие как виртуальные упражнения и конференц-связь, демонстрируют рост вовлеченности возрастных пользователей.
Инсайт — Во многих отношениях пожилые люди пострадали от пандемии сильнее, чем другие демографические группы. Помимо того, что они с большей вероятностью тяжелее перенесут заражение вирусом, они также серьезнее пострадали психологически из-за изоляции, особенно те, кто живет в домах престарелых. Таким образом, для них приоритетом станут сервисы, которые развлекают и помогают поддерживать связь.
- Платформы для дистанционного общения. Goodnight Zoom помогает пожилым людям, которые находятся на изоляции, пообщаться с детьми.
- Занятия по йоге, ориентированные на пожилое поколение. Приложение Yoga for Seniors & Adults позволяет сохранять подвижность.
- Повышение вовлеченности в мультимедийные приложения. Snapchat фиксирует активный рост популярности среди пожилой аудитории.
- Расширение рынка видеоприложений. У сервиса Houseparty наблюдается приток пользователей из старшей возрастной группы.
Оценка: 3,8.
Фото на обложке: TierneyMJ /
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