Главные тренды 2022 года по версии Trend Hunter: технологии

Ежегодно Trend Hunter готовит масштабный обзор самых значимых трендов в различных областях — от бизнеса до продуктов питания и искусства. Публикуем его по частям. В этом материале — главные тенденции года в сфере технологий.

Trend Hunter — одно из крупнейших сообществ, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций. Оно основано в Канаде в 2005 году писателем и аналитиком Джереми Гутче. На данный момент проект объединяет почти 300 тысяч «охотников» за трендами, исследователей и футуристов.

Отчет включает тренды (перспективные возможности в отрасли), инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью), примеры, а также оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).

Конфиденциальность

Ведущие технологические бренды уделяют приоритетное внимание безопасности данных потребителей

Тренд — Конфиденциальность и контроль данных находятся в центре внимания многих, и сейчас технологические компании спешат удовлетворить потребность потребителей в защите личной информации. В результате бренды меняют свою политику и запускают новые инициативы, гарантирующие, что никто не сможет неосознанно получить выгоду за счет этих данных.

Инсайт — Благодаря работе активистов потребители теперь лучше осведомлены о том, как используются их персональные данные. Они начинают понимать, что многие корпорации незаметно отслеживают их взаимодействия, перемещения и интересы. Многие считают такую эксплуатацию вторжением в частную жизнь и требуют, чтобы бренды предприняли шаги для защиты персональных данных.

Платформы управления данными. Позволяют пользователям незаметно лицензировать персональные данные и зарабатывать на них.

Позволяют пользователям незаметно лицензировать персональные данные и зарабатывать на них. Конфиденциальность как рекламное преимущество. Пример — реклама Apple, которая делает акцент на функциях безопасности.

Пример — реклама Apple, которая делает акцент на функциях безопасности. Смартфоны с защитой от сбора данных. Пример — ролик iPhone, который посвящен настройкам приватности.

Пример — ролик iPhone, который посвящен настройкам приватности. Технологические функции конфиденциальности. Ярлыки конфиденциальности Apple помогают пользователям лучше ориентироваться в политике приложений.

Оценка: 5,1.

Доставка при помощи ИИ

Искусственный интеллект делает доставку эффективнее

Тренд — Системы доставки с использованием ИИ находятся на подъеме, поскольку предприятия ищут технологии, позволяющие удешевить и оптимизировать операции. Роботизированные системы доставки и центры выполнения заказов, управляемые ИИ, работают над тем, чтобы уделять приоритетное внимание эффективности затрат и времени.

Инсайт — Для организаций внедрение ИИ означает все больше возможностей оптимизировать операции. Искусственный интеллект берет на себя часть работы по управлению цепочками поставок, как небольшого, так и крупномасштабного бизнеса.

Стартапы по доставке роботами. Cartken — это компания, предоставляющая услуги автономной доставки, которая концентрируется на снижении затрат.

Cartken — это компания, предоставляющая услуги автономной доставки, которая концентрируется на снижении затрат. Масштабируемые технологии цепочки поставок. Attabotics предлагает ИИ-решения для цепочки поставок с использованием 3D-роботов.

Attabotics предлагает ИИ-решения для цепочки поставок с использованием 3D-роботов. Роботизированные центры доставки. Kroger развертывает центр обслуживания клиентов на базе технологии Ocado.

Kroger развертывает центр обслуживания клиентов на базе технологии Ocado. Гиперлокальные логистические платформы. Логистическая платформа GoKea использует технологии для оптимизации доставки.

Оценка: 6,1.

Психоделическая осознанность

Появляются велнес-приложения с захватывающими и эффектными визуальными стимулами

Тренд — За последние несколько лет популярность приложений для хорошего самочувствия выросла. Теперь предприниматели совершают революцию в этой категории, предлагая иммерсивный опыт для медитации и дыхательных практик. Визуальные психоделические эффекты, созданные на базе научных разработок, побуждают людей исследовать свое сознание и расслабиться.

Инсайт — Многие потребители сегодня испытывают повышенный уровень стресса, беспокойство и другие проблемы с психическим здоровьем, в связи с изменениями условий труда, глобальными событиями и продолжающейся пандемией. Люди пытаются лучше осознавать свои личные потребности и взять на себя ответственность за здоровье, следят за балансом между работой и личной жизнью.

Все это создает спрос на разнообразные и доступные сервисы, которые помогают потребителю расслабиться и восстановиться.

Игровой опыт с измененным мышлением. Приложение Nuro создано на базе исследований и предназначено для того, чтобы вдохновлять и расслаблять.

Приложение Nuro создано на базе исследований и предназначено для того, чтобы вдохновлять и расслаблять. Приложения для самостоятельного расширения сознания. Trip отправляет пользователя на визуальную психоделическую прогулку.

Trip отправляет пользователя на визуальную психоделическую прогулку. Успокаивающие психоделические приложения. Lumenate — это новый взгляд на приложение для осознанности.

Lumenate — это новый взгляд на приложение для осознанности. Приложения для медитации, основанные на нейробиологии. BrainTap позволяет расслабиться всего за 20 минут.

Оценка: 6,8.

Расширение метавселенной

Технологические компании инвестируют в разработку и совершенствование опыта метавселенной

Тренд — Термин «метавселенная» обозначает пространство в виртуальной реальности, в котором пользователи могут взаимодействовать с компьютерной средой, а также друг с другом. Бизнес стремится развить потенциал этих пространств, уделяя особое внимание социальной жизни, культуре и присутствию бренда.

Инсайт — Невероятная скорость развития технологий приводит к росту числа цифровых услуг, предоставляющих эстетический и функциональный опыт. Любопытство, тревожность и желание развлечься стимулируют нас все больше времени проводить онлайн. Вне зависимости от ожиданий потребителей — будь то развитие личного бренда, предпринимательство, общение или игры, это формирует спрос на более глубокое погружение.

Виртуальные кроссовки на основе блокчейна. Atari и RTFKT запустили партнерский NFT-проект.

Atari и RTFKT запустили партнерский NFT-проект. Виртуальная недвижимость, принадлежащая пользователям. На платформе Decentraland можно создавать виртуальные предметы и собственность, исследовать их и торговать ими.

На платформе Decentraland можно создавать виртуальные предметы и собственность, исследовать их и торговать ими. Футуристические концепции будущего. Earth 2 — это метавселенная между виртуальной и физической реальностью.

Earth 2 — это метавселенная между виртуальной и физической реальностью. Долгосрочное видение метавселенной. Epic Games инвестирует в будущие возможности для роста.

Оценка: 7,6.

Биоразлагаемая техника

Высокотехнологичные продукты и аксессуары, которые изготавливаются из экологически чистых материалов

Тренд — Компании выпускают биоразлагаемую технику и аксессуары. Пока некоторые компании разрабатывают такие амбициозные концепты, как биоразлагаемые ПК, другие начинают с компостируемых корпусов или экспериментируют с более экологичными материалами.

Концепт Volkswagen ID5. Фото в тексте: Miguel Mojica / Coroflot

Инсайт — Современные потребители осознают последствия изменения климата, и в результате многие ищут способы уменьшить свой углеродный след и перейти к более экологичному образу жизни. Это, в свою очередь, создает спрос на полностью экологически чистые продукты и более эффективные процессы обращения с отходами во всех отраслях промышленности.

Экологически чистые пробковые чехлы для ноутбуков. Защитный чехол для ноутбука от бренда Boshiho.

Защитный чехол для ноутбука от бренда Boshiho. Транспортные средства, работающие на воздухе. Концепт Volkswagen ID5 для 2050 года.

Концепт Volkswagen ID5 для 2050 года. Биоразлагаемые чехлы для телефонов. Защитные устройства Incipio изготовлены из растительного органического волокна. Новые чехлы Casetify — кастомизируемые, компостируемые и биоразлагаемые.

Защитные устройства Incipio изготовлены из растительного органического волокна. Новые чехлы Casetify — кастомизируемые, компостируемые и биоразлагаемые. Биоразлагаемые настольные компьютеры. Модель Pentaform Abacus на 63% меньше обычных ПК.

Оценка: 7,3.

Потребитель-профессионал, работающий из дома

Массовый покупатель начал выбирать более мощные технологии

Тренд — До пандемии COVID-19 специализированные технологии привлекали профессиональных потребителей и представителей технологического сектора. Теперь эти продукты становятся все более доступнее и для обычных покупателей, которые длительное время работают из дома.

Инсайт — Те, кто продолжает трудиться удаленно из-за продолжающейся пандемии, ищут способы улучшить свой опыт. Это связано с желанием достичь комфортной производительности и снизить риск возникновения распространенных проблем, связанных с подключением и презентацией. Таким образом потребители чувствуют себя увереннее в повседневной жизни и сохраняют мотивацию в трудные времена.

Наборы для домашней фотосъемки. Наборы Pictar Stay Home помогают пользователям оставаться на связи

Наборы Pictar Stay Home помогают пользователям оставаться на связи Мощные периферийные устройства расширения портов. У док-станции USB-C HyperDrive GEN2 целых 18 портов.

У док-станции USB-C HyperDrive GEN2 целых 18 портов. Техническая поддержка для тех, кто работает из дома. Сервис Sharp специализируется на помощи удаленным работникам.

Сервис Sharp специализируется на помощи удаленным работникам. 12-потоковые сетевые маршрутизаторы. Пример — маршрутизатор Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 обладает широкими возможностями.

Пример — маршрутизатор Zyxel Armor G5 AX6000 WiFi 6 обладает широкими возможностями. Системы видеоконференцсвязи на базе ИИ. Cisco Webex Desk Pro оптимизирует виртуальную конференц-связь.

Оценка: 6,2.

Усталость от технологий

Бренды внедряют специальные функции и продукты для борьбы с выгоранием

Тренд — Поскольку введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения сохраняются, компании пытаются ответить на опасения потребителей, уставших от технологий. Они создают специальные встроенные функции на платформах для совещаний или конкретные продукты, которые помогают ограничить стимулы.

Инсайт — Многие работают или учатся из дома. Недостаток физической активности и пребывания на улице в сочетании со стрессом многие чувствуют выгорание, пытаясь поддерживать личную и профессиональную жизни в цифровой сфере. Чтобы справиться с этим и быть продуктивнее в долгосрочной перспективе, потребители ищут решения, которые заставят их делать перерывы и следить за уровнем энергии

Настольные устройства, которые мешают отвлекаться. Умный инструмент повышения производительности TimeChi позволяет лучше работать.

Умный инструмент повышения производительности TimeChi позволяет лучше работать. Организованные виртуальные площадки для встреч. Платформа MeetButter сохраняет вовлеченность участников.

Платформа MeetButter сохраняет вовлеченность участников. Совместные виртуальные аудитории. Такую возможность предлагает совместный режим Microsoft Teams.

Такую возможность предлагает совместный режим Microsoft Teams. Инструменты по блокировке социальных сетей. Тихий режим Facebook отключает уведомления и многое другое

Оценка: 5,4.

Интеллектуальное тестирование

Технологические компании внедряют решения для контроля безопасности и гигиеничного скрининга на COVID-19

Тренд — В начале пандемии центры тестирования строились ускоренными темпами. Сейчас технологические бренды обновляют процедуры, внедряя интеллектуальные технологии, которые повышают степень безопасности как для потребителей, так и для сотрудников.

Инсайт — Некоторые люди проходят тестирование из-за всплеска заболеваемости в своем регионе, а другие — чтобы покинуть город или страну. В обоих этих случаях создается спрос на более эффективное и безопасное тестирование, поскольку потребители ищут способы облегчить связанные с этим опасения. Высокотехнологичная среда помогает почувствовать спокойствие и безопасность.

Автономная транспортировка тестов. Клиника Мэйо использует автономный транспорт для проведения тестов на COVID-19

Клиника Мэйо использует автономный транспорт для проведения тестов на COVID-19 Капсулы медицинского обслуживания. Они сочетают высокие технологии и модульную конструкцию, которая обеспечивает безопасность.

Они сочетают высокие технологии и модульную конструкцию, которая обеспечивает безопасность. Портативные машины для тестирования на коронавирус. Устройство Abbott может демонстрировать результаты теста на COVID-19 за пять минут

Устройство Abbott может демонстрировать результаты теста на COVID-19 за пять минут Наблюдение за объектами при помощи роботов. Ford будет использовать двух роботов Spot от Boston Dynamics, чтобы контролировать обстановку на производстве.

Оценка: 4,8.

Роботизированный ритейл

Пандемия ускорила внедрение роботов в розничной торговле

Тренд — В торговых объектах появляется все больше автономных устройств, которые сокращают контакт между сотрудниками и покупателями. Хотя эти технологии не использовались повсеместно, они внедряются ускоренными темпами из-за необходимости поддерживать работу магазинов в условиях пандемии.

Инсайт — По мере того как люди и бренды приспосабливаются к новым условиям, безопасность по-прежнему остается главной заботой. Люди осознают риски и предпочитают покупать у компаний, которые серьезно относятся к своему здоровью и здоровью своих сотрудников.

Умные тележки для покупок. Корзина Amazon Dash знает, что покупают потребители.

Корзина Amazon Dash знает, что покупают потребители. Роботы-помощники для книжных магазинов. Робот AROUND B приносит книги, которые можно посмотреть и купить.

Робот AROUND B приносит книги, которые можно посмотреть и купить. Бесконтактные роботизированные рестораны. KFC открыла бесконтактный «Ресторан будущего» в Москве.

KFC открыла бесконтактный «Ресторан будущего» в Москве. Роботы для бесконтактной доставки. Starship Technologies выпускает своих роботов-доставщиков в новые города.

Оценка: 8,1.

Технологии для пожилых людей

Приложения, которые обычно используются молодыми людьми, расширяют аудиторию

Тренд — В связи с тем, что COVID-19 представляет особую опасность для пожилых людей, для них критично оставаться дома. Поэтому им также приходится приспосабливаться к новой реальности. В результате бренды, предлагающие онлайн-сервисы, такие как виртуальные упражнения и конференц-связь, демонстрируют рост вовлеченности возрастных пользователей.

Инсайт — Во многих отношениях пожилые люди пострадали от пандемии сильнее, чем другие демографические группы. Помимо того, что они с большей вероятностью тяжелее перенесут заражение вирусом, они также серьезнее пострадали психологически из-за изоляции, особенно те, кто живет в домах престарелых. Таким образом, для них приоритетом станут сервисы, которые развлекают и помогают поддерживать связь.

Платформы для дистанционного общения. Goodnight Zoom помогает пожилым людям, которые находятся на изоляции, пообщаться с детьми.

Goodnight Zoom помогает пожилым людям, которые находятся на изоляции, пообщаться с детьми. Занятия по йоге, ориентированные на пожилое поколение. Приложение Yoga for Seniors & Adults позволяет сохранять подвижность.

Приложение Yoga for Seniors & Adults позволяет сохранять подвижность. Повышение вовлеченности в мультимедийные приложения. Snapchat фиксирует активный рост популярности среди пожилой аудитории.

Snapchat фиксирует активный рост популярности среди пожилой аудитории. Расширение рынка видеоприложений. У сервиса Houseparty наблюдается приток пользователей из старшей возрастной группы.

Оценка: 3,8.

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