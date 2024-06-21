Как учителя, родители и чиновники воевали с пейджерами

Сегодня родители и законодатели пытаются оградить молодежь от смартфонов с помощью возрастных ограничений и запретов в школах. 30 лет назад те же дискуссии разворачивались вокруг предшественника современных гаджетов — пейджера.

В 1980-х годах пейджеры набирали популярность среди подростков... и наркоторговцев. Этот факт привел к тому, что моральная паника из-за наркозависимости среди молодежи распространилась и на новомодный гаджет.

Все началось с публикации Washington Post 1988 года, посвященной тому, как пейджеры использовались в наркоторговле. В тексте приводились цитаты сотрудников DEA (Управления по борьбе с наркотиками) и правоохранительных органов. Статью перепечатывали по всей территории США под заголовками вроде «Пейджеры процветают в наркобизнесе» и «Пейджеры ускоряют распространение наркотиков».

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Все это породило опасения, что популярный гаджет в руках подростков не просто отвлекал их от занятий — на что обычно жалуются учителя, — но и напрямую связывал их с наркоторговцами.

В ответ школы, города и штаты начали принимать ограничительные меры.

В Нью-Джерси полностью запретили пейджеры для лиц моложе 18 лет. За хранение гаджета можно было на 6 месяцев лишиться свободы — этот закон предложил экс-полицейский и сенатор Рональд Л. Райс.

Городское постановление в Мичигане предусматривало трехмесячный тюремный срок для детей, уличенных в хранении пейджеров на территории школы.

Запрет приняли и в Чикаго — якобы это еще и поможет снизить масштабы проституции.

Другие штаты предлагали в качестве наказания общественные работы, штрафы и лишение водительских прав сроком на 1 год.

С последствиями столкнулись тысячи молодых людей. Некоторые школы регулярно сообщали в полицию об учениках, у которых были обнаружены пейджеры.

Так, 16-летней Стефани Редферн было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. На 13-летнего подростка, который принес неработающий гаджет в школу, надели наручники. Особенно жестко запрет соблюдали в Чикаго: во время полицейского рейда более 30 школьников арестовали и отстранили от занятий. Тогда многие родители более 6 часов не могли найти своих детей. И это было лишь начало.

Как сообщил лейтенант Рэндольф Бартон — в то время глава подразделения патрулирования государственных школ Чикаго — к апрелю 1994 года из-за пейджеров арестовали 700 школьников, а в предыдущем школьном году — 1000.

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Впрочем, некоторые все еще считали, что этого слишком мало.

«Я не думаю, что сейчас за ношение или пронос пейджеров в школы Чикаго задерживают достаточное число людей», — заявил помощник директора лаборатории Майкл Войчик.

В 1996 году от занятий отстранили 5-летнего ребенка из Нью-Джерси, который взял пейджер на школьную экскурсию. Случай вызвал всеобщее возмущение и привлек внимание теле- и радиоведущего Говарда Стерна. Появились призывы изменить или отменить законы.

Даже те, кто был постарше, не избежали запрета на использование пейджеров: 18-летнему Энтони Бичуму грозил срок за попытку продать пейджер ученику на территории школы. Гособвинители добивались того, чтобы его привлекли к уголовной ответственности, но судья назначил испытательный срок и 10 часов общественных работ.

Хэмптонский университет требовал, чтобы студенты регистрировали пейджеры в полиции кампуса, хотя подтверждений тому, что пейджеры действительно упрощали доступ к наркотикам, не было. Это признал даже местный вице-президент по делам студентов.

Пейджер наносит ответный удар

Ситуация была огромной проблемой для Motorola, которая в то время занимала 80% рынка пейджеров. Хитовый продукт позволял компании познакомить с брендом совершенно новое поколение. Поэтому в 1994 году она решила дать отпор, использовав поддержку молодежи — похожую тактику лоббирования недавно использовал TikTok.

Motorola привлекла детей своих сотрудников к разработке кампаний в поддержку пейджеров, подчеркивая их важность как средства связи для молодежи. Компания запустила телерекламу, в которой пейджеры продвигались как инструмент общения детей и родителей, а в 1996 году в партнерстве с PepsiCo предложила юным покупателям 500 тысяч пейджеров по сниженной цене.

Кампания привела законодателей в бешенство. Примерно в это же время появились предложения отменить запрет — некоторые законодатели называл его устаревшим, отчасти из-за отстранения 5-летнего школьника.

В 1996 году штат Нью-Джерси внес поправки в закон, но не отменил его. 3 десятилетия спустя он все еще в силе. Первоначальный автор законопроекта — сенатор Рональд Райс — пытался отменить его в 2017 году, отмечая: «Перенеситесь почти на три десятилетия вперед, это уже не проблема».

На самом деле, существует мало свидетельств того, что это вообще когда-либо было проблемой. Все больше школьников обзаводились мобильными телефонами, и при этом употребление наркотиков среди молодежи сокращалось.

Сенатор Рональд Райс скончался в 2023 году, так и не добившись отмены запрета на использование пейджеров в Нью-Джерси. Несколько месяцев спустя редакция Washington Post призвала школы полностью запретить мобильные телефоны.

Родители, многим из которых запрещали брать пейджеры в школу, вновь охвачены моральной паникой из-за зависимости детей от цифровых устройств.

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Фото на обложке: maradon 333 / Shutterstock