Куда будут вкладываться инвесторы в 2021 году

Rusbase подводит итоги 2020 года и делится планами инвесторов на следующий год. Мы опросили представителей российских венчурных фондов и узнали, в какие проекты они намерены вкладываться в 2021 году. В числе интересных сфер отмечены SaaS, Big Data, E-commerce, AI/ML и EdTech.

Герман Каплун, директор по стратегии TMT Investments:

«Для нас по-прежнему в приоритете все, что как-то связано с интернетом. В следующем году мы еще больше будем смотреть на fintech, кибербезопасность и все, что относится к healthtech. Планируем экспериментировать с AI, где у нас пока не было инвестиций.

Кроме того, по-прежнему в фокусе остаются продукты, повышающие эффективность командной работы: big data, e-commerce, маркетплейсы, интернет вещей. И, конечно, наш любимый SaaS. Тут осталось не так много гигантских тем, зато много специализированных, например, CRM в определенной области. Плюс, надеюсь, что будет много небольших экспериментов в самых различных областях».

Дмитрий Алимов, партнер Frontier Ventures:

«Мы инвестируем в компании с сетевыми эффектами. В 2021 году мы планируем фокусироваться на следующих сегментах:

"Будущее работы" (Future of Work), например, сервисы для совместной работы, в том числе удаленной, и коммуникационные сервисы (мессенджеры, виртуальные офисы и так далее); маркетплейсы; платформы — технологии, которые используются в качестве основы для разработки других приложений; SaaS с сетевыми эффектами».

Дмитрий Смирнов, управляющий партнер Flint Capital:

«Мы ожидаем, что в 2021 году нам удастся вернуться к прежней жизни без ограничения свободы общения, действия и перемещения. Мы не будем терять так много людей от коронавируса. Верим, что следующий год будет намного лучше уходящего.

Несмотря на большое количество трагических событий в 2020-м, для венчурной отрасли он оказался хорошим годом. Акции высокотехнологичных компаний качественно выросли, активность IT-корпораций в M&A практически не претерпела изменений, многие направления и рыночные ниши получили дополнительный импульс.

Нам удалось успешно продать 4 наших портфельных компании — Loom Systems, Sum&Substance, CyberX и Voca.ai — в ServiceNow, Metaquotes, Microsoft и Snapchat соответственно. Ряд наших портфельных компаний, такие как Webinar.ru, XR Health, Socure, выросли намного больше, чем планировали.

Актуальность проектов в области Healthcare, CyberSecurity, Online Education и Entertainment существенно выросла. Все эти направления остаются в сфере интересов нашего второго фонда в 2021 году. С учетом того, что инвестиционный фокус фондов во время пандемии сместился на более поздние стадии, раннее финансирование от фондов стало привлекать сложнее. Мы увидели возврат к адекватным оценкам компаний на этих стадиях. Это сыграло нам на руку, и мы активно этим пользуемся. Заключили за последние месяцы несколько хороших сделок.

Помимо Израиля, Европы и США, где мы инвестируем уже несколько лет, мы решили обратить внимание на рынок Великобритании. Как «пробный шар» мы проинвестировали там в компанию Dorm. Это большой, ликвидный и самодостаточный рынок. После второй волны коронавируса обязательно проведем там больше времени для более глубокого погружения.

В целом, в следующем году, я ожидаю продолжения качественного роста наших портфельных компаний, особенно тех, которые работают в бумирующих во время COVID-19 рыночных нишах. Желаю всем здоровья. Берегите себя!»

Константин Синюшин, сооснователь и CEO в The Untitled ventures, инвестор в AngelsDeck:

«Мы закрыли свой первый российский посевной фонд, откуда было инвестировано в 25 проектов. Из них в настоящее время в портфеле находится 20 стартапов. Из пяти проектов мы вышли, в самом успешном случае — с проектом Voximplant — на условиях "х33".

В среднем, итоги первого фонда дают 25 % годовых по текущей отчетности. Надеемся на хорошие выходы еще из пяти проектов в течение 2021 года, чтобы первый фонд можно было назвать финально успешным.

В течение 2021 года мы готовимся открыть новый, уже европейский, посевной фонд общим объемом от €50 млн. Он видит свой фокус в инвестировании с чеком €1-3 млн в успешные белорусские, русские и украинские проекты в первую очередь, но в целом в стартапы из стран бывшего СССР, готовые к выходу на мировой рынок и физическому переезду в Европу.

Но вкладываться мы готовы только в успешные бизнес-модели монетизации любых высоких технологий в любых отраслях. Мы считаем, это самый востребованный в мире инвесторами следующих стадий и стратегическими инвесторами сегмент стартапов из Восточной Европы».

Алексей Соловьев, основатель A.Partners, сооснователь AngelsDeck:

«Я как венчурный инвестор имею возможность инвестировать на всех стадиях венчурного рынка: на ранних стадиях через клуб бизнес-ангелов AngelsDeck, сооснователем которого я являюсь; на посевной стадии с моими партнерами; на Series-A через фонд Skolkovo Ventures, венчурным партнером которого я являюсь.

На разных стадиях мой инвестиционный фокус немного отличается, но вот топ-3 сфер моего профессионального интереса.

EdTech: еще могут появиться игроки, которые составят конкуренцию сегодняшним лидерам рынка, еще есть возможности роста внутри страны, а также предпринимателям стоит задуматься об экспорте российского EdTech по всему миру (и такие проекты уже есть).

Проекты категории COVID positive. В связи с пандемией мир изменился, и эти изменения носят необратимый характер. Примерами сегментов таких проектов являются "удаленка" — решения для удаленной работы, эффективного командного взаимодействия и менеджмента онлайн; новые способы управления проектами, выстраивания и автоматизации бизнес-процессов.

entertainment (VoD-платформы, которые позволяют людям развлекаться, находясь дома).

Еще интересно наблюдать за рождением проектов в сфере mental health на фоне роста стресса у людей, вынужденной адаптации к непривычным условиям, где-то переоценки ценностей.

И, конечно, я все еще являюсь большим фанатом сектора SportTech. Спорт год от года становится все более популярным и массовым занятием, вследствие чего количество и просто любителей, и полупрофессионалов растет, что, в свою очередь, требует и развития инфраструктуры, решений для отслеживания состояния человека, трекинга прогресса, развития мотивации, целеполагания и вовлечения.

Из другой части спектра — это сегмент "ГосТех" — я обращаю внимание на российские проекты, оседлывающие тренд импортозамещения в нашей стране».

Сергей Топоров, партнер Leta Capital:

«В 2021 году мы все так же будем вкладываться в быстрорастущие софтверные компании, ведущие международный бизнес, с русскоговорящими предпринимателями среди основателей. В какой точно отрасли — заранее предсказать сложно. Хотелось бы, чтобы предприниматели делали продукты, нужные клиентам, и приходили к нам за инвестициями, чтобы поддерживать свое видение и свой бизнес, а не потому, что видели, что нас интересует та или иная тематика, где мы видим потенциал рынка.

Я не люблю преследовать "хайповые" темы, так как мы инвестируем на довольно ранних стадиях. И если входить в них на пике популярности, то чаще всего это путь в никуда. Заходить надо либо заранее, когда повышение интереса к той или иной теме может ускорить развитие бизнеса, либо наоборот, когда пик ожиданий пройден и рост компаний определяется качеством ее продуктов для клиентов, а не просто модными словами.

Если все же обратиться к начальному вопросу в логике "где окно возможностей", то я бы назвал отрасли, связанные с телеприсутствием, в их самых разных формах — от образования, до корпоративных коммуникаций и инфраструктуры вокруг. Обратил внимание на дальнейшее проникновение AI/ML решений в корпоративный сектор, связанное все с большим развитием и доступностью большего числа базовых моделей NLP (типа GPT-3), систем распознаваний образов и генерации новых. Тут ключевой вызов для стартапов — это нахождение легко переносимых и масштабируемых решений для конечных клиентов, поиск продуктовых моделей развития или хотя бы "продуктово-сервисных", со значительным сдвигом в пользу первых».

Александра Зотова, управляющий партнер Ruvento Ventures:

«Ruvento Ventures инвестирует в технологические компании США на ранней стадии, а также участвует в инвестициях на развивающихся рынках. Среди отмеченных нами перспективных направлений — сферы 3D-печати и автоматизации, возможности роботизации, в том числе в продуктовых компаниях, автономный транспорт, работа с данными и аналитикой, новыми видами контента, и, конечно, инвестиции в sustainability.

Важной современной тенденцией является массовый уход потребителей в онлайн, широкое использование электронной коммерции и различных мессенджеров. Именно здесь открываются новые возможности для внедрения customer care software с применением ИИ, сервисов мобильной коммерции и использованием соответствующей аналитики.

Кроме того, следует отметить еще одно перспективное направление развития рынка — это разнообразная работа с данными, применение big data анализа, продажа инсайтов, очистка данных, глубокая аналитика по секторам, data factory и ведение баз данных нового типа.

Мы обращаем пристальное внимание на технологии и решения задач по созданию контента. Это студии для видео- и звукозаписи нового поколения, видеоредакторы, коворкинги для стриминга, маски и возможности искусственного интеллекта для улучшения качества видеостримов и подкастов.

Развивающийся рынок автономного транспорта также вызывает безусловный интерес нашей команды. Кроме того, следует упомянуть, что развертывание телекомами сети 5G станет толчком к взрывному росту многих новых отраслей, и автономный транспорт будет здесь в числе первых.

Ruvento Ventures уже участвовала в инвестициях в областях 3D-печати, роботизации и автоматизации, и планирует в ближайшем будущем расширять портфель. Нашей успешной портфельной компанией в этом направлении является Mighty Buildings — 3D-печать домов в Калифорнии, среди знаковых проектов на этом рынке — Relativity Space (3D-печать ракет), а также Desktop Metal.

Рынок технологии «облачной кухни» (cloud kitchen) относительно небольшой — порядка $1 млрд — но его темпы роста оценивают в районе 12-17% в год на ближайшие 5-10 лет. Так, одна из наших портфельных компаний — xRobotics (роботы для производства пиццы) — уже столкнулась с высоким спросом со стороны сетевых пиццерий и ресторанов. Удешевление новых технологий сделало роботизацию доступной и позволило автоматизировать многие процессы в работе сетевых ресторанов.

Помимо развития системы «темных кухонь» наша компания видит огромный потенциал рынка «темных складов» (dark stores) и самого процесса диджитализации и автоматизации работы складов».

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